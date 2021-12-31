Ответственность участников закупок: практика ФАС, штрафы и РНП

Антимонопольная служба при разборах жалоб участников госзакупок может, в зависимости от тяжести деяния, наказать организацию или выдать предупреждение. Наказывают конечно и заказчиков, и поставщиков.

Самая нежелательная санкция — включение в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Штраф штрафом, а невозможность для бизнеса участвовать два года в госзакупках, которые составляют значительную часть его оборота, может грозить даже банкротством.

ИП расторг контракт из-за обмана третьей стороной — в РНП не включат

Дело № РНП-73-148 Вх. № 7779 от 25.10.2021 г. Ульяновской управление ФАС рассмотрело вопрос о включении ИП в РНП по жалобе от бюджетного учреждения.

Суть претензии — ИП расторг контракт в одностороннем порядке. В ФАС дело рассмотрели и выяснили, что для исполнения контракта ИП закупил оборудование в коммерческой компании. Однако там его обманули — некая группа заключила с ним договор поставки оборудования от лица этой компании, получила денежные средства на расчетный счет, но поставки так и не было.

ИП обратился в полицию, там возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК. Этот факт явился одним из решающих, по которому в УФАС решили это ИП не включать в Реестр недобросовестных поставщиков. Они установили, что он не собирался уклоняться от исполнения контракта. Просто так сложились обстоятельства.

ИП зачастую все процедуры по торгам берут на себя, стараясь не привлекать дополнительных специалистов: сами заполняют и подают заявки, занимаются закупкой и подготовкой и отправкой документов. В такой ситуации не всегда хватает времени на качественную проверку контрагентов. Используя специальные сервисы, такие как Тендерплан, можно автоматизировать часть работы. Например, через центр управления тендерами отслеживать все процедуры, получать напоминания о сроках, а при помощи аналитики не только находить наиболее выгодные торги, но и проверять контрагентов.

Сломавшийся ноутбук как причина не попасть в РНП

Дело №РНП-73-147 Вх. № 7768 от 25.10.2021 г., рассмотрено также Ульяновским ФАС.

Казенное учреждение пожаловалось в УФАС на ИП — исполнителя по контракту. Попросило включить его в РНП. Он был единственным участником закупки, его заявку признали соответствующей требованиям аукционной документации и законодательства о контрактной системе.

ИП не смог отправить подписанный контракт заказчику из-за того, что у него вышел из строя ноутбук с ЭЦП. В качестве доказательства он предоставил квитанцию из сервисного центра.

Это спасло его от включения в реестр. Кроме прочего, УФАС указало в решении, что включение в РНП — это санкция за недобросовестное поведение, выраженное в умышленных действиях по уклонению от исполнения контракта. Здесь же таких действий не было.

В данном случае предпринимателю повезло — он зафиксировал поломку и сообщил о проблеме заказчику. Хотя ИП стоило бы позаботиться о дублирующем варианте работы с электронной подписью. Например, сделать копию на съемный носитель.

Молчание — знак согласия со включением в РНП

Дело №РНП-73-146 Вх. № 7676 от 19.10.2021 г..

Здесь ситуация простая. Госзаказчик — ГКУ заключило госконтракт с коммерческой компанией на поставку программного обеспечения. Однако в срок поставки не начались, на претензию ответа не было, заказные письма исполнителю не были вручены.

Заказчик обратился в УФАС с просьбой включить исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков. Причем, такая запись об этой компании там уже есть, по другому контракту.

Кроме прочего, об исполнителе еще и в ЕГРЮЛ сведения недостоверны (адрес). Вполне возможно, компанию просто бросили. Хотя в РНП попала не только сама компания, но и ее директор и он же единственный участник.

Странно, что перед заключением договора заказчик не проверил поставщика по РНП. Хотя это обычная практика.

Проверять должен не только заказчик поставщика, но и наоборот. Стоит получше узнать и конкурентов, ведь если они — недобросовестные, у вас есть возможность перехватить выгодный контракт. С Тендерпланом, вы не только проверите основные сведения о контрагентах, но и связи между ними, информацию об участии в торгах, отзывы и т.д. Заодно проанализируете шансы на успех в конкретной закупке.

Заказчик просрочил размещение запроса котировок. Отделался предупреждением

Дело № 011/04/7.32.3-851/2021. Госзаказчика (стоматологическая клиника) проверила вышестоящая организация (региональный Минздрав). Были выявлены нарушения — извещение о запросе котировок (закупка расходников для клиники) разместили в ЕИС с просрочкой на один день.

Заказчиком нарушена часть 21 статьи 3.2 Закона о закупках. В действиях заказчика имеются признаки административного правонарушения, установленные частью 4 статьи 7.32.3 КоАП.

Указанная статья такого наказания, как предупреждение — не содержит.

Но в силу того, что нарушение было совершено в первый раз, субъект правонарушения — некоммерческая организация, согласно части 1 статьи 4.1.1 КоАП штраф можно заменить на предупреждение.

Тем более, в нарушении нет обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП (нет вреда жизни, здоровью людей, объектам животного или растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия и пр.).

В итоге, заказчик за нарушение срока по размещению запроса котировок на один день отделался только предупреждением.

Почему мы рассказали о таком деле? Дело в том, что если участник обнаружил нарушение со стороны заказчика он также может сообщить об этом в ФАС. Например, вы следите за размещением закупок по план-графикам (в поиске закупок через Тендерплан они также доступны), замечаете, что какая-то из них не была опубликована и можете сообщить об этом. Если заказчик установил невыполнимые условия для поставки или выставил незаконные требования, вы вправе просить пояснений (запрос можно отправить в электронном виде в т.ч. через площадку, где проводится процедура).

Пример: заказчик установил такие требования к поставке медицинских изделий (порт инфузионный/инъекционный, имплантируемый), что под них попадал товар лишь одного производителя, что является нарушением антимонопольного законодательства (решение по делу № 065/06/106-581/2021 УФАС Сахалинской области от 22.09.21).

Компанию Газпрома оштрафовали на 5 тысяч

Дело № 011/04/7.32.3-553/2021. Рассмотрено УФАС по Республике Коми.

ИП пожаловался в УФАС на организатора закупок и заказчика (компании из структуры Газпрома). Антимонопольная служба увидела в действиях АО «Газпром закупки» состав административного правонарушения по п. 8 ст. 7.32.3 КоАП.

АО «Газпром закупки» нарушило часть 6 статьи 3 Закона о закупках в части оценки заявки ИП и победителя закупки в соответствии с порядком, который не указан в документации о закупке.

Победитель закупки не представил документ, который был предусмотрен закупочной документацией, но заказчик на это закрыл глаза. При этом ИП, который пожаловался, все это предоставил, но победителем его не признали.

УФАС решил оштрафовать заказчика на 5000 рублей. Ч. 8 ст. 7.32.3 КоАП максимальное наказание — 10 тыс. руб., но так как заказчик уже исполнял предписание УФАС по отмене протокола, то наказать его решили штрафом в 5 тыс. руб.

Как видите работа с госзакупками не начинается с заявки и на завершается после победы. Это сложный процесс, требующий неповерхностных знаний 44-ФЗ и антимонопольного законодательства.

Каждый случай рассматривается ФАС индивидуально, с учетом конкретных обстоятельств. Есть и обратная практика, когда в похожих ситуациях сведения об участниках включались в РНП. Поэтому участникам с любой стороны госзакупок важно исполнять свои обязательства добросовестно.

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