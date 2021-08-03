Закупка у единственного поставщика: основы, нюансы, законы

Наверно каждый слышал о неконкурентных закупках по 44-ФЗ или 223-ФЗ, но далеко не всем довелось испытать себя в роли единственного поставщика. В данном материале мы расскажем о самой процедуре, как она проводится и немного расскажем о тонкостях.

Но не спешите закрывать страницу, акулы тендерного рынка! Информация будет интересна не только малоопытным участникам, но и завсегдатаям закупок с многолетним стажем!

Что такое закупка у единственного поставщика?

Закупка у единственного поставщика – это неконкурентный тип проведения закупки, при котором не проводится аукционов или запросов. При соблюдении всех правил, заказчик может практически напрямую предложить заключить контракт выбранному поставщику. Поставщик тоже не обязан быть в роли ожидающего, он также может предложить исполнение контракта заказчику, если это возможно по всем действующим законам.

Важно понимать, что провести закупку таким способом очень непростая задача. В законодательстве имеется внушительный ряд требований, условий и правил проведения.

Основания проведения закупки у единственного поставщика

Условий, при которых разрешается проводить закупку у единственного поставщика существует более 50 вариантов. Само собой, расписывать каждый из них в этой статье мы не будем, поэтому расскажем о самых частых случаях.

При необходимости, ознакомиться с полным перечнем можно в ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. В закупках по 223-ФЗ положения другие, но в основе схожие. Так что, если понадобится, не поленитесь уточнить все нюансы в соответствующем документе или проконсультироваться с юристами в Тендерплан!

Популярнейшие основания для проведения закупки у единственного поставщика:

При проведении малой электронной закупки.

В случае закупки товаров, работ или услуг у естественных монополий, предусмотренных 147-ФЗ «О естественных монополиях».

В случае, если проведенная конкурентная процедура была признана несостоявшейся.

Вариантов действительно много и перечислять их можно часами. Там и случаи по указу Президента РФ в соответствии с распоряжением правительства, и закупки для мобилизационной подготовки, закупки государственных и муниципальных учреждений, связанных с культурой и отдыхом (парки, музеи, телерадиовещание и др.) и так далее по списку.

Порядок проведения

Очень важный, но крайне неудобный для объяснения пункт.

Дело в том, что в зависимости от причины проведения закупки таким способом, процедура может отличаться как в мелочах, так и в основе. Поэтому, в рамках этого материала, мы коротко опишем две структуры проведения, но по популярнейшим причинам.

Если хотите увидеть статью с полным перечнем оснований и процедур, пишите об этом в комментариях! (Пожалуйста не надо, я свихнусь)

Несостоявшаяся конкурентная закупка

Начнем с того, что при наличии всего одного, соответствующего требованиям, участника, заказчик не «может», а «обязан» провести закупку у единственного поставщика.

Также, если НМЦК контракта выше установленных значений (см. п. 1 Постановление правительства № 961), то необходимо согласовать его заключение с контрольным органом. Согласование – не самый простой процесс, полностью завязанный на бюрократии. Перечень необходимых документов для согласования можно найти в том же постановлении №961.

Стоит обратить внимание и на орган, в который направляется обращение для согласования. Например, при закупке федерального уровня, адресатом будет являться ФАС России, а если закупка осуществляется для региональных нужд, то обращение стоит отправлять в контрольный орган сферы закупок субъекта РФ.

Далее, если к оформлению обращения вопросов не возникло, то осуществляющий контроль орган рассмотрит его, проведет внеплановую проверку и согласует заключение контракта (или нет). Не согласовать могут по одной из причин, описанной в п. 12, п. 13 постановления №961.

Если же всё прошло гладко, то можно приступать к самому заключению. На этом этапе расслабляться тоже не стоит, все требования, предусмотренные ч. 9 ст. 93 44-ФЗ, должны быть выполнены. Там всё достаточно стандартно – внимательно следим за сроками всех операций, чтобы не просрочить и не заключить раньше положенного, и за необходимыми предписаниями, согласованиями и разрешениями, чтобы все необходимые документы были на руках в нужный момент.

Малая закупка

Начинается всё с размещения участниками своих предложений на электронной площадке. В них должны содержаться технические характеристики товара, его название, страна происхождения и прочие необходимые данные.

Заказчик, в свою очередь, размещает в ЕИС извещение со своими требованиями и ждет заявки от оператора.

Оператор же, выбирает до 5-и предложений участников, соответствующих требованиям заказчика, присваивает им номера в порядке возрастания цены и направляет, собственно, заказчику.

На принятие решения отведено не более одного рабочего дня, начинающегося после дня получения списка предложений. После чего формируется протокол подведения итогов, он должен быть размещен в ЕИС и на торговой площадке.

И наконец – финишная прямая. Контракт заключается по базовым для электронных процедур правилам, но с дополнительными условиями, такими как: обоснование цены контракта, соблюдение особых сроков размещения и внесения в реестр контрактов, а также запрет на публикацию протокола разногласий.

Как стать единственным поставщиком. Есть ли смысл?

Стать единственным поставщиком не так сложно, как можно подумать. Самый простой вариант – это добросовестно и качественно исполнять конкурентные заказы, работать на репутацию. В таком случае есть шанс, что при следующей закупке заказчик предложит заключить контракт напрямую.

Поспособствовать этому могут и хорошие отношения, образовавшиеся в процессе прошлых поставок. Сами подумайте! Если подрядчик отлично выполняет свои задачи, да и ещё все процессы происходят адекватно, без конфликтов и на положительной ноте, то с таким захочется выстроить длительное сотрудничество.

Есть ещё вариант, более сложный. Можно создать естественную монополию! Ну или просто предлагать уникальный продукт, аналогов которому нет. Легкотня же :)

А вот стоит ли становиться единственным поставщиком – вопрос спорный.

Плюсы:

Закупка проходит в разы быстрее и проще, чем в случае конкурентных способов.

Если заказчик с поставщиком уже сотрудничали, то вероятность конфликтных ситуаций или иных трудностей сведена к минимуму.

Отсутствие разнообразных махинаций, таких как «Таран» или «Картельный сговор».

Подрядчик заключает контракт по довольно высокой цене, без снижений.

Минусы:

Контролирующие органы уделяют таким закупкам более пристально внимание.

Больше моментов, в которых можно допустить ошибку при заключении контракта (формулировки, сроки).

Заказчик не может обозначить такую же низкую цену контракта, как при проведении, например, аукциона.

Однозначного ответа нет. С одной стороны, достаточно быстрый вариант провести закупку, без конкуренции и потраченных во время аукциона нервных клеток. К тому же с проверенным заказчиком, с которым уже выстроены все процессы.

С другой же стороны, пристальный надзор ФАС и множество моментов, где можно ошибиться. И хотя большая честь «головной боли» достается заказчику, поставщик также должен предельно точно оформить всю требующуюся от него документацию.

Вывод

Используя такой тип закупки, практически все трудности достаются именно заказчику. Ему необходимо учитывать все правила и законы при проведении.

Цель у всего этого действия одна – заключить контракт с надежной, проверенной компанией. Поэтому, чтобы носить звание единственного поставщика, необходимо хорошо себя зарекомендовать: исполнять все обязанности вовремя, качественно и не учинять конфликтные ситуации.

Закупка у единственного поставщика – штука хорошая, во многом удобная, но требовательная к обеим сторонам. Заказчик должен безошибочно оформить всю документацию, а поставщик идеально выполнить работу. При этих условиях сотрудничество будет выгодным и целесообразным.