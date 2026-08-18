Единое уведомление для УСН в 2026 году: для чего нужно, как заполнить, образцы

Самое главное:
С 31 июля 2026 года нужно применять только новую форму уведомления по УСН.
Отдельных бланков на каждый случай теперь нет — их заменили одной универсальной формой.
Заполнять надо титульный лист и соответствующий ситуации раздел.
Сроки представления уведомления в налоговую зависят от основания его подачи.
Уведомление по УСН: что изменилось
До 31 июля 2026 года ИП и компании, работающие на УСН или переходящие на этот спецрежим, применяли рекомендуемые формы уведомлений, утвержденные приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@.
Теперь вместо прежних пяти отмененных форм действует одна — она состоит из титульного листа и шести разделов.
В зависимости от ситуации налогоплательщик заполняет титул и соответствующий раздел единой формы.
В таблице сравнили ранее действовавшие формы и разделы нового уведомления:
Вид уведомления / сообщения
Было до 31 июля 2026 года (приказ ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@)
Стало с 31 июля 2026 года (приказ ФНС от 30.04.2026 № ЕД-1-3/285@)
О переходе на УСН
форма № 26.2-1
Раздел 1
Об утрате права на УСН при нарушении условий ее применения и переходе на другой режим
форма № 26.2-2
Раздел 6
О добровольном отказе от применения УСН с начала года
форма № 26.2-3
Раздел 3
Об изменении объекта налогообложения
форма № 26.2-6
Раздел 2
О прекращении деятельности на УСН
форма № 26.2-8
Раздел 4
О прекращении применения УСН в связи с переходом на НПД
—
Раздел 5
Новая форма стала универсальной и более сжатой. Это упрощает процесс документооборота между налогоплательщиком и ИФНС и снижает риск ошибок при заполнении уведомлений.
Отчитывайтесь по налогам и страховым взносам через интернет с онлайн-сервисом от Такском. Это понятный интерфейс, автоматическая проверка отчетности на ошибки, умный календарь бухгалтера, консультации и поддержка в круглосуточном режиме.
Как заполнять единое уведомление по УСН
Порядок заполнения уведомления по УСН приведен в приложении № 2 к приказу ФНС от 30.04.2026 № ЕД-1-3/285@. В приложении № 3 к тому же приказу установлен электронный формат уведомления.
Новое единое уведомление по УСН включает:
Титульный лист;
Раздел 1 — уведомление о переходе на УСН;
Раздел 2 — уведомление об изменении объекта налогообложения по УСН («доходы» / «доходы минус расходы»);
Раздел 3 — уведомление о переходе на иной налоговый режим;
Раздел 4 — уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, по которой применялась УСН;
Раздел 5 — уведомление о прекращении применения УСН с даты перехода на НПД;
Раздел 6 — сообщение о переходе на иной налоговый режим в связи с утратой права на применение УСН.
Вся форма умещается на двух страницах. Заполнять нужно титульный лист и соответствующий раздел.
При заполнении используются коды, приведенные в приложениях № 1–4 к Порядку заполнения.
Общие правила заполнения формы
Поля уведомления заполняйте слева направо, начиная с крайней левой ячейки.
В каждое поле вносите только один показатель.
Если заполняете уведомление в программе, значения числовых показателей выравниваются по правой последней ячейке.
Текст вносите заглавными печатными буквами.
При отсутствии показателя и в пустых ячейках ставьте прочерки.
В бумажной форме используйте черные, синие или фиолетовые чернила.
Не применяйте корректор для исправления ошибок и помарок.
Распечатывайте бумажное уведомление только на одной стороне листа А4, не скрепляйте листы степлером.
Заполняйте титульный лист и тот раздел уведомления, который соответствует вашей ситуации, а в остальных разделах ставьте прочерки.
Заполнение титульного листа
В верхней части титула и второй страницы укажите свой ИНН. Компании указывают еще и КПП.
Внесите код ИФНС, в которую подаете уведомление.
Укажите полное наименование компании (как в уставе). ИП указывают свои ФИО полностью без сокращений (как в паспорте).
Номер телефона для связи укажите с кодом города, без скобок, прочерков и пробелов.
«Основание представления уведомления (сообщения)» — это порядковый номер от 1 до 6 из приложения № 2 к Порядку заполнения, соответствующий представляемому разделу.
Если в уведомлении не указан ИНН, заполняется раздел «Сведения о физическом лице».
Укажите количество листов уведомления и листов приложений.
Если уведомление подписывает руководитель компании / ИП, в нижней части титула указывается код «1», если подпись ставит представитель налогоплательщика — код «2».
Если уведомление подает организация, укажите полные ФИО руководителя. ИП при самостоятельной подаче это поле не заполняет.
Представитель налогоплательщика указывает свои ФИО и реквизиты выданной ему доверенности (GUID — если доверенность электронная).
Подключитесь к сервису от Такском и без ограничений сдавайте электронную отчетность во все контролирующие органы. Перед отправкой контрольные соотношения проверяются автоматически — это полностью исключает ошибки. Если у вас есть действующая ЭП, подключитесь к сервису удаленно — процесс не требует посещения офиса и займет всего несколько минут.
Заполнение разделов уведомления
Раздел 1
В подразделе 1.1 проставьте соответствующий код основания перехода на упрощенку. Если переходите на УСН:
с другого режима с 1 января следующего года — код «1»;
с даты постановки на учет компании или регистрации ИП — код «2»;
с даты утраты права на применение спецрежима АУСН — код «3»;
с даты снятия с учета ИП как самозанятого по причине утраты права на спецрежим НПД — код «4».
Далее раздел 1 заполняйте в соответствии с указанным кодом.
Если указан код «1»:
Укажите год, с начала которого планируется переход на УСН, в поле «с 1 января 20__года».
Компании дополнительно указывают размер дохода и балансовую стоимость своих основных средств по состоянию на 1 октября года перед годом перехода. Если доходов и ОС у компании не было, ставьте «0». ИП эти поля не заполняют.
В подразделе 1.2 укажите код выбранного объекта налогообложения:
«1» — объект «доходы»;
«2» — объект «доходы минус расходы».
Если в подразделе 1.1 указаны коды «2», «3» или «4», укажите только код выбранного объекта налогообложения в подразделе 1.2.
Раздел 2
Если решили изменить объект налогообложения по УСН:
в подразделе 2.1 укажите год, с начала которого меняете объект;
в подразделе 2.2 отразите код выбранного объекта:
«1» — объект «доходы»;
«2» — объект «доходы минус расходы».
Раздел 3
Здесь указывается только год, с начала которого налогоплательщик переходит на другой налоговый режим.
Раздел 4
При прекращении «упрощенной» деятельности указывается дата, с которой такая деятельность не ведется.
Раздел 5
Переходящим на НПД в этом разделе ничего заполнять не нужно.
Раздел 6
При утрате права на применение УСН и переходе на другой режим в разделе 6 укажите:
Первое число месяца и год, в котором допущено нарушение условий применения упрощенки.
Порядковый номер признака причины утраты права:
«1» — превышение лимита доходов на УСН;
«2» — нарушение требований п. 3 ст. 346.12 НК (укажите номер нарушенного подпункта п. 3 ст. 346.12 НК);
«3» — нарушение требований п. 3 ст. 346.14 НК.
Во всех трех случаях укажите код отчетного периода, в котором произошло нарушение:
«21» — 1 квартал;
«31» — полугодие;
«33» — 9 месяцев;
«34» — год.
В какие сроки подавать уведомления по УСН
Срок подачи уведомления зависит от причины:
Причина
Раздел уведомления
Крайний срок подачи в ИФНС
Переход на УСН с начала года
Раздел 1
31 декабря года перед годом перехода
Переход на УСН вновь созданной компании / ИП
Раздел 1
30 календарных дней с даты постановки на учет
Переход на УСН при утрате права на АУСН
Раздел 1
Одновременно с уведомлением об утрате права на АУСН или в течение 30 дней со дня получения соответствующего уведомления от ИФНС
Переход на УСН при утрате права на НПД
Раздел 1
20 календарных дней с даты снятия с учета в качестве плательщика НПД
Изменение объекта налогообложения
Раздел 2
31 декабря года перед годом смены объекта
Переход на другой режим
Раздел 3
15 января года, в котором планируется переход
Прекращение деятельности на УСН
Раздел 4
15 рабочих дней с даты прекращения «упрощенной» деятельности
Переход с УСН на НПД
Раздел 5
30 календарных дней с даты постановки на учет в качестве плательщика НПД (самозанятого)
Переход на иной режим при утрате права на УСН
Раздел 6
15 календарных дней по завершении отчетного периода, в котором утрачено право на УСН
При совпадении с нерабочим праздником или выходным срок подачи уведомления переносится на ближайший следующий рабочий день.
Как безопасно исправить ошибку в уведомлении об исчисленных налогах?
Заполните форму, чтобы бесплатно забрать руководство с реальными кейсами
Памятка: как подавать уведомление по УСН после 31 июля 2026 года
Заполняйте уведомление по форме, утвержденной приказом ФНС от 30.04.2026 № ЕД-1-3/285@. Применять прежние формы уведомлений по УСН больше нельзя.
Заполняйте уведомление вручную или на компьютере: распечатайте готовый документ на бумаге или используйте Личный кабинет налогоплательщика и иные сервисы для отправки в электронном виде.
В уведомлении заполните титульный лист и один из разделов, соответствующий вашей ситуации. В незаполненных разделах поставьте прочерки.
Соблюдайте сроки подачи уведомлений — они остались прежними.
Подавайте уведомление:
на бумажном носителе — лично в ФНС или по почте ценным письмом с описью вложения и уведомлением о получении;
электронно по ТКС или через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
Убедитесь, что налоговая получила ваше уведомление. После личной подачи бумажного уведомления сохраните его второй экземпляр с отметкой инспекции. При почтовой отправке сохраните почтовую квитанцию и уведомление, которое вернется с отметкой о получении. Если направляли уведомление электронно, понадобится электронная квитанция о приеме документа.
Сдавайте электронную отчетность с первого раза с онлайн-сервисом Такском. Перед отправкой отчета сервис автоматически проверит корректность заполнения полей с учетом действующих контрольных соотношений. Это исключает риск сдачи отчета с ошибками.
Читайте также:
Новый ФСБУ 10/2026 «Расходы» с 2027 года: что изменится в учете и как подготовиться бухгалтеру.
Отчетность по взносам с МРОТ за директора «нулевой» компании за полугодие 2026 года: какие формы и как заполнить и сдать.
Нужно ли оформлять путевой лист на автомобиль директора в 2026 году: спорные вопросы.
Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: 2W5zFGXCs5T
Начать дискуссию