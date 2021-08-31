Аукционный робот: стоит ли пользоваться?

Ни для кого не секрет, что работать с тендерами — не самое простое дело. Помимо бюрократической части, неудобства доставляет и сам процесс конкурентной процедуры, самый популярный из которых — электронный аукцион.

Сама процедура не вызывает сложностей у опытных специалистов, но вот условия, в которых порой проводится аукцион, бывают очень неприятными:

Проведение торгов глубокой ночью

Несколько процедур в одно время

Неудобный день или время из-за других важных дел

Чтобы легче справляться с подобными ситуациями, были созданы аукционные роботы, которые могут принять участие в торгах вместо человека.

И хотя на бумаге всё выглядит здорово и безобидно, есть много нюансов. Давайте разбираться!

Что такое аукционный робот?

Аукционный робот — это программа, которая самостоятельно участвует в электронных аукционах. Предварительно её настраивает человек, указывая где и во сколько нужно принять участие, порог цены, которую она может предложить, и в некоторых случаях стратегию.

Стоит также отметить, что роботы бывают как встроенными в ЭТП (электронную торговую площадку), так и сторонними.

Рассмотрим оба варианта чуть подробнее.

Встроенные:

Представлены не на всех площадках, обладают узким списком функций. Как правило их настройка интуитивна и не вызывает сложностей. И, разумеется, такие роботы работают только на тех площадках, в которые встроены.

Сторонние:

ДИСКЛЕЙМЕР Правомерность и этичность использования стороннего ПО, в частности аукционных роботов, с целью получения преимущества в конкурентной процедуре, находится под большим сомнением. Тендерплан не призывает и не рекомендует использовать подобный софт.

Сторонние варианты обладают намного более внушительным арсеналом возможностей. Им присуща гибкая, детальная настройка каждого действия. Также есть не самые честные функции. Например, можно выставить подачу ценового предложения в последние секунды таймера. На сайте робота поясняют, что эта функция выматывает живых конкурентов, повышая вероятность ошибки с их стороны.

Подход, который подразумевают сторонние программы, как минимум не этичен. Мы не одобряем таких способов получения преимущества, да и у ФАС будут вопросы, если узнают о использовании таких роботов.

Что делает аукционный робот и как он работает?

Набор действий, скорее всего, вы уже примерно представляете. Электронный аукционист сам проходит авторизацию на ЭТП, начинает торговать, понижает цену и останавливается на указанной ценовой отметке. Кроме того, он может участвовать в нескольких процедурах одновременно, с отдельными указаниями для каждой.

Сторонние работают более изощрённо. К вышеперечисленным способностям, неофициальный робот может следовать заданной стратегии и исполнять несколько не самых честных приёмов.

Теперь пару слов о настройках. Они схожи почти во всех доступных вариантах, несмотря на разнящийся интерфейс. Разобраться и настроить самостоятельно не составляет труда, но на всякий случай почти у всех есть либо инструкция, либо подсказки.

Из всего перечня стоит выделить два самых главных параметра:

Шаг снижения цены

В нём необходимо выставить процент, на который робот будет снижать цену от текущего ценового предложения.

Ценовой порог

Здесь указывается сумма, ниже которой робот не будет предлагать цену. Этот параметр очень важен, так как не всегда хочется попасть под действие антидемпинговых мер или забрать контракт по слишком низкой цене.

Чем плох аукционный робот?

Первая и самая значимая проблема — нестабильная работа. Порой, независимо от правильности настроек, робот просто не выполняет заданную программу. Возможно, спустя годы такие ошибки системы будут полностью исправлены, но на сегодняшний день не стоит доверять роботу важные, выгодные тендеры.

Кроме ошибок в работе, компьютерный аукционист не способен реагировать на нестандартные ситуации. К примеру, если возникнут неполадки с сайтом, он не сможет адаптироваться под ситуацию и начать что-то делать.

Также он не снизит цену «ещё на чуть-чуть» в нужный момент, если цена достигла установленного порога. Но стоит отметить, что это спорный момент. Нередки случаи, когда специалист во время аукциона увлекается и сбивает цену слишком низко, чтобы выиграть конкурентов.

Далее. При встрече в одном аукционе двух роботов, возможен сбой при котором они просто начнут снижать цену друг за другом так быстро, что могут начаться разбирательства по подозрению в махинациях.

В ситуациях, когда победителем становится первый, кто подаст новое ценовое предложение, робот также может подвести, особенно если настроен на подачу предложения в последний момент.

Помимо всех этих проблем, сторонние варианты стоят денег, при чем достаточно больших. За годовой доступ у вас попросят примерно 50 тысяч рублей, в зависимости от самой программы, тарифа и набора возможностей.

Такие деньги, наверно, стоит потратить на компанию более правильно. Например, можно присмотреться к системе Тендерплан.

Тендерплан предлагает доступ к тоннам статистических данных, аналитику по конкурентам, удобный поиск закупок и менеджер задач в одном флаконе! Да и стоит в разы дешевле, чем робот с сомнительной полезностью.

К тому же, систему можно бесплатно опробовать в течении 14 дней!

Плюсы и минусы аукционных роботов

Приближаясь к заключению, давайте тезисно расставим все преимущества и недостатки по местам:

Плюсы:

Не забудет про аукцион

Выйдет торговать в любое время дня и ночи

Участвует в нескольких аукционах одновременно

Исключает человеческий фактор

Сторонние варианты могут помочь выиграть нечестно

Минусы:

Может просто не заработать

Не адаптируется под ситуацию

Может сломаться во время торга

Доступен не на всех площадках

Итог

Если в вашей компании есть специалист по тендерам с многолетним опытом, то от помощи компьютерного «друга» лучше отказаться.

Если ситуация вынуждает переодически прибегать к использованию робота, то лучше воспользоваться встроенными вариантами. Представленные на площадках помощники вполне справляются с базовыми задачами.

Сторонних роботов мы бы советовали избегать. Как уже говорили выше, некоторые их функции, как и законность использования в принципе — очень сомнительны.

Но это лишь наше мнение, делитесь своим в комментариях!