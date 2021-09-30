Коммерческие закупки: в чем плюсы и какие риски

Число коммерческих закупок в России в 2020 году выросло на 49,2% по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА», подготовленном в рамках конференции «Электронные торговые площадки: развитие в новых условиях».

По данным агентства, в прошлом году было совершено почти 2,66 миллиона коммерческих закупок. Общую стоимость сделок оценить невозможно, поскольку начальная максимальная цена закупки была известна далеко не всегда. При этом, максимально широкий диапазон этого сектора аналитики оценили в сумму от 15 до 60 триллионов рублей.

Почему так происходит? Чем такие закупки отличаются от государственных? Как стать поставщиком в таких закупках? Поговорим об этом сегодня.

Что такое коммерческие закупки?

Это закупки, которые не попадают под действия федеральных законов о закупках (44-ФЗ, 223-ФЗ). Заказчиками в таких торгах являются коммерческие компании, а основной отличительной чертой проводимых процедур является то, что деньги по результатам проведения закупок компании тратят свои собственные. Поэтому и выбирать поставщиков могут по-другому, не так как государственные заказчики.

Заказчик, работающий в жестких рамках 44-ФЗ, в основном, решает задачу соблюдения законности процедуры закупки. Конечно, получить товар/услугу тоже важно, но лишь как часть благополучного прохождения одного из многочисленных формальных этапов, предусмотренных законом.

Все не так у коммерческих заказчиков. Основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения между коммерческим заказчиком и поставщиком является Гражданский кодекс, важным принципом которого, как известно, является принцип свободы договора. Поэтому процедуру проведения закупки коммерческий заказчик вправе проводить по собственным правилам. При этом, конечно, такие правила не должны противоречить гражданскому законодательству.

Так, например, коммерческий заказчик может свободно закупать товар с указанием товарного знака, что, в большинстве случаев, не вправе делать заказчик, работающий в рамках 44-ФЗ.

Основной целью проведения закупки у коммерческого заказчика является создание условий для конкурентной борьбы не только для обеспечения максимально эффективного расходования денежных средств, но и с целью оптимизации работы предприятия в целом. И выстраивание долгосрочных отношений с новым, интересным поставщиком во многих случаях является частью такой оптимизации.

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Почему коммерческих закупок стало больше?

Безусловным катализатором роста числа коммерческих закупок стала пандемия. Фокус закупщиков четко сместился на результативность, а основными задачами, которые пришлось решить коммерческому заказчику в 2020 году, стали:

обеспечение непрерывности поставок;

поиск новых инструментов для соблюдения противоэпидемиологических ограничений, установленных в различных регионах страны;

поиск способов работать более слаженно и быстро;

минимизация рисков.

Решить эти задачи помогли электронные процедуры проведения закупок.

Будет ли количество коммерческих закупок снижаться после того, как пандемия пойдет на спад? На наш взгляд, вряд ли. Уже сформировавшиеся новые методы работы, позволяющие эффективнее планировать, не позволят закупщикам сделать шаг назад.

Где искать коммерческие закупки?

Раз закупки не попадают под действие законов 44-ФЗ и 223-ФЗ, информацию о них заказчик вправе разместить где угодно. Но, учитывая желание коммерческого заказчика сообщить о проведении закупки как можно большему количеству потенциальных поставщиков, извещения о тендерах они размещают на известных электронных площадках.

Самыми распространенными среди коммерческих площадок, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2020 году стали:

B2B-Center

OTC

Тендер.про

Все 8 федеральных ЭТП также имеют коммерческие секции, информацию о проведении процедур в которых могут разместить коммерческие заказчики. Лидерами по количеству размещенных на них процедур коммерческих закупок по результатам 2020 года являются:

РТС-Тендер

ТЭК-ТОРГ

ZakazRF

ЭТП НЭП-Фабрикант

При этом, многие заказчики имеют собственные, работающие на протяжении многих лет, ресурсы, на которых размещают информацию о процедурах закупок.

Например, сеть магазинов Пятерочка имеет собственную систему электронных торгов, Норникель и Магнитогорский металлургический комбинат также проводит закупки на собственных торговых площадках. И таких коммерческих заказчиков множество.

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Как не пропустить нужную коммерческую закупку?

Вариантов несколько:

найти все возможные подходящие ресурсы, и подписаться на рассылку;

самостоятельно мониторить подходящие закупки на федеральных ЭТП и крупных коммерческих площадках;

работать со специальной поисковой системой. В Тендерплане представлено более 100 коммерческих площадок, и список постоянно пополняется. В один клик есть возможность увидеть все подходящие закупки, и сэкономить время. А гибкие настройки для поиска и рассылки позволят выбрать только те закупки, которые будут вам действительно интересны.

О рисках и возможностях

Да, при работе с коммерческими заказчиками есть определенные риски. Можем назвать следующие:

Возможное отсутствие денег у заказчика для оплаты поставленного товара/оказанной услуги. Этот риск почти полностью снижается проверкой надежности заказчика до начала участия в закупке. Кстати, в Тендерплане есть отличный сервис для предварительной проверки контрагента;

Тендерплане Разнообразие видов процедур закупок, и, как следствие, необходимость каждый раз тщательно изучать условия проведения конкретного тендера;

Часто — необходимость предоставлять сведения об опыте, подтверждать квалификацию различными документами, предоставлять лицензии или другие специальные разрешительные документы, заполнять сложные формы, требуемые заказчиком. Тут высок риск сделать ошибку в документации и не пройти отбор;

Необходимость оплачивать участие в закупках на большом количестве площадок. При этом, почти все площадки часть процедур проводят бесплатно.

В качестве эксперимента мы решили посчитать коммерческие закупки на площадке Фабрикант. По состоянию на 11.09.2021 г. общее количество коммерческих процедур, размещенных на площадке, составило 1 172 491, при этом процедур с бесплатным участием было 452 679, более 38%.

Возможности, которые открываются перед участниками при работе с коммерческими заказчиками:

Почти всегда уверенность в том, что закупка будет проведена честно — коммерческой организации интересен результат, у бюджетных же может быть особая заинтересованность в привлечении конкретного поставщика;

Часто на коммерческих площадках совершают аварийные (срочные) закупки , что позволяет поставщику продать свой товар/услугу с большей наценкой. Иногда, в таких «аварийных» закупках цена необходимого заказчику товара может в разы превышать рыночную;

В большинстве случаев невысокая конкуренция в такого рода закупках, по сравнению с государственными;

Есть возможность принимать участие в процедурах даже без электронно-цифровой подписи ;

В перечне рисков мы написали о сложностях работы с заявками и риске отклонения заявки заказчиком из-за ее неправильного оформления. Однако, в коммерческих закупках часто встречаются простые лоты , для участия в которых нужно просто разместить свое ценовое предложение, и дополнительные документы не прикладывать;

Победа в коммерческой закупке может стать началом долгосрочного сотрудничества с коммерческим заказчиком;

Возможность договориться с заказчиком в случае форс-мажоров. Как правило, коммерческие заказчики гораздо более гибкие и понимающие , по сравнению с заказчиками государственными;

Иногда определяющим фактором при выборе победителя в коммерческих закупках является не цена, а качество товара и надежность поставщика .

Таким образом, на вопрос — с какими поставщиками готовы работать коммерческие заказчики, можно кратко ответить так: с хорошими. С теми, которые выполнят все условия, содержащиеся в документации, предложат конкурентную цену, а потом вовремя поставят качественный товар, выполнят работы, окажут услуги. Причем коммерческие заказчики готовы не к разовым сделкам, а к продолжительному сотрудничеству.