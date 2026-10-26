Вебинар с Владимиром Мальцевым «Бездекларационное налоговое администрирование на примере специального налогового режима НПД»

Стоимость: Бесплатно. Место: Онлайн. Дата проведения: 28 октября 10:00 (GMT+03:00) Москва
Компания «Такском» совместно с редакцией журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар: Бездекларационное налоговое администрирование на примере специального налогового режима НПД
Ведущий: Мальцев Владимир Григорьевич — начальник Управления оперативного контроля ФНС России
Программа мероприятия
Налоговый режим НПД как пример цифровой трансформации модели налогового администрирования
Образ самозанятых и их классификация: виды деятельности, половозрастная структура, платформенная занятость
Модель контроля нарушений налогового режима самозанятыми гражданами (сокрытие доходов) и юридическими лицами, привлекающими самозанятых (подмена трудовых отношений)
Промежуточные итоги налогового эксперимента: факторы налоговой привлекательности режима для субъектов экономики
Вы можете задать свой вопрос по электронной почте events@taxcom.ru. Вопросы принимаются до 27 октября 2026 года включительно.
Спикер - Владимир Мальцев
Начальник Управления оперативного контроля ФНС России
Участвуйте бесплатно!
Дата проведения: 28 октября 10:00 Место: Онлайн
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