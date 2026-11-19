Что такое МЧД СФР и зачем она введена

МЧД СФР – это электронная машиночитаемая доверенность, которая подтверждает право сотрудника действовать от имени компании (юридического лица или ИП) при взаимодействии с Социальным фондом России. В отличие от бумажного документа, эта доверенность существует в виде XML-файла, который может быть автоматически считан и проверен информационной системой фонда.

Зачем она введена? Реформа продиктована изменениями в федеральном законе № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Ранее коммерческие удостоверяющие центры выпускали на сотрудников так называемые «сертификаты представителей» – в такой КЭП одновременно были указаны и ФИО сотрудника, и реквизиты компании.

Сейчас эта практика полностью прекращена. В 2026 году действует совершенно иной порядок:

Удостоверяющие центры выдают сотрудникам только КЭП физического лица (в ней содержатся исключительно личные данные человека).

Сама по себе такая подпись никак не связана с работодателем. Чтобы система фонда поняла, что гражданин имеет право отправлять отчёты конкретной фирмы, к пакету документов обязательно прикладывается XML-файл МЧД.

МЧД связывает персональную подпись сотрудника с полномочиями, которые ему делегировал руководитель компании (подписав доверенность своей КЭП директора). Без зарегистрированной МЧД Единая цифровая платформа СФР автоматически отклонит форму ЕФС-1, ответы на требования или запросы по больничным листам. Внедрение МЧД полностью исключает человеческий фактор при проверке прав, защищает бизнес от несанкционированной сдачи отчётов и повышает безопасность персональных данных сотрудников.