10 вопросов о патентной системе налогообложения

В какую налоговую подавать заявление на патент
Если ИП уже зарегистрирован и собирается вести деятельность в том же субъекте РФ, где состоит на учете по месту жительства — заявление он подает в свою же ИФНС. А если деятельность предполагается в другом субъекте РФ — в любую ИФНС того субъекта. Если ИП будет вести деятельность на территории Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя — заявление нужно отправить в любую налоговую инспекцию этих городов.
Заявление на патент можно подать вместе с документами на регистрацию ИП в свою ИФНС, если предприниматель будет вести деятельность в своем же субъекте РФ. В остальных случаях нужно сначала зарегистрировать ИП, а потом подавать заявление на патент в другом регионе.
Можно ли вести деятельность по патенту в других регионах, не указанных в патенте
Вести патентную деятельность можно только на территории того субъекта РФ, где он оформлен.
Более того, в региональном законе может быть разделение на территории внутри субъекта РФ с разным потенциальным доходом и стоимостью патента. Тогда патент будет действовать только на этих территориях, а не по всему субъекту РФ.
Отдельная ситуация с патентом на перевозки грузов и пассажиров. Местом ведения деятельности считается то, где заключен договор. Если договоры на перевозку заключаются в том субъекте РФ, где оформлен патент, а пункт назначения или отправления грузов и пассажиров находятся в другом субъекте, предпринимателю не нужно получать отдельный патент. Он может оказывать услуги в рамках одного патента, полученного по месту постановки на учет. В этом случае место ведения деятельности определяется местом заключения договоров на автоперевозку (письмо Минфина от 03.11.2022 № 03-11-11/107417).
В какую налоговую ИП на ПСН с работниками сдает 6-НДФЛ
Если у ИП на патенте есть сотрудники, он должен сдавать 6-НДФЛ по месту ведения деятельности, то есть в ту ИФНС, где стоит на учете как плательщик ПСН. Если у ИП несколько патентов и он стоит на учете в разных ИФНС, 6-НДФЛ нужно сдавать в каждую отдельно (письмо ФНС от 07.12.2021 № БС-4-11/17043@).
ИП, которые совмещают ПСН и УСН и по этим двум режимам состоят на учете в разных ИФНС, также должны сдавать отдельные отчеты:
по работникам, занятым в деятельности на патенте — в ИФНС, где оформлен патент;
по работникам, занятым в бизнесе на УСН — в ИФНС по месту жительства ИП.
Можно ли применять ПСН при торговле на маркетплейсах
Чужими товарами торговать на маркетплейсах нельзя. Стоимость патента для торговли рассчитывается от площади торгового помещения и количества торговых точек, а в случае с маркетплейсами эти показатели определить невозможно.
Другая ситуация с продажей товаров собственного производства. ФНС считает, что в рамках патента на производство ИП может продавать свою продукцию любым способом, в том числе оптом и через маркетплейсы (письмо от 13.08.2024 № СД-4-3/9211@). Эта позиция согласована также с Минфином (письмо от 02.08.2024 № 03-11-09/72573).
Например, у ИП патент на производство кожаных изделий. Он может продавать свои изделия и оптом, и на маркетплейсах не покупая для этого отдельный патент.
В какой срок подать заявление на патент, чтобы он действовал с 1 января
Заявление подают не позднее чем за 10 рабочих дней до начала применения. Чтобы патент действовал с 1 января 2026 года, заявление нужно отправить не позднее 16 декабря 2025 года. Налоговая рассматривает заявление в течение 5 рабочих дней.
При этом есть шанс получить патент с желаемой даты, даже если пропустили 10-дневный срок, но подали заявления до даты начала действия патента. ФНС считает, что налоговый орган и в этом случае вправе рассмотреть заявление и оформить патент с того дня, который указан в заявлении (письмо ФНС от 23.12.2021 № СД-4-3/18113@). Тем не менее, лучше не рисковать и не затягивать с заявлением, ведь если не оформить его с нужной даты, все доходы, полученные до начала действия патента, подпадут под УСН или ОСНО — смотря какой режим у ИП основной. И тогда придется платить налоги по этому режиму и сдавать отчетность.
ИП совмещает ПСН и УСН, но деятельность по УСН не ведет. Нужно ли отчитываться по УСН
Да, если ИП переходил на УСН, в любом случае нужно сдавать декларацию по УСН и заполнять КУДиР. Если доходов по УСН не было, нужно сдать нулевую декларацию.
Как ИП на ПСН рассчитать 1% взносов с доходов свыше 300 тыс. ₽
Для дополнительных взносов в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. ₽ имеет значение не фактический, а потенциальный доход ИП, который используется для расчета стоимости патента.
Например, потенциальный годовой доход по патенту — 700 тыс. ₽, а фактический ИП заработал на ПСН за год 3 млн ₽. Дополнительный взнос ему нужно рассчитать с 700 тыс. ₽:
(700 тыс. ₽ – 300 тыс. ₽) х 1% = 4 тыс. ₽.
Если срок действия патента меньше года, то потенциальный доход нужно пропорционально уменьшить. Если ИП из нашего примера взял патент на полгода, то потенциальный доход он уменьшит вдвое и рассчитает 1% не с 700 тыс. ₽, а с 350 тыс. ₽.
Если патентов за год было несколько, нужно сложить потенциальный доход по каждому и рассчитать 1% с суммы.
При совмещении ПСН с ОСНО, УСН или ЕСХН нужно сложить потенциальный доход на ПСН и фактический от деятельности на другом режиме.
Можно ли на патенте оказывать услуги юрлицам
Такого запрета для ИП на ПСН в Налоговом кодексе в целом нет. Если, например, у ИП есть патент на разработку ПО или ремонт зданий, то неважно, кто ему закажет такие услуги — физлицо или организация. Но нужно смотреть на вид деятельности, прописанный в патенте. Если там прямо указано, что услуга оказывается «по индивидуальному заказу населения», то клиентами ИП могут быть только физлица (письмо Минфина № 03-11-11/115735 от 29.12.2020). Например, в статье 346.43 упомянуты такие виды деятельности:
изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения;
услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения;
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения.
Также ИП нельзя продавать товары юрлицам по договорам поставки.
ИП свернул бизнес на патенте раньше окончания его срока. Можно ли вернуть часть стоимости
Если ИП прекратил деятельность, по которой применял патент, он должен подать в налоговую заявление по форме 26.5-4. В этом случае налоговая пересчитает стоимость патента пропорционально времени ведения деятельности (абз. 3 п. 1 ст. 346.51 НК). Переплату можно вернуть, если нет долгов по другим налогам.
Изменились число сотрудников. Меняется ли стоимость патента
Да, если потенциальный доход по патенту зависит от количества сотрудников. Например, у ИП салон красоты, а в региональном законодательстве прописано, что на каждого наемного сотрудника плюс 350 тыс. ₽ к потенциальному доходу. Если же у ИП магазин и стоимость патента рассчитывается от торговой площади, при изменении численности персонала налог не меняется. Главное, чтобы она не превышала 15 человек.
Минфин считает, что если уменьшилось количество физических показателей, которые влияют на стоимость патента, ИП может уменьшить сумму патентного налога (письмо от 05.04.2022 г. № 03-11-11/28178). Например, цена за патент была рассчитала исходя из трех сотрудников, а ИП нанял только двух. В этом случае предприниматель может получить новый патент и одновременно отправить в ИФНС заявление в произвольной форме, чтобы стоимость предыдущего патента пересчитали в меньшую сторону.
В обратной ситуации, если число сотрудников увеличилось, первый патент действует только для указанного в нем числа сотрудников. В этой ситуации предпринимателю нужно оформить другой патент на увеличенное число сотрудников, а стоимость первого патента пересчитывается в меньшую сторону — с даты его получения до даты начала действия нового патента. Такие разъяснения Минфин дал в письме от 02.07.2019 № 03-11-09/48670. Другой вариант — оставить прежний патент и «докупить» еще один на новых сотрудников. На местах позиция налоговиков может различаться, поэтому имеет смысл проконсультироваться в своей ИФНС, как лучше поступить.
