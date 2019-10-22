Как не платить за услуги банка. И даже на них зарабатывать

Банки это скрывают, но предприниматели могут зарабатывать на их услугах. Раскрываем секрет на примере Тинькофф Бизнеса.
Главное: для новых клиентов — до 4 месяцев бесплатного обслуживания счета и до 10% на остаток. А за ИП бесплатно сдадим первую декларацию. Но это еще не все.
Не платить за обслуживание счета
Новые клиенты Тинькофф Бизнеса получают в подарок 2 месяца бесплатного обслуживания при открытии счета и еще 2 месяца, если оплачивают обслуживание на год. Подключайте любой тариф и используйте весь набор функций. А если не понравится, счет можно закрыть в любой момент, это тоже бесплатно.
Есть еще два способа не платить за обслуживание:
- перевести в Тинькофф контрагентов;
- пользоваться бесплатной бизнес-картой.
Перевести контрагентов. Схема такая: рекомендуете вашему клиенту или поставщику перейти в Тинькофф. Если он открывает счет, получаете бесплатный месяц обслуживания, а ваш контрагент — 3 месяца.
В меню личного кабинета выберите «Приведи друга» и отправьте ссылку контрагенту:
Сколько компаний откроют счет по вашей рекомендации — столько бесплатных месяцев получите. Максимально — 30 месяцев, это 2,5 года.
Платежи внутри Тинькофф бесплатные и ходят круглосуточно. Выставляете сколько угодно счетов и ничего не платите. А если ваш клиент оплачивает счет в 8 вечера или даже в полночь, вы видите это в ту же минуту и можете сделать срочную отгрузку.
Пользоваться бизнес-картой. Если в течение месяца вы тратите по бизнес-карте больше 50 000 ? на продвинутом тарифе и больше 200 000 ? на профессиональном, обслуживание счета будет бесплатным.
Бизнес-карта напрямую привязана к счету:
- ИП может пользоваться ею как личной;
- ООО — покупать товары для бизнеса в обычных магазинах.
При открытии счета даем любое количество карт бесплатно. К примеру, можете раздать бизнес-карты водителям, ограничить их траты только заправками, а в личном кабинете отслеживать, покупают они только бензин или еще кофе.
Бесплатные месяцы — по-настоящему бесплатные, без взимания процентов со входящих или исходящих платежей.
Получать до 10% годовых на остаток по счету
Деньги не просто лежат на счете, но еще и зарабатывают. Стандартные ставки в Тинькофф: 2% годовых — на Простом тарифе, до 6% годовых — на Профессиональном.
Если откроете счет в октябре, до конца года для вас будет действовать повышенная ставка — 10% годовых. Если на счете лежит миллион рублей, за месяц заработаете больше 8 тысяч. Чтобы открыть счет прямо сейчас, оставьте заявку.
Деньги на счетах ИП застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 1,4 млн рублей.
Экономить на бухгалтере
ИП со счетом в Тинькофф могут пользоваться бесплатной онлайн-бухгалтерией. Она помогает:
- рассчитывать налоги по УСН «Доходы», УСН «Доходы минус расходы» и ЕНВД;
- заполнять и отправлять декларации в налоговую;
- платить взносы.
Для ООО и ИП с сотрудниками у нас есть бухгалтерское обслуживание. Это бухгалтер на удаленке, который занимается вашими налогами и отчетностью. Услуга платная, но выходит дешевле, чем если держать бухгалтера в штате.
Для ООО на УСН или ЕНВД бухгалтерское обслуживание обойдется в 5990 ? в месяц, за каждого сотрудника — 990 рублей. Преимущества такие:
- бухгалтер всегда на связи в будни, отвечает на ваши вопросы, требования и запросы налоговой;
- обрабатывает первичку, рассчитывает налоги и взносы;
- ведет кадровый учет;
- если заболеет, подключится другой бухгалтер. Он будет в курсе ваших дел;
- если делает ошибку и компании начисляют штраф, сам за это платит.
Подробнее о бухгалтерском обслуживании — на сайте банка.
Платить налоги деньгами банка
Большинству клиентов Тинькофф доступен овердрафт — возможность уходить в минус по счету на небольшие суммы. По сути, это страховка на случай, если срочно нужны деньги, а клиент задержал оплату или возник кассовый разрыв.
Если вы платите овердрафтом налоги или взносы, банк не берет с вас комиссию 7 дней. По сути, вы бесплатно берете у банка в долг, а потом возвращаете деньги.
Пользоваться бесплатными сервисами банка
Наши клиенты пользуются бесплатными сервисами:
- конструктор сайтов. Соберите интернет-магазин или страницу компании, подключите эквайринг для оплаты картами и получайте деньги от покупателей на счет;
- CRM-система. В нее попадают заявки с сайта, чтобы не терять контакты клиентов и следить за задачами сотрудников;
- рассылки по базе клиентов;
- проверка репутации контрагента;
- конструктор документов. Всегда актуальные версии, с учетом последних законов. Вбиваете свои данные и получаете готовый документ.
Другие сервисы с этими же услугами берут абонентскую плату или требуют оплату за год. У нас все бесплатно.
Отслеживать спецпредложения от партнеров
Клиенты Тинькофф пользуются бонусами от партнеров банка: это скидки на рекламу, онлайн-бухгалтерии, кассы, связь и другие сервисы. К примеру, скидка на рекламу в Яндексе, ВКонтакте и myTarget — суммарно до 75 000 ?.
Откройте расчетный счет и до конца года пользуйтесь им бесплатно
Если хотите зарабатывать на услугах Тинькофф Бизнеса, оставьте заявку на открытие счета — наш менеджер посоветует оптимальный тариф, расскажет о других возможностях и ответит на вопросы.