Что делает бухгалтеров счастливыми

Финлид от Точка Банк запускает уникальное исследование о счастье бухгалтера. Пройдите тест, и получите свою формулу счастья вместе с рекомендациями от топового карьерного консультанта. Это не о налогах и взносах, не о проводках и отчетах. Это о вас, бухгалтеры.

Какие вопросы чаще всего слышит бухгалтер? Примерно такие:

— Отчеты сдали?

— Сколько налогов надо заплатить?

— А можно поменьше?

— Если сделаем вот так, что нам за это будет?

— Что там с налоговой реформой?

Как давно кто-то интересовался, довольны ли вы зарплатой и рабочим местом, куда хотите расти, удается ли вам отдыхать? И наконец — счастливы ли вы?

В других профессиональных областях измеряют уровень стресса, удовлетворенности, вовлеченности и прочие параметры. Бухгалтеры незаслуженно остаются в стороне, а ведь это такие же люди и ничто человеческое им не чуждо. Мы хотим это исправить.

«Формула счастья бухгалтера» — исследование, которое помогает понять, откуда бухгалтеры черпают интерес, уверенность и удовольствие от своей работы. Что поможет им поддерживать свой личный баланс и продолжать искренне любить свое дело, или открыть для себя его заново. Сервис «Финлид» от Точка Банк создал этот проект совместно с карьерным консультантом Аленой Владимирской — одним из крупнейших экспертов в области рекрутинга и HR для интернет-индустрии. В тесте 10 параметров: от достойного вознаграждения и уважения до атмосферы, развития и баланса между работой и личной жизнью. Всего 5 минут — и вы получите рекомендации, основанные на опыте ведущего карьерного эксперта. Присоединяйтесь к исследованию и, возможно, вы сможете лучше понять себя. Узнаете что-то новое о своей мотивации и приоритетах, как в работе, так и жизни в целом. Опрос анонимный и займет всего несколько минут. Пройти опрос

Кроме рекомендаций, вы получите свою личную наглядную формулу счастья, что даст вам возможность влиять на его уровень. Ведь если вы знаете, из чего состоит именно ваше счастье, сможете вовремя отследить дисбаланс и внести коррективы в свою жизнь.

В свою очередь, мы выведем общую формулу счастья бухгалтера и поделимся результатами.

Для чего это нужно нам?

Роль бухгалтера в последние годы изменилась. Сегодня это одна из ключевых фигур, от которой во многом зависит устойчивость бизнеса и спокойствие предпринимателя. Компетенции бухгалтера распространяются далеко за пределы первички и проводок.

В то же время эта профессия явно недооценена. Еще остались стереотипы о бухгалтерах, которые «гоняют чаи», перебирают бумажки и вообще нужны только для того, чтобы угодить налоговой.

Сервис счастливых бухгалтеров «Финлид» от Точка Банк взялся это изменить.

Мы постоянно изучаем потребности бухгалтеров и их боли. Опрос — один из шагов, который поможет нам лучше понять бухгалтеров и выяснить, что мы можем сделать. Принять участие в опросе

Уже сейчас вы можете получать поддержку, обмениваться опытом и узнавать новое в нашем комьюнити «Финлидеры».

Каждый месяц — новые мероприятия, вебинары с экспертами на злободневные темы, игры. В планах — встречаться и вживую.

Вступить в комьюнити

Реклама: АО «ТОЧКА», ИНН: 9721194461, erid: 2W5zFG4jCnc