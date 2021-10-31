Можно ли менять стоимость контракта по 44-ФЗ после аукциона

В коммерческой деятельности предприятия ситуации бывают разными, рынок динамичен, и его условия в любой момент могут измениться. Поэтому, легко можно представить ситуацию, при которой и предложенные поставщиком в ходе торгов ценовые условия также требуется изменить. Возможно ли это при работе в рамках 44-ФЗ? Да, возможно. Однако, перечень случаев, при которых такая возможность есть, ограничен. Предлагаем рассмотреть их, с учетом последних изменений.

По большому счету, моментов, в которых увеличение или уменьшение стоимости контракта возможно, всего два.

В процессе заключения контракта

На этом этапе все довольно просто. Мнение законодателя однозначно — изменение предложенной победителем цены не допускается (части 1 и 2 ст. 34 и часть 2 ст. 83.2 44-ФЗ).

Предусмотрено единственное исключение — в соответствии с частью 18 ст. 34 возможно увеличение стоимости контракта с соответствующим изменением в большую сторону количества закупаемого товара. При этом должны выполняться следующие условия:

цена за единицу товара в контракте с увеличением не должна быть выше, чем полученная в ходе проведения торгов;

объектом закупки должен быть товар;

возможность изменения стоимости должна быть предусмотрена документацией о проведении аукциона;

стоимость контракта с увеличением не может превысить начальную максимальную цену контракта.

Приведем пример: Начальная максимальная цена закупки 100 тысяч рублей, объект закупки — набор новогодних подарков, общее количество наборов — 100 штук. В ходе торгов стоимость снизилась до 80 тысяч рублей, таким образом, цена за один набор составила 800 рублей.

Если заказчик решит увеличить общую стоимость контракта в соответствии с частью 18 ст. 34, такое увеличение будет возможно не более, чем до 100 тысяч рублей, при этом, количество наборов увеличится на 25 штук (20 тысяч рублей (экономия) / 800 рублей (цена за один набор)). И тогда общее количество наборов новогодних подарков, которое заказчик сможет закупить, составит 125 штук, по цене 800 рублей за штуку, на общую сумму 100 тысяч рублей.

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Увеличение стоимости контракта в соответствии с частью 18 ст. 34 является правом заказчика, и возможно только по согласованию с поставщиком.

После заключения контракта

На этом этапе основной правовой нормой, регулирующей отношения сторон в случае необходимости изменения контракта, является статья 95 44-ФЗ, согласно которой изменение существенных условий (к ним относится и цена) в ходе исполнения контракта не допускается.

Однако, и здесь есть ряд исключений.

Изменение количества закупаемых товаров, объема работ или услуг

В этом случае цена контракта может измениться в меньшую или большую сторону, но в пределах 10% от общей суммы. При этом:

такая возможность предусмотрена по предложению заказчика;

соразмерно стоимости контракта должно увеличиваться или уменьшаться количество закупаемых товаров, работ, услуг;

цена за единицу товара не должна превышать полученную в ходе торгов;

возможность изменения стоимости контракта должна быть предусмотрена документацией о проведении электронного аукциона.

Положения данного пункта не применимы к ряду строительных работ, капремонту, и работам по реконструкции. Для них действует отдельное правило.

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Строительные работы

К ним относятся собственно строительство, реконструкция, капремонт, а также работы по сносу объекта капитального строительства или работы по сохранению объектов культурного наследия.

Здесь разрешается увеличение стоимости контракта в пределах 30 % от его первоначальной суммы, при выполнении следующих условий:

срок контракта — равен или более 1 года;

цена контракта должна быть равна 100 млн рублей или превышать эту сумму (для контрактов, заключенных после 1 июля 2021 года, см. ПП РФ 1186 от 13.12.2013 г.);

изменения вносятся по независящим от сторон контракта обстоятельствам, которые повлекли невозможность исполнения обязательств, например, потребовалось внести изменения в проектные документы;

есть письменное обоснование такого изменения на основании уполномоченного органа власти.

Кроме того, возможно изменение стоимости контракта для указанных видов работ не более, чем на 10% в случае изменения объема или вида работ (пп. в, п. 1, ч. 1 ст. 95).

С 24 августа 2021 года начало действовать ПП РФ № 1315 от 09.08.2021 г., согласно которому стало возможным изменение цены таких контрактов в случае увеличения стоимости строительных материалов.

При этом, должны выполняться следующие условия:

увеличение возможно в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до заказчика, и не может быть больше 30% от общей стоимости работ;

при таком увеличении не должны меняться физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения;

контракт должен быть заключен до 01.07.2021 г., и должен действовать на момент перерасчета цены;

правило действует для контрактов, заключенных с определенными заказчиками, к которым относится, например, Минздрав РФ, Минкульт РФ, Минпромторг РФ, а также находящиеся в ведении указанных министерств организации. Полный перечень заказчиков, которые вправе изменять стоимость контракта в соответствии с ПП РФ № 1315, содержится в Приложении 1 к Постановлению.

Медицинские услуги (лечение)

Стоимость контракта может вырасти или уменьшиться, если:

контракт заключен с зарубежной компанией;

по контракту выполняется лечение гражданина России за пределами страны;

изменился перечень оказываемых услуг по медицинским показаниям;

возможность изменения предусмотрена контрактом.

Заказчику «урезали» бюджет

Такая ситуация возможна в случае, когда заказчик уже заключил контракт, но предусмотренные бюджетом денежные средства от государства не получил (ч. 6 ст. 161 БК РФ). В этом случае:

заказчик обеспечивает согласование новых условий исполнения контракта, руководствуясь методикой от 28 ноября 2013 г. № 1090;

в случае недостижения согласия по новым условиям контракт расторгается.

Регулируемые цены изменились

В такой ситуации возможно изменение цены контракта более, чем на 10%, соразмерно росту или уменьшению цены на тариф. При этом возможность изменить количество товара, работ или услуг по указанному основанию не предусмотрена.

Крупные государственные и муниципальные контракты

«Крупность» в данном случае определяется ПП РФ 1186 от 13.12.2013 г., согласно которому для следующих видов контрактов:

обеспечение федеральных нужд:

цена контракта не менее 10 млрд рублей (кроме контрактов, заключаемых на работы по проведению клинических исследований лекарственных препаратов);

срок контракта — не менее трех лет.

для нужд субъекта РФ:

цена контракта не менее 1 млрд рублей;

срок контракта — не менее трех лет.

обеспечение муниципальных нужд:

цена контракта не менее 500 млн рублей;

срок контракта — не менее одного года.

Действует следующее правило: в случае, если исполнение такого контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия (в том числе и цена) могут быть изменены на основании решения уполномоченного органа власти.

И, наконец, возможно...

Просто снижение цены контракта по соглашению сторон

При этом не должны измениться предусмотренные контрактом:

количества товара;

объем работы или услуги;

качество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги;

иные условия контракта.

А если форс-мажор?

В соответствии с гражданским законодательством форс-мажором является определенный набор случаев, характеризующиеся двумя признаками: чрезвычайность и неотвратимость. К таким случаям относятся, например, эпидемии, войны, стихийные бедствия и так далее.

Риски же, связанные с исполнением контрактов, в том числе инфляционные, относятся к коммерческим рискам поставщика, которые предусматриваются в цене заявки на участие в закупке (Письмо Минфина от 20 августа 2018 г. № 24-03-07/58933), поэтому форс-мажором являться не могут.

Кроме того, и само изменение цены в случае форс-мажора 44-ФЗ не предусмотрено. Например, для изменения контракта, исполнение которого стало невыгодным в случае распространения коронавирусной инфекции, необходимо руководствоваться обычными нормами 44-ФЗ, описанными выше в статье.

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