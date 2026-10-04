Проактивные выплаты в 2026 году: топ вопросов бухгалтеров по запросам СФР

Что изменилось в правилах подачи сведений в СФР в 2026 году

1 июля 2026 года вступили в силу изменения в Правила представления сведений в СФР (утверждены постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010, далее — Правила). Изменения внесены постановлением от 10.05.2026 № 545.

Главные новшества с 1 июля 2026 года:

1. СФР в первую очередь должен использовать сведения, которые уже содержатся в ИЛС (индивидуальных лицевых счетах) застрахованных лиц, не запрашивая эти данные у компании.

2. Работодатель не обязан по запросу СФР повторно передавать учтенные на ИЛС сведения, которые он уже передавал ранее.Например — сведения о страховом стаже работника.

3. Обращаться к работодателю с запросом о предоставлении недостающей или уточняющей информации СФР вправе только при отсутствии необходимых данных, либо если в имеющихся у фонда сведениях обнаружены противоречия.

4. У работодателей появились новые обязанности — передавать по запросу СФР сведения:

о страховом стаже — если в ИЛС сотрудника нет данных о периодах его работы в этой компании;

о днях освобождения от работы с полным или частичным сохранением заработка — если были такие периоды и при этом на сумму заработка не начислялись страховые взносы на ВНиМ. Сюда относятся донорские дни, военные сборы, дни исполнения обязанностей присяжного заседателя и народного дружинника и прочие предусмотренные ТК периоды, в которые сохраняется заработок, но не уплачиваются взносы на ВНиМ.

5. В ИЛС кроме периодов трудовой деятельности теперь отражаются и нестраховые периоды — уход за детьми до полутора лет, военная служба, получение пособия по безработице.

6. Больше не нужно подавать отдельное заявление на регистрацию в СЭДО, если работодатель уже сдает налоговую или другую отчетность через оператора электронного документооборота. При первой же отправке индивидуальных сведений в электронном формате, регистрация в системе СФР осуществляется автоматически.