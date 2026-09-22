Зачет и возврат денег с ЕНС с 1 сентября 2026 года: как работать по новым правилам

Покажем, как работают новые контуры контроля и что нужно учесть бухгалтеру, чтобы не попасть в ловушку.
Самое главное:
С 1 сентября 2026 года зачет и возврат средств с ЕНС регулируются новыми правилами, введенными законом 425-ФЗ.
Зачет в пользу третьего лица возможен только при наличии у получателя актуальной налоговой обязанности. Если обязанности нет, система автоматически отклонит заявление.
Возврат положительного сальдо привязан к источнику поступления. Если за вас заплатил партнер, деньги вернутся на его банковский счет, а не на ваш.
Для подачи заявления на зачет за третье лицо через личный кабинет теперь требуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).
Авансовые уведомления по НДФЛ и страховым взносам позволяют зарезервировать средства и избежать автоматического списания сальдо до наступления срока уплаты.
Главная ошибка в новых условиях — действовать без предварительной проверки. Каждая операция с ЕНС требует подтверждения статуса контрагента и источника средств.
Почему правила работы с ЕНС стали жестче
Чтобы работать по новым правилам, нужно понимать их логику. Законодатель не стал точечно исправлять ошибки в Налоговом кодексе. Он перестроил саму архитектуру движения денег.
Изменения направлены на три главные уязвимости старой системы:
Транзит средств и легализация доходов. Раньше компании могли перегонять деньги между своими и чужими счетами под видом уплаты налогов за третьих лиц. Возврат средств из бюджета банки традиционно считали безопасной операцией. Она редко вызывала вопросы у финмониторинга в рамках закона № 115-ФЗ. Это позволяло выводить капитал под видом налоговой переплаты. Теперь этот канал перекрыт.
Корпоративное мошенничество. Простая электронная подпись личного кабинета была слабым звеном. Получив доступ к аккаунту компании, злоумышленники могли быстро вывести средства. Для этого достаточно было подать заявление на зачет в пользу подставной фирмы. Новые требования к электронным подписям призваны защитить активы бизнеса от несанкционированного доступа.
Уход от налоговых долгов. Некоторые компании пытались вывести переплату на расчетный счет до того, как инспекторы или приставы наложат арест на имущество. Законодатель закрыл возможность использовать ЕНС для легализации капитала. Теперь средства жестко привязаны к источнику их поступления (ст. 79 НК), что исключает схемы транзита через бюджет с последующим выводом «чистых» денег.
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Новые правила зачета с ЕНС в пользу третьих лиц
Платить налоги за другие компании или физических лиц по-прежнему можно. Этот механизм никто не отменял. Но с 1 сентября 2026 года он проходит через жесткий автоматический фильтр.
Принцип актуальной обязанности. Раньше деньги можно было просто перевести на чужой ЕНС. Теперь для зачета нужна реальная причина. У получателя должна быть актуальная обязанность перед бюджетом.
Это не обязательно должен быть просроченный долг. Подойдет и будущий платеж. Но он должен быть подтвержден документально: поданной декларацией, расчетом или налоговым уведомлением. Если получатель просто ждет поступления средств, но не заявил о своих обязательствах, зачет не пройдет.
Автоматическая проверка и ответственность бухгалтера. Налоговая проверяет наличие обязанности на этапе подачи заявления. Согласно п. 4 ст. 78 НК, если обязательств нет, система выдаст отказ. Деньги даже не покинут ваш ЕНС.
Риск ошибки инспектора сведен к минимуму. Теперь главная угроза — это невнимательность самого бухгалтера. Если вы решите оплатить налог за контрагента, не проверив его статус, система просто не даст этого сделать.
Правило частичного зачета. Переплатить за третье лицо больше не получится. Система зачтет только ту сумму, которая реально нужна для погашения обязанности.
Если вы запросили зачет на 100 тысяч рублей, а долг получателя составляет 40 тысяч, система спишет ровно 40 тысяч рублей. В остальной части придет отказ. То же самое произойдет, если на вашем собственном ЕНС не хватает денег для полного зачета.
Риск ошибочного зачета. Самый опасный сценарий — если зачет все-таки прошел по ошибке. Например, из-за технического сбоя или если обязанность исчезла в момент между подачей заявления и проводкой.
В этом случае деньги попадают в ловушку. Вернуть их отправителю нельзя, также как и самому получателю. Средства останутся на чужом ЕНС и будут ждать, пока у получателя не появится реальный налоговый долг.
Угроза блокировки по ст. 76 НК. Эта ситуация может запустить эффект домино. Пока ваши деньги застряли на чужом счете в ожидании несуществующего долга, ваши собственные налоги могут остаться неоплаченными. В итоге налоговая может приостановить операции по вашим расчетным счетам по ст. 76 НК.
Новые требование к подписи. Чтобы защитить бизнес от мошенников, законодатель ужесточил технические требования. Теперь для подачи заявления на зачет в пользу третьего лица через личный кабинет нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Простой подписи по паролю больше недостаточно. Это минимизирует риски для рейдерских захватов и кражи средств через взломанные аккаунты.
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Жесткие ограничения на возврат средств с ЕНС
Правила возврата положительного сальдо стали зеркальными и максимально строгими.
Зеркальный принцип возврата. Главное правило — откуда деньги пришли, туда они и вернутся.
Если положительное сальдо на вашем ЕНС образовалось из-за того, что за вас заплатил партнер или физическое лицо, вернуть эти деньги на свой счет вы не сможете. Налоговая проигнорирует реквизиты в вашем заявлении. Средства уйдут строго на тот банковский счет, с которого изначально поступил платеж. Это полностью уничтожает схемы по легализации чужих денег через возврат налоговой переплаты.
Специфика для ГОЗ. Для исполнителей гособоронзаказа введено отдельное правило. Если деньги на ЕНС поступили с отдельного (специального) счета компании-исполнителя, вернуть их можно только на этот же отдельный счет.
Перевести такую переплату на обычный расчетный счет или пустить в зачет по другим налогам невозможно. Эта норма прямо прописана в новом абз. 9 п. 1 ст. 79 НК. Она защищает средства казначейского сопровождения от нецелевого использования.
Блокировка средств при взыскании долгов. Согласно 425-ФЗ, запрещены зачет и возврат средств, в отношении которых действуют обеспечительные меры или решения о взыскании ущерба. Если на средства ЕНС наложены ограничения в рамках исполнительного производства или обеспечительных мер ФНС, вернуть их невозможно. Механизм ЕНС интегрирован с системой ограничений ФССП. Пока ограничения не сняты, ни возврат, ни зачет таких сумм не проводится.
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Распределение средств с ЕНС и авансовые уведомления
Закон 425-ФЗ внес масштабные изменения в ст. 11.3 НК. Теперь налоговая по-новому распределяет общую сумму на ЕНС.
Главное нововведение — это механизм предварительных (авансовых) уведомлений. В первую очередь он касается работодателей и индивидуальных предпринимателей, которые платят НДФЛ и страховые взносы за сотрудников.
Раньше система автоматически списывала деньги со счета при наступлении сроков уплаты. Если на ЕНС лежала крупная сумма, она могла мгновенно уйти на погашение мелких текущих обязательств или пени. Бизнес не мог контролировать этот процесс до наступления даты платежа.
Теперь компании могут подавать авансовые уведомления на будущие периоды. Это позволяет заранее зарезервировать деньги под конкретную обязанность.
Предварительное уведомление фиксирует целевое назначение средств на ЕНС. Когда компания подает предварительное уведомление, налоговая резервирует деньги на ЕНС под эти предстоящие платежи. То есть средства не пропадают, но их назначение становится явным. Автоматического списания всей суммы сразу в момент подачи уведомления не происходит. Зачет идет поэтапно — по каждому периоду отдельно.
Но этот инструмент требует дисциплины. Если вы подали авансовое уведомление, система жестко фиксирует маршрут средств.
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Зачет и возврат денег с ЕНС: было / стало
Чтобы упростить адаптацию к новым правилам, мы свели все ключевые изменения в таблицу. Ее можно использовать как шпаргалку при настройке учетной политики и проверке контрагентов.
Критерий / Ситуация
Как было до 01.09.2026
Как стало с 01.09.2026
Основание
Зачет в пользу лица без налоговой обязанности
Разрешался. Деньги просто падали на чужой ЕНС и формировали там положительное сальдо
Отказ. Система автоматически отклоняет заявление, если у получателя нет подтвержденного долга или будущего платежа по декларации
Превышение суммы зачета над долгом получателя
Зачет проводился на полную сумму заявления. Излишек оставался на счете получателя
Частичный зачет. Система спишет ровно столько, сколько нужно для погашения реальной обязанности. В остальной части придет отказ
Ошибочный зачет (если система пропустила)
Образовавшееся сальдо можно было вернуть в общем порядке
Консервация. Деньги остаются на чужом ЕНС. Вернуть их отправителю или получателю нельзя, пока не появится реальный долг
Подача заявления на зачет за третье лицо через личный кабинет
Достаточно было простой электронной подписи (по паролю)
Только УКЭП. Требуется усиленная квалифицированная электронная подпись для защиты от мошенников
Возврат средств, уплаченных третьим лицом
Деньги возвращались на счет владельца ЕНС, указанный в его заявлении
Зеркальный возврат. Средства уходят строго на тот банковский счет, с которого изначально поступил платеж
Возврат средств для исполнителей гособоронзаказа (ГОЗ)
Общий порядок: на любой расчетный счет компании по заявлению
Спецрежим. Деньги, поступившие с отдельного счета ГОЗ, возвращаются исключительно на этот же отдельный счет
Возврат переплаты физическим лицам
Только по классическим банковским реквизитам счета
Упрощенный порядок. Можно направить средства на банковский счет, привязанный к карте «Мир»
Распределение будущих платежей
Автоматическое списание при наступлении сроков уплаты
Авансовые уведомления. Можно заранее зарезервировать средства
Практический чек-лист для главного бухгалтера
Шаг 1. Проверка контрагента перед зачетом
Перед тем как подать заявление на зачет в пользу другой компании, убедитесь, что у нее есть актуальная налоговая обязанность. Запросите у партнера копию декларации или налогового уведомления. Если документов нет, не подавайте заявление. Система его отклонит, но вы потеряете время.
Шаг 2. Обновление электронных подписей
Проверьте, есть ли у ответственных сотрудников усиленная квалифицированная электронная подпись. Без нее подать заявление на зачет за третье лицо через личный кабинет теперь невозможно. Простая подпись по паролю больше не работает.
Шаг 3. Контроль источника средств перед возвратом
Перед подачей заявления на возврат положительного сальдо проверьте, откуда пришли деньги. Если за вас платило третье лицо, средства вернутся на счет этого лица. Планируйте ликвидность с учетом этого правила. Не рассчитывайте на возврат чужих денег на свой счет.
Шаг 4. Использование авансовых уведомлений
Если у вас на ЕНС регулярно формируется положительное сальдо, подавайте предварительные уведомления по НДФЛ и страховым взносам. Такие уведомления помогают зарезервировать средства под конкретные будущие платежи.
Что в итоге
С 1 сентября 2026 года изменились правила зачета и возврата средств с ЕНС:
Нельзя просто так со своего ЕНС сделать зачет в пользу лица без налоговой обязанности. На счету получателя уже должен быть реальный налоговый долг, подтвержденный декларацией или уведомлением.
Превышение суммы зачета над долгом получателя невозможно. Система спишет ровно столько, сколько нужно для погашения реальной обязанности. По остальной части будет отказ.
Нужна усиленная квалифицированная подпись. Простой подписи по паролю больше недостаточно.
Главный совет в новых условиях — не торопитесь. Проверяйте документы, обновляйте подписи, планируйте платежи заранее. В работе с ЕНС побеждает не тот, кто действует быстро, а тот, кто действует точно.
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