Подтверждение основного вида деятельности: что меняется в 2025 году

Что такое «Подтверждение основного вида деятельности»

Все работодатели платят за сотрудников страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Тарифы взносов зависят от класса опасности работ, который в свою очередь определяется по основному виду деятельности.

Основным видом деятельности считается тот, по которому организация получила самую большую прибыль в прошлом году. Чтобы это определить, считали удельный вес выручки от каждого по данным бухучета, по результатам в СФР до 15 апреля отправляли заявление и справку-подтверждение.

В итоге тариф взносов на текущий год мог стать выше, ниже, или остаться прежним. Если организация не отправила подтверждение в срок, тариф назначали по тому из ее кодов ОКВЭД, которому соответствует наиболее высокий класс профессионального риска.

У ИП-работодателей такой обязанности не было — они платили взносы в соответствие с тем кодом ОКВЭД, который указан в ЕГРИП как основной.

Теперь процедура для организаций станет проще.