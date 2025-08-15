Как снизить штраф от налоговой инспекции

Если от штрафа за налоговые нарушения никуда не деться — его можно снизить минимум в два раза, а то и намного больше. Для этого нужно найти и привести хотя бы одно смягчающее обстоятельство.

Что может стать смягчающим обстоятельством для снижения штрафа

Ходатайствовать о снижении штрафа может любая компания или ИП. Смягчающие обстоятельства прописаны в п.1 ст. 112 НК, но звучат они довольно обтекаемо:

Тяжелые личные или семейные обстоятельства.

Угрозы, принуждение, материальная или другая зависимость.

Тяжелое материальное положение физлица.

Другие обстоятельства, которые суд или налоговая инспекция сочтут достаточной причиной для снижения штрафа.

Если есть хотя бы одно такое обстоятельство, согласно п. 3 ст. 114 НК штраф уменьшается минимум в 2 раза.

Например, ИП не заплатил вовремя налоги, потому что попал в больницу, или ему срочно нужно было оплатить дорогостоящую операцию близкого родственника. А у компании на складах случился пожар, из-за чего она понесла большой ущерб. Все это могут принять за смягчающие обстоятельства и снизить штраф. Но нет 100%-ной гарантии, что те или иные причины сработают для всех — налоговики и суд будут рассматривать и оценивать каждую ситуацию в отдельности.

Если посмотреть на судебную практику, можно увидеть, что штрафы снижают по самым разным причинам, причем один и тот же довод может сработать по-разному.

Например, в одной ситуации суд снизил штраф, потому что нарушение первое, просрочка незначительная и не было злого умысла (постановление арбитражного суда Поволжского округа от 02.07.2021 № Ф06-5889/2021 по делу № А57-18063/2020). А в другой ситуации уже другой суд рассуждал так: то, что раньше налогоплательщик работал добросовестно и не нарушал — это норма, а не смягчающее обстоятельство (постановление арбитражного суда Московского округа от 18.06.2024 № Ф05-8283/2024 по делу № А40-21459/2023).

То же самое с другими доводами. В зависимости от конкретной ситуации, сопутствующих факторов и мнения отдельных судей их могут принять, а могут и отклонить. Вот несколько доводов, на которые можно ссылаться, когда ходатайствуете о снижении штрафа:

налогоплательщик признал правонарушение;

у компании тяжелая финансовая ситуация;

компания занимается благотворительностью или другой социально значимой деятельностью;

не было злого умысла;

размер наказания несоразмерен тяжести нарушения;

компания состоит в реестре МСП;

налогоплательщик участвует в госзакупках.

Могут быть и другие доводы. Приводите все, какие считаете нужными, и взывайте к здравому смыслу. Например, налоговая запросила у компании большое количество документов. На подготовку нужно много времени, а срок ответа ограничен. Если не предоставить документы в срок, будет штраф — 200 ₽ за каждый, в итоге может «набежать» приличная сумма. В судебной практике есть случаи, когда в подобных ситуациях штрафы снижали в десятки раз. Так, одной компании штраф за такое нарушение снизили с 558 тыс. ₽ до 10 тыс. ₽ — более, чем в 50 раз (постановление арбитражного суда Северо-Западного округа от 08.02.2018 № Ф07-307/2018 по делу № А13-12372/2016).

Как ходатайствовать о снижении штрафа

Если повезет, ходатайствовать не придется и налоговая сама применит скидку, когда будет назначать штраф. Если налоговики этого не сделали, можно самостоятельно отправить ходатайство в свободной форме.

Для ходатайства подготовьте обоснование и подтверждающие документы. Одних слов недостаточно — любой довод, который вы приведете, должен иметь доказательства.

Например, в организации заболел единственный бухгалтер, а в это время налоговая прислала запрос на предоставление 600 документов. Документы смогли отправить только через 3 дня после истечения срока и в результате ИФНС назначила штраф в размере 120 тыс. ₽ — по 200 ₽ за каждый документ. Для снижения размера штрафа организация может направить такое ходатайство:

Если налоговики не пошли на уступки — не отчаивайтесь, еще не все потеряно. Вы можете обратиться в вышестоящую инспекцию и в суд.

Более того, вы можете пойти дальше, даже если налоговая уже снизила вам штраф. Снижение в два раза — это минимальная «скидка», а максимальная не ограничена. Так что если есть веские аргументы, можно добиваться дальнейшего снижения.

Можно ли совсем избавиться от штрафа

Снизить штраф до нуля по ст. 114 НК не получится. Даже если из-за смягчающих обстоятельств сумму снизят в десятки раз, что-то платить все равно придется, если только вам не удастся обжаловать штраф.

Избежать налоговой ответственности можно, если нарушение было совершено при обстоятельствах, описанных в ст. 111 НК:

стихийное бедствие или другие чрезвычайные обстоятельства;

физлицо находилось в таком состоянии, что не могло отдавать себе отчета в своих действиях;

налогоплательщик выполнял письменные разъяснения органов власти.

Могут быть и другие обстоятельства, которые по мнению налоговиков или суда исключают вину налогоплательщика.

