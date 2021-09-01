Самое масштабное обновление сервиса по работе с тендерами: Тендерплан 3.5.0

Компания Тендерплан делает работу с закупками проще, быстрее и удобнее уже более десяти лет. С каждой новой версией система становится более полезной и функциональной. Но в этом обновлении мы делаем абсолютно новый, большой шаг — запускаем новый продукт. Встречайте — Тендерплан версии 3.5.0!
Спецсчет от Тинькофф
В извещении теперь можно посмотреть данные своего спецсчета. Функция доступна эксклюзивно для клиентов Тинькофф.
Всплывающее окно будет содержать информацию о балансе, остатке после участия в той закупке, которая открыта, сумме замороженных средств и о том, сколько необходимо денег для обеспечения всех отмеченных тендеров.
Кстати, об отмеченных тендерах! В настройках меток теперь можно активировать специальный пункт «Отображать сумму обеспечения заявок».
При активации, стоимость обеспечения тендеров, добавленных в метку, будет суммироваться и отображаться в упомянутом окне. Чтобы избежать неразберихи, настройка доступна только администраторам, но видеть данные спецсчета будут все пользователи аккаунта.
Следить за балансом и другими важными данными стало удобнее, чем когда либо!
Обучающие письма
Теперь, на указанную при регистрации электронную почту будут приходить обучающие письма. В них будет показано и описано простым языком, как сделать свою работу проще и быстрее с помощью Тендерплан!
Никакой воды — коротко, просто и по делу! Новым пользователям будет ещё легче разобраться в системе и её функциях!
Информация о заказчике при выгрузке в Excel
При выгрузке в Excel результатов Анализа выборки, во вкладке Завершенные закупки, теперь доступно два новых параметра — «Заказчик» и «ИНН заказчика».
Мы прислушиваемся к просьбам клиентов, поэтому получив несколько запросов о внедрении дополнительных параметров в выгрузку, сразу же принялись за работу!
Таблицы теперь будут более информативными и больше не придётся переходить на сайт за информацией о заказчике!
Тендерное сопровождение
Мы рады представить Вам, наши уважаемые клиенты, новый продукт от Тендерплан — сопровождение тендеров.
Профессиональный юрист с многолетним стажем поможет подготовить документы, получить аккредитации и ЭЦП, а также покажет и расскажет как правильно подать заявку!
Предложение будет особенно полезно для новичков в сфере закупок, ведь на всех этапах работы специалист будет на связи, консультировать и объяснять трудные моменты!
Важно отметить, что стоимость услуг будет фиксирована. Никаких процентов от выигранного тендера, только оговоренная стоимость.
Кстати, при покупке доступа к системе Тендерплан на 6 месяцев — подготовка одной заявки будет в подарок. А если вы подключитесь сразу на 12 месяцев — две заявки! Спешите, предложение ограничено!
Заказать услуги тендерного сопровождения можно на сайте, а также прямо в системе, где для клиентов Тендерплан будут действовать специальные условия:
— Услуги юриста без лишних бумажной волокиты! Выполним работу по договору оферты.
— Возможность связаться с юристом прямо в комментариях извещения.
— Постоплата — оплатить услугу можно после получения допуска к участию!
Просто перейдите на страницу тендера и нажмите «Подготовить заявку», после чего Вам останется лишь дождаться готового пакета документов!
Внутренние изменения
Был проведен ряд технических работ и проверок. Мы много работали над просьбами пользователей и за лето добавили восемь новых площадок:
- ПАО «ГК «САМОЛЕТ»
- Группа компаний «ФСК»
- АО Агрохолдинг
- «СТЕПЬ»
- ЭТП Нефтьрегион
- АО «Зеленодольский завод имени
- A.M. Горького»
- ГК «Главстрой»
- ОАО «Стерлитамакский
- Нефтехимический Завод» (ОАО «СНХЗ»)
- АО «Медицина»
Программисты постарались на славу! Теперь новые тендеры появляются в системе ещё быстрее, а также выросла скорость загрузки страницы и плавность работы сайта!