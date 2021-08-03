Расторжение контракта по 44-ФЗ: как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков

Казалось бы, госконтракт — это такой же договор. И его тоже можно расторгнуть. Однако в этом случае есть ряд неприятных последствий, которых лучше избежать.

Часть 8 ст. 95 Закона о госзакупках (№ 44-ФЗ) ссылается на гражданское законодательство и гласит о трех вариантах расторжения контракта:

по соглашению сторон;

в одностороннем порядке;

через суд.

Но если при расторжении договора между коммерческими организациями каждый просто остается при своем, то в случае с госконтрактом для поставщика (исполнителя) есть опасность попасть в Реестр недобросовестных поставщиков.

Рассмотрим подробнее каждый вариант.

Расторжение госконтракта по соглашению сторон

По соглашению сторон контракт можно расторгнуть в любой момент. Даже если в нем не прописан порядок расторжения.

Расторжение оформляется в письменном виде, как доп. соглашение к госконтракту. Если что-то по контракту уже было выполнено, стороны отказываются от взаимных претензий.

Обоюдный отказ от госконтракта возможен в следующих случаях:

форс-мажор: стихийное бедствие, войны, забастовки, эпидемии и пр.;

заказчику больше не нужен этот товар или услуга;

срок поставки закончился, но заказчик выбрал не весь товар по спецификации;

завод прекратил выпуск продукции, которая поставлялась заказчику;

Кстати говоря, эпидемия коронавируса COVID-19 была признана правительством обстоятельством непреодолимой силы, в связи с чем ФАС были даны рекомендации учитывать это обстоятельство при рассмотрении споров по госзакупкам.

Расторжение госконтракта по соглашению сторон не ведет ко внесению исполнителя (поставщика) в РНП. Однако в соглашение о расторжении необходимо внести положение о прекращении обязательств сторон «в том числе в части несения ответственности». Иначе заказчик может подать иск о взыскании неустойки вплоть до момента истечения срока исковой давности на основании норм статьи 196 ГК.

Нельзя расторгнуть госконтракт по обоюдному согласию в следующих случаях:

Поставщик (исполнитель) не может поставить необходимый товар (оказать требуемую услугу). Сюда же относится исполнение контракта с нарушениями.

Поставщик (исполнитель) не соответствует условиям контракта, а победил в аукционе из-за указания недостоверных сведений.

В этих случаях контракт будет расторгнут в одностороннем порядке, а неудавшийся исполнитель будет внесен в РНП.

Поиск тендеров, детальная аналитика, управление закупками и людьми — всё в одной системе Тендерплан.

Расторжение госконтракта в одностороннем порядке

В этом случае контракт может быть расторгнут как по инициативе заказчика, так и по инициативе исполнителя.

Заказчик расторгнет контракт, если:

поставщик отгрузил некачественный товар;

исполнитель некачественно выполнил работы/оказал услуги

из-за недостоверной информации в заявке, что позволило выиграть аукцион;

работы начаты не в срок, либо не начаты вовсе.

На основании части 16 ст. 95 Закона № 44 сведения об организации, с которой расторгли контракт по инициативе заказчика, включат в РНП. Также заказчик имеет право на возмещение понесённого ущерба по части 23 той же статьи.

Поставщик тоже может расторгнуть контракт. Но только по веским причинам, таким как:

необоснованный отказ заказчика принять товар или оплатить оказанные услуги

обстоятельства непреодолимой силы

существенное изменение обстоятельств, на основании ст. 451 ГК.

Немного о последней причине. Если, к примеру, исполнитель отказался от контракта из-за повышения цен на поставляемую продукцию, и контракт стал невыгодным, то это, конечно, его право. Однако в суде будет очень трудно доказать, что повышение цен не могло быть спрогнозировано, а следовательно, исполнителя признают уклоняющимся от исполнения контракта. Как следствие, он попадет в РНП.

В системе Тендерплан вы можете совместно работать над документами. Изучайте

условия закупки совместно с коллегами, выделяйте и комментируйте важные детали

прямо в документе.

Расторжение контракта через суд

Расторгнуть госконтракт через суд придется, если:

в контракте не закреплена возможность расторгнуть контракт по инициативе одной из сторон;

в контракте есть возможность его расторгнуть в одностороннем порядке, но на расторжении настаивает лишь одна из сторон, а другая не соглашается с основанием для этого

Негативные последствия будут зависеть от того, чью позицию примет суд. Если решение будет в пользу заказчика, то сведения об исполнителе попадут в РНП.