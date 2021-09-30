ГИС Независимый регистратор: нужно ли использовать в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ?

Государственная информационная система «Независимый регистратор» – это специальная программа для видеозаписи действий участников закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Плагин используется для фиксирования мошенничества в конкурентной процедуре, а также для подтверждения неполадок на ЭТП или сайте ЕИС.

Программа появилась в привычном виде не так давно – 1 января 2020 года. За прошедшее время ГИС «Независимый регистратор» собрал множество как негативных, так и крайне позитивных отзывов. Давайте разбираться!

Как работает и для чего нужен независимый регистратор

Начнем с принципов работы самого плагина:

После скачивания и установки на компьютер, программа подключается к Вашему браузеру, о чем вам сообщит появившаяся панель с элементами управления.

Прямо в браузере можно начать запись, остановить её и настроить.

Тут важно отметить, что запись охватывает не только браузер, а весь экран в принципе. Так что не забывайте завершать съёмку, чтобы в кадр не попали личные фотографии или другие данные.

Кроме видео и действий на странице, программа фиксирует время на компьютере, наличие интернет-соединения, всё ли в порядке с электронной подписью, статус работы ЭТП и ЕИС. Благодаря этой информации, в случае возникновения проблем, ФАС сможет увидеть полную картину, что определенно будет полезно для вынесения справедливого решения.

Видеозаписи будут сохраняться на компьютер, так что при необходимости отстаивать свои интересы, получившееся видео придется переписать на флешку или выгрузить через программу в интернет.

Чтобы не захламить весь жесткий диск, в настройках можно указать максимальное количество места, которое могут занимать видеофайлы на компьютере. По достижению лимита старые записи будут удаляться.

Теперь, что касается назначения программы:

ГИС фиксирует действия участников закупки на ЭТП и сайте ЕИС. Перечень записываемых действий указан в постановлении Правительства №883 от 28.07.2018.

Вот некоторые действия, которые фиксирует регистратор:

прохождение аккредитации на торговой площадке

подача заявки на участие

подача ценового предложения

размещение протокола закупки

предоставление банковской гарантии

подписание контракта

Как правило, сценариев применения Независимого регистратора всего два – доказать ошибку на сайте ЕИС или ЭТП и засвидетельствовать акт мошенничества.

Немного подробнее о каждом варианте:

1. Подтверждение ошибки на ЭТП или сайте ЕИС

Порой происходят ситуации, когда поставщик не может подписать контракт, войти на ЭТП или сайт госзакупок по техническим причинам. Реальность проблемы и доказывает ГИС, ведь в случае дальнейших разбирательств зафиксированные им данные станут весомым аргументом.

2. Подтверждение мошенничества на конкурентной процедуре

Если Вы стали свидетелем подозрительных действий во время проведения процедуры, ГИС также придет на помощь! Благодаря фиксации можно обосновать свои подозрения или обвинения. Записанные материалы существенно ускорят и упростят работу надзорного органа, что поможет вынести верное решение.

Нужно ли пользоваться ГИС

Прямого обязательства использовать Независимый регистратор в федеральных законах нет, однако этот инструмент будет очень полезен в вышеописанных случаях.

Зафиксированные программой действия или бездействия передаются в ФАС для проведения всех последующих разбирательств. Переданные таким способом данные котируются в ведомстве, ведь плагин разработан с соблюдением всех необходимых мер безопасности, чтобы переданная информация не оказалась искажена или отредактирована.

Для примера, записанный экран компьютера с помощью другой программы, скорее всего, не будет принят как достоверная, точная информация. Для придания какой-либо весомости собственноручно сделанному файлу, необходимо предоставить протокол осмотра сайта, да не простой, а нотариально заверенный.

Так что ГИС, по сути, можно воспринимать как автоматического, неподкупного нотариуса, который сам записывает всё происходящее на Вашем экране :).

Единственный камень преткновения – удобство использования.

Государственные сайты и программное обеспечение, к сожалению, не славится плавностью работы и красивым, логичным интерфейсом. Независимый регистратор не стал исключением – пользоваться им неудобно.

Начиная с установки программы, заканчивая передачей видеозаписи экрана в ФАС – пользоваться, так скажем, неприятно. Можно, всё работает, но неприятно.

Как установить Независимый регистратор

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок есть специальный раздел. В нём хранится вся актуальная информация – файл установки программы, руководство по установке и использованию ГИС, ответы на часто задаваемые вопросы.

Сама установка понятна и привычна, но стоит обратить внимание на необходимые условия для установки. К ним относятся требования об операционной системе, браузере, некоторых характеристиках компьютера, наличие ряда программ и так далее. Перечень с точными характеристиками можно найти в руководстве по установке и использованию.

После установки в браузере появится специальная панель, на которой и будут находится все индикаторы и кнопки управления.

Вывод

ГИС «Независимый регистратор» позволяет фиксировать проведение процедуры, благодаря чему можно обеспечить правовую защиту от обвинений.

Программа успешно выполняет свою работу, но как и большинство государственных IT продуктов обладает не удобным интерфейсом. С этим, безусловно, можно мириться, но факта не отменяет.

Использование плагина можно смело рекомендовать всем постоянным участникам закупок, ведь он может очень выручить в нештатной ситуации.