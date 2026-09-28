Безопасность электронного документооборота: как защитить бизнес от цифровых угроз

Технические методы защиты электронного документооборота

Современные системы ЭДО используют многоуровневую архитектуру безопасности. Рассмотрим основные инструменты, которые применяют лидеры рынка.

Шифрование данных. Шифруется отчётная информация в государственные и регулирующие органы, а также документы, содержащие персональные данные (например, обмен ДМС по ЭДО). Даже если данные будут перехвачены, злоумышленники не смогут их прочитать без ключа шифрования. Это базовый уровень защиты каналов связи.

Электронная подпись (КЭП). Ключевой элемент юридической значимости. КЭП не только идентифицирует отправителя, но и гарантирует, что электронный документ не был изменён после подписания. Любое изменение документа делает подпись недействительной, что мгновенно сигнализирует о компрометации.

Резервное копирование. Надёжный оператор ЭДО хранит копии всех электронных документов на нескольких независимых серверах (часто в разных дата-центрах). Это гарантирует сохранность информации даже при физическом уничтожении одного из хранилищ. Как правило, создаётся не менее трёх резервных копий.

Антивирусная защита и межсетевые экраны. Обязательный компонент на рабочих местах сотрудников и на серверах. Они блокируют проникновение вредоносного ПО, которое может нарушить целостность системы. Через ЭДО b2b могут пройти файлы только определённых форматов. В случае неразрешённых форматов или при обнаружении вредоносного ПО сам пакет не пройдет и будут проинформированы участники обмена и операторы.

Регулярное обновление ПО. Устаревшее программное обеспечение — ворота для атак. Патчи и обновления закрывают известные уязвимости, поддерживая высокий уровень безопасности.