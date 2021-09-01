Как исполнить контракт, если денег нет: 6 способов добыть средства

Выиграть аукцион — полдела. Полученный контракт надо еще исполнить. А в жизни, как в сказке — чем дальше, тем страшнее сюжет. В дело может вмешаться политическая обстановка — выгодный поставщик из-за рубежа окажется недоступен, или товары, которые собирались поставить, резко подорожают, материалы для работ взлетят в цене, клиенты подведут — вовремя не переведут деньги по исполненным обязательствам. Откуда взять средства на то, чтобы не подвести заказчика и не попасть в реестр недобросовестных поставщиков?

Начинающие бизнесмены, особенно ИП, зачастую, как с головой в омут ныряют в тендеры. Их первый порыв — бороться и победить, а там разберемся. Но такой непродуманный подход часто и приводит к плачевным последствиям — торги выиграны, контракт подписан, а денег нет.

Но и опытные руководители порой не просчитывают всех рисков. Мы собрали несколько способов решения денежной проблемы — от банальных, до не совсем нестандартных.

Не рискуйте напрасно — Тендерплан это сервис для поиска, управления и анализа тендеров. Проверяйте заказчиков, рассчитывайте вероятность победы, следите за конкурентами.

Попросить аванс

К сожалению не каждый контракт предусматривает авансирование, но все же загляните в него — может условие, которым вы пренебрегли ранее, сыграет вам на руку. Если вы участвовали в коммерческом тендере, а не госзакупке, тогда отношения с поставщиком могут быть гибче — возможно в договоре предусмотрен аванс по согласованию с заказчиком.

Если у вас хорошая история участия в тендерах, нет неисполненных контрактов, не применялись штрафные санкции, есть опыт в выполнении подобных работ или «портфолио» успешных поставок, то вам могут пойти навстречу.

Лайфхак — обратитесь к заказчику с предложением одолжить у него денег под залог. Договор займа с залогом конечно будет заключаться отдельно и без завязки на основном контракте. Зато у вашего контрагента появиться дополнительные гарантии исполнения контракта (вы же захотите вернуть залоговое имущество), а у вас — деньги.

Минус — если заказчик отнесется к вам с доверием и справедливо оценит имущество, то не станет устанавливать высокий процент по займу, в противном случае, например, если залог неликвидный — вам придется иметь дело с повышенным процентом.

Руководителю — вчитывайтесь в контракты еще до участия в торгах, советуйтесь с юристами, ставьте задачи другим сотрудникам — с Тендерплан вы можете отслеживать выполнение каждой задачи и не пропустите важные события.

Найдите инвестора

Попробуйте обратиться за помощью к кому-то из деловых партнеров, но не просто так — предложите возможность стать инвестором. К примеру, внести необходимую сумму, как вклад в уставный капитал и стать еще одним участников общества. Но тогда и весь бизнес, и прибыль от него вам придется делить с новым «напарником».

Как вариант — предложите стать партнером по работе в закупках, если сферы деятельности у вас смежные.

Пример: ООО «Молот» занимается ремонтами, а ИП Кафелев — поставками материалов. ООО дает ИП в долг деньги, но с условием — в течение следующего года, если ООО заключает договор на ремонт, ИП поставляет ему материалы со скидкой. Конечно и деньги, которые занял ИП, он должен вернуть, зато проценты платить не будет.

Тут есть несколько подводных камней — во-первых бизнес и у одной, и у другой стороны должен быть относительно стабильным. Иначе наш «Молот» будет работать и дальше, а ИП свернет работу через месяц. Но на этоn случай можно предусмотреть санкции — например, выплату процентов за период займа из-за нарушения условий.

Второй камень — «бесплатные» займы интересуют налоговые органы — почему в долг и без процентов, какая тут выгода? Можно обосновать 0% наличием будущих выгод — скидки на материалы.

Наконец ваш партнер может не согласиться на такие условия или цены на продукцию у него окажутся выше, чем у других. Здесь нужно рассматривать конкретную ситуацию.

Взять кредит

Кредит в банке можно получить по выгодной ставке. Многие банки предоставляют специальные условия для кредитования под исполнение госконтрактов.

Условия получения отличаются, но, как правило, требуются:

Период существования компании — несколько лет. Получить кредит стартапу намного труднее.

Наличие положительного опыта участия в закупках и исполнения контрактов.

Бухгалтерская и налоговая отчетность на последнюю отчетную дату. Балансы требуют даже от ИП!

Подтверждение реальности бизнеса — копии договоров аренды, свидетельства о праве собственности на недвижимость и технику, даже фото складских помещений. А также — ссылки на сайт или соцсети, где размещена информация об организации, данные о сотрудниках и прочее.

Если кредит — часть программы льготного кредитования бизнеса, действующей на федеральном или местном уровне, то понадобится также предоставить дополнительные документы, например, выписку из реестра МСП или подробные сведения о деятельности.

В Москве сейчас действует такая программа для организаций и ИП, работающих в приоритетных отраслях экономики.

Рассмотрение заявки на кредит может занять некоторое время, а по результатам банк вправе запросить поручительство руководителя или залог.

Когда есть смысл прибегать к кредитованию:

Контракт будет быстро выполнен и обязательства перед банком оперативно закрыты. Льготная программа кредитования без четких целей (не под договор по закупке), тогда средства можно будет потратить и на другие нужды. Процедура оформления кредита по срокам вписывается в сроки поставки / выполнения работ по контракту.

Если у вас срок контракта — месяц, а банк собрался выезжать на место для оценки залога, привлекать оценщиков, проводить дополнительные кредитные комитеты, постоянно требует новые и новые документы, то у вас не останется времени на заказ товаров (материалов) и их доставку. Не говоря уже о выполнении работ.

К этому же пункту можно отнести кредитные карты — корпоративные или личные руководителя компании.

Их особенность в том, что по кредитке часто предоставляется беспроцентный период — возвращаете деньги быстро и за пользование ими можно не платить. Как правило, расчет по карте при этом должен быть в безналичной форме, снятие наличных значительно повышает процент за пользование средствами и может «обнулить» беспроцентный период.

А вот прибегать к услугам микрофинансовых организаций не рекомендуем. Там вас ждут: высокий %, маленькая сумма займа, короткий период для возврата.

Взять субсидию

Не путайте субсидию и кредит. Субсидия — это помощь, которая предоставляется без возврата, но должна быть израсходована на определенные цели. Обычно субсидиями поддерживают социально-направленные организации, например, предприятия, где на производстве продукции задействованы инвалиды.

Субсидию на исполнение обязательств по контракту вы получите вряд ли, но зато сможете за счет помощи государства перекрыть другие расходы и освободить необходимые средства.

Например в Москве бизнес может рассчитывать на такие субсидии:

на участие в выставках, конкурсах и фестивалях — до 700 тыс. руб.

на обучение сотрудников — до 10 млн руб.

экспортерам на сертификацию товаров и транспортировку — до 3 млн руб.

для предприятий общепита — до 1 млн руб.

на продвижение онлайн с помощью маркетплейсов, сервисов по доставке еды и рекламно-информационных площадок в Интернете — до 700 тыс. руб.

компаниям из приоритетных отраслей (сферы образования и досуга) — до 1 млн руб.

Больше о субсидиях в г. Москве — по ссылке

Получить отсрочку

Зайдем с другой стороны — попросим о помощи поставщиков. Помните — при постоянном сотрудничестве поставщик вряд ли предложит скидку (вы ведь и так у него покупаете), если она вам нужна — спрашивайте.

Уточните также:

Есть ли отсрочка платежа;

На каких условиях предоставляется;

На какую сумму (процент от заказа);

Изменится ли цена товара при отсрочке .

Те же вопросы можно задать и по рассрочке — можно ли разбить стоимость товара на части и платить по графику.

Сделайте сначала устный запрос — побеседуйте с менеджером. Если это не поможет, напишите официальное письмо, можно в электронном виде и напрямую руководителю (так быстрее).

Образец: «Приветствую вас, Иван Сергеевич (ФИО руководителя поставщика)! Наша компания ООО „Ремонтник“ несколько лет является вашим постоянным клиентом. Мы всегда в срок выполняли обязательства и не имеем задолженности перед вами (приложение — акт сверки расчетов на 01.09.2021 г.). ООО „Ремонтник“ выиграло аукцион на сумму 3 млн 564 тыс. рублей по выполнению ремонтных работ в здании Инспекции ФНС г. Н-ска. Ознакомиться с результатами аукциона и получить подтверждение нашей победы и заключения контракта можно по ссылке — ссылка на закупку на официальном сайте. Мы запросили у менеджера вашей компании счет на поставку материалов для выполнения этих работ (в приложении). Их стоимость — 2 млн. 300 тыс. рублей. Просим сообщить о возможности предоставить рассрочку на оплату этих материалов, отсрочку платежа или другой вариант оплаты. Готовы предоставить дополнительные документы, подтверждающие платежеспособность, в т.ч. бухгалтерскую или налоговую отчетность, справки банка об оборотах по счетам, справку об отсутствии задолженности перед бюджетом и другие. Надеемся на дальнейшее выгодное сотрудничество, Директор ООО „Ремонтник“ Многостроев А.Н.»

Письмо состоит из трех частей:

Указание на положительный характер ваших отношений с поставщиком, а в подтверждение — акт сверки. Его нужно предварительно подписать и со стороны поставщика, иначе документ только с вашей печатью будет выглядеть неубедительно.

Суть вопроса, но без негативного подтекста — «мы выиграли аукцион и хотим купить у вас материалы» (позитив), а не «мы выиграли аукцион, но у нас нет денег, чтобы купить у вас товар» (негатив).

Просьба о рассрочке — опять же с подтверждением конкретной суммы покупки и предложением предоставить необходимое подтверждение честных намерений.

Важно писать кратко — длинные письма руководство читать не любит, четко — излагать только важные факты, подтверждать слова документами. И заметьте, ни разу не было сказано, что у компании одномоментно нет такой суммы к оплате, она испытывает трудности и т.д. В принципе и так понятно, что трудности есть, просто подчеркивать лишний раз это не стоит.

Воспользоваться банковской гарантией

Это не совсем способ найти деньги, скорее сохранить и использовать свои. В случае с крупными контрактами, где обеспечение по исполнению и гарантийным обязательствам составляет большую сумму, можно не «замораживать» свои деньги у заказчика на счете, а воспользоваться банковской гарантией.

Пример:

Компания «Глобус» выиграла тендер на поставку ноутбуков для бизнес-центра в количестве 100 штук. Стоимость ноутбука — 48000 рублей, сумма поставки — 4 млн. 800 тыс. рублей. Срок поставки — 1 месяц. Закупочная стоимость ноутбуков — 3 млн. 900 тыс. рублей (39000 * 100). Предусмотрено обеспечение исполнения контракта в размере 5% от суммы закупки:

4 800 000 * 5% = 240 000 рублей

На счете у «Глобуса» 4 млн. рублей. Этого хватит на то, чтобы закупить партию ноутбуков, но прежде компании нужно перевести обеспечение, а за минусом 240 тысяч, средств на счете уже не хватит на покупку.

Директор компании обратился в обслуживающий банк с просьбой предоставить банковскую гарантию на сумму обеспечения, на 2 месяца (обычно гарантия предоставляется на 1 месяц к сроку исполнения обязательств).

Гарантию оформили в течение нескольких часов, комиссия составила — 2%, минимально — 5000 рублей.

240 000 * 2% = 4800, значит комиссия — 5000 руб.

Плюсы:

Директору «Глобуса» не пришлось собирать объемный пакет документов — у банка уже есть данные об организации, он видит движение денег по счету, сведения о руководителе и т.д.

Ставка составила по факту — 12% годовых ( 2% / 2 месяца * 12), что сравнимо ставками по обычным кредитам.

Оформление заняло минимум времени.

Не пришлось отвлекать собственные средства, которых и так не хватало.

Минусы:

Размер комиссии мог быть и другим, он составляет, в зависимости от суммы гарантии и срока, от 1% до 10%. Поэтому для вас комиссия может быть менее выгодной.

Если сумма будет крупной, банк вправе просить залог или поручительство. Или все сразу.

Даже компании, у которых достаточно собственных средств на оплату обеспечения, предпочитают банковскую гарантию. Редко деньги просто лежат на счете — они все время в обороте, поэтому выгода от их использования может значительно превысить размер комиссии.