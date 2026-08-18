Единое уведомление для УСН в 2026 году: для чего нужно, как заполнить, образцы

Уведомление по УСН: что изменилось

До 31 июля 2026 года ИП и компании, работающие на УСН или переходящие на этот спецрежим, применяли рекомендуемые формы уведомлений, утвержденные приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@.

Теперь вместо прежних пяти отмененных форм действует одна — она состоит из титульного листа и шести разделов.

В зависимости от ситуации налогоплательщик заполняет титул и соответствующий раздел единой формы.

В таблице сравнили ранее действовавшие формы и разделы нового уведомления:

Вид уведомления / сообщения Было до 31 июля 2026 года (приказ ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@) Стало с 31 июля 2026 года (приказ ФНС от 30.04.2026 № ЕД-1-3/285@) О переходе на УСН форма № 26.2-1 Раздел 1 Об утрате права на УСН при нарушении условий ее применения и переходе на другой режим форма № 26.2-2 Раздел 6 О добровольном отказе от применения УСН с начала года форма № 26.2-3 Раздел 3 Об изменении объекта налогообложения форма № 26.2-6 Раздел 2 О прекращении деятельности на УСН форма № 26.2-8 Раздел 4 О прекращении применения УСН в связи с переходом на НПД — Раздел 5

Новая форма стала универсальной и более сжатой. Это упрощает процесс документооборота между налогоплательщиком и ИФНС и снижает риск ошибок при заполнении уведомлений.