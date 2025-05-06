Профессиональные жалобщики по 44-ФЗ: кто это и как с ними бороться

С 2024 года ФАС использует критерии, которые позволяют выявлять «профи» и пресекать злоупотребления при направлении обращений. Рассказываем, кто такие профессиональные жалобщики, какие цели они преследуют и какие методы борьбы уже использует ФАС.
Кто такие профессиональные жалобщики
Профессиональные жалобщики — это физические или юридические лица, которые подают жалобы не для отстаивания своей правоты и интересов, а для затягивания закупки или ее срыва. Они часто жалуются по несущественным и формальным поводам, при всем этом не имея к закупке никакого отношения и скорее всего даже не планируя участвовать в ней.
Профессиональным жалобщиком может быть стороннее лицо или агентство, участник закупок, конкурент участника, бывший сотрудник отдела закупок.
Сторонние лица и организации. Они подают жалобы по заказу или в корыстных целях. В первом случае у них чисто денежный интерес, во втором — желание заработать на шантаже заказчика или победителя госзакупки. Заказчики опасаются таких жалобщиков, так как это грозит внеплановыми проверками со стороны контрольных органов. Победитель же может попросту лишиться контракта, если из-за жалобы итоги торгов будут отменены.
Участники закупок. Их цель — повлиять на заказчика, отомстить за свои прошлые поражения в торгах, навлечь на заказчика проверки. Например, участнику кажется, что заказчик намеренно отклоняет его заявки, чтобы протащить «своего поставщика». Участник начинает отслеживать закупки этого заказчика и направлять жалобы на малейшие недочеты.
Конкуренты. Они подают жалобы, чтобы затормозить закупку, поставить под сомнения итоги процедуры, не допустить заключение контракта с победителем.
Бывшие специалисты по закупкам со стороны заказчика или поставщика. Им известны уязвимые места конкретного заказчика или поставщика-конкурента. Такие сотрудники могут помогать участникам составлять жалобы и на этом зарабатывать.
Не стоит путать профессиональных жалобщиков и добросовестных участников, которые таким способом отстаивают свои интересы.
Какая цель у профессиональных жалобщиков
Зачем профессиональные жалобщики это делают? Обращение в ФАС может сорвать подписание контракта с победителем, продлить сроки закупки, изменить условия процедуры. Но главная их цель — заработать на своем незаконном ремесле.
Зачем обращаются к профессиональным жалобщикам:
Затянуть сроки закупки. Если ФАС признает жалобу обоснованной, то вынесет заказчику предписание об устранении нарушений. Участникам могут вернуть заявки, а в извещении будут указаны новые сроки подачи заявок. Конкуренция может сократиться, так как некоторые участники могут упустить новые сроки.
Повлиять на конкуренцию. Подача жалобы — это еще и психологический фактор. Начинающие участники могут испугаться и не участвовать в закупках заказчика, на которого часто подают жалобы. Не все ведь знают про картотеку арбитражных дел, где можно проанализировать заказчика на количество выигранных судебных разбирательств.
Навредить заказчику или конкуренту. Иногда к профессиональным жалобщикам обращаются, чтобы напакостить заказчику и спровоцировать в отношении него внеплановые проверки. Например, так поступают участники, чьи заявки несколько раз отклоняли. Жалобой можно сорвать подписание контракта с победителем, если ФАС выявит ошибки в порядке проведения процедуры.
Профессиональные жалобщики доставляют проблемы всем сторонам закупочного процесса, даже контрольным органам, ведь своими действиями они увеличивают нагрузку на ФАС.
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Почему жалоб становится меньше
Немного статистики:
В 2023 году в ФАС поступило почти 54 тысячи жалоб. По существу ведомство рассмотрело около 46 тысяч обращений, из них только 42,4% признаны обоснованными.
В 2024 году в ФАС поступило 39 тысяч жалоб. Из рассмотренной 31 тысячи обращений, обоснованными признаны всего 39,8%.
Количество жалоб снизилось, и это связано с введением мер против профессиональных жалобщиков.
Одной из таких мер было введение госпошлин за подачу необоснованных жалоб, но инициативу не поддержали. Пошлины профессиональных жалобщиков не пугали, но могли негативно сказаться на добросовестных участниках.
На данный момент в реестре жалоб на сайте ЕИС содержится более 700 тыс. жалоб в части законов 44-ФЗ и 223-ФЗ на государственные и коммерческие закупки. В том же реестре можно найти и примеры профессиональных жалобщиков.
Например, признаки профессионального жалобщика имеет ИП Блинова Надежда Алексеевна. Она подает обращения в ФАС по различным направлениям — строительство объектов, медицинские поставки, общественное питание. «Мишенью» жалобщика стали заказчики по всей России. С 2023 года Блинова Н.А. подала более 1 300 жалоб, только в период с 11 по 25 января 2024 года размещено 22 жалобы.
Пример «профи»-юрлица — это ООО «Брокер Групп». С 2023 года организация подала более 1 500 жалоб на заказчиков из разных регионов России и по разным закупочным направлениям, что тоже является индикатором для ФАС.
Жалобы от таких заявителей ФАС не рассматривает с 2024 года. Разместить жалобу по-прежнему можно, но с большой вероятностью ФАС откажет в ее рассмотрении. Ведомство не берет в работу жалобы, если интересам заявителя ничего не угрожает, а сам заявитель — не потенциальный участник конкретной закупки.
Так ФАС борется с профессиональными жалобщиками, которые обращаются массово, но не намерены сами участвовать в закупке. Один из критериев отказа в рассмотрении жалобы — отсутствие у заявителя лицензии и членства в СРО.
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Как определить профессионального жалобщика
По каким признакам можно понять, что перед вами «профи» по жалобам? До 2024 года закон № 44-ФЗ позволял подавать жалобы, ничего не нарушая с юридической точки зрения.
Подать жалобу могло любое лицо или организация, которая не участвовала в закупках или участвовала крайне редко. Это связано с термином «участник закупки», вызывавшем множество споров. Для того, чтобы стать участником закупки, не обязательно было подавать заявку или направлять запрос разъяснений. Этим пользовались профессиональные жалобщики — они могли направить жалобу, не имея цели участвовать в закупке.
Теперь ФАС имеет четкие критерии — основания для отказа в рассмотрении жалоб с определенными «маячками».
Массовость обращений. Профессиональные жалобщики направляют обращения часто. Добросовестный участник не будет тратить столько времени на жалобы, а скорее направит свое внимание на поиск, анализ и участие в интересных процедурах.
Расхождение в деятельности и тематике закупки. Жалобщики не могут охватить все виды деятельности по ОКВЭД. Они открывают несколько видов деятельности (наиболее популярных), но жалобы могут подавать совсем на другие закупки. Например, по ОКВЭД у жалобщика открыто строительство жилых и нежилых зданий (41.20), а жалобы он подает на закупку по организации общественного питания (56.29).
Отсутствие намерения участвовать в тендере. ФАС больше не рассматривает жалобы, если заявитель не является потенциальным участником данной закупки. Антимонопольная служба мотивирует тем, что закупка не вредит интересам заявителя.
Отсутствие лицензий, допусков. Некоторые закупки требуют от участников наличие лицензий, членства в СРО. Если их нет, то ФАС откажет в рассмотрении заявления, так как заявитель не относится к потенциальным участникам данной закупки.
Отсутствие привязки к региону — это тоже один из признаков «профи». Обычно они подают жалобы на заказчиков по всей России. Реальному участнику закупок тяжело охватить такую площадь. У профессионального же жалобщика нет цели участвовать в этих закупках, потому он может себе позволить направлять обращения пачками.
Некоторые жалобщики специализируются на определенной тематике. Например, подают обращения только на строительные тендеры или только на закупки медицинских изделий. Жалобщик хорошо разбирается в теме закупки, может быстро найти уязвимые места в документации, поэтому ищет себе «клиентов» по определенному направлению.
Как ФАС борется с «профи»
Госзакупки много лет были «благодатной почвой» для профессиональных жалобщиков. Обращения в ФАС они превратили в свою профессию и незаконное зарабатывание денег. Их деятельность привлекла внимание добросовестных участников, заказчиков, контролирующих органов, юристов.
Какие методы уже используются:
Разработка критериев. ФАС определила, по каким признакам выявлять профессиональных жалобщиков и проинформировала свои территориальные подразделения. Борьба будет вестись не только на федеральном уровне, но и «на местах». Порядок подачи жалоб регламентирован ст. 105 закона № 44-ФЗ. Если обращение нарушает этот порядок, то ведомство откажет в рассмотрении.
Сокращение способов подачи обращений. Раньше подать жалобу можно было любым способом — почтовым письмом или по email. Теперь жалобу может направить только участник закупки, зарегистрированный в ЕИС.
Количество жалоб. Участник с помощью функционала ЕИС может отправить только одну жалобу на положения извещения, закупочную документацию и одну жалобу после внесения в них изменений (п. 1 ч. 2 ст. 105 закона № 44-ФЗ).
Подтверждение опыта. Заказчик устанавливает требование к участникам о подтверждении их опыта, если стоимость контракта превышает 20 млн руб. (ч. 2.1 ст. 31 44-ФЗ). Эта мера косвенно относится к борьбе с профессиональными жалобщиками, но усложняет их незаконное ремесло.
С 2024 года наметилась тенденция на сокращение количества таких жалоб. Пока методов борьбы с профессиональными жалобщиками мало, но даже эти механизмы привели к хорошим результатам.
Рекомендации участникам закупок
Несмотря на то, что количество жалоб от «профи» сокращается, эта проблема не искоренена полностью. Участник закупок может сам стать таким жалобщиком, чтобы навредить заказчику или конкуренту. Также он может воспользоваться услугами жалобщиков, чтобы составить обращение. Главный наш посыл в том, что подача жалоб в корыстных целях — это незаконно.
Не обращайтесь к профессиональным жалобщикам. Их цель — заработать на вас. Они помогут вам составить жалобу, но подавать ее через ЕИС будете вы, а значит, и вам нести ответственность.
Подавайте жалобу исключительно с целью защитить свои интересы. Иногда очень хочется «насолить» вредному заказчику или конкуренту, понимаем. Но помните, что лучше потратить время на поиск и анализ интересной закупки, и потом заработать на ней, чем заниматься подготовкой ненужных обращений. Кроме того, вы можете испортить отношения с заказчиком.
Используйте другие инструменты. Подача жалобы в ФАС — это крайний способ повлиять на заказчика. Иногда урегулировать вопрос можно, просто направив запрос разъяснений.
Подавайте жалобы, если на то есть веские основания. Например:
заказчик ограничивает конкуренцию избыточными или недостаточными требованиями в документации;
не дает возможность поставить эквивалент товара;
некорректно применяет правила нацрежима.
Сначала попытайтесь урегулировать спорный момент с помощью запроса разъяснений. В большинстве случаев ситуацию удается сгладить именно с помощью этого механизма (ч. 5 ст. 42 закона № 44-ФЗ).
Анализируйте закупки перед участием в них. Подойдите к этому серьезно — оценивайте заказчиков, конкурентов, прошлые закупки, собственные возможности. Так поступают опытные участники, чтобы минимизировать риски и не тратить свое время на заведомо проигрышные процедуры. А Тендерплан вам в этом поможет. Подключитесь к системе и пользуйтесь всеми ее возможностями — гибкие настройки поиска закупок, модуль аналитики, система меток, CRM-система. Находите закупки и анализируйте их с помощью функционала системы. Пользуйтесь данными блока аналитики для повышения эффективности и оптимизации тендерных продаж.
А вы сталкивались с профессиональными жалобщиками? Поделитесь своей историей в комментариях.
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