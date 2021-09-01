Самое масштабное обновление сервиса по работе с тендерами: Тендерплан 3.5.0

Компания Тендерплан делает работу с закупками проще, быстрее и удобнее уже более десяти лет. С каждой новой версией система становится более полезной и функциональной. Но в этом обновлении мы делаем абсолютно новый, большой шаг — запускаем новый продукт. Встречайте — Тендерплан версии 3.5.0!

Спецсчет от Тинькофф

В извещении теперь можно посмотреть данные своего спецсчета. Функция доступна эксклюзивно для клиентов Тинькофф.

Всплывающее окно будет содержать информацию о балансе, остатке после участия в той закупке, которая открыта, сумме замороженных средств и о том, сколько необходимо денег для обеспечения всех отмеченных тендеров.

Кстати, об отмеченных тендерах! В настройках меток теперь можно активировать специальный пункт «Отображать сумму обеспечения заявок».

При активации, стоимость обеспечения тендеров, добавленных в метку, будет суммироваться и отображаться в упомянутом окне. Чтобы избежать неразберихи, настройка доступна только администраторам, но видеть данные спецсчета будут все пользователи аккаунта.

Следить за балансом и другими важными данными стало удобнее, чем когда либо!

Обучающие письма

Теперь, на указанную при регистрации электронную почту будут приходить обучающие письма. В них будет показано и описано простым языком, как сделать свою работу проще и быстрее с помощью Тендерплан!

Никакой воды — коротко, просто и по делу! Новым пользователям будет ещё легче разобраться в системе и её функциях!

Информация о заказчике при выгрузке в Excel

При выгрузке в Excel результатов Анализа выборки, во вкладке Завершенные закупки, теперь доступно два новых параметра — «Заказчик» и «ИНН заказчика».

Мы прислушиваемся к просьбам клиентов, поэтому получив несколько запросов о внедрении дополнительных параметров в выгрузку, сразу же принялись за работу!

Таблицы теперь будут более информативными и больше не придётся переходить на сайт за информацией о заказчике!

Тендерное сопровождение

Мы рады представить Вам, наши уважаемые клиенты, новый продукт от Тендерплан — сопровождение тендеров.

Профессиональный юрист с многолетним стажем поможет подготовить документы, получить аккредитации и ЭЦП, а также покажет и расскажет как правильно подать заявку!

Предложение будет особенно полезно для новичков в сфере закупок, ведь на всех этапах работы специалист будет на связи, консультировать и объяснять трудные моменты!

Важно отметить, что стоимость услуг будет фиксирована. Никаких процентов от выигранного тендера, только оговоренная стоимость.

Кстати, при покупке доступа к системе Тендерплан на 6 месяцев — подготовка одной заявки будет в подарок. А если вы подключитесь сразу на 12 месяцев — две заявки! Спешите, предложение ограничено!

Заказать услуги тендерного сопровождения можно на сайте, а также прямо в системе, где для клиентов Тендерплан будут действовать специальные условия:

— Услуги юриста без лишних бумажной волокиты! Выполним работу по договору оферты.

— Возможность связаться с юристом прямо в комментариях извещения.

— Постоплата — оплатить услугу можно после получения допуска к участию!

Просто перейдите на страницу тендера и нажмите «Подготовить заявку», после чего Вам останется лишь дождаться готового пакета документов!

Внутренние изменения

Был проведен ряд технических работ и проверок. Мы много работали над просьбами пользователей и за лето добавили восемь новых площадок:

ПАО «ГК «САМОЛЕТ»

Группа компаний «ФСК»

АО Агрохолдинг

«СТЕПЬ»

ЭТП Нефтьрегион

АО «Зеленодольский завод имени

A.M. Горького»

ГК «Главстрой»

ОАО «Стерлитамакский

Нефтехимический Завод» (ОАО «СНХЗ»)

АО «Медицина»

Программисты постарались на славу! Теперь новые тендеры появляются в системе ещё быстрее, а также выросла скорость загрузки страницы и плавность работы сайта!