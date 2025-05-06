Профессиональные жалобщики по 44-ФЗ: кто это и как с ними бороться

Почему жалоб становится меньше

Немного статистики:

В 2023 году в ФАС поступило почти 54 тысячи жалоб. По существу ведомство рассмотрело около 46 тысяч обращений, из них только 42,4% признаны обоснованными.

В 2024 году в ФАС поступило 39 тысяч жалоб. Из рассмотренной 31 тысячи обращений, обоснованными признаны всего 39,8%.

Количество жалоб снизилось, и это связано с введением мер против профессиональных жалобщиков.

Одной из таких мер было введение госпошлин за подачу необоснованных жалоб, но инициативу не поддержали. Пошлины профессиональных жалобщиков не пугали, но могли негативно сказаться на добросовестных участниках.

На данный момент в реестре жалоб на сайте ЕИС содержится более 700 тыс. жалоб в части законов 44-ФЗ и 223-ФЗ на государственные и коммерческие закупки. В том же реестре можно найти и примеры профессиональных жалобщиков.

Например, признаки профессионального жалобщика имеет ИП Блинова Надежда Алексеевна. Она подает обращения в ФАС по различным направлениям — строительство объектов, медицинские поставки, общественное питание. «Мишенью» жалобщика стали заказчики по всей России. С 2023 года Блинова Н.А. подала более 1 300 жалоб, только в период с 11 по 25 января 2024 года размещено 22 жалобы.

Пример «профи»-юрлица — это ООО «Брокер Групп». С 2023 года организация подала более 1 500 жалоб на заказчиков из разных регионов России и по разным закупочным направлениям, что тоже является индикатором для ФАС.

Жалобы от таких заявителей ФАС не рассматривает с 2024 года. Разместить жалобу по-прежнему можно, но с большой вероятностью ФАС откажет в ее рассмотрении. Ведомство не берет в работу жалобы, если интересам заявителя ничего не угрожает, а сам заявитель — не потенциальный участник конкретной закупки.

Так ФАС борется с профессиональными жалобщиками, которые обращаются массово, но не намерены сами участвовать в закупке. Один из критериев отказа в рассмотрении жалобы — отсутствие у заявителя лицензии и членства в СРО.