Правила работы с электронными подписями в России изменились. Для отправки отчётных документов от имени компании сотрудникам недостаточно использовать личную КЭП физического лица – её необходимо дополнить машиночитаемой доверенностью (МЧД). Эти изменения напрямую коснулись и взаимодействия с Социальным фондом России (СФР), который объединил функции ПФР и ФСС.
Без цифровой доверенности отправленная отчётность просто не будет принята информационной системой ведомства. В этой статье мы подробно разберём, что такое МЧД, зачем она нужна для работы с СФР, какие коды полномочий существуют, а также как создать, отправить и своевременно отозвать доверенность через сервисы ЭДО.
Что такое МЧД СФР и зачем она введена
МЧД СФР – это электронная машиночитаемая доверенность, которая подтверждает право сотрудника действовать от имени компании (юридического лица или ИП) при взаимодействии с Социальным фондом России. В отличие от бумажного документа, эта доверенность существует в виде XML-файла, который может быть автоматически считан и проверен информационной системой фонда.
Зачем она введена? Реформа продиктована изменениями в федеральном законе № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Ранее коммерческие удостоверяющие центры выпускали на сотрудников так называемые «сертификаты представителей» – в такой КЭП одновременно были указаны и ФИО сотрудника, и реквизиты компании.
Сейчас эта практика полностью прекращена. В 2026 году действует совершенно иной порядок:
Удостоверяющие центры выдают сотрудникам только КЭП физического лица (в ней содержатся исключительно личные данные человека).
Сама по себе такая подпись никак не связана с работодателем. Чтобы система фонда поняла, что гражданин имеет право отправлять отчёты конкретной фирмы, к пакету документов обязательно прикладывается XML-файл МЧД.
МЧД связывает персональную подпись сотрудника с полномочиями, которые ему делегировал руководитель компании (подписав доверенность своей КЭП директора). Без зарегистрированной МЧД Единая цифровая платформа СФР автоматически отклонит форму ЕФС-1, ответы на требования или запросы по больничным листам. Внедрение МЧД полностью исключает человеческий фактор при проверке прав, защищает бизнес от несанкционированной сдачи отчётов и повышает безопасность персональных данных сотрудников.
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Кому и для чего нужна МЧД в СФР
Машиночитаемая доверенность для СФР требуется не только штатным бухгалтерам, но и любым доверенным лицам, которые представляют интересы компании. Это могут быть:
сотрудники на аутсорсе (например, бухгалтеры из сторонних организаций);
ответственные за кадровый учёт;
специалисты, взаимодействующие с фондом по вопросам больничных и проактивных выплат.
Для чего именно используется МЧД? Она даёт право на совершение следующих действий:
Подписание и отправка отчётности (в том числе ЕФС-1).
Получение информации о застрахованных лицах и их стаже.
Взаимодействие с фондом по вопросам выплат пособий.
Подача ответов на требования и запросы СФР.
Реализация права передоверия (если это предусмотрено первоначальной доверенностью).
Важно отметить, что индивидуальный предприниматель или директор имеет право сдавать отчёты без доверенности, используя свою КЭП, полученную в ФНС России. Однако как только право подписи делегируется другому сотруднику, оформление МЧД становится обязательным условием для легального документооборота.
Какую отчётность нужно сдавать в СФР
Социальный фонд России (СФР) соединил в себе все функции по приёму сведений о застрахованных лицах, которые ранее направлялись в ПФР и ФСС. Единственным сквозным отчётом для работодателей остаётся ЕФС-1. Это единая форма, подразделы которой сдаются обособленно в разные сроки:
Подраздел 1.1 (ранее СЗВ-ТД) – сведения о кадровых мероприятиях (приёмы, увольнения, переводы, заключение/прекращение договоров ГПХ).
Подраздел 1.2 (ранее СЗВ-СТАЖ) – данные о страховом стаже сотрудников. Сдаётся ежегодно, но не по всему штату, а только по работникам с особенностями стажа (вредные условия, декреты, районы Крайнего Севера и т. д.).
Подраздел 2 – это технический классификатор, являющийся основанием для отражения данных о периодах работы для назначения пенсии (включается вместе с подразделом 1.2).
Подраздел 1.3 – специализированные сведения о заработной плате работников государственных и муниципальных учреждений.
Подраздел 3 (ранее ДСВ-3) – реестр застрахованных лиц, за которых перечисляются дополнительные взносы на накопительную пенсию.
Раздел 2 (ранее 4-ФСС) – ежеквартальный расчёт по начисленным страховым взносам на травматизм и профзаболевания.
Помимо самой формы ЕФС-1, действующая МЧД для СФР необходима для отправки иных документов в рамках электронного документооборота:
Ответы на требования фонда о предоставлении пояснений.
Сведения для назначения и выплаты пособий (проактивные выплаты по больничным листам).
Заявления и уведомления, связанные с назначением пенсий сотрудникам.
Каждый отправляемый в систему фонда документ (или пакет сведений), помимо УКЭП уполномоченного лица, должен сопровождаться зарегистрированной в ГИС ЕЦП машиночитаемой доверенностью.
Формат МЧД для СФР и сдачи ЕФС-1
Социальный фонд России (СФР) установил строгие требования к формату принимаемых машиночитаемых доверенностей.
На сегодняшний день ведомство принимает доверенности исключительно собственного формата СФР (версия 2.0), утверждённого приказом СФР от 27.05.2024 № 848. Он используется для сдачи отчётности через учётные программы и стандартные каналы операторов ЭДО.
Профессиональные бухгалтерские сервисы автоматически предлагают пользователям нужный шаблон в зависимости от выбранного способа отправки документов.
Сдача электронной отчётности (включая форму ЕФС-1) и верификация доверенностей осуществляются подсистемами Единой централизованной цифровой платформы (ГИС ЕЦП). Чтобы избежать автоматических отказов, в 2026 году при создании доверенности формата 2.0 необходимо выбирать шаблон «МЧД для СФР» и указывать полный пакет кодов полномочий. Ограничение одним кодом SFR_000001 (персонифицированный учёт) приведёт к тому, что фонд отклонит Раздел 2 формы ЕФС-1 (взносы на травматизм). Для полноценной сдачи ЕФС-1 в доверенность необходимо добавлять, как минимум, два ключа: SFR_000001 и SFR_000002.
Коды полномочий МЧД для СФР
Одним из самых важных этапов заполнения машиночитаемой доверенности является выбор кодов полномочий. Эти коды определяют, какие именно действия уполномоченный сотрудник может совершать от имени компании. В большинстве современных сервисов для работы с ЭДО эти коды уже интегрированы в интерфейс, и вам не нужно помнить их наизусть – достаточно выбрать нужный пункт из выпадающего списка.
Перечислим ключевые коды полномочий, которые используются в МЧД для СФР:
FSS_000000 (глобальное полномочие): этот код добавляет в доверенность сразу все возможные полномочия, описанные ниже. Если вы не уверены, какой именно набор прав нужен сотруднику, можно выбрать этот вариант, но помните о правилах безопасности данных.
SFR_000001 (персучёт и ЕФС-1): Основной код для ведения персонифицированного учёта. Именно это полномочие требуется для подписания и отправки ЕФС-1, а также для работы со сведениями о трудовом стаже.
FSS_000009 (Больничные листы): даёт право на получение информации о листках нетрудоспособности и обмен данными по проактивным выплатам.
FSS_000004 (управление доверенностями): разрешает передоверие – то есть право передавать свои полномочия другим сотрудникам.
Если вы создаёте МЧД в порядке передоверия, то спектр полномочий в ней не может быть шире, чем у родительской доверенности. Например, если в родительской доверенности нет кода FSS_000009, вы не сможете выдать передоверие с этим кодом.
Для удобства пользователей все коды обычно сгруппированы в сервисе в логические блоки. Например, при создании доверенности для сдачи ЕФС-1 будет достаточно выбрать код SFR_000001.
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