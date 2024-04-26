Берешь и запускаешь: как Telega.in меняет правила игры в размещении рекламы в Телеграм для бизнеса

Телеграм уже давно не просто мессенджер — это полноценная арена для маркетологов, которые каждый день соревнуются за внимание аудитории. Платформа активно развивается, предлагая все новые и новые рекламные инструменты. Но с ростом возможностей возникает и потребность в автоматизации. Здесь на сцену выходит Telega.in, превращая сложные процессы в дело пяти минут.

А что за Telega.in

Подходите ближе, рассказываем.

Telega.in — это биржа интеграций в Телеграм, гарантирующая быстрый охват аудитории каналов на нужную тематику. Иными словами, это место, где процесс размещения рекламы превращается из хаоса в четко отлаженный механизм.

Почему на это стоит обратить внимание? Платформа предлагает удобные инструменты для автоматизации создания и управления рекламными кампаниями, делая процесс простым, быстрым и эффективным.

«Зачем нам автоматизация? Мы сами справляемся!»

Возникали такие мысли? Будем честны: самостоятельный поиск каналов может казаться заманчивым. Кажется, что все под контролем и можно значительно сэкономить время и ресурсы. Но на деле — все наоборот.

Вместо того чтобы сосредоточиться на бизнес-процессах, приходится тратить часы, а то и дни, на выбор каналов, анализ статистики, ожидание ответов от админов, оплату услуг, контроль за публикациями и решение организационных вопросов. Это быстро превращается в изнурительный процесс, забирая силы и время.

Именно здесь на помощь приходит автоматизация. Telega.in предлагает решения, которые позволят вам сфокусироваться на деле, не утопая в море маркетинговых задач.

Используя сервис, вы легко найдете нужные каналы, автоматически настроите и запустите рекламные кампании, и все это — без лишних забот и потери времени.

Но давайте обо всем по порядку.

Три инструмента Telega.in, которые выведут вашу рекламу на новый уровень

1. Каталог каналов с фильтрами и статистикой

Как каталог поможет ускорить запуск рекламы? Очень просто! Вам больше не придется тратить часы на поиск и анализ телеграм-каналов.

Telega.in предлагает каталог с более чем 15 000 «живых» каналов, каждый из которых прошел строгую модерацию. Все они тщательно проверены на отсутствие накруток, что гарантирует чистоту и качество аудитории.

Как это работает? В каталоге Telega.in вы найдете карточки каналов, каждая из которых включает основную информацию, подробный блок статистики, цену за размещение рекламы и даже отзывы заказчиков, которые уже размещали рекламу в этом канале!

Это упрощает процесс выбора, избавляя от необходимости проводить переговоры с админами напрямую. Благодаря открытым ценам, вы сможете быстро оценить необходимый бюджет, а использование фильтров поможет найти идеально подходящие каналы всего за пару минут.

По секрету: в Telega.in вы также найдете каталог со скидами на размещения от 25%. Это отличная возможность сэкономить бюджет, не теряя в качестве кампании и охвате аудитории. Только тсс.

2. Полностью автоматизированный запуск рекламы

Вот где начинается настоящее волшебство! Независимо от вашего опыта в рекламе — будь вы новичок или опытный маркетолог, планирующий масштабные кампании — процесс запуска рекламы в Телеграм с помощью Telega.in займет считанные минуты.

Все начинается с нескольких простых шагов: пополните баланс, выберите нужные каналы и создайте пост. Дальше за дело берется Telega.in — пост автоматически отправляется администраторам каналов, а после публикации в назначенную дату вы получите подробную статистику каждого размещения.

Расширьте границы вашей рекламной стратегии, заказывая публикации сразу в десятках или даже сотнях каналов!

Выбирайте между разными подходами — сервис предлагает сценарии запуска для любых целей:

Одинаковый текст поста во всех каналах: Идеально для оценки общей эффективности публикаций.

Одинаковый текст, но уникальные ссылки: Позволяет отслеживать эффективность каждого отдельного канала.

Уникальный текст и ссылки: Оптимально для тестирования различных креативов и проверки эффективность каналов.

Telega.in также автоматизирует процесс обмена документамичерез систему электронного документооборота (ЭДО), снимая все вопросы о надлежащем оформлении маркетинговых трат и отчетности за них.

А что насчет маркировки? Даже она полностью автоматизирована. Вы просто указываете, где в посте должен находиться токен, и система сама разместит его, зарегистрирует, а также соберет и отправит все данные в отчеты по результатам кампании в ОРД.



Ну магия!

3. Готовые предложения: отдыхайте, пока реклама работает

Когда-нибудь мечтали делегировать всю работу и просто получать результаты? С Telega.in это становится реальностью!



Сервис предлагаетспециально разработанныетарифные планы для тех, кто хочет продвигаться в Телеграм с максимальной отдачей, экономя при этом время и ресурсы.

Выбирая готовое предложение, вы получаете закрепленного за вами персонального менеджера, который возьмет на себя всю рутину — от разработки стратегии до аналитики и финальных отчетов.

Это значит:

Разработка стратегии под ваши цели.

Анализ конкурентов и ЦА

Подбор оптимальных каналов для размещения.

Ведение кампании и предоставление детальной аналитики.

Финальные отчеты о результатах.

А самое приятное? Вся стоимость готового пакета идет на оплату размещений, а услуги менеджера вы получаете бесплатно!

Приобретая такой пакет услуг, вы не только экономите время, но и получаете гарантию профессионального подхода к продвижению. Не беспокойтесь о деталях — реклама в надежных руках эксперта, работающего на рост вашей прибыли и поток целевых клиентов.

Я готов все автоматизировать! Как начать

Запустить рекламную кампанию с Telega.in очень просто. Для этого:

Зарегистрируйтесь на платформе. Выберите в каталоге телеграм-каналы, которые лучше всего подходят для ваших целей. Создайте рекламный пост и запустите кампанию с автоматической маркировкой. Админы каналов опубликуют рекламу и предоставят ссылку для проверки. По завершении кампании скачайте отчет, который покажет вам все ключевые результаты.

Не откладывайте — регистрируйтесь на Telega.in уже сегодня и автоматизируйте запуск кампаний, экономя время и получая наилучшие результаты от рекламы в Телеграм!

68% ваших потенциальных клиентов ежедневно открывают Телеграм — пора привлечь их внимание! Узнайте, как создавать рекламу, которая превратит подписчиков Телеграм-каналов в ваших лояльных клиентов — быстро, эффективно и без лишних хлопот Получите доступ к бесплатному чек-листу с 15 проверенными лайфхаками от ведущих экспертов Telega.in Заполните форму, чтобы получить чек-лист на e-mail и сделать апгрейд вашей рекламной стратегии уже сегодня: Отправить

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