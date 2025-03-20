Как учитывать прямые и косвенные расходы на производство в 2025 году

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2. Внереализационные расходы , не связанные с производством и реализацией.

1. Расходы, связанные с производством и реализацией :

В налоговом учете все расходы производственного предприятия — плательщика налога на прибыль, применяющего метод начисления, подразделяются на ( п. 2 ст. 252 , п. 1 ст. 318 НК ):

Какие расходы при производстве продукции относить к прямым, определите самостоятельно в зависимости от вида и условий своей деятельности, а также от особенностей производственного цикла. Закрытый перечень своих прямых расходов зафиксируйте в учетной политике.

К прямым можно отнести такие расходы (п. 1 ст. 318 НК):

на закупку сырья и материалов, комплектующих и полуфабрикатов, используемых в производстве продукции;

на оплату труда работников, непосредственно занятых в производстве;

страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ и на «травматизм», начисленные за зарплату занятых в производственном процессе сотрудников;

начисленную амортизацию используемых в производстве основных средств;

аренду производственных цехов и оборудования.

Если расход невозможно отнести к конкретному производственному процессу по изготовлению определенного вида продукции, его сумму нужно обоснованно распределить между всей производимой продукцией. Механизм такого распределения предприятия тоже определяют сами (письмо Минфина от 03.05.2023 № 03-03-06/1/40503).

Например, стоимость использованной производственным цехом электроэнергии можно распределить пропорционально человеко-часам, необходимым для производства единицы продукции каждого вида.