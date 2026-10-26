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Самозанятость (НПД)
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Вебинар с Владимиром Мальцевым «Бездекларационное налоговое администрирование на примере специального налогового режима НПД»

Вебинар с Владимиром Мальцевым «Бездекларационное налоговое администрирование на примере специального налогового режима НПД»

Узнайте, как работает бездекларационное налоговое администрирование на примере НПД.

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Стоимость: Бесплатно. Место: Онлайн. Дата проведения: 28 октября 10:00 (GMT+03:00) Москва

Компания «Такском» совместно с редакцией журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар: Бездекларационное налоговое администрирование на примере специального налогового режима НПД

Ведущий: Мальцев Владимир Григорьевич — начальник Управления оперативного контроля ФНС России

Программа мероприятия

  • Налоговый режим НПД как пример цифровой трансформации модели налогового администрирования

  • Образ самозанятых и их классификация: виды деятельности, половозрастная структура, платформенная занятость

  • Модель контроля нарушений налогового режима самозанятыми гражданами (сокрытие доходов) и юридическими лицами, привлекающими самозанятых (подмена трудовых отношений)

  • Промежуточные итоги налогового эксперимента: факторы налоговой привлекательности режима для субъектов экономики

Вы можете задать свой вопрос по электронной почте events@taxcom.ru. Вопросы принимаются до 27 октября 2026 года включительно.

Спикер - Владимир Мальцев

Начальник Управления оперативного контроля ФНС России

Участвуйте бесплатно!

Дата проведения: 28 октября 10:00 Место: Онлайн

Реклама: ООО "ТАКСКОМ", ИНН 7704211201, erid: 2W5zFHaFs8d

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Такском

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