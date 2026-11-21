Документальное подтверждение расходов

В силу п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признаются только обоснованные и документально подтверждённые затраты налогоплательщика. Условие о документировании выполняется, если траты подкреплены документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общие требования к оформлению первичных учётных документов определены п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», однако особые правила могут быть установлены и другими законодательными актами. Так, Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации» диктует требования к оформлению таких первичных учётных документов, как кассовые чеки и бланки строгой отчётности (ст. 1.1).

С 1 сентября 2026 г. в обязательный электронный вид переведён ряд перевозочных документов (поручение экспедитору, экспедиторская расписка, складская расписка, транспортные накладные при перевозках автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом, заказ и заявка на грузоперевозку). Начиная с этой даты оправдать расходы на услуги перевозки и транспортной экспедиции бумажными документами перечисленных видов можно только в случаях исключений, установленных:

Сам НК РФ не устанавливает конкретный перечень подтверждающих документов. Требования могут исходить от других актов законодательства, как, например, названные нами выше. Но в большинстве случаев закон всё же не ограничивает налогоплательщика в вопросе документального подтверждения правомерности учёта соответствующих расходов. Затраты организации могут быть учтены при расчёте налоговой базы, если они оформлены любыми документами, соответствующими требованиям действующего законодательства (см. письма Минфина России от 10.08.2026 № 03-03-06/1/69116, от 09.07.2026 № 03-03-06/1/59168, от 09.06.2026 № 03-03-06/1/48969).

Например, расходы, связанные с эксплуатацией автомобильного транспорта, могут подтверждаться не только путевыми листами, но и другими формами документов (отчётами, маршрутными листами и т.п.). Эта возможность есть у всех организаций, за исключением оказывающих услуги по перевозке грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Дело в том, что требование оформлять путевые листы установлено ст. 6 Устава автомобильного транспорта, а действие Устава распространяется как раз на обозначенный круг лиц (ст. 1).