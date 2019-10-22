Как не платить за услуги банка. И даже на них зарабатывать

Банки это скрывают, но предприниматели могут зарабатывать на их услугах. Раскрываем секрет на примере Тинькофф Бизнеса.

Главное: для новых клиентов — до 4 месяцев бесплатного обслуживания счета и до 10% на остаток. А за ИП бесплатно сдадим первую декларацию. Но это еще не все.

Не платить за обслуживание счета

Новые клиенты Тинькофф Бизнеса получают в подарок 2 месяца бесплатного обслуживания при открытии счета и еще 2 месяца, если оплачивают обслуживание на год. Подключайте любой тариф и используйте весь набор функций. А если не понравится, счет можно закрыть в любой момент, это тоже бесплатно.

Есть еще два способа не платить за обслуживание:

перевести в Тинькофф контрагентов;

пользоваться бесплатной бизнес-картой.

Перевести контрагентов. Схема такая: рекомендуете вашему клиенту или поставщику перейти в Тинькофф. Если он открывает счет, получаете бесплатный месяц обслуживания, а ваш контрагент — 3 месяца.

В меню личного кабинета выберите «Приведи друга» и отправьте ссылку контрагенту:

Сколько компаний откроют счет по вашей рекомендации — столько бесплатных месяцев получите. Максимально — 30 месяцев, это 2,5 года.

Платежи внутри Тинькофф бесплатные и ходят круглосуточно. Выставляете сколько угодно счетов и ничего не платите. А если ваш клиент оплачивает счет в 8 вечера или даже в полночь, вы видите это в ту же минуту и можете сделать срочную отгрузку.

Пользоваться бизнес-картой. Если в течение месяца вы тратите по бизнес-карте больше 50 000 ? на продвинутом тарифе и больше 200 000 ? на профессиональном, обслуживание счета будет бесплатным.

Бизнес-карта напрямую привязана к счету:

ИП может пользоваться ею как личной;

ООО — покупать товары для бизнеса в обычных магазинах.

При открытии счета даем любое количество карт бесплатно. К примеру, можете раздать бизнес-карты водителям, ограничить их траты только заправками, а в личном кабинете отслеживать, покупают они только бензин или еще кофе.

Бесплатные месяцы — по-настоящему бесплатные, без взимания процентов со входящих или исходящих платежей.

Получать до 10% годовых на остаток по счету

Деньги не просто лежат на счете, но еще и зарабатывают. Стандартные ставки в Тинькофф: 2% годовых — на Простом тарифе, до 6% годовых — на Профессиональном.

Если откроете счет в октябре, до конца года для вас будет действовать повышенная ставка — 10% годовых. Если на счете лежит миллион рублей, за месяц заработаете больше 8 тысяч. Чтобы открыть счет прямо сейчас, оставьте заявку.

Деньги на счетах ИП застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 1,4 млн рублей.

Экономить на бухгалтере

ИП со счетом в Тинькофф могут пользоваться бесплатной онлайн-бухгалтерией. Она помогает:

рассчитывать налоги по УСН «Доходы», УСН «Доходы минус расходы» и ЕНВД;

заполнять и отправлять декларации в налоговую;

платить взносы.

Для ООО и ИП с сотрудниками у нас есть бухгалтерское обслуживание. Это бухгалтер на удаленке, который занимается вашими налогами и отчетностью. Услуга платная, но выходит дешевле, чем если держать бухгалтера в штате.

Для ООО на УСН или ЕНВД бухгалтерское обслуживание обойдется в 5990 ? в месяц, за каждого сотрудника — 990 рублей. Преимущества такие:

бухгалтер всегда на связи в будни, отвечает на ваши вопросы, требования и запросы налоговой;

обрабатывает первичку, рассчитывает налоги и взносы;

ведет кадровый учет;

если заболеет, подключится другой бухгалтер. Он будет в курсе ваших дел;

если делает ошибку и компании начисляют штраф, сам за это платит.

Подробнее о бухгалтерском обслуживании — на сайте банка.

Платить налоги деньгами банка

Большинству клиентов Тинькофф доступен овердрафт — возможность уходить в минус по счету на небольшие суммы. По сути, это страховка на случай, если срочно нужны деньги, а клиент задержал оплату или возник кассовый разрыв.

Если вы платите овердрафтом налоги или взносы, банк не берет с вас комиссию 7 дней. По сути, вы бесплатно берете у банка в долг, а потом возвращаете деньги.

Пользоваться бесплатными сервисами банка

Наши клиенты пользуются бесплатными сервисами:

конструктор сайтов. Соберите интернет-магазин или страницу компании, подключите эквайринг для оплаты картами и получайте деньги от покупателей на счет;

CRM-система. В нее попадают заявки с сайта, чтобы не терять контакты клиентов и следить за задачами сотрудников;

рассылки по базе клиентов;

проверка репутации контрагента;

конструктор документов. Всегда актуальные версии, с учетом последних законов. Вбиваете свои данные и получаете готовый документ.

Другие сервисы с этими же услугами берут абонентскую плату или требуют оплату за год. У нас все бесплатно.

Отслеживать спецпредложения от партнеров

Клиенты Тинькофф пользуются бонусами от партнеров банка: это скидки на рекламу, онлайн-бухгалтерии, кассы, связь и другие сервисы. К примеру, скидка на рекламу в Яндексе, ВКонтакте и myTarget — суммарно до 75 000 ?.

Откройте расчетный счет и до конца года пользуйтесь им бесплатно

Если хотите зарабатывать на услугах Тинькофф Бизнеса, оставьте заявку на открытие счета — наш менеджер посоветует оптимальный тариф, расскажет о других возможностях и ответит на вопросы.