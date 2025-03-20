Как учитывать прямые и косвенные расходы на производство в 2025 году

Что входит в состав прямых и косвенных расходов
В налоговом учете все расходы производственного предприятия — плательщика налога на прибыль, применяющего метод начисления, подразделяются на (п. 2 ст. 252, п. 1 ст. 318 НК):
1. Расходы, связанные с производством и реализацией:
прямые;
косвенные.
2. Внереализационные расходы, не связанные с производством и реализацией.
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Прямые расходы
Какие расходы при производстве продукции относить к прямым, определите самостоятельно в зависимости от вида и условий своей деятельности, а также от особенностей производственного цикла. Закрытый перечень своих прямых расходов зафиксируйте в учетной политике.
К прямым можно отнести такие расходы (п. 1 ст. 318 НК):
на закупку сырья и материалов, комплектующих и полуфабрикатов, используемых в производстве продукции;
на оплату труда работников, непосредственно занятых в производстве;
страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ и на «травматизм», начисленные за зарплату занятых в производственном процессе сотрудников;
начисленную амортизацию используемых в производстве основных средств;
аренду производственных цехов и оборудования.
Если расход невозможно отнести к конкретному производственному процессу по изготовлению определенного вида продукции, его сумму нужно обоснованно распределить между всей производимой продукцией. Механизм такого распределения предприятия тоже определяют сами (письмо Минфина от 03.05.2023 № 03-03-06/1/40503).
Например, стоимость использованной производственным цехом электроэнергии можно распределить пропорционально человеко-часам, необходимым для производства единицы продукции каждого вида.
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Косвенные расходы
К косвенным относятся все расходы на производство и реализацию продукции, которые в учетной политике не включили в состав прямых затрат, и которые не признаются внереализационными расходами (ст. 265, п. 1 ст. 318 НК). Например, это может быть:
зарплата сотрудников, не занятых в производстве (управленческий персонал, бухгалтерия, юридический отдел и т. п.);
страховые взносы, начисленные на выплаты работникам непроизводственных подразделений;
расходы на перевозку готовой продукции, не включаемые в ее себестоимость;
арендные и коммунальные платежи за административные здания и помещения;
затраты на услуги связи;
иные расходы, которые невозможно отнести к производству конкретного вида продукции.
Важно! Указание расхода в качестве косвенного в учетной политике компании еще не является основанием для его отнесения к таковым. Учитывать затраты как косвенные налогоплательщики вправе, только если нет реальной возможности отнесения их к прямым расходам, при этом они экономически оправданы и документально подтверждены (определение КС от 25.04.2019 № 876-О, письмо Минфина от 26.06.2020 № 03-03-07/55268).
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Налоговый учет прямых и косвенных расходов
Важное различие между прямыми и косвенными затратами — период, в котором они уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. Налоговый кодекс устанавливает разные периоды их признания в базе (п. 2 ст. 318, ст. 319 НК).
Прямые расходы при производстве распределяйте в налоговом учете на:
расходы, приходящиеся на продукцию, реализованную в текущем отчетном или налоговом периоде;
незавершенное производство (НЗП);
остатки готовой продукции на складе;
остатки нереализованной отгруженной продукции.
Прямые расходы можно признать в текущем периоде, только если они относятся к реализованной в том же периоде продукции. Если в отчетном периоде продукция предприятия не продавалась, то и списать прямые расходы нельзя.
Например, затраты на ткань, использованную при пошиве костюмов, предприятие будет учитывать в прямых расходах только по мере реализации этих костюмов.
Прямые расходы, приходящиеся на НЗП и на остатки готовой нереализованной продукции, налогооблагаемую прибыль не уменьшают:
Приходящиеся на НЗП суммы учитывают в прямых расходах следующего месяца.
Затраты, приходящиеся на остатки готовой продукции, включают в прямые расходы по мере ее реализации.
Важно! В учетной политике закрепите порядок распределения прямых расходов на НЗП и готовую продукцию — применять его придется в течение минимум двух лет подряд (п. 1 ст.319 НК, письмо Минфина от 18.08.2020 № 03-03-07/72404).
Косвенные расходы уменьшают налог на прибыль в том же периоде, в котором их понесло предприятие, без привязки к периоду реализации продукции (ст. 272 НК).
Например, зарплату сотрудникам администрации предприятия и страховые взносы с нее начисляют и учитывают в косвенных расходах ежемесячно — продажи изготовленной продукции на это не влияют.
Пример
В марте 2025 года расходы предприятия, производящего мебель, составили:
сырье и материалы — 700 000 руб.;
амортизация ОС (производственное оборудование) — 45 000 руб.;
оплата труда производственных рабочих и начисленные страховые взносы — 850 000 руб.;
оплата труда административного подразделения (руководство, бухгалтерия, отдел сбыта) — 400 000 руб.;
коммунальные услуги: 150 000 руб. — производственные помещения, 35 000 — административный офис.
На начало марта незавершенного производства и нереализованной готовой продукции нет.
В марте произведено 100 комплектов мебели, реализовано 95.
Как учесть расходы в налоговой базе:
1. Определена общая сумма прямых расходов:
700 000 + 850 000 + 150 000 = 1 700 000 руб.
2. В марте можно признать прямые расходы, относящиеся к реализованной продукции (95 из 100 комплектов):
1 700 000 / 100 х 95 = 1 615 000 руб.
3. Сумму косвенных расходов можно признать полностью, от объема реализации они не зависят:
400 000 + 35 000 = 435 000 руб.
4. Общая сумма расходов в марте, уменьшающих налоговую базу:
1 615 000 + 435 000 = 2 050 000 руб.
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