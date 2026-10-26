Вебинар с Владимиром Мальцевым «Бездекларационное налоговое администрирование на примере специального налогового режима НПД»

Программа мероприятия

Налоговый режим НПД как пример цифровой трансформации модели налогового администрирования

Образ самозанятых и их классификация: виды деятельности, половозрастная структура, платформенная занятость

Модель контроля нарушений налогового режима самозанятыми гражданами (сокрытие доходов) и юридическими лицами, привлекающими самозанятых (подмена трудовых отношений)

Промежуточные итоги налогового эксперимента: факторы налоговой привлекательности режима для субъектов экономики

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