Топ-20 вопросов о спецсчете для участия в закупках

1. Что такое спецсчет для участия в закупках

Спецсчет — это банковский счет, необходимый для участия в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. На него вносят деньги в качестве обеспечения заявки.

Для новичков отметим, что одного только спецсчета для участия в закупках недостаточно. Для старта также потребуется:

открыть ИП или ООО;

приобрести усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП);

зарегистрироваться на официальном Портале закупок для автоматической аккредитации на восьми федеральных ЭТП.

Не стоит путать спецсчет для участия в закупках и расчетный счет. Спецсчет можно открыть не в любом банке, а только в аккредитованном.