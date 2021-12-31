Тендеры Казахстана: где и как их найти

Ежемесячно в Казахстане публикуется около 100 тысяч новых тендеров по всевозможным направлениям, а участие в них принимают сотни тысяч компаний.

Закупки публикуются так же, как и в России – на электронных торговых площадках. Но если задаться целью находить нужные тендеры быстро, удобно и эффективно – бескомпромиссного решения было не найти, до этого момента.

Команда Тендерплана рада сообщить, что уже сейчас в системе доступен поиск закупок по Республике Казахстан! Как это работает? Сейчас расскажем!

Закупки Казахстана в Тендерплан

Добавление тендерного сегмента целой республики – это большой и важный шаг. Поэтому, была проделана колоссальная работа, чтобы всё было удобно и работало как надо!

Во время настройки поиска (при создании ключа или в анализе выборки) теперь можно выбрать страну, округ и регион. Новый функционал позволяет искать закупки по конкретным регионам Казахстана и России сразу. Так что если Вы рассматриваете тендеры обоих государств, Тендерплан позволит находить их в одной поисковой выдаче.

Помимо выбора закупок по регионам, теперь можно отдельно выбирать площадки по Казахстану. Рядом с привычными 44-ФЗ, 223-ФЗ и коммерческими закупками РФ, стали доступны государственные и коммерческие тендеры Республики Казахстан.

Обработка тендеров Республики Казахстан

Закупки, публикуемые на российских электронных торговых площадках, появляются в Тендерплане почти моментально! Например, когда тендер только появляется на сайте ЕИС, пользователи Тендерплана уже успевают ознакомиться с документацией и подготовить заявку.

Мы перенесли накопившийся опыт на новый сегмент, чтобы показать действительно достойный результат. Закупки РК появляются в системе быстро, не теряются и не дублируются. Была проделана огромная работа и результат определенно Вас порадует!