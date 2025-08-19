Как заставить компанию уважать бухгалтерию

Пренебрежение к своей работе — боль многих бухгалтеров где бы они ни работали: в штате или в аутсорсинге. Устаревшие стереотипы, анекдоты, мемы только подогревают эту тенденцию. Может ли бухгалтер изменить это? Может, считает владелица бухгалтерской компании Наталья Бланкет. И делится своими лайфхаками.

Материал подготовлен на основе вебинара, который провела для членов бухгалтерского комьюнити «Финлидеры» Наталья Бланкет — член федеральной ассоциации бухгалтеров-аутсорсеров «Платинум» и партнер 1С:БухОбслуживание.

Будем честными — нет той волшебной кнопки, которая позволит в одночасье изменить восприятие окружающих, ничего не меняя в себе. В статье мы даем советы, которые требуют от бухгалтера в первую очередь посмотреть на свою работу и роль в компании под другим углом.

Будьте понятными

Вы эксперты в своей работе, знаете проводки и ФСБУ, заполняете отчеты и умеете разбираться в законах. Но если сыпать сложными терминами и разговаривать с руководством, клиентами и коллегами на непонятном для них языке — это не добавит авторитета, а только увеличит дистанцию между вами.

Тем, кто далек от бухгалтерии, мало что скажет фраза «отрицательное сальдо ЕНС». Большинство людей вообще не знают, что такое сальдо. Лучше показывать экспертность не в терминах, а по сути вопроса. Если хотите быть услышанными и понятыми — переводите с бухгалтерского языка на обычный.

Не закидывайте людей цитатами из законов и статьями из Налогового кодекса — большинство из них не будут все это читать и вникать. Переслать ссылку на материал, где уже все разложили по полочкам и рассказали простым языком — ок. Предлагать неподготовленному человеку читать страницы зубодробительного текста из первоисточника — спорно, взаимопонимания это не добавит.

Если вы работаете в аутсорсинге, умение понятно преподносить информацию помимо всего прочего может стать вашим конкурентным преимуществом.

«По своему опыту могу сказать, что руководители и клиенты бывают очень благодарны, если им дают информацию в понятном виде. Когда им наконец становится ясно что к чему, они активно включаются в обсуждение и готовы прислушиваться», — Наталья Бланкет.

Не жалуйтесь, а обсуждайте и договаривайтесь

Когда в очередной раз документы от менеджеров поступают с опозданием, это вызывает злость, отчаяние, желание посетовать на нелегкую долю бухгалтера и надавить на исполнителей через руководство. Это понятно, но плохо помогает изменить ситуацию к лучшему.

В работе очень полезны регламенты, но если просто подготовить текст, подписать у руководителя и «спустить» исполнителям для работы — вряд ли будет много толку.

Начните работу над регламентом не с составления текста, а с общения с исполнителями. Объясните, для чего нужны те или иные правила и получите обратную связь. Что об этом думают исполнители? Какие у них возникают сложности? Что с этим можно сделать? Вряд ли кто-то специально усложняет жизнь бухгалтерии и у каждого есть свои сложности в работе. Если открыто их обсуждать, можно найти общий знаменатель и составить такой регламент, который действительно будет работать и смысл которого будет понятен каждому. Из регламента должно быть видно не только то, что делают другие, но и то, что делаете вы.

Если все же регламент не работает, уточните у исполнителей в чем проблема и обсудите, как ее можно решить.

Иногда бывает нужно заручиться поддержкой руководителя и без административного рычага при внедрении новых правил не обойтись. Но важно понимать, что одни лишь директивы без личной мотивации будут работать хуже.

Не запугивайте, а объясняйте

Порой кажется, что пригрозить штрафом от налоговой достаточно, чтобы коллеги или клиенты ходили по струнке и не задавали лишних вопросов. На самом деле на страхе далеко не уедешь. Да, так проще продать бухгалтерские услуги предпринимателю или заставить коллег и руководителя прислушаться к вашему мнению. Но если мы не хотим, чтобы бухгалтерию воспринимали как досадную необходимость или филиал налоговой инспекции, нужен другой подход.

Предоставить все, что требует налоговая и заплатить все, что она просит вы всегда успеете. Покажите, что ваша цель — не угодить налоговой, а помочь бизнесу и уберечь его от проблем. Расскажите, на чем основывается требование налоговой, законно ли оно, поясните руководителю возможности ФНС и как отделаться малой кровью.

«В разговоре хорошо помогает рассуждать по спорным моментам вслух. Если сделаем так, то будет вот так, есть такие-то риски и последствия. А если пойдем по этому пути, можем столкнуться с тем-то. Так клиент или руководитель участвуют в процессе и проникаются уважением. Они видят вашу заинтересованность, понимают логику и вы вместе приходите к решению», — Наталья Бланкет.

Эти советы — не панацея, но они могут стать первым шагом к тому, чтобы изменить ситуацию к лучшему, если у вас есть такая потребность.

Давайте менять отношение к профессии вместе!

