Не только новые лимиты и ставки: что еще изменится с 2026 года

Ставка НДС вырастет до 22%

Новая ставка будет действовать для всех договоров, которые заключили в 2026 году и ранее.

По переходящим договорам и поставкам нужно учитывать переходные моменты. ФНС подтвердила, что можно использовать прежние рекомендации налоговой службы из письма от 23.10.2018 г. № СД-4-3/20667@, когда ставка повышалась с 18% до 20%.

Проверьте формулировки в переходящих договорах. Можно не менять договоры, если:

ставка налога не указана, цена указана без НДС, а налог начисляется сверх указанной в договоре стоимости;

в условии о цене прописано, что применяется ставка НДС, действующая в соответствии с законодательством, а при изменении ставки цены меняется.

В таких случаях можно не заключать дополнительные соглашения к договору, но нужно письменно уведомить покупателя о предстоящем повышении цены из-за роста ставки НДС.

Чтобы избежать возможных споров с контрагентами, нужно согласовать и внести изменения в договор в таких случаях:

в договоре указана конкретная ставка НДС 20%;

НДС входит в стоимость и определяется расчетным методом.