Топ-20 вопросов о спецсчете для участия в закупках

1. Что такое спецсчет для участия в закупках
Спецсчет — это банковский счет, необходимый для участия в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. На него вносят деньги в качестве обеспечения заявки.
Для новичков отметим, что одного только спецсчета для участия в закупках недостаточно. Для старта также потребуется:
открыть ИП или ООО;
приобрести усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП);
зарегистрироваться на официальном Портале закупок для автоматической аккредитации на восьми федеральных ЭТП.
Не стоит путать спецсчет для участия в закупках и расчетный счет. Спецсчет можно открыть не в любом банке, а только в аккредитованном.
2. Зачем нужен спецсчет при участии в закупках
Государственные заказчики должны быть уверены, что контракт будет исполнен в срок, без срывов и проблем. Для этого законодатели ввели один из способов «отсеять» несерьезно настроенных участников — обеспечение заявок.
Внести обеспечение заявки можно двумя способами:
Денежными средствами — перечислить необходимую сумму на спецсчет. Банк ее временно блокирует, а после заключения контракта — снимает блокировку и участник снова может пользоваться деньгами.
Независимой гарантией — оформить ее можно в банке или иной организации (ч. 1 ст. 45 закона № 44-ФЗ). В этом случае спецсчет не нужен.
Спецсчет используется как защитный финансовый механизм от недобросовестных участников. Участник вносит деньги на спецсчет, подтверждая тем самым, что готов к конкурентной борьбе. Если участник не подпишет контракт, то деньги уйдут заказчику в качестве компенсации.
3. Обязательно ли открывать спецсчет для участия в закупках по 44-ФЗ
Заказчики обязаны устанавливать требование об обеспечении заявки в конкурентных закупках до 1 млн рублей. Если закупка ниже этой суммы, то обеспечение заявки устанавливается на усмотрение заказчика. Подробнее об этом можно почитать в статье 44 закона 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Спецсчет нужен для участия в закупках по 44-ФЗ и некоторых закупках по 223-ФЗ, которые проводятся на восьми федеральных площадках для СМСП (ч. 13 ст. 3.4 закона № 223-ФЗ).
Для участия в некоторых закупках спецсчет не нужен:
Закупки по 44-ФЗ до 1 млн руб. — заказчики вправе не устанавливать требование об обеспечении заявок к таким закупкам.
Запрос котировок (ст. 50 закона № 44-ФЗ) — в этих закупках в принципе не нужно обеспечивать заявки.
Закупки по 223-ФЗ в бумажной форме — обеспечение заявки перечисляется на счет заказчика, а не блокируется банком на спецсчете участника.
Закупки по 223-ФЗ с НМЦК более 5 млн руб., которые проводятся на общих основаниях — обеспечение заявок перечисляется на лицевые счета ЭТП.
Закон не обязывает участников открывать спецсчета. В большинстве закупок требование об обеспечении заявок все же встречается, поэтому спецсчет лучше открыть заранее, чтобы не упустить сроки подачи заявки на интересный тендер.
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4. В каком банке можно открыть спецсчет
Открыть спецсчет можно в одном из банков из распоряжения Правительства от 13.07.2018 № 1451-р.
Сейчас в перечне 27 аккредитованных банков, но список периодически меняется — появляются новые банки и исключаются банки с истекшей лицензией.
Открыть спецсчет можно в том же банке, где у компании или ИП уже есть расчетный счет. Если вашего банка в списке нет, то нужно выбрать другой банк, который уполномочен открывать спецсчета для закупок.
5. Как открыть спецсчет для участия в закупках
Итак, что нужно для открытия спецсчета — пошаговая инструкция:
Шаг 1. Зарегистрируйтесь на сайте ЕИС. Для этого потребуется УКЭП.
Шаг 2. Выберите подходящий банк из распоряжения Правительства № 1451-р. Если в каком-то банке из перечня у вас уже открыт расчетный счет, то можете открыть в этом банке и спецсчет для участия в закупках. Или выберите любой другой банк из списка утвержденных.
Шаг 3. Подайте заявление в банк на открытие спецсчета — например, на сайте банка или в офисе.
Шаг 4. После получения реквизитов пополните баланс спецсчета.
6. Какие документы нужны для открытия спецсчета
Каждый банк может устанавливать свои требования к комплекту документов для открытия спецсчета. Также документы отличаются для ИП и юридических лиц. Чаще всего банки запрашивают следующие формы.
Для ИП:
паспорт, СНИЛС;
Лист записи ЕГРИП (Форма № Р60009);
выписка из ЕГРИП;
анкета клиента;
лицензии (если необходимо);
образцы печатей и подписей;
нотариальная доверенность на лицо, которое вправе осуществлять операции от имени предпринимателя.
Для юридических лиц:
паспорт и СНИЛС руководителя;
приказ о назначении руководителя;
учредительные документы;
выписка из ЕГРЮЛ;
анкета клиента;
лицензии (если необходимо);
образцы печатей и подписей;
нотариальная доверенность на сотрудника, который вправе осуществлять операции от имени компании.
Примечание: ИП или юрлицо должны быть зарегистрированы в ЕИС, иначе банк откажет в открытии спецсчета.
7. Сколько стоит открытие и обслуживание спецсчета
Банки по разному подходят к ценообразованию при открытии спецсчетов для участников закупок:
одни банки открывают спецсчета и предлагают обслуживание бесплатно;
вторые — вводят льготные тарифы для «старых» клиентов;
третьи — берут комиссию с операций, блокировку и разблокировку денежных средств на спецсчете;
четвертые — платно открывают спецсчет для участия в закупках, в этом случае цена колеблется от 500 до 3 000 рублей.
Перед открытием спецсчета лучше заранее ознакомиться с тарифами на сайте банка или проконсультироваться со специалистом по телефону или прийти в местный офис банка.
8. Можно ли использовать один спецсчет для участия в закупках на разных ЭТП
Операторы ЭТП и банки из перечня распоряжения Правительства № 1451-р должны заключать соглашение о взаимодействии при использовании спецсчетов (ч. 7 ст. 44 закона № 44-ФЗ).
Участнику закупок не нужно открывать отдельный спецсчет для каждой ЭТП — достаточно одного счета в аккредитованном банке.
Отметим, что перед открытием спецсчета банки проводят стандартные проверки бизнеса, в том числе и по закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
9. Какие ЭТП заключили соглашения с банками о спецсчетах по 44-ФЗ
Со спецсчетами, открытыми в уполномоченных банках, работают восемь федеральных ЭТП:
Сбербанк–АСТ.
ЭТП Заказ РФ.
ТЭК–Торг.
ЭТП РАД.
ЭТП Фабрикант.
Росэлторг.
ЭТП Газпромбанк.
РТС-тендер.
10. Чем спецсчет отличается от обычного расчетного счета
Спецсчет для участия в закупках и расчетный счет — это разные счета с отличительными особенностями.
Спецсчет можно открыть только в банке из перечня распоряжения Правительства № 1452-р. Банки блокируют на нем деньги, внесенные в качестве обеспечения заявок при участии в закупках.
Расчетный счет можно открыть в любом банке и использовать для совершения операций в различных бизнес-целях.
Важно! Расчетный счет можно использовать как спецсчет для участия в закупках. Для этого нужно заключить с банком допсоглашение (постановление Правительства от 30.05.2018 № 626).
11. Кто и как блокирует деньги на спецсчете при подаче заявки
Деньги на спецсчете участника блокирует банк. В этом процессе участвует и оператор ЭТП — он информирует банк о необходимости блокировки средств (ч. 5 ст. 44 закона № 44-ФЗ).
Как это выглядит на практике:
Участник закупки должен до подачи заявки перечислить на спецсчет сумму, необходимую для обеспечения заявки.
Оператор ЭТП в течение 10 минут после получения заявки информирует банк о необходимости блокировки денежных средств на спецсчете участника.
Банк в течение 40 минут «замораживает» денежные средства на спецсчете участника.
Если на спецсчете недостаточно денег для обеспечения заявки, то оператор ЭТП возвращает заявку участнику.
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12. Когда разблокируют денежные средства на спецсчете
Деньги участника блокируются на спецсчете временно. На время этого срока участник теряет право распоряжаться «замороженными» деньгами.
Когда деньги на спецсчете разблокируют (п. 1–6 ч. 10 ст. 44 закона № 44-ФЗ):
заявка отклонена;
участник не прошел предквалификационный отбор;
с участником заключен контракт;
заказчик отменил закупку;
контрольный орган отказал в согласовании контракта с единственным поставщиком;
участника не включили в РНП в связи с уклонением от подписания контракта.
В некоторых случаях участник закупки может потерять деньги, внесенные в качестве обеспечения заявки — если он уклонился от заключения контракта и попал в РНП; или в течение одного квартала отклонили не менее трех его заявок на одной ЭТП из-за несоответствия требованиям извещения.
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13. Можно ли использовать один спецсчет для участия в закупках по 223-ФЗ
Да, один спецсчет можно использовать в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, которые проводятся на восьми федеральных ЭТП.
Уточнение — спецсчета по 223-ФЗ используются только в закупках среди субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) (ч. 13 ст. 3.4 закона № 223-ФЗ).
14. Что делать, если на спецсчете недостаточно средств для подачи заявки
Участник должен заранее побеспокоиться о наличии необходимой суммы на спецсчете для обеспечения заявки. Перед подачей заявки убедитесь, что денег на спецсчете хватает. Если их недостаточно, то пополните счет.
Внести деньги на спецсчет можно любым удобным способом:
С расчетного счета ИП или компании. Если спецсчет и расчетный счет открыты в одном банке, то платеж пройдет быстро и без комиссии. Если эти счета в разных банках, то за операцию может взиматься комиссия — до 50 рублей.
С банковской карты ИП или карты физлица. Сделать это можно через интернет-банк или приложение на смартфоне.
Через кассу в офисе банка. Сотруднику нужно предоставить реквизиты спецсчета и паспорт. За эту операцию банки могут брать комиссию.
Наличными деньгами через банкомат. Для этого сначала нужно внести деньги на расчетный счет, а потом на спецсчет.
Первый и второй способ участники закупок используют чаще всего. А третий и четвертый — реже, потому что они требуют времени и не всегда экономичны.
15. Можно ли снять деньги со спецсчета в любой момент
Деньги на спецсчете принадлежат участнику закупки — снять их он может в любой момент, если эти средства не заблокированы. Если одна часть средств «заморожена», а другая нет, то участник может распоряжаться по своему усмотрению только не заблокированными деньгами.
Как правило, ИП или компании переводят деньги со спецсчета обратно на расчетный счет бизнеса, а потом уже снимают или используют при онлайн-расчетах.
16. Что происходит со спецсчетом, если компания прекращает участие в закупках
Если компания прекращает свою деятельность по участию в закупках, то нужно подать заявление в банк на закрытие спецсчета. Например, это необходимо, если поставщик закрывает ИП.
Для закрытия счета необходимо заполнить заявление по форме банка. Банк обязан рассмотреть заявление и расторгнуть договор, даже если на счете находятся заблокированные средства.
Если на спецсчете остались «незамороженные» деньги, то их можно перевести на расчетный счет.
17. Списывается ли со спецсчета плата с победителя закупки
Если у участника есть спецсчет и достаточная сумма на балансе, то с него спишется плата за победу в конкурентной процедуре.
Если у участника нет спецсчета, то он должен перечислить плату за победу на банковский счет ЭТП. Например, это может произойти, если участник победил в закупке с НМЦК до 1 млн руб., по которой не было установлено требование об обеспечении заявки.
В законе закреплено за ЭТП право взимать плату с победителей закупок в установленных размерах (постановление Правительства от 10.05.2018 № 564):
1% от НМЦК, но не более 2 000 руб. с учетом НДС, если закупка проводится среди СМП и СОНКО.
1% от НМЦК, но не более 5 000 руб. без учета НДС, если победитель закупки — самозанятый (плательщик НПД) или СМП, а закупка проводится без преимуществ для субъектов малого предпринимательства.
1% от НМЦК, но не более 7 500 руб. без учета НДС, если закупка проводится на общих основаниях.
18. Какие ошибки при работе со спецсчетом совершают участники закупок
Перечислим несколько распространенных ошибок участников закупок при работе со спецсчетом:
Не следят за балансом. Отклонить заявку могут даже из-за нехватки одной копейки в сумме обеспечения заявки.
Невнимательно читают условия договора с банком. В договоре может быть указано, что банк взимает комиссию за каждую операцию по блокировке денег на спецсчете. А теперь представим, что из закупочной документации участник узнал, что ему нужно внести обеспечение заявки в размере 10 тыс. рублей. Ровно эту сумму он перечисляет на спецсчет, но не учитывает тот факт, что банк берет комиссию — 50 руб. за операцию. Из-за этого участник не успевает повторно подать заявку и теряет возможность дойти до этапа торгов.
Открывают спецсчет в день подачи заявки. Операторам ЭТП нужно время, чтобы обработать информацию о новом спецсчете. Если участник закупки открыл спецсчет и в этот же день подает заявку, то она может не пройти.
Теряют деньги, внесенные в качестве обеспечения заявки. При положительном сценарии деньги на спецсчете блокируются временно, а потом снова поступают в распоряжение участника. Но есть и отрицательный сценарий — деньги уйдут в бюджет заказчика, если участник уклонился от подписания контракта или в течение одного квартала его заявку отклонили три раза на одной ЭТП (п. 7 ч. 10, ч. 13 закона № 44-ФЗ).
Эти ошибки можно исключить следующим образом:
открыть спецсчет заранее,
иметь на балансе всегда сумму с запасом,
вести учет отклоненых заявок на одной ЭТП в течение квартала,
не уклоняться от подписания контракта.
19. Начисляются ли проценты на спецсчете
Банки должны начислять проценты на деньги, которые лежат на спецсчете участника закупки — эта обязанность закреплена в законе и касается даже заблокированных на счете средств (ч. 8 ст. 44 закона № 44-ФЗ).
Размер процентов ничем не регламентирован — банки определяют его сами, исходя из своей ценовой политики. При заключении договора лучше уточнить этот момент непосредственно в банке.
20. Чем спецсчет отличается от казначейского счета и счета по ГОЗ
Не стоит путать эти счета — они отличаются и нужны для разных целей.
Спецсчет используется в закупках для обеспечения заявок.
Казначейский счет используется в закупках, по которым предусмотрено казначейское сопровождение контракта (ч. 2 ст. 5 закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ). Это инструмент контроля целевого расходования бюджетных средств. Если компания участвует в закупке с казначейским сопровождением, то она должна открыть казначейский счет — на него поступит оплата после исполнения обязательств.
Счет по ГОЗ — это спецсчет для работы с гособоронзаказом. Деньги на этом спецсчете можно использовать для исполнения контракта — уплачивать налоги и зарплату сотрудникам, перечислять авансы субподрядчикам, покупать ж/д билеты и т.д. Открыть его можно в одном из уполномоченных банков, которые работают с такими счетами по закону от 29.12.2012 № 275-ФЗ. Перечень банков не размещен в публичном пространстве — он доступен только госзаказчикам и головным исполнителям ГОЗ. После исполнения контракта по гособоронзаказу банк закрывает спецсчет.
Подведем итоги
Спецсчет — это один из элементов, необходимых для участия в закупках. Чаще он нужен, чем нет.
У спецсчета есть преимущества:
участник может участвовать в закупках по 44-ФЗ с НМЦК более 1 млн руб.;
участвовать можно в закупках для СМСП по 223-ФЗ, которые проводятся на восьми федеральных ЭТП и требуют обеспечения заявок;
банки начисляют проценты на деньги, которые лежат на спецсчете;
не нужно перечислять деньги за победу в закупке на банковские счета каждой ЭТП — достаточно иметь один спецсчет;
заказчики уверены в серьезности намерений участника, который финансово обеспечивает заявку (здесь уже вопрос деловой репутации).
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