Безопасная доля вычетов по НДС: как рассчитать и что делать при превышении

Какая доля НДС-вычетов «безопасна» в целом по России

Официально этот показатель нигде не закреплен. Но отражение в отчетности значительных вычетов — это повод для подозрений (п. 3 Общедоступных критериев — утверждены приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333). «Безопасная» доля вычетов — равна или меньше 89% от суммы НДС, начисленного за тот же период.

Определить долю ваших вычетов просто: нужно сумму вычетов (стр. 190 раздела 3 декларации) за четыре квартала разделить на всю сумму начисленного НДС (стр. 118 раздела 3) и умножить на 100%. То, что получится, должно быть равно или меньше 89%.

Например, фирма «Урожай» реализует на российском рынке продукцию собственного производства. Предположим, что операций, облагаемых по ставке НДС 0%, у нее нет. НДС, начисленный за 12 месяцев, — 4 000 000 руб.

Сумма вычетов за последние 12 месяцев пусть составит 3 420 000 руб. (это сумма стр. 190 раздела 3 за четыре квартала).

Доля вычетов фирмы «Урожай»: 85,5% (3 420 000 : 4 000 000 x 100%). Значение меньше пороговой цифры 89% — это безопасно.

Но это показатель в целом по России. В регионах допустимые суммы НДС-вычетов могут быть другими.