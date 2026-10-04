Проактивные выплаты в 2026 году: топ вопросов бухгалтеров по запросам СФР

Самое главное:
Изменился порядок подачи сведений в СФР. С 1 июля 2026 года проактивные выплаты осуществляются по правилам, утвержденным постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010 с изменениями от 10.05.2026.
СФР обновил форматы обмена: привычные трехзначные типы сообщений для пособий по ВНиМ, БиР, при рождении ребенка, по уходу за ним до полутора лет, в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеванием заменили на пятизначные.
Срок ответа на запросы СФР — три рабочих дня. Нарушать его нельзя, иначе работодателю грозит штраф — 5 000 руб.
Что изменилось в правилах подачи сведений в СФР в 2026 году
1 июля 2026 года вступили в силу изменения в Правила представления сведений в СФР (утверждены постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010, далее — Правила). Изменения внесены постановлением от 10.05.2026 № 545.
Главные новшества с 1 июля 2026 года:
1. СФР в первую очередь должен использовать сведения, которые уже содержатся в ИЛС (индивидуальных лицевых счетах) застрахованных лиц, не запрашивая эти данные у компании.
2. Работодатель не обязан по запросу СФР повторно передавать учтенные на ИЛС сведения, которые он уже передавал ранее.Например — сведения о страховом стаже работника.
3. Обращаться к работодателю с запросом о предоставлении недостающей или уточняющей информации СФР вправе только при отсутствии необходимых данных, либо если в имеющихся у фонда сведениях обнаружены противоречия.
4. У работодателей появились новые обязанности — передавать по запросу СФР сведения:
о страховом стаже — если в ИЛС сотрудника нет данных о периодах его работы в этой компании;
о днях освобождения от работы с полным или частичным сохранением заработка — если были такие периоды и при этом на сумму заработка не начислялись страховые взносы на ВНиМ. Сюда относятся донорские дни, военные сборы, дни исполнения обязанностей присяжного заседателя и народного дружинника и прочие предусмотренные ТК периоды, в которые сохраняется заработок, но не уплачиваются взносы на ВНиМ.
5. В ИЛС кроме периодов трудовой деятельности теперь отражаются и нестраховые периоды — уход за детьми до полутора лет, военная служба, получение пособия по безработице.
6. Больше не нужно подавать отдельное заявление на регистрацию в СЭДО, если работодатель уже сдает налоговую или другую отчетность через оператора электронного документооборота. При первой же отправке индивидуальных сведений в электронном формате, регистрация в системе СФР осуществляется автоматически.
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Какие типы сообщений в СЭДО действуют с сентября 2026 года
18 сентября 2026 года был последним днем, когда СФР принимал сообщения СЭДО модуля Проактив (ВНиМ) предыдущего типа. Чтобы уже начавшиеся проактивные процессы завершились в прежнем формате, к 19 сентября страхователи должны были направить сообщение «101» в ответ на поступившие запросы фонда по страховым случаям.
Обновления вводились поэтапно, а в полном объеме новые типы сообщений заработали с 21 сентября 2026 года.
Суть изменений — СФР перенес обработку проактивных процессов из старой системы ФГИС «Соцстрах» в ГИС ЕЦП. Из-за этого изменились форматы сообщений СЭДО — они стали пятизначными. К прежним номерам, обозначающим тип сообщения, прибавили «10» в конце:
Сообщение СФР
Было
Стало
Входящий запрос СФР для расчета пособия
100
10010
Ответ на запрос СФР для расчета пособия
Протокол приема
101
105
10110
10510
Уведомление об изменении расчета пособия
107
10710
Исходящее сообщение о страховом случае
Протокол приема
109
112
10910
11210
Уведомление об отсутствии ответа
124
12410
Запрос данных о среднем заработке
320
32010
Средний заработок по данным СФР
321
32110
Данные СФР для расчета пособий
322
32210
Изменения касаются пособий: по болезни, по беременности и родам, при рождении ребенка (единовременное), по уходу за ребенком до полутора лет, в связи с несчастным случаем на производстве и профзаболеванием.
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Какой установлен срок для ответа на запрос СФР по больничному листу
Если СФР запросил недостающие сведения для назначения пособий по временной нетрудоспособности или по БиР передайте их в течение трех рабочих дней с даты получения запроса (п. 22 Правил).
Чтобы правильно определить срок, отведенный для ответа, к дате получения запроса прибавьте три рабочих дня. Например:
Запрос от СФР получен во вторник 22 сентября 2026 года — данные в систему СЭДО нужно передать не позже пятницы 25 сентября 2026 года, потому что 23, 24 и 25 сентября это рабочие дни.
Запрос получен 29 декабря 2026 года — разместить данные в системе нужно не позднее 12 января 2027 года, потому что три рабочих дня приходятся на 30 декабря, 11 и 12 января, а дни с 31 декабря по 10 января — нерабочие праздники.
Штраф за опоздание с ответом составляет 5 000 руб. (п. 3 ст. 15.2 закона от № 255-ФЗ).
В запросе СФР указан не тот вид пособия, как быть
Отправьте ответ с признаком «Не подлежит оплате», а затем направьте сообщение 10910 (о страховом случае), в котором указан правильный вид пособия.
Как отвечать, если от СФР поступило два запроса по одному больничному листу
При ошибочном дублировании запросов от Соцфонда действуйте так:
По одному запросу отправьте ответ с запрашиваемыми сведениями.
Ответ на второй запрос направьте с признаком «Пособие не требуется».
Сотруднику доначислили доход за прошлый год. Как об этом узнает СФР, чтобы пересчитать больничное пособие, выплаченное в 2026 году
После того, как вы сдали уточненный Расчет по страховым взносам (РСВ) за прошлый период с правильными данными по работнику, налоговая инспекция передаст новую информацию о заработке в СФР.
На основании этих сведений, отраженных на индивидуальном лицевом счете, Соцфонд пересчитает ранее выплаченное пособие и доплатит доначисленную сумму работнику (п. 13 Правил).
Изменившиеся сведения о заработке СФР отправит работодателю. Если для перерасчета фонду будет нужна дополнительная информация, он направит вам запрос об этом.
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Как действовать, если поступил запрос сведений по исполнителю, с которым заключен договор ГПХ
В 2026 году исполнитель по договору ГПХ имеет право на оплату больничного, если за 2025 год совокупная сумма начисленных по нему страховых взносов на случай ВНиМ составила не менее стоимости страхового года. Это — 7 809,12 руб. (федеральный МРОТ 22 440 руб. х 2,9% х 12 мес).
Учитывают договоры ГПХ и трудовые договоры по всем работодателям и заказчикам, с выплат по которым начислялись взносы. В местностях, где действует районный коэффициент (Крайний Север и приравненные к нему местности), МРОТ дополнительно умножается на этот коэффициент (п. 4.2. ст. 2, п. 3 ст. 4.5 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).
Кто должен выплачивать пособие за первые три дня болезни (п. 19 (1) постановления Правительства № 1540 от 11.09.2021 в ред. от 09.08.2023):
Если у исполнителя договор ГПХ заключен только с вами и нет других работодателей, первые три дня больничного оплачиваете вы.
Если у исполнителя действует сразу несколько договоров ГПХ с разными заказчиками, он вправе сам выбирать, у кого получать пособие.
Когда исполнитель работает и по договору ГПХ, и по трудовому договору у разных страхователей, больничный оплачивает работодатель по трудовому договору и страхователь по ГПХ. Если заказчиков по ГПХ-договорам сразу несколько, по выбору исполнителя больничный оплачивает один из них. В этом случае каждый из работодателей / заказчиков по ГПХ при назначении пособия учитывает только те доходы, которые начислил сам. Также СФР учитывает по каждому страхователю только начисленные таким страхователем выплаты.
После закрытия больничного листа Соцфонд направляет отдельные проактивные запросы всем страхователям, у которых работник числится по трудовому или ГПХ договору.
Получив запрос недостающих сведений, проверьте, какой тип договора в нем указан. Если указан «трудовой», замените его на «договор ГПХ» и отправьте ответ, ничего больше не меняя. От фонда придет новый запрос с правильным типом договора.
Если срок договора ГПХ менее 6 месяцев, укажите код «46» в графе «Условия начисления».
В ответе на запрос указывайте сведения только по вашему договору ГПХ.
Если у исполнителя заключено несколько договоров с разными заказчиками, и никто из них не ответил отказом на оплату, СФР назначит выплату по страхователю, который ответит первым, а остальным отправит уведомление о закрытии процесса.
При получении уведомления о закрытии процесса в связи с назначением выплаты пособия по другому страхователю, первые три дня болезни вы оплачивать не должны.
Чтобы избежать путаницы с выплатами, исполнителю по ГПХ необходимо заранее написать заявление о выборе конкретного страхователя. Тогда выбранный заказчик спокойно подтверждает выплату, а остальные могут сразу отправить в СФР статус «Пособие не требуется» с указанием причины «выбран другой страхователь». Ждать автоматического закрытия от системы не нужно.
Откуда работодатель может получить данные о стаже сотрудника — внешнего совместителя, если его трудовая книжка хранится у другого работодателя
Информацию о стаже внешнего совместителя можно получить из документов, предоставленных самим сотрудником:
копия трудовой книжки;
форма «Сведения о трудовой деятельности (СТД-Р)», выданная другим работодателем;
форма «Сведения о трудовой деятельности (СТД-СФР)», выданная по запросу работника отделением Соцфонда или через портал Госуслуг.
Что делать, если больничный закрыт, но от СФР нет никаких запросов
Направьте в Соцфонд сообщение 10910 с номером больничного листа. Сделать это нужно в течение трех календарных дней с даты закрытия электронного больничного. Так вы инициируете отправку запроса — после проверки данных недостающие сведения фонд запросит у вас.
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Чек-лист: получен запрос от СФР — что проверить бухгалтеру
1. Если Соцфонд запросил недостающие сведения для расчета пособия, прежде чем ответить, проверьте:
вид пособия;
ФИО, СНИЛС сотрудника;
статус работника на дату открытия больничного листа (был трудоустроен или уволен на дату открытия листка нетрудоспособности);
период больничного;
расчетный период (два предшествующих года);
средний заработок работника за расчетный период;
исключаемые периоды;
сведения о замене лет (если есть заявление);
страховой стаж;
районный коэффициент (если применяется);
сведения о неполном рабочем времени;
платежные реквизиты работника;
наличие корректировок по прошлым периодам.
Данные фонда, правильно отраженные в запросе, повторно не отправляйте.
При наличии расхождений или отсутствии данных у фонда укажите правильные сведения.
Отправьте ответ в течение трех рабочих дней с даты получения запроса.
Сдавайте электронную отчетность с первого раза с онлайн-сервисом Такском. Перед отправкой отчета сервис автоматически проверит корректность заполнения полей с учетом действующих контрольных соотношений. Это исключает риск сдачи отчета с ошибками.
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