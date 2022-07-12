Проверка контрагентов. Риски по НДС и налогу на прибыль

Необоснованная налоговая выгода

Налогоплательщику нужно понимать, каких действий и в каком объеме от него ожидают налоговики. Почему он в ответе за контрагентов? Принятие каких мер будет достаточным, чтобы обезопасить свой бизнес от негативных налоговых последствий.

С точки зрения ФНС, налогоплательщики должны предпринять определенные усилия и детально подойти к знакомству с потенциальным партнером.

Должно быть четкое понимание:

располагает ли бизнес-партнер средствами и ресурсами для исполнения контракта;

платит ли он налоги;

соответствует ли ОКВЭД бизнеса-партнера сфере деятельности, в которой вы планируете сотрудничать;

не зарегистрирована ли компания по массовому адресу, и сколько юрлиц ведет ее гендиректор;

не находится ли компания в процессе ликвидации или банкротства;

есть ли нужные разрешения, квалифицированные специалисты.

Понятие «должной осмотрительности» при выборе контрагента впервые появилось в постановлении Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53. Оно подразумевает использование налогоплательщиком всех доступных ему возможностей и инструментов для получения и проверки информации о контрагенте на предмет его благонадежности.

Если налоговики докажут, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности, и ему было известно о нарушениях, допущенных контрагентом, то налоговая выгода может быть признана необоснованной.

Налоговой выгодой в данном случае принято считать снижение суммы налога к уплате в результате уменьшения налоговой базы, применения налогового вычета, более низкой ставки, другой налоговой льготы, а также получение права на возврат, зачет или возмещение налога из бюджета.

Признание налоговой выгоды необоснованной — основной налоговый риск по НДС и налогу на прибыль

Налоговые риски по НДС

Декларации по НДС подаются налогоплательщиками в электронном виде по ТКС. Проверка деклараций осуществляется инспекцией автоматически. Налоговая программа АКС НДС строит цепочки между звеньями хозяйственного оборота и находит, кто заплатил налог, а кто скрыл сделку или ошибся в расчетах.

Если программа выявит ошибки, налоговики направят вам запрос и потребуют их устранить. Налог должен поступить в бюджет в любом случае, и тут важно, чтобы не вам пришлось платить за недобросовестного контрагента.

Как исправить ошибки в декларации

Для начала исключаем собственные ошибки. Если они есть — исправляем и сдаем скорректированную отчетность.

Не забываем предварительно заплатить НДС, если это необходимо, а также пени, если срок уплаты налога уже прошел. Тогда у ФНС не будет основания накладывать штраф.

Если собственных ошибок нет, придется связаться с бизнес-партнером и запросить выписку из книги продаж и копию сданной декларации. Если ошибка возникла на стороне контрагента — просим сдать уточненку. Если контрагент отразил сделку в следующем квартале — готовим пояснения и подтверждающие документы и передаем в налоговую.

Если же контрагент не выходит на связь и выяснить причины «разрыва» не удается — готовимся подтверждать свою должную осмотрительность при выборе контрагентов, иначе доначислений не избежать.

Основные риски по НДС:

Декларацию посчитают непринятой, и если налогоплательщик в течение пяти дней не подаст исправленную, могут оштрафовать и заблокировать расчетный счет.

ФНС откажет в возмещении НДС, что повлечет значительные убытки, а возможно и налоговую проверку, если ваш партнер окажется недобросовестным.

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Налоговые риски по налогу на прибыль

Риски по налогу на прибыль связаны с признанием расходов. Здесь целесообразно исходить из положений НК, в которых закреплено, что расходы должны быть документально подтверждены и экономически обоснованы, то есть, связаны с получением дохода.

Особого внимания заслуживает оценка следующих факторов:

обоснованность цен, применяемых при сделках с поставщиками;

соответствие затрат критериям возможности принятия их в состав расходов;

соблюдение лимитов на некоторые расходы;

соотношение доходов и расходов;

обоснованность убытков предшествующих лет;

наличие сомнительных сделок;

взаимодействие с поставщиками которые определены налоговой как неблагонадежные и т. п. Необоснованность расходов налоговики устанавливают в ходе проверки подтверждающих документов. Если расходы признают необоснованными — доначислят налог.

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Мероприятия по проверке контрагента

Каждый налогоплательщик принимает для себя комплекс мероприятий по проверке контрагентов, как проявление принципа должной осмотрительности при работе с партнерами.

В Налоговом кодекс нет перечня действий и документов, который сможет подтвердить, ту самую осмотрительность и осторожность. При выборе контрагента сразу формируем доказательную базу на случай прений с налоговой и для собственной безопасности бизнеса.

Необходимо разработать внутренний регламент по мероприятиям проверки потенциальных партнеров, закрепить соответствующие должностные обязанности за конкретными лицами.

Возможны следующие мероприятия по проверке контрагентов:

Желательно лично встретиться с руководителем контрагента , проверить полномочия. Часто личная встреча невозможна из-за территориальной удаленности, тогда встретиться по видеосвязи. Запросить у потенциального контрагента копии основных документов . Для компаний — это устав, ИНН, ОГРН, решение или протокол о назначении директора. Для ИП — ОГРНИП. Готовность предоставить документы по вашей просьбе — хороший знак, который свидетельствует, что контрагент настроен серьезно и готов работать добросовестно. Заказать актуальную выписку из ЕГРЮЛ и проанализировать имеющуюся там информацию. Получить информацию о контрагенте из открытых источников на его сайте, реклама, отзывы клиентов. Проверить директора компании-контрагента в реестре дисквалифицированных лиц. Найти данные по отчетности и налоговым платежам контрагента, что позволит оценить эффективность бизнеса партнера. Выяснить, не является ли контрагент банкротом. Проверить организацию на наличие долгов и исполнительных производств.

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Доказательством реальности сделки могут служить переписка, видео, фото на различных ее этапах.

Приведенные в статье мероприятия позволят избежать компании налоговых рисков или в крайнем случае значительно их минимизировать.

Подведем итог

Налоговикам проще наказать действующего добросовестного налогоплательщика, лишив его возможности возместить из бюджета НДС или учесть соответствующие расходов, чем пытаться привлечь к ответственности фирму-однодневку.

﻿Поэтому важно внимательнее относиться к выбору контрагентов и проявлять должную осмотрительность.