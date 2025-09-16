10 вопросов о патентной системе налогообложения

В какую налоговую подавать заявление на патент

Если ИП уже зарегистрирован и собирается вести деятельность в том же субъекте РФ, где состоит на учете по месту жительства — заявление он подает в свою же ИФНС. А если деятельность предполагается в другом субъекте РФ — в любую ИФНС того субъекта. Если ИП будет вести деятельность на территории Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя — заявление нужно отправить в любую налоговую инспекцию этих городов.

Заявление на патент можно подать вместе с документами на регистрацию ИП в свою ИФНС, если предприниматель будет вести деятельность в своем же субъекте РФ. В остальных случаях нужно сначала зарегистрировать ИП, а потом подавать заявление на патент в другом регионе.