Поиск тендеров: где искать и как настраивать?

Нам часто приходится слышать два тезиса о закупках:

— Первый, что там всё очень сложно, непонятно, много бумажек и вообще страхи какие-то.

— Второй, что всё легко, вот только ни выгодных контрактов, ни новых возможностей госзаказ не даёт.

Такие мнения появляются от непонимания и нежелания разобраться в теме. Бюрократическая составляющая действительно есть, но стоит лишь прочитать пару статей и несколько раз заполнить заявку, как тут же всё становится намного понятнее.

Или же можно обратиться за сопровождением и консультацией в Тендерплан. Специалисты расскажут о сложных моментах, укажут на что обратить внимание и даже сами заполнят документы, которые в дальнейшем можно использовать как пример.

Но вернемся ко второму высказыванию.

Порой, компании, желающие выйти на тендерный рынок, не хотят тратиться на специалистов, обучение и профильный софт. Из-за этого и образуются ситуации, когда кто-то в чем-то не разобрался и в итоге от идеи пришлось отказаться.

Поэтому, настало время рассказать об основах участия в госзакупках, о том, с чего всё начинается – поиск тендеров.

Трудности в поиске тендеров

Вбить в строке случайного сервиса интересующее направление и найти какие-то закупки – не сложно. Вот только когда речь заходит о действительно хороших, маржинальных закупках или кристально чистой выдаче, где не будет «левых» тендеров – уже появляются трудности.

Помимо того, что качественно настроить поиск без специальных средств непросто, так еще и встречаются закупки, которые случайно (или специально) пытаются скрыть от лишних глаз.

Но давайте обо всём по-порядку.

Спрятанные тендеры

Давайте внесем немного конкретики. Спрятанными тендерами мы называем те закупки, названия которых, скажем так, нестандартны. Это могут быть сокращения, непопулярные формулировки, грамматические ошибки и так далее по списку.

Далеко не всегда такие закупки публикуются в попытке провернуть какое-то серое дело. Чаще всего, некорректные названия появляются случайным образом, ведь человеческий фактор никто не отменял. Поэтому, найдя такой тендер можно подать заявку и даже оказаться единственным участником.

Давайте рассмотрим несколько типов таких ошибок на примере медицинского оборудования:

Грамматические ошибки: медЕцинское обАрудование

медЕцинское обАрудование Автокоррекция: медицинское обручение

медицинское обручение Сокращения: мед. оборудование

мед. оборудование Отсутствие пробелов: медицинскоеоборудование

медицинскоеоборудование Лишние символы в словах: м_е_д_и_ц_и_н_с_к_о_е о б о р у д о в а н и е

м_е_д_и_ц_и_н_с_к_о_е о б о р у д о в а н и е Определения без конкретики: закупка в больницу

И найти такие тендеры можно, даже если из этих ошибок складывается комбо. Вот только необходимы либо годы опыта, либо специальные программы, облегчающие поиск за счет встроенных алгоритмов.

Конечно, можно пытаться предугадать такие ошибки и прописывать поисковые запросы с ними, но процесс будет крайне утомительным и неэффективным.

Ненужные тендеры в поисковой выдаче

Давайте представим, что вы зашли в поисковик и ищите видео с котиками. Милыми, смешными питомцами, чьи проказы запечатлены на камеру. Вы их листаете, смотрите, дофамин вырабатывается и тут бац!, лекция о гидростатическом парадоксе Паскаля. Немного не то, что вы искали, да?

Если неправильно искать тендеры, будет примерно тоже самое. Именно поэтому важно грамотно настроить поисковый запрос, чтобы не тратить лишнее время на сортировку подходящих закупок от неподходящих.

Вот несколько советов, которые помогут искать тендеры более точно:

Используйте слова исключения, чтобы отсеять ненужные варианты. Такая функция доступна не во всех системах, но если она есть – определенно нужно пользоваться.

Классификация товаров и услуг по ОКПД2. Эта настройка поможет сузить круг поиска хотя бы до одного направления.

Ищите не только с помощью поиска. Исследуйте заказчиков, с которыми уже сотрудничали и историю участий конкурентов. Это позволит находить формулировки, по которым можно искать тендеры в дальнейшем, или же переходить на актуальные закупки прямо со страниц заказчиков.

Как правильно и легко искать тендеры?

Поиск высокооплачиваемых и идеально подходящих тендеров – дело не простое. Выше мы уже рассказали почему, но вот о том как облегчить сей процесс – расскажем сейчас.

Специализированные сервисы решают многие проблемы поиска, в том числе те, о которых мы говорили. Таких сервисов достаточно много, но одним из самых удобных, является Тендерплан.

Данное заявление не безосновательно, и сейчас мы это докажем!

Начнем с того, что в этой системе используются новейшие алгоритмы оптимизации поисковых запросов. Поэтому, даже если у вас нет опыта в поиске тендеров, система поможет получить достойный результат.

Также в Тендерплане есть все актуальные настройки, чтобы в выдаче были только подходящие тендеры. Включив экспертный режим поиска, перед пользователем расстилается множество критериев, с помощью которых и удается конкретизировать запрос.

Чтобы не быть голословными, давайте познакомимся с функциями поиска на живом примере! А поможет нам в этом великолепный и неподражаемый – бизнесмен Сергей Иванович!

Сергей Иванович – владелец небольшого мебельного производства в Томске.

Сергей Иванович уже много лет пользуется Тендерпланом, потому что у него есть ряд обязательных требований к каждой закупке:

1. Сергей Иванович указывает место поставки только Томск и Томская область. Потому, что Сергей Иванович не хочет заниматься лишней логистикой.

2. Сергей Иванович ставит галочку на «Удалять завершенные контракты» и на отображении план-графика. Потому, что Сергея Ивановича не беспокоит прошлое, он думает только о будущем.

3. Сергей Иванович устанавливает минимальную цену заказа в 400 000 ₽. Потому, что Сергея Ивановича волнуют только большие деньги и крупные сделки.

4. Сергей Иванович всегда выставляет сумму аванса по-настроению, а также убирает обеспечение контракта и заявки. Потому, что Сергей Иванович не привык верить на слово.

5. Сергей Иванович выбирает наличие преимуществ для СМП. Потому, что у Сергея Ивановича скромный, семейный бизнес, где всё построено на уважении.

И последнее, самое главное требование:

6. Сергей Иванович, при выставлении ключевых слов и выборе ОКПД2, ставит в слова- исключения «табуреты». На производстве делают стулья, кресла, лавки и даже высокие, барные стулья. Но не табуреты.

Никто не знает, почему Сергей Иванович не любит табуреты, но он их очень не любит. Ходят слухи, что один из сотрудников узнал причину, но с того дня его больше никто не видел.

Вот так, благодаря Тендерплану, Сергей Иванович находит идеально подходящие закупки, отвечающие всем его требованиям. И никаких тендеров на табуреты!

Выводы

Поиск – хоть и базовый, но далеко не самый простой этап участия в закупках. Для нахождения лучших тендеров, необходимо изучать процесс, набираться опыта и, конечно же, пользоваться соответствующим сервисом.

Это не так сложно, как можно подумать, но и бездумный подход здесь не сработает. Участвуйте в тендерах, учитесь, используйте Тендерплан и у вас всё получится!