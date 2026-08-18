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УСН
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Единое уведомление для УСН в 2026 году: для чего нужно, как заполнить, образцы

Единое уведомление для УСН в 2026 году: для чего нужно, как заполнить, образцы

С 31 июля 2026 года действует новая единая форма уведомления по УСН, введенная приказом ФНС от 30.04.2026 № ЕД-1-3/285@. Она заменила сразу пять привычных форм уведомлений, ранее рекомендованных бизнесу на УСН. Рассказываем, что изменилось в уведомлении и как его заполнять.

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Самое главное:

  • С 31 июля 2026 года нужно применять только новую форму уведомления по УСН.

  • Отдельных бланков на каждый случай теперь нет — их заменили одной универсальной формой.

  • Заполнять надо титульный лист и соответствующий ситуации раздел.

  • Сроки представления уведомления в налоговую зависят от основания его подачи.

Уведомление по УСН: что изменилось

До 31 июля 2026 года ИП и компании, работающие на УСН или переходящие на этот спецрежим, применяли рекомендуемые формы уведомлений, утвержденные приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@

Теперь вместо прежних пяти отмененных форм действует одна — она состоит из титульного листа и шести разделов.

В зависимости от ситуации налогоплательщик заполняет титул и соответствующий раздел единой формы.

В таблице сравнили ранее действовавшие формы и разделы нового уведомления:

Вид уведомления / сообщения

Было до 31 июля 2026 года (приказ ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@

Стало с 31 июля 2026 года (приказ ФНС от 30.04.2026 № ЕД-1-3/285@)

О переходе на УСН

форма № 26.2-1

Раздел 1 

Об утрате права на УСН при нарушении условий ее применения и переходе на другой режим 

форма № 26.2-2

Раздел 6

О добровольном отказе от применения УСН с начала года 

форма № 26.2-3

Раздел 3

Об изменении объекта налогообложения 

форма № 26.2-6

Раздел 2

О прекращении деятельности на УСН 

форма № 26.2-8

Раздел 4

О прекращении применения УСН в связи с переходом на НПД

Раздел 5

Новая форма стала универсальной и более сжатой. Это упрощает процесс документооборота между налогоплательщиком и ИФНС и снижает риск ошибок при заполнении уведомлений.

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Как заполнять единое уведомление по УСН

Порядок заполнения уведомления по УСН приведен в приложении № 2 к приказу ФНС от 30.04.2026 № ЕД-1-3/285@. В приложении № 3 к тому же приказу установлен электронный формат уведомления.

Новое единое уведомление по УСН включает:

  • Титульный лист;

  • Раздел 1 — уведомление о переходе на УСН;

  • Раздел 2 — уведомление об изменении объекта налогообложения по УСН («доходы» / «доходы минус расходы»);

  • Раздел 3 — уведомление о переходе на иной налоговый режим;

  • Раздел 4 — уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, по которой применялась УСН;

  • Раздел 5 — уведомление о прекращении применения УСН с даты перехода на НПД;

  • Раздел 6 — сообщение о переходе на иной налоговый режим в связи с утратой права на применение УСН.

Вся форма умещается на двух страницах. Заполнять нужно титульный лист и соответствующий раздел.

При заполнении используются коды, приведенные в приложениях № 1–4 к Порядку заполнения.

Общие правила заполнения формы

  • Поля уведомления заполняйте слева направо, начиная с крайней левой ячейки.

  • В каждое поле вносите только один показатель.

  • Если заполняете уведомление в программе, значения числовых показателей выравниваются по правой последней ячейке.

  • Текст вносите заглавными печатными буквами.

  • При отсутствии показателя и в пустых ячейках ставьте прочерки.

  • В бумажной форме используйте черные, синие или фиолетовые чернила.

  • Не применяйте корректор для исправления ошибок и помарок.

  • Распечатывайте бумажное уведомление только на одной стороне листа А4, не скрепляйте листы степлером.

  • Заполняйте титульный лист и тот раздел уведомления, который соответствует вашей ситуации, а в остальных разделах ставьте прочерки.

Заполнение титульного листа

  • В верхней части титула и второй страницы укажите свой ИНН. Компании указывают еще и КПП.

  • Внесите код ИФНС, в которую подаете уведомление.

  • Укажите полное наименование компании (как в уставе). ИП указывают свои ФИО полностью без сокращений (как в паспорте).

  • Номер телефона для связи укажите с кодом города, без скобок, прочерков и пробелов.

  • «Основание представления уведомления (сообщения)» — это порядковый номер от 1 до 6 из приложения № 2 к Порядку заполнения, соответствующий представляемому разделу.

  • Если в уведомлении не указан ИНН, заполняется раздел «Сведения о физическом лице».

  • Укажите количество листов уведомления и листов приложений.

  • Если уведомление подписывает руководитель компании / ИП, в нижней части титула указывается код «1», если подпись ставит представитель налогоплательщика — код «2».

  • Если уведомление подает организация, укажите полные ФИО руководителя. ИП при самостоятельной подаче это поле не заполняет.

  • Представитель налогоплательщика указывает свои ФИО и реквизиты выданной ему доверенности (GUID — если доверенность электронная).

Рисунок 1. Пример заполнения титульного листа нового уведомления по УСН
Рисунок 1. Пример заполнения титульного листа нового уведомления по УСН

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Заполнение разделов уведомления

Раздел 1 

В подразделе 1.1 проставьте соответствующий код основания перехода на упрощенку. Если переходите на УСН:

  • с другого режима с 1 января следующего года — код «1»;

  • с даты постановки на учет компании или регистрации ИП — код «2»;

  • с даты утраты права на применение спецрежима АУСН — код «3»;

  • с даты снятия с учета ИП как самозанятого по причине утраты права на спецрежим НПД — код «4»

Далее раздел 1 заполняйте в соответствии с указанным кодом.

Если указан код «1»:

  • Укажите год, с начала которого планируется переход на УСН, в поле «с 1 января 20__года».

  • Компании дополнительно указывают размер дохода и балансовую стоимость своих основных средств по состоянию на 1 октября года перед годом перехода. Если доходов и ОС у компании не было, ставьте «0». ИП эти поля не заполняют.

В подразделе 1.2 укажите код выбранного объекта налогообложения:

  • «1» — объект «доходы»;

  • «2» — объект «доходы минус расходы».

Рисунок 2. Пример заполнения уведомления о переходе компании на УСН с 1 января 2027 года
Рисунок 2. Пример заполнения уведомления о переходе компании на УСН с 1 января 2027 года

Если в подразделе 1.1 указаны коды «2», «3» или «4», укажите только код выбранного объекта налогообложения в подразделе 1.2.

Рисунок 3. Пример заполнения уведомления о переходе на УСН с даты госрегистрации компании
Рисунок 3. Пример заполнения уведомления о переходе на УСН с даты госрегистрации компании

Раздел 2

Если решили изменить объект налогообложения по УСН:

  • в подразделе 2.1 укажите год, с начала которого меняете объект;

  • в подразделе 2.2 отразите код выбранного объекта:

    • «1» — объект «доходы»;

    • «2» — объект «доходы минус расходы».

Рисунок 4. Пример заполнения уведомления о смене налогового объекта УСН
Рисунок 4. Пример заполнения уведомления о смене налогового объекта УСН

Раздел 3

Здесь указывается только год, с начала которого налогоплательщик переходит на другой налоговый режим.

Рисунок 5. Пример заполнения уведомления о переходе на другой режим
Рисунок 5. Пример заполнения уведомления о переходе на другой режим

Раздел 4

При прекращении «упрощенной» деятельности указывается дата, с которой такая деятельность не ведется.

Рисунок 6. Пример заполненного уведомления о прекращении «упрощенной» деятельности
Рисунок 6. Пример заполненного уведомления о прекращении «упрощенной» деятельности

Раздел 5

Переходящим на НПД в этом разделе ничего заполнять не нужно.

Рисунок 7. При переходе с УСН на НПД раздел 5 подается как есть — без заполнения
Рисунок 7. При переходе с УСН на НПД раздел 5 подается как есть без заполнения

Раздел 6

При утрате права на применение УСН и переходе на другой режим в разделе 6 укажите:

  • Первое число месяца и год, в котором допущено нарушение условий применения упрощенки.

  • Порядковый номер признака причины утраты права:

    • «1» — превышение лимита доходов на УСН;

    • «2» — нарушение требований п. 3 ст. 346.12 НК (укажите номер нарушенного подпункта п. 3 ст. 346.12 НК);

    • «3» — нарушение требований п. 3 ст. 346.14 НК.

Во всех трех случаях укажите код отчетного периода, в котором произошло нарушение:

  • «21» — 1 квартал;

  • «31» — полугодие;

  • «33» — 9 месяцев;

  • «34» — год.

Рисунок 8. Пример заполнения раздела 6 при утрате права на УСН из-за превышения лимита дохода
Рисунок 8. Пример заполнения раздела 6 при утрате права на УСН из-за превышения лимита дохода

В какие сроки подавать уведомления по УСН

Срок подачи уведомления зависит от причины:

Причина

Раздел уведомления

Крайний срок подачи в ИФНС

Переход на УСН с начала года

Раздел 1

31 декабря года перед годом перехода 

Переход на УСН вновь созданной компании / ИП

Раздел 1

30 календарных дней с даты постановки на учет 

Переход на УСН при утрате права на АУСН 

Раздел 1

Одновременно с уведомлением об утрате права на АУСН или в течение 30 дней со дня получения соответствующего уведомления от ИФНС 

Переход на УСН при утрате права на НПД 

Раздел 1

20 календарных дней с даты снятия с учета в качестве плательщика НПД 

Изменение объекта налогообложения

Раздел 2

31 декабря года перед годом смены объекта 

Переход на другой режим

Раздел 3

15 января года, в котором планируется переход 

Прекращение деятельности на УСН

Раздел 4

15 рабочих дней с даты прекращения «упрощенной» деятельности 

Переход с УСН на НПД

Раздел 5

30 календарных дней с даты постановки на учет в качестве плательщика НПД (самозанятого) 

Переход на иной режим при утрате права на УСН

Раздел 6

15 календарных дней по завершении отчетного периода, в котором утрачено право на УСН 

При совпадении с нерабочим праздником или выходным срок подачи уведомления переносится на ближайший следующий рабочий день.

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Памятка: как подавать уведомление по УСН после 31 июля 2026 года

  • Заполняйте уведомление по форме, утвержденной приказом ФНС от 30.04.2026 № ЕД-1-3/285@. Применять прежние формы уведомлений по УСН больше нельзя.

  • Заполняйте уведомление вручную или на компьютере: распечатайте готовый документ на бумаге или используйте Личный кабинет налогоплательщика и иные сервисы для отправки в электронном виде.

  • В уведомлении заполните титульный лист и один из разделов, соответствующий вашей ситуации. В незаполненных разделах поставьте прочерки.

  • Соблюдайте сроки подачи уведомлений — они остались прежними. 

  • Подавайте уведомление:

    • на бумажном носителе — лично в ФНС или по почте ценным письмом с описью вложения и уведомлением о получении;

    • электронно по ТКС или через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

  • Убедитесь, что налоговая получила ваше уведомление. После личной подачи бумажного уведомления сохраните его второй экземпляр с отметкой инспекции. При почтовой отправке сохраните почтовую квитанцию и уведомление, которое вернется с отметкой о получении. Если направляли уведомление электронно, понадобится электронная квитанция о приеме документа. 

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