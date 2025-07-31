Безопасная доля вычетов по НДС: как рассчитать и что делать при превышении

Какая доля НДС-вычетов «безопасна» в целом по России
Официально этот показатель нигде не закреплен. Но отражение в отчетности значительных вычетов — это повод для подозрений (п. 3 Общедоступных критериев — утверждены приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333). «Безопасная» доля вычетов — равна или меньше 89% от суммы НДС, начисленного за тот же период.
Определить долю ваших вычетов просто: нужно сумму вычетов (стр. 190 раздела 3 декларации) за четыре квартала разделить на всю сумму начисленного НДС (стр. 118 раздела 3) и умножить на 100%. То, что получится, должно быть равно или меньше 89%.
Например, фирма «Урожай» реализует на российском рынке продукцию собственного производства. Предположим, что операций, облагаемых по ставке НДС 0%, у нее нет. НДС, начисленный за 12 месяцев, — 4 000 000 руб.
Сумма вычетов за последние 12 месяцев пусть составит 3 420 000 руб. (это сумма стр. 190 раздела 3 за четыре квартала).
Доля вычетов фирмы «Урожай»: 85,5% (3 420 000 : 4 000 000 x 100%). Значение меньше пороговой цифры 89% — это безопасно.
Но это показатель в целом по России. В регионах допустимые суммы НДС-вычетов могут быть другими.
Какая доля НДС-вычетов безопасна по вашему региону
Доля вычетов в среднем по региону учитывается при планировании ВНП, так как Концепция системы планирования проверок предписывает налоговикам учитывать отклонения от среднестатистических показателей отчетности аналогичных хозяйствующих субъектов, а «аналогичные» — это, в том числе, находящиеся в том же регионе (утв. приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333).
«Региональный» показатель можно подсчитать самостоятельно. Данные по своему субъекту есть на портале ФНС России (подраздел Отчеты о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам), там они публикуются ежеквартально.
Предположим, вас интересует «безопасная» доля вычетов по Московской области. Нужен отчет по ф. № 1-НДС в разрезе субъектов РФ.
Скачайте zip-архив, распакуйте, откройте файл Раздел 1. Найдите Московскую область.
Далее определите:
Общую сумму налога, исчисленную по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным п. 2–4 ст. 164 НК, с учетом восстановленных сумм налога. В том числе по декларациям за налоговые периоды IV кв. 2024 года — I–III кв. 2025 года — 1 980 096 884.
Общую сумму НДС, подлежащую вычету за тот же период — 1 747 346 875.
Безопасная доля вычетов НДС для Московской области (с округлением): 88,25% (1 747 346 875 / 1 980 096 884 х 100%).
Показатель в норме — ВНП не будет?
Это не так. Даже если у вас доля вычетов идеальна — равна или ниже «безопасного» значения по региону — вас все равно могут включить в план ВНП, если, например:
Зафиксированы существенные отклонения от других средних показателей деятельности по региону.
На протяжении нескольких периодов снижаются налоговые платежи.
Расходы растут быстрее доходов и другие маркеры, которые включают разделы 3, 4 Концепции системы планирования ВНП.
Также при планировании ВНП налоговики ориентируются на группу риска, в которую вас относит «СУР АСК НДС-2» (письмо ФНС от 03.06.2016 № ЕД-4-15/9933). Кстати, в планах налоговиков есть синхронизация этой системы с базами ЦБ, Росфинмониторинга и ФТС, что еще более упростит контроль, а также введение новой системы «АСК НДС-3». В зону ее внимания попадет движение денежных потоков между счетами физических и юридических лиц.
В общем, контролировать «безопасную» долю вычетов нужно, но и остальные показатели оставлять без внимания не следует.
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Если доля НДС-вычетов превысила порог «безопасности»
Вычет — право налогоплательщика (п. 1 ст. 173 НК), но при условии, что налогоплательщик корректно исчислил налог. Вы вправе заявить вычеты, но нужно быть готовым подтвердить документально, с чем связано превышение доли вычетов положенного значения.
Например, вы обновили производственные мощности, установили и запустили в эксплуатацию дорогостоящее оборудование. Это позволит увеличить объем производства. Такую новость нужно сообщить потенциальным клиентам и контрагентам — поэтому вы провели масштабную рекламную кампанию. Чтобы подтвердить новацию производственных мощностей, вы можете предоставить договор на поставку оборудования, на монтаж, счета-фактуры, акты ввода в эксплуатацию. Реальное оказание рекламных услуг подтверждают соответствующие договоры, акты об оказании услуг, счета-фактуры.
Если ИФНС запрашивает у вас объяснения, предоставьте их и подтверждающие документы — это существенно снижает риск ВНП.
Можно ли перенести часть вычетов
Нет абсолютного запрета на перенос части вычетов из периода превышения «безопасной» доли на следующие кварталы.
Вычет можно использовать в течение трех лет с момента принятия на учет приобретенных (ввезенных) товаров (работ, услуг, имущественных прав) (п. 1.1 ст. 172 НК). В то же время трехлетний срок «годности» не распространяется на НДС, который указали в таблице:
Трехлетний срок «годности» не действует в отношении НДС
Исчисленного определенными налоговыми агентами, список которых приведен в ст. 161 НК (п. 2, 3, 5.3, 6, 6.1, 6.2), а также указанными в п. 8 ст. 161 НК
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Исчисленного с полученных авансов продавцом
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Предъявленного покупателю при перечислении им авансов
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Принимаемого к вычету налогоплательщиком, который получил в качестве вклада в уставный капитал имущество (НМА, имущественные права), причем налог был восстановлен акционером.
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В перечисленных случаях право на НДС-вычет появляется в квартале, в котором соблюдены все условия, поставленные ст. 171, 172 НК. ФНС указывает на это в письме от 08.10.2021 № БВ-4-3/14235.
У продавца есть только год на то, чтобы заявить к вычету «входной» НДС при возврате:
аванса покупателю;
товаров покупателем — при отказе от товаров, работ, услуг.
Срок начинает исчисляться со дня, когда покупатель отказался от товара (работы, услуги), возврата товаров.
Трехлетний срок на вышеописанные случаи не распространяется.
Есть особые сроки при экспорте сырьевых товаров при 0% НДС. Если экспортер сырьевых товаров применяет нулевую ставку НДС, то «входной» НДС может принять к вычету на последнее число квартала, в котором:
подтверждено право на применение ставки НДС 0%, то есть собраны все документы в течение 180 дней с даты помещения товаров под экспорт;
истекли вышеуказанные 180 дней, если подтверждающие документы не собраны в срок.
Важно: при экспорте несырьевых товаров сроки заявления НДС-вычетов общие.
Нельзя перенести уже заявленные вычеты. Вот пример из практики.
Вычеты были заявлены в I кв. 2021 года и уже одобрены налоговиками, но в 2022 году фирма решила для налоговой оптимизации применить вычет по тем же счетам-фактурам во II кв. 2022 года. А за I кв. 2021 года попыталась уменьшить вычет, подав уточненку. Налоговая инспекция отказала в вычете за II кв. 2022 года.
Налогоплательщик считает, что тут какая-то ошибка, бюджет не несет дополнительных трат, вычет перенесен на ту же заявленную и уже одобренную сумму. НК не запрещает ни законную оптимизацию, ни перенос заявленных вычетов.
Но судьи обратили внимание на следующие моменты (постановление АС Центрального округа от 22.05.2025, дело № А54-622/2024):
Да, НК не запрещает перенос. Но и не позволяет произвольное уменьшение ранее заявленных сумм вычетов. Налогоплательщик не вправе по своему желанию уменьшить сумму в одном, а предъявить в другом налоговом периоде.
Попытка оптимизации — не повод для подачи уточненной декларации.
При переносе вычета база по НДС искусственно формируется, а не определяется по фактическим показателям, что недопустимо.
Краткие итоги
«Безопасная» доля НДС-вычетов — это руководство к действию. Хоть такого определения нет, но сам показатель имеет значение для налогового контроля. Игнорировать его — значит рисковать попасть в план ВНП.
Если ваша доля превышает порог — это не нарушение. Подготовьте документальное обоснование столь высокой доли вычетов (договоры, акты, счета-фактуры), будьте готовы дать исчерпывающие пояснения.
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