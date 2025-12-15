Освобождение общепита от НДС в 2025 году: новые правила, старые условия и немного облегчения для бизнеса

Для ресторанов, кафе и столовых это означало бы постоянную дополнительную нагрузку: счет-фактуры, вычеты по продуктам, корректировки по авансам. Но уже несколько лет подряд для общепита действует особая льгота — освобождение от НДС.
Эта мера появилась еще в 2022 году как поддержка отрасли, которая серьезно пострадала в пандемию. Она сохранилась и в 2025 г., причем стала еще мягче: теперь порог доходов, позволяющий пользоваться льготой, с октября увеличен с 2 до 3 млрд рублей.
Кто может не платить НДС
Закон дает право на освобождение организациям и ИП, которые оказывают услуги общественного питания. Сюда входят рестораны, кафе, бары, столовые, буфеты, фуд-корты и кейтеринг. Даже кулинарные отделы при заведениях общепита подпадают под льготу.
Но есть и ограничения. Освобождение не работает для кулинарии в супермаркетах, для заготовочных производств, вендинговых автоматов или сопутствующих услуг вроде аренды залов. Идея проста: льгота создана именно для «живого» общепита, который кормит людей, а не для параллельных бизнесов
Условия: три критерия, без которых льготы не будет
Чтобы работать без НДС, нужно выполнить три условия одновременно.
Во-первых, доход за предыдущий год не должен превысить установленный лимит. До 1 октября 2025 года он равен 2 млрд рублей, после этой даты — 3 млрд.
Во-вторых, не менее 70% всей выручки должно приходиться на деятельность общепита. Это защищает льготу от «подмешивания» других бизнесов, которые к еде и напиткам имеют косвенное отношение.
В-третьих, уровень зарплаты сотрудников не может быть ниже среднерегионального показателя по сфере «деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» (класс 56 ОКВЭД). Для проверки берутся данные Росстата, доступные на портале fedstat.ru. Если по итогам года зарплаты окажутся ниже — льгота утрачивается.
Минфин отдельно разъяснил (письмо от 17.12.2024 № 03-07-11/127468): сравнение идет по классу 56 в целом, а не по отдельным подразделам (рестораны, кейтеринг и т. д.).
Новый лимит: с 2 до 3 млрд рублей
Главное изменение 2025 года связано именно с доходами. Закон № 227-ФЗ от 23.07.2025 г. увеличил лимит: теперь не 2, а 3 млрд рублей. И это не формальность.
Представим: крупная сеть ресторанов в Москве по итогам 2024 года заработала 2,4 млрд рублей. По старым правилам в 2025 году ей пришлось бы платить НДС весь год. Но с октября 2025 года она сможет вернуться к льготе, потому что в новый лимит укладывается. Если же доход превысит 3 млрд — льгота уже недоступна.
Минфин подтвердил это письмом от 30.07.2025 № 03-07-11/73563: переход на новую планку возможен именно с октября, а не задним числом.
Что делать, если лимит все же превышен
Хорошая новость: даже если доход превысил лимит, право на освобождение сохраняется до конца календарного года. Теряется оно только с 1 января следующего года. Это значит, что инспекция не сможет обязать компанию «середине пути» вдруг вернуться к уплате налога. Позиция Минфина изложена в письме от 05.07.2024 № 03-07-07/63241.
Примеры «с земли»
Кафе в Петербурге заработало 1,8 млрд в 2024 году, доля общепита 95%, зарплаты выше регионального уровня. В 2025 году оно полностью освобождено от НДС.
Сеть ресторанов с доходом 2,4 млрд рублей сначала платит налог в 2025-м, но с 1 октября возвращается к льготе.
Столовая при заводе получила 400 млн, но зарплаты оказались ниже среднего по региону. НДС обязателен — формально критерии не выполнены.
Итог: льгота как инструмент
В 2025 году освобождение от НДС в общепите остается рабочим инструментом налоговой поддержки. Оно реально упрощает жизнь и на ОСНО, и на УСН, но требует внимательности к трем критериям: доходы, структура выручки и зарплаты.
С октября 2025 года возможности расширяются: большее число компаний сможет вернуться под «зонтик» льготы. Но чтобы он сработал, нужно заранее сверять зарплаты с данными Росстата, вести раздельный учет и планировать финансовую модель с учетом лимитов.
Льгота — не подарок навсегда, а условие сделки с государством. Если бизнес готов эти условия выполнять, то освобождение действительно превращается в ощутимое облегчение и дает общепиту шанс развиваться без лишней налоговой нагрузки.
