Расторжение контракта по 44-ФЗ: как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков

Казалось бы, госконтракт — это такой же договор. И его тоже можно расторгнуть. Однако в этом случае есть ряд неприятных последствий, которых лучше избежать.
Часть 8 ст. 95 Закона о госзакупках (№ 44-ФЗ) ссылается на гражданское законодательство и гласит о трех вариантах расторжения контракта:
- по соглашению сторон;
- в одностороннем порядке;
- через суд.
Но если при расторжении договора между коммерческими организациями каждый просто остается при своем, то в случае с госконтрактом для поставщика (исполнителя) есть опасность попасть в Реестр недобросовестных поставщиков.
Рассмотрим подробнее каждый вариант.
Расторжение госконтракта по соглашению сторон
По соглашению сторон контракт можно расторгнуть в любой момент. Даже если в нем не прописан порядок расторжения.
Расторжение оформляется в письменном виде, как доп. соглашение к госконтракту. Если что-то по контракту уже было выполнено, стороны отказываются от взаимных претензий.
Обоюдный отказ от госконтракта возможен в следующих случаях:
- форс-мажор: стихийное бедствие, войны, забастовки, эпидемии и пр.;
- заказчику больше не нужен этот товар или услуга;
- срок поставки закончился, но заказчик выбрал не весь товар по спецификации;
- завод прекратил выпуск продукции, которая поставлялась заказчику;
Кстати говоря, эпидемия коронавируса COVID-19 была признана правительством обстоятельством непреодолимой силы, в связи с чем ФАС были даны рекомендации учитывать это обстоятельство при рассмотрении споров по госзакупкам.
Расторжение госконтракта по соглашению сторон не ведет ко внесению исполнителя (поставщика) в РНП. Однако в соглашение о расторжении необходимо внести положение о прекращении обязательств сторон «в том числе в части несения ответственности». Иначе заказчик может подать иск о взыскании неустойки вплоть до момента истечения срока исковой давности на основании норм статьи 196 ГК.
Нельзя расторгнуть госконтракт по обоюдному согласию в следующих случаях:
- Поставщик (исполнитель) не может поставить необходимый товар (оказать требуемую услугу). Сюда же относится исполнение контракта с нарушениями.
- Поставщик (исполнитель) не соответствует условиям контракта, а победил в аукционе из-за указания недостоверных сведений.
В этих случаях контракт будет расторгнут в одностороннем порядке, а неудавшийся исполнитель будет внесен в РНП.
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Расторжение госконтракта в одностороннем порядке
В этом случае контракт может быть расторгнут как по инициативе заказчика, так и по инициативе исполнителя.
Заказчик расторгнет контракт, если:
- поставщик отгрузил некачественный товар;
- исполнитель некачественно выполнил работы/оказал услуги
- из-за недостоверной информации в заявке, что позволило выиграть аукцион;
- работы начаты не в срок, либо не начаты вовсе.
На основании части 16 ст. 95 Закона № 44 сведения об организации, с которой расторгли контракт по инициативе заказчика, включат в РНП. Также заказчик имеет право на возмещение понесённого ущерба по части 23 той же статьи.
Поставщик тоже может расторгнуть контракт. Но только по веским причинам, таким как:
- необоснованный отказ заказчика принять товар или оплатить оказанные услуги
- обстоятельства непреодолимой силы
- существенное изменение обстоятельств, на основании ст. 451 ГК.
Немного о последней причине. Если, к примеру, исполнитель отказался от контракта из-за повышения цен на поставляемую продукцию, и контракт стал невыгодным, то это, конечно, его право. Однако в суде будет очень трудно доказать, что повышение цен не могло быть спрогнозировано, а следовательно, исполнителя признают уклоняющимся от исполнения контракта. Как следствие, он попадет в РНП.
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Расторжение контракта через суд
Расторгнуть госконтракт через суд придется, если:
- в контракте не закреплена возможность расторгнуть контракт по инициативе одной из сторон;
- в контракте есть возможность его расторгнуть в одностороннем порядке, но на расторжении настаивает лишь одна из сторон, а другая не соглашается с основанием для этого
Негативные последствия будут зависеть от того, чью позицию примет суд. Если решение будет в пользу заказчика, то сведения об исполнителе попадут в РНП.