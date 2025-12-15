Освобождение общепита от НДС в 2025 году: новые правила, старые условия и немного облегчения для бизнеса

Для ресторанов, кафе и столовых это означало бы постоянную дополнительную нагрузку: счет-фактуры, вычеты по продуктам, корректировки по авансам. Но уже несколько лет подряд для общепита действует особая льгота — освобождение от НДС.

Эта мера появилась еще в 2022 году как поддержка отрасли, которая серьезно пострадала в пандемию. Она сохранилась и в 2025 г., причем стала еще мягче: теперь порог доходов, позволяющий пользоваться льготой, с октября увеличен с 2 до 3 млрд рублей.