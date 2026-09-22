Зачет и возврат денег с ЕНС с 1 сентября 2026 года: как работать по новым правилам

Новые правила зачета с ЕНС в пользу третьих лиц

Платить налоги за другие компании или физических лиц по-прежнему можно. Этот механизм никто не отменял. Но с 1 сентября 2026 года он проходит через жесткий автоматический фильтр.

Принцип актуальной обязанности. Раньше деньги можно было просто перевести на чужой ЕНС. Теперь для зачета нужна реальная причина. У получателя должна быть актуальная обязанность перед бюджетом.

Это не обязательно должен быть просроченный долг. Подойдет и будущий платеж. Но он должен быть подтвержден документально: поданной декларацией, расчетом или налоговым уведомлением. Если получатель просто ждет поступления средств, но не заявил о своих обязательствах, зачет не пройдет.

Автоматическая проверка и ответственность бухгалтера. Налоговая проверяет наличие обязанности на этапе подачи заявления. Согласно п. 4 ст. 78 НК, если обязательств нет, система выдаст отказ. Деньги даже не покинут ваш ЕНС.

Риск ошибки инспектора сведен к минимуму. Теперь главная угроза — это невнимательность самого бухгалтера. Если вы решите оплатить налог за контрагента, не проверив его статус, система просто не даст этого сделать.

Правило частичного зачета. Переплатить за третье лицо больше не получится. Система зачтет только ту сумму, которая реально нужна для погашения обязанности.

Если вы запросили зачет на 100 тысяч рублей, а долг получателя составляет 40 тысяч, система спишет ровно 40 тысяч рублей. В остальной части придет отказ. То же самое произойдет, если на вашем собственном ЕНС не хватает денег для полного зачета.

Риск ошибочного зачета. Самый опасный сценарий — если зачет все-таки прошел по ошибке. Например, из-за технического сбоя или если обязанность исчезла в момент между подачей заявления и проводкой.

В этом случае деньги попадают в ловушку. Вернуть их отправителю нельзя, также как и самому получателю. Средства останутся на чужом ЕНС и будут ждать, пока у получателя не появится реальный налоговый долг.

Угроза блокировки по ст. 76 НК. Эта ситуация может запустить эффект домино. Пока ваши деньги застряли на чужом счете в ожидании несуществующего долга, ваши собственные налоги могут остаться неоплаченными. В итоге налоговая может приостановить операции по вашим расчетным счетам по ст. 76 НК.

Новые требование к подписи. Чтобы защитить бизнес от мошенников, законодатель ужесточил технические требования. Теперь для подачи заявления на зачет в пользу третьего лица через личный кабинет нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Простой подписи по паролю больше недостаточно. Это минимизирует риски для рейдерских захватов и кражи средств через взломанные аккаунты.