Подтверждение основного вида деятельности: что меняется в 2025 году

Что такое «Подтверждение основного вида деятельности»
Все работодатели платят за сотрудников страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Тарифы взносов зависят от класса опасности работ, который в свою очередь определяется по основному виду деятельности.
Основным видом деятельности считается тот, по которому организация получила самую большую прибыль в прошлом году. Чтобы это определить, считали удельный вес выручки от каждого по данным бухучета, по результатам в СФР до 15 апреля отправляли заявление и справку-подтверждение.
В итоге тариф взносов на текущий год мог стать выше, ниже, или остаться прежним. Если организация не отправила подтверждение в срок, тариф назначали по тому из ее кодов ОКВЭД, которому соответствует наиболее высокий класс профессионального риска.
У ИП-работодателей такой обязанности не было — они платили взносы в соответствие с тем кодом ОКВЭД, который указан в ЕГРИП как основной.
Теперь процедура для организаций станет проще.
«Финлид» от Точка Банк избавляет бухгалтерские компании от рутины
Подключите бесплатно, чтобы не тратить время на лишние действия и переключение между сервисами. Вы сможете в одном окне скачивать выписки из разных банков, выставлять счета за услуги и отслеживать оплаты, перечислять зарплату на карты любых банков. Есть интеграции с 1С.
Что меняется в 2025 году
Обязанность подтверждать основной вид деятельности останется только у обособленных подразделений, которые делают выплаты физлицам. Остальные работодатели, начиная с 2026 года, подтверждение сдавать больше не должны.
Новый порядок будет таким.
Тариф взносов от несчастных случаев будет определяться по основному коду ОКВЭД, указанному в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. При этом коды ОКВЭД в реестрах будут теперь подразделяться на заявительные и отчетные.
Заявительные коды ОКВЭД — это те, что есть сейчас в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Их компании и ИП указывают при регистрации: основной и дополнительные. Основной код ОКВЭД можно будет самостоятельно изменить только до тех пор, пока ФНС не определит основной код на основании данных от Росстата. Дополнительные коды можно будет менять в любое время.
Отчетные коды ОКВЭД — те, что СФР использует для назначения взносов на травматизм. Здесь будут так же основной и дополнительные коды, но уже с указанием долей в процентном соотношении. Эта информация в ЕГРЮЛ и ЕГРИП не будет доступна всем подряд. Ее смогут получать только органы власти, сам ИП и тот, кто имеет право действовать без доверенности от имени организации.
Бесплатный сервис для автоматизации процессов
Все в одном окне — больше не нужно тратить время на переключения между сервисами и на поиски нужных данных
Как будут определять отчетные коды ОКВЭД
Подробная методика прописана в постановлении Правительства от 27.05.2025 № 728.
Данные будут брать из статистических отчетов и информации от госорганов.
Для коммерческих организаций возьмут оборот товаров, выполненных работ, оказанных услуг, а по торговой деятельности валовую прибыль.
Для ИП — общий объем выручки от производства и реализации товаров, выполненных работ, оказанных услуг с учетом НДС.
Для финансовых, страховых и некоммерческих организаций основной код определят по средней численности работников, которая имеет наибольший удельный вес в общей численности.
Если организация или ИП находятся в процессе ликвидации или банкротства, основным отчетным кодом будет основной код заявительного типа, который определили до начала процесса ликвидации или банкротства.
Какие обязанности появятся у организаций и ИП вместо ежегодного подтверждения ОВЭД
До 1 апреля 2027 года организации должны будут предоставить в Росстат информацию, которая нужна для определения отчетных кодов.
До 1 апреля 2028 года такую же информацию должны предоставить индивидуальные предприниматели.
Начиная с 2026 года, органы статистики будут до 10 апреля передавать в ФНС информацию об отчетных кодах с процентными долями. Но не все организации каждый год сдают статистическую отчетность. Те, кто не попал в ежегодную выборку Росстата, хотя бы один раз за год должны самостоятельно проверить свои коды ОКВЭД.
Если по состоянию на 31 декабря изменился основной вид деятельности или хотя бы один из дополнительных более чем на 20%, нужно до 1 апреля следующего года направить информацию в Росстат. То же самое нужно делать, если прошло 5 лет с того момента, как последний раз передавали информацию в Росстат.
Такие же обязанности появляются и у индивидуальных предпринимателей, но на год позже — с 2028 года.
Отдельный порядок прописан для новых организаций и ИП. Если они зарегистрировались с 1 по 30 ноября, сведения в Росстат нужно подать до 1 апреля следующего года. А если в декабре, то до 1 апреля второго после регистрации года.
Как СФР будет назначать тариф страховых взносов от несчастных случаев
СФР будет определять тариф взносов по основному коду ОКВЭД в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 15 апреля. Если на эту дату основной код ОКВЭД изменился, до 1 мая СФР сообщит о новом тарифе, который действует с начала текущего года.
У СФР будет право проводить камеральные и выездные проверки информации о кодах ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП с процентными соотношениями. Компании и ИП обязаны будут предоставлять информацию для таких проверок, если это потребуется.
Если выяснится, что основной код ОКВЭД не соответствует действительности, СФР направит информацию в Росстат, а компании или ИП назначит другой тариф, который соответствует основной деятельности.
Бесплатный сервис для автоматизации процессов
Все в одном окне — больше не нужно тратить время на переключения между сервисами и на поиски нужных данных
Реклама: АО «ТОЧКА», ИНН: 9721194461, erid: 2W5zFJAVv5N
Начать дискуссию