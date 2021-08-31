Закупки с полки по 44-ФЗ

Несмотря на то, что «Закупки с полки» появились уже в апреле текущего года, их по прежнему можно назвать новинкой. Многие даже не знают, чем новая процедура отличается от привычных малых закупок, ведь обе процедуры по своей логике почти не отличаются.

Чтобы заполнить информационный пробел, мы изучили нюансы и готовы дать ответ на назревший вопрос — «В чем разница?». Также мы расскажем, чем хороша новая процедура и кому стоит перейти от теории к практике.

Данный материал будет вдвойне полезен тем, кто хочет узнать о малых закупках и понять, как же там всё устроено.

Что такое Закупки с полки

Закупки с полки — новый тип процедуры в рамках 44-ФЗ, призванный объединить скорость малых закупок и надежность классических конкурентных процедур. Данный тип позволяет закупать только товары, а также выделяется обязательством заказчика подписать контракт и возможностью размещать предложения на привычных ЭТП (торговых площадках).

Порядок проведения такой закупки не похож на аукцион или конкурс. Ближайшим по логике типом можно назвать запрос котировок, однако процесс инвертирован:

Сначала, поставщик публикует на ЭТП предварительное предложение. В нем указываются данные о компании, характеристики товара и его максимальное количество.

Заказчик публикует в ЕИС извещение о закупке, указывает какой нужен товар, необходимые характеристики и тд.

Оператор подбирает до 5 подходящих предварительных предложений и расставляет их в порядке возрастания цен. Если найдутся несколько заявок с одинаковой ценой, то первое место будет у того предложения, которое было подано раньше других. Далее оператор отправляет заказчику подготовленный список, на формирование которого ему отводился всего один час.

Заказчик ознакамливается с каждым предложением, отсеивая неподходящие по требованиям. Оставшимся участникам присваиваются занятые в процедуре места. Присвоение происходит опираясь на ценовое предложение в заявке. Стоит отметить, что на данный этап отводится всего 1 рабочий день.

Далее, заказчик формирует протокол подведения итогов, размещает его на сайте ЕИС и ЭТП.

И наконец происходит заключение контракта. Победителем объявляется участник, предложивший самую низкую цену, а на подписание контракта сторонам дается всего 1 день.

Как вы могли заметить, участник находится в роли ожидающего, все основные манипуляции проводит заказчик и оператор площадки. Поэтому, от поставщика требуется лишь установить хорошую цену и грамотно подготовить документацию. Но как это сделать?

Формирование предварительного предложения

И так, для начала нам понадобится, кто бы сомневался, ЭЦП. Вот только стоит обратить внимание, подпись должна быть не простая, а усиленная квалифицированная. Так что перед размещением проверьте, имеется ли у Вас квалифицированный сертификат проверки электронной подписи.

Далее происходит формирование, непосредственно, предложения, в котором должны быть указаны:

Стандартный набор документов для участия в закупке по 44-ФЗ Наименование товара по КТРУ и его характеристики Товарный знак Страна происхождения товара Документ подтверждающий страну происхождения товара (если нужен) Единица измерения товара Максимальное количество товара, которое Вы готовы поставить Места поставки Сроки поставки товара Цена за единицу товара с учетом логистики

После публикации предложения, поставщику остаётся лишь ждать, когда ему предложат заключить контракт. Соответственно, чтобы это произошло, важно хорошо постараться на данном этапе, так как именно от него будет зависеть дальнейшее развитие событий.

Но даже при самом плохом раскладе, вы теряете только время. Предварительное предложение можно как отозвать, так и отредактировать.

Чем Закупки с полки лучше Малых закупок?

Главным минусом малых закупок всегда называли ненадежность процедуры. Заказчик мог спокойно отказаться от заключения контракта, даже если участники уже уплатили все требуемые комиссии.

В «Закупках с полки» всё иначе. Заказчик по закону обязан заключить контракт, при условии, что есть хотя бы один подходящий поставщик. Данное обязательство обеспечивается частью 12 статьи 93 44-ФЗ, что позволяет поставщику, в случае несправедливости, обратиться в ФАС на законных основаниях.

Еще одним преимуществом можно отметить возможность размещения предварительных предложений на привычных ЭТП. Малые закупки не могли похвастаться большим количеством площадок, а чаще всего приходилось прибегать к помощи специализированных платформ для малых закупок, которые не всегда отличались простотой и удобством интерфейса.

Вывод

Резюмируя хочется сказать, что появление Закупок с полки для многих стало долгожданным событием. Как мы уже и говорили, в малых закупках заказчик не был обязан заключать контракт по завершению процедуры, что возмущало многих поставщиков.

Такие закупки удобны своей относительной простотой и скоростью проведения, а также минимальными усилиями поставщика.

Новая процедура будет особенно удобна предприятиям ищущим дополнительного заработка, но не желающим полностью уходить в мир госзаказа.

В то же время, Закупки с полки могут стать входным билетом в участие в тендерах, ведь можно ознакомиться со всеми требованиями и нюансами без сильных потерь.