Закон 360-ФЗ: чего ждать от 2022 года в госзакупках?

Начиная с 2022 года в сфере госзакупок произойдёт ряд серьезных изменений. 360-ФЗ вносит новшества в действующий порядок проведения торгов и нацелен в первую очередь на упрощение и ускорение всех процессов. О том какие изменения нас ждут мы и поговорим в этой статье!

Изменения в 360-ФЗ

Сразу же условимся. Нововведения вступят в силу только с начала грядущего года, а некоторые и того позже. Верно оценить то, или иное решение сейчас практически невозможно. Необходимо хоть немного времени после «релиза», чтобы дать оценку.

Поэтому мы лишь обозначим основные изменения и обозначим пару субъективных мнений.

Полный переход на ЭДО

Пожалуй самым важным изменением станет полный переход на электронный документооборот. Электронное актирование будет осуществляться через типовые формы, которые будут направляться заказчику в ЕИС.

Акт приёма товара, работы или услуги, всевозможные обжалования и прочие операции будут осуществляются исключительно в электронном формате. Проект контракта, пока что, будет прикрепляться в виде отдельного файла, однако в 2023 году также станет доступен к заполнению по специальной форме.

Даже подача жалобы будет осуществляться через единую информационную систему, а при её подаче станет обязательным указание ИКЗ.

Упрощение в документации

С начала следующего года, требования и инструкция по заполнению заявки станут частью извещения. Документация о закупке останется лишь в закрытых процедурах, по понятным причинам.

Открытые торги, в свою очередь, станут менее нагружены по части прилагаемых документов, что существенно облегчит знакомство с тендером и всей важной информацией.

Кроме того, при заполнении формы заявки на участие, большая часть информации будет автоматически подтягиваться из ЕИС. Данное удобство появится с 01.04.2022 года.

Отдельно стоит отметить то, что теперь нет необходимости указывать характеристика товара при поставке. Новшество работает только в том случае, если заказчик указал товарный знак, а обозначить дополнительно потребуется лишь страну происхождения в соответствии с ОКСМ.

Универсальная предквалификация

Новый закон вводит универсальную предквалификацию для участия в тендерах на сумму свыше 20 млн рублей.

Если НМЦК соответствует или выше обозначенной суммы, то к участию будут допускаться только те компании, которые за последние 3 года успешно исполнили контракт стоимостью не менее 20% от цены текущей закупки. При этом предмет исполненных обязательств роли не играет, а учитывается сам факт.

Нововведение позволит заказчикам обезопасить себя от недобросовестных поставщиков, ведь участниками окажутся только те компании, которые успели зарекомендовать себя с положительной стороны.

Меньше видов конкурентных торгов

Для упрощения проведения закупок, новый закон предполагает наличие лишь трех видов конкурентных торгов. Напоминаем, на сегодняшний день используется 11 видов.

По итогу, на момент 1 января 2022 года, поставщикам и заказчикам будут доступны следующие способы проведения конкурентных торгов:

запрос котировок в электронный форме;

аукцион (электронный, закрытый и электронный закрытый);

конкурс (электронный открытый, закрытый и электронный закрытый).

Изменения в аукционе

Помимо значительного «сокращения», сами процедуры также подвергнутся изменениям. В большей мере, они направлены на ускорение привычных процессов, чтобы процедуры проходили в более сжатые сроки.

Начнём, пожалуй, с самого популярного вида электронных торгов – аукциона. Когда изменения вступят в силу, заявка станет цельной, а не разделенной на две части, а вносить коррективы в извещение заказчику можно будет вплоть до предпоследнего дня срока подачи заявок. Кроме того, изменится и само проведение аукциона. Время на подачу ценового предложения сократится до 4 минут, а общее время аукциона станет ограниченным – не более 5 часов.

Изменения в конкурсе

На рассмотрение и оценку как первой, так и второй части, будет отведено лишь 2 рабочих дня. Даже на переторжку теперь будет отводиться меньше времени – 1 час вместо 3-х. При проведении последней, кстати, теперь будет нельзя указать сумму в 0 рублей.

Также будет добавлен новый критерий в первую часть – расходы.

В случае, если есть готовый проект или отсутствуют критерии расходов и качества, то обе части будут рассматриваться сразу, без переторжки.

Изменения в запросе котировок

В запросе котировок появится обязательное требование к обеспечению. Ранее заказчики могли сами решать, нужно ли его устанавливать, однако теперь при НМЦК от 1 млн. рублей до 3 млн. рублей заказчик обязан просить обеспечение.

Также в запросе котировок теперь не допускается протокол разногласий. Вероятно, это сделано из-за сжатых сроков, в условиях которых не представляется возможным организовать общение поставщика и заказчика в необходимом виде.

В пользу вышеописанного предположения служит и следующее изменение – время рассмотрения и оценки теперь составляет всего 2 рабочих дня. Запрос котировок становится ещё более быстрой процедурой, в чём есть как минусы, так и плюсы. Но рассуждать об этом мы будем уже в следующем году.

Новые сроки на заключение контракта

Ускорение процессов коснулось и процедуры заключения контракта.

На размещение проекта контракта теперь будет отведено 2 рабочих дня с момента публикации итогового протокола. В запросе котировок этот срок будет составлять всего 3 часа.

На подпись и размещение контракта, заказчику будет отводится 2 рабочих дня. В запросе котировок срок будет меньше – 1 день.

Победитель торгов, в свою очередь, должен будет успеть подписать контракт за 5 рабочих дней.

Сокращение сроков оплаты по контрактам

360-ФЗ предполагает и новые правила по оплате исполненных контрактов. У заказчиков теперь будет заметно меньше времени на то, чтобы рассчитаться со своим поставщиком, а с 2023 года эти сроки станут еще короче.

Для малого бизнеса:

сейчас – 15 дней;

с 2022 года – 10 дней;

с 2023 года – 7 дней.

Общий порядок:

сейчас – 30 дней;

с 2022 года – 15 дней;

с 2023 года – 10 дней.

Обеспечение заявки или контракта

Затрагивая тему обеспечения, стоит готовиться к серьёзным изменениям!

Начнём с того, что при необходимости обеспечить заявку, средства на спецсчете будут блокироваться сразу после подачи. Позитивная сторона этого решения видна сразу! Больше не будет обидных потерь интересного тендера из-за промашки с балансом счёта. Если средств недостаточно – Вы сразу об этом узнаете, а не неприятно удивитесь в момент окончания срока подачи заявок.

Здесь же отметим ещё одно нововведение – при получении банковской гарантии будет добавляться лишь один дополнительный месяц к сроку, вместо нынешних двух.

И раз уж речь зашла о банковских гарантиях…

Появление независимых гарантий

С 2022 года получить гарантию на обеспечение заявки или контракта можно будет не только в банке. Независимые гарантии будут предоставлять государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, а также региональные гарантийные организации в специальных закупках для малого бизнеса.

Участники торгов, имеющие регистрацию в других странах – членах Евразийского экономического союза, в свою очередь, смогут получить гарантию от Евразийского банка развития.

Антидемпинговые меры

С наступлением 2022 года, в силу вступят и обновлённые меры по борьбе с демпингом. Применятся они будут в закупках с НМЦК от 15 млн. рублей и при снижении цены на 25% и более.

К тому же, нижняя планка обеспечения исполнения обязательств будет зафиксирована на отметке в 10% от максимальной цены контракта.

Увеличение квоты для малого бизнеса

Со следующего года возрастет обязательная доля закупок у СМП. Сейчас эта доля составляет 15% от годового дохода, но с 2022 она зафиксирует на отметке в 25%.

Учитывать закупки, подходящие под квоту, будут как и раньше. Только те, что были проведены отдельно, с преимуществом для субъектов малого предпринимательства. Если представитель СМП выиграет в общей закупке, для всех, то данный контракт под квоту не попадает.

Совместные закупки

Проведение совместных закупок станет возможным для заказчиков из разных регионов. Долгожданное, особенно для небольших городов, изменение, вступит в силу с начала грядущего года.

Такая возможность, потенциально, поможет многим заказчикам сэкономить на закупках, однако не исключено появление случаев неправомерного использования новоиспеченного дозволения.

Зачёт неустойки

360-ФЗ предполагает включение в контракты возможность зачёта неустойки на сумму самих обязательств. Скорее всего, такое изменение было заявлено для увеличения безопасности сторон, а также сокращения бюрократических процессов при нарушениях во время исполнения контракта.

Выводы

Описанные изменения действительно должны заметно ускорить проведение торгов. Видны попытки упростить многие аспекты, что очень радует.

Как мы уже и говорили, поспешных выводов делать не будем. Лучше всего дождаться реальной практики участия в условиях 360-ФЗ.