На что смотреть при получении независимой гарантии

Сразу отметим: тема сложная, но интересная. Чтобы вам было проще воспринимать информацию, советую заварить себе чашку горячего зеленого чая, а мы тем временем начнем с базовых понятий и постараемся рассказать обо всем простыми словами.
Готовы? Поехали.
Что такое независимая гарантия
По версии Т-Банка, независимая гарантия — это «страховка для госзаказчика» от невыполнения контракта, участия недобросовестных поставщиков и неисполнения гарантийных обязательств. Приобрести ее можно в банке или другой специальной организации, которая в рамках данной сделки выступает гарантом.
Журналисты портала Госконтракт дают более сложное определение, называя эту гарантию «разновидностью поручительства, по которой юрлицо принимает обязательство по компенсации задолженности поставщика перед заказчиком».
Простыми словами, если поставщик вдруг нарушит условия контракта, выполнит их не в полной мере или вообще провалит сделку, гарант по требованию заказчика компенсирует ущерб… и, разумеется, возьмет за это комиссию.
Вот пример:
Выпускник университета швейной промышленности решает участвовать в тендерах на поставку ткацких станков из Китая. Тендер он выиграл, и сразу же попался крупный заказчик — завод по производству дизайнерской одежды. Чтобы себя обезопасить, он заключает с банком договор независимой гарантии, т.е. своего рода обещание исполнить контракт в полном объеме. Если взятое на себя обязательство выполнить не получится, банк или другая независимая организация возместит заводу деньги, включая штрафы и пени.
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Участники независимой гарантии
Участников всего три и каждый выполняет свои обязательства согласно требованиям ГК. Не пугайтесь этих терминов, все в на самом деле проще, чем кажется.
Рассмотрим каждого из участников по отдельности:
Принципал — тот, кто просит выдать гарантию об исполнении своих обязательств. Другими словами, поставщик или участник закупок.
Бенефициар — тот, кто получит выплату по договору независимой гарантии, т.е. заказчик.
Гарант — банк или иная организации, которая и будет платить за принципала заранее оговоренную сумму гарантии.
Банковская гарантия и независимая гарантия: в чем разница
До 2015 года такие гарантии мог выдавать только банк, поэтому и термин использовался только один — «банковская гарантия». С 1 января 2022 года в соответствии с п. 3 ст. 368 ГК гарантия может выдаваться еще и коммерческими организациями, поэтому и название у такой гарантии теперь иное — «независимая».
Тут по сути ничего не изменилось. Оба понятия, в целом, об одном и том же. Разница лишь в принципе выдачи и последовательности оплаты.
Впрочем, давайте рассмотрим этот вопрос детальнее:
По версии вот этого исследования, новая гарантия стала более платежеориентированной. Гаранту придется заплатить условленную сумму, даже если обязательства уже не действительны. Причиной тому п.1 ст. 368 ГК. Если гарант не согласен с какими-либо требованиями, то сослаться на факты, не отраженные в гарантии, он, увы, тоже не сможет.
Дебитор и принципал могут быть разными субъектами. Если раньше выплату по гарантии мог получить только принципал (т.е. поставщик), то сейчас это сделать может кредитор или любой другой участник сделки.
Изменилась форма и состав гарантии. Бумажный и электронный варианты контрактов теперь одинаково валидны.
Новые правила отзыва гарантии. Отозвать новую гарантию нельзя, только если это четко не прописано в самой гарантии.
Начало работы гарантии отсчитывается иначе. Еще интересный момент: независимая гарантия вступает в силу сразу после ее отправки или передачи гарантом. Ранее она вступала в действие со дня выдачи. С 1 октября 2024 года НГ опять вступает в силу в день заключения контракта.
Частично изменится и алгоритм взаимодействия гаранта и бенефициара. При рассмотрении притязаний бенефициара гарант имеет право не только совершать платеж в его пользу, но и приостанавливать выплаты или отказывать в них вовсе.
Теперь в приложении гарант должен указывать обстоятельства для выплаты независимой гарантии. Это означает, что оплата может быть связана не с нарушением обязательств, а с иными причинами.
Что осталось неизменным? Требования бенефициара по-прежнему подаются в письменном виде.
А теперь немного поговорим об отличиях независимой гарантии от других схожих форм, таких как поручительство, обеспечительный платеж, заверение обстоятельствах и прочее. Знаем, в терминах легко запутаться.
Поручительство и независимая гарантия
Как и с НГ, при поручительстве третье лицо берет на себя обязательство платить по долгам компании, если у самой компании этого сделать не получается. При этом контрагент может потребовать деньги и с должника и с поручителя. Однако, тут без суда не обойтись.
Обеспечительный платеж и независимая гарантия
В отличие от обеспечительного платежа гарантия считается более затратным способом и требует большего вложения времени и средств со стороны должника. Обеспечительный платеж используется в основном при аренде, в подряде, при возмездном оказании услуг и поставке.
Заверение об обстоятельствах и независимая гарантия
Заверение об обстоятельствах используется, когда возникают сложности с проверкой контрагента или отсутствуют значимые обстоятельства. В российском законодательстве эту функцию выполняет НГ.
Прочие виды обязательств: залог, задаток, удержание, неустойка, штраф, пеня… но об этом уже в следующий раз.
Почему это актуально именно сейчас
Независимая гарантия — относительно новое понятие, поэтому и влечет за собой постоянные обсуждения и правки. Последняя, кстати, была всего пару месяцев назад — кабмин уточнил формы независимых гарантий для закупок.
Преимущества независимой гарантии
Независимая гарантия имеет ряд преимуществ и уже активно используется российскими СМСП. Почему? На это есть как минимум четыре причины:
Довольно простая и быстрая процедура получения средств, так как выдают гарантию теперь не только банки и кредитные организации, но и любые коммерческие учреждения.
Наличие НГ сводит к минимуму вероятность обращения в суд.
Если банковская гарантия имеет фиксированные ставки, то НГ позволяет получать плавающие платежи.
Независимая гарантия «не зависит» от главного обязательства между заказчиком и исполнителем.
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Алгоритм принятия независимой гарантии
По мнению эксперта в сфере закупок Альбины Муратовой, проверка независимой гарантии должна осуществляться в четыре этапа и занимать не более трех дней.
Этап 1. В течение 1 рабочего дня после поступления сведений в реестр независимых гарантии оператор электронной площадки или поставщик должны передать вам уникальный реестровый номер. Казначейство в течение 3 часов все это проверяет и создает реестровую запись.
Этап 2. Проверяем гарантию в реестре независимых гарантии в закрытой части ЕИС. Сам текст гарантии в открытом доступе не размещается.
Этап 3. Проверяем данные, которые гарант и участник прописали в гарантии.
Этап 4. Текст, сумма и срок документа отвечают всем требованиям? Принимаем гарантию.
Заказчик должен проверить и принять только те гарантии реестра в ЕИС, которые отвечают требованиям 44-ФЗ и извещению.
Ниже приведены три случая, в которых принимать гарантию не следует:
В реестре нет сведений о необходимой гарантии.
В гарантии отсутствуют некоторые критически важные данные.
Гарантия не отвечает требованиям извещения.
Если какой-то из пунктов вызвал сомнения, отправьте поставщику уведомление об отказе. Сделать это нужно так же в течение трех рабочих дней.
Сроки исполнения независимой гарантии
Максимальный срок, в течение которого нужно исполнить требования по договору — 30 дней. Практика показывает, однако, что пяти дней вполне достаточно, чтобы управиться со всеми нюансами и получить платеж.
Гарант также вправе приостановить платеж на 7 дней в следующих случаях:
Документ содержит ошибки и неточности.
Обстоятельство, при котором гарант обязан выплатить деньги, не произошло (да, так бывает довольно часто!).
Обязательство принципала (перевезти вагон колотых дров из Владивостока в Омск) оказалось недействительным.
Бенефициар принял товар (тот же вагон с дровами) без каких-либо претензий.
Это все про деньги? Необязательно
Хоть деньги и являются самой распространенной единицей оплаты по гарантии, другие способы тоже есть. Это передача акций, облигаций, родовых или индивидуально-определенных вещей. Например, 1 тонна сахара, 300 флаконов французских духов, или 250 зеленых дизайнерских диванов. Как вам такая оплата? Я бы не отказалась.
ЧаВо
Возможна ли выдача независимой гарантии под рамочный договор?
Нет, так как такой договор не имеет срока, а независимая гарантия может выдана быть только на определенный срок. При поручительстве, кстати, такой договор допустим. (источник).
Что такое безотзывная независимая гарантия?
Это форма поручительства, при которой банк или иная, выдавшая его организация, не может отозвать, отменить или изменить такое обязательство. По закону 44-ФЗ это обязательное условие.
В каких случаях прекращается независимая гарантия?
НГ прекращается если:
Бенефициар получил всю сумму, на которую была оформлена независимая гарантия.
Закончился срок, на который была выдана гарантия.
Бенефициар отказался от своих прав по гарантии.
Гарант с бенефициаром приняли соглашение о прекращении обязательства.
Кем выдается независимая гарантия?
С января 2022 года независимую гарантию смогут выдавать не только банки из перечня Минфина, но и другие финансовые организации.
Заказчик в одностороннем порядке расторгнул контракт. Может ли он направить требование об оплате понесенных убытков напрямую в банк, минуя подрядчика?
Да. Требование об уплате по гарантии можно направлять сразу в банк, а если сроки по НГ заканчиваются, то тем более нужно ускориться.
Вместо заключения
Надеюсь, советы экспертов Тендерплана помогли вам хотя бы немного прояснить понятие независимой гарантии и разложить недостающие кусочки этого огромного тендерного пазла по полочкам.
Если у вас остались вопросы или вы просто хотите пообщаться на эту тему, добро пожаловать в комментарии.
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