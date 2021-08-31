Поиск тендеров как искусство: учимся находить закупки, даже если их хотели спрятать

Как найти выгодный контракт в сотнях и тысячах заказов или даже не так — как вообще найти нужные закупки на площадках? Думаете это не проблема? Еще какая. Иногда заказчики называют закупку так, что трудно догадаться, что за ней скрывается. Например, загадочный «ремонт» или «продукты питания». Бывают и более сложные случаи. Мы вам расскажем, как правильно искать и находить нужные вам закупки. Поехали!

Шифровальщики

На самом деле это запрещенные приемы в сфере закупок, но недобросовестные заказчики все равно их используют. Бывает, конечно, что дело просто в невнимательности того, кто размещал закупку.

Между буквами в предмете закупки стоят пробелы: «покупка р ы б ы» вместо «покупка рыбы».

Или, наоборот, пробелы пропущены: «ремонтофисного помещения» вместо «ремонт офисного помещения».

Если вы станете искать такую закупку по ключевым словам в названии, то просто не найдете.

Выход: использовать более интеллектуальный поиск, который будет находить слова-ключи (рыба, ремонт) не только в названии тендера, но и в приложенной документации, да еще и независимо от склонения.

Вот как поиск выглядит в Тендерплан:

Если слово выглядит как — футболк*, то поиск ведется по этому слову с разными окончаниями. Так вы охватите больше закупок. Потом можно будет сузить область поиска — например, по датам или суммам, или сразу настройте поиск по максимально точным параметрам.

Мы в самом начале сказали, что название закупки может быть неконкретным, обезличенным — поставка материалов, закупка продукции, обслуживание объекта и т.п.

Понять, что именно имелось в виду, непросто. Например, под аукционом с названием «капремонт» скрывается установка окон, а под «обслуживанием» настройка компьютеров.

Если вы пользуетесь поиском на сайте госзакупок, то знаете, что там можно использовать поиск при помощи ОКДП2 — кодов, похожих на ОКВЭД. Вот например:

Выбираем вот такой вид работ и пробуем поиск (выбираем только закупки, по которым идет сбор заявок):

Первые две закупки — но тут видно, что код все же не помог выбрать узкую специализацию, например, вам интересны только работы по установке дверей или, наоборот, только тендеры с работами в санузлах.

Мы попробовали добавить слово «санитарных» для поиска в прикрепленных файлах, но сайт ответил нам:

В общем на сайте госзакупок поиск явно не совершенен. С Тендерплан такие закупки легко нашлись.

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Кроме того, при публикации допускаются опечатки и грамматические ошибки:

Нередко в названии закупки и извещении указаны сокращенные наименования товаров, услуг или работ:

«охр.сигн.» или «бух.сопровождение»

Время даже на настройку поиска по таким тендерам уйдет немало.

Совет: составьте список важных для вас параметров и ключевых слов, настройте поиск (можно несколько вариантов запросов — например, для разных регионов) и сохраните эти настройки. В следующий раз не придется всю работу проводить по-новой.

Кстати, в Тендерплан можно настроить еще и слова исключения. Допустим вы хотите находить тендеры только по закупке только замороженной рыбы, но не рыбных консервов. Исключите из поиска «консерв*» и будете получать только релевантную выборку.

Слишком много закупок

Допустим вы сделали настройки и нашли все нужные закупки — тысяч эдак сто. Просматривать каждую, вчитываться в документацию, решать — подходит она или нет — на это уйдет вечность.

Попробуйте установить для себя приоритет. Например, для вас интереснее торги с теми заказчиками, с которыми вы уже работали, или в конкретном регионе, или без обеспечения. Тогда вы можете выстроить полученные результаты в соответствии с этими пожеланиями.

Кроме того, будет не лишним заранее установить алгоритм работы с тендерами внутри вашей организации — кто отвечает за первичный поиск и отбор, кто за изучение документации, кто за подготовку и подачу заявки и, наконец, за участие в аукционе.

Проще всего автоматизировать этот процесс — например назначить ответственных лиц, и к ним задачи будут попадать автоматически. А вы, как руководитель, сможете отслеживать ход работ и просматривать аналитику

Когда работа с закупками отлажена — меньше риска пропустить интересный контракт или опоздать с подачей заявки. Кстати, не забудьте настроить напоминания о предстоящих событиях — окончании срока подачи заявок, дне аукциона, дате подписания контракта.

Итак, искать тендеры вы уже научились. Но мы вам дадим еще несколько советов, которые помогут не только их находить, но еще и правильно анализировать и выигрывать.

Как проверить тендер на «подводные камни»

К сожалению, иногда заказчики прибегают к услугам некоторых участников чаще, причем не потому, что те предлагают максимально выгодные условия, а в силу заинтересованности.

Пример: участник нашел аукцион, в котором необходимо было поставить светодиодные светильники, но заказчик требовал от них определенных характеристик (это в принципе нормально), которыми, как оказалось, обладают только светильники определенной марки. Несмотря на то, что заказчик в документации указал на возможность поставки аналога, товаров с нужными характеристиками не нашлось, а подходящая марка снята с производства. Получается, что поставить товар мог только тот участник, который имел запас нужных светильников на складе.

Для того, чтобы увидеть, что какой-то заказчик отдает предпочтение отдельному исполнителю или поставщику — достаточно провести анализ проведенных им торгов.

В Тендерплан предусмотрена подобная аналитика. Можно установить связи между заказчиком и одним или несколькими поставщиками:

Не забудьте проверить заказчика и по другим параметрам — как он выполняет свои обязательства, есть ли на него жалобы, ведутся ли судебные разбирательства и т.д.

Следующий подвох, который может вас ожидать — документация. Порой она очень запутана или не включает всех нужных данных. Например, в извещении есть отсылка к смете, а в документах ее нет.

В этом случае необходимо обратиться за разъяснениями к поставщику. Например, на сайте госзакупок в общей информации по закупке есть такой раздел:

Здесь указан срок, в который можно направить запрос на разъяснения. Заказчик обязан ответить и разместить ответное письмо в ЕИС.

К документации вообще стоит относится серьезнее, ведь самые распространенные ошибки при подаче заявки связаны с невнимательным прочтением и заполнением документов.

Самые частые ошибки:

Заявка заполнена некорректно — с ошибками, опечатками, указано неверное название объекта закупки, ее номер и т.п.

Приложен неполный пакет документов.

Документы, которые прилагаются к заявке, просрочены — например, заказчик просит выписку из ЕГРЮЛ, датированную не ранее, чем за 6 месяцев до подачи заявки. Заявка направлена 27 августа 2021 года, а выписку приложили с датой 10.01.2021 г. Она успела устареть.

Поставщик неверно истолковал требования или прочитал их не полностью — например, в характеристиках товара указана длина доски, которую нужно поставить и написано «не менее 100 см и не более 120 см». Именно такие характеристики и указал поставщик. На самом деле, ему нужно было указать точную длину — об этом говорится в примечании, которое он просто не прочитал.

Поставщик не соответствует требованиям — не имеет нужных разрешений или сертификатов, у него аннулирована лицензия, он не является владельцем товарного знака, персонал не обладает нужной квалификацией и т.д.

Когда вы сами уверены в своих силах — пора проверить конкурентов.

Анализ конкуренции — в любом бизнесе позволяет вовремя сделать выводы о состоянии рынка и его потребностях. Ваш оппонент стал чаще выигрывать аукционы? Проверьте — в каких торгах он участвовал, почему побеждал. Возможно в этих закупках мало участников, или товар эксклюзивный, а может просто он постоянно роняет цену?

Можно конечно делать это, вручную перебирая аукционы, но проще — воспользоваться аналитикой в Тендерплан.

Кроме того, вы можете заранее проанализировать вероятность победы в выбранной закупке и риски, посмотреть потенциальных участников (их находит нейросеть).

Вам доступна аналитика и собственных достижений и поражений — Тендерплан покажет:

в каких закупках вы участвовали;

где проиграли, а где одержали победу;

недопуски к торгам;

пропущенные события — например, когда не были вовремя поданы заявки или пропущен аукцион.

Надеемся наши советы были для вас полезны. Удачи вам на торгах!