Не только новые лимиты и ставки: что еще изменится с 2026 года

Ставка НДС вырастет до 22%
Новая ставка будет действовать для всех договоров, которые заключили в 2026 году и ранее.
По переходящим договорам и поставкам нужно учитывать переходные моменты. ФНС подтвердила, что можно использовать прежние рекомендации налоговой службы из письма от 23.10.2018 г. № СД-4-3/20667@, когда ставка повышалась с 18% до 20%.
Проверьте формулировки в переходящих договорах. Можно не менять договоры, если:
ставка налога не указана, цена указана без НДС, а налог начисляется сверх указанной в договоре стоимости;
в условии о цене прописано, что применяется ставка НДС, действующая в соответствии с законодательством, а при изменении ставки цены меняется.
В таких случаях можно не заключать дополнительные соглашения к договору, но нужно письменно уведомить покупателя о предстоящем повышении цены из-за роста ставки НДС.
Чтобы избежать возможных споров с контрагентами, нужно согласовать и внести изменения в договор в таких случаях:
в договоре указана конкретная ставка НДС 20%;
НДС входит в стоимость и определяется расчетным методом.
Поэтапно снижают порог доходов для ПСН и УСН без НДС
И для применения ПСН, и для освобождения от НДС на УСН будут действовать такие лимиты:
в 2026 году — 20 млн. ₽;
в 2027 году — 15 млн. ₽;
в 2028 и последующие годы — 10 млн. ₽.
Чтобы не стать плательщиком НДС на УСН в 2026 году, доходы 2025 года не должны превышать 20 млн ₽. В 2026 году они также должны оставаться в пределах этого лимита, чтобы освобождение от НДС действовало до конца года. Но если в течение 2026 года доход превысит 15 млн ₽, с 2027 года уже придется платить НДС.
По такому же принципу будут работать и лимиты для ПСН.
Установили ставку НДС для неподтвержденного экспорта при пониженных ставках НДС
Плательщики УСН смогут применять пониженную ставку НДС, если не подтвердили экспорт в течение 180 дней. Вместо нулевой ставки нужно будет платить НДС по ставке 5% или 7% процентов, если они применимы к обычным операциям компании.
Разрешили отказаться от специальных ставок НДС на УСН раньше, чем через 3 года
Такое право будет один раз и только у тех упрощенцев, которые впервые стали плательщиками НДС и выбрали специальные ставки 5% или 7%. При желании они смогут отказаться от этих ставок в пользу общих в течение первого года.
Это подстрахует упрощенцев от рисков, если они изначально неправильно рассчитали налоговую нагрузку и выбрали невыгодный для себя вариант.
Напомним,. что во всех остальных случаях отказаться от специальных ставок можно не ранее, чем через 3 года.
Установили коэффициент-дефлятор для УСН — 1,09
С учетом этого коэффициента новые лимиты по УСН будут такими:
доходы за 9 месяцев 2026 года для перехода на УСН с 2027 года — 367,875 млн ₽;
доходы для применения УСН в 2026 году и для применения специальной ставки НДС 7% — 490,5 млн ₽;
стоимость основных средств для применения УСН в 2026 году — 218 млн ₽.
доход для применения специальной ставки НДС 5% — от 20 млн ₽ до 272,5 млн ₽.
Упрощенцев не будут штрафовать за первую декларацию по НДС
От штрафа освобождаются компании и ИП на УСН, которые впервые стали плательщиками и НДС и несвоевременно сдали первую декларацию по этому налогу.
Изменится форма счета-фактуры и состав реквизитов
В счете-фактуре на отгрузку нужно будет отражать реквизиты счетов-фактур на авансы, если такие авансы были. Индивидуальные предприниматели вместо свидетельства о регистрации будут указывать в счете-фактуре ОГРН и дату его присвоения.
Новую форму счета-фактуры утвердит ФНС.
ИТ-компаниям сохранили льготу по НДС, но увеличили страховые взносы
В первоначальной версии законопроекта была отмена льготы по НДС для ИТ-компаний при реализации прав на российское ПО, включенное в специальный реестр. В итоге правительство передумало и право на освобождение от НДС сохранили.
Льготу по страховым взносам для ИТ-компаний изменили. Теперь до достижения предельной базы они будут платить взносы по ставке 15% вместо прежних 7,6%. Сверх предельной базы ставка осталась прежней — 7,6%.
Сократили перечень продуктов с льготной ставкой НДС 10%
Из перечня исключат молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, а также спреды и сливочно-растительные топленые смеси. При реализации такой продукции проверить выставленные счета-фактуры на предмет применения верной ставки НДС.
Продлили заявительный порядок возмещения НДС
В 2026 году любая компания или ИП могут вернуть НДС в заявительном порядке, если не находятся в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства. Банковская гарантия не понадобится, если нужно возместить сумму НДС не больше, чем заплатили налогов и взносов за прошлый год.
Перечень расходов на УСН будет открытым
В п. 1 ст. 346.16 НК вводят новый подпункт «иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 НК». Это значит, что на УСН «Доходы минус расходы» можно будет учесть любые экономически оправданные и подтвержденные затраты, что дает бизнесу больше возможностей для оптимизации налоговой базы.
Отменили льготу по страховым взносам для МСП
Вместо прежних 15% с части свыше 1,5 МРОТ работодатели из реестра МСП будут платить взносы по стандартному тарифу 30%. Пониженный тариф в 2026 году сохранится для МСП только в приоритетных отраслях: обработка, производство, транспорт, электроника и др.
Ввели обязательные взносы за директора коммерческой организации
Если выплаты, начисленные директору за месяц ниже федерального МРОТ на начало года, взносы нужно начислять на сумму МРОТ.
Если директор осуществлял полномочия единого исполнительного органа неполный месяц, взносы нужно начислять пропорционально этому времени.
Например, в январе зарплата директора — 5 000 ₽, это ниже МРОТ на 2026 год — 27 093 ₽. Значит, взносы за январь нужно начислить в размере 27 093 ₽ х 30% = 8 127,90 ₽.
Уравняли ставки НДФЛ для резидентов ЕАЭС со ставками налоговых резидентов РФ
Прогрессивные ставки НДФЛ от 13% до 22% будут применяться также и в отношении доходов налоговых резидентов граждан ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). Это обеспечит равные условия налогообложения и устранит налоговые разногласия.
Меняется подход к расчету налога на имущество ЕНК
Для компаний, которые владеют едиными недвижимыми комплексами (ЕНК), расчет налога на имущество будет рассчитываться так: если хотя бы одно здание ЕНК используется для торговых или административно-деловых целей, весь комплекс облагается по кадастровой стоимости.
Вводят новое правило льготного налогообложения прибыли КИК
К условию, что контролируемая иностранная компания не должна быть зарегистрирована в государстве из списка офшоров, добавили еще одно: КИК будет освобождена от налогообложения в РФ только если в стране ее регистрации действует ставка налога на прибыль выше 15%.
Правило с одной сторону убирает налоговую лазейку, а с другой стимулирует к размещению КИК в странах с более высоким уровнем налогообложения.
Появится новый технологический сбор на электронику
С 1 сентября 2026 года компании и ИП будут платить технологический сбор, если ввозят или производят радиоэлектронную продукцию (электронные модули или продукцию, содержащую электронные модули). Ставка сбора не будет превышать 5 000 ₽ на единицу. Перечень видов продукции опубликуют позже.
Взимать сбор будет ФНС, а разъяснять порядок взимания — Минпромторг.
Новый сбор увеличит налоговую нагрузку компаний и ИП, занимающихся ввозом или производством радиоэлектронной продукции, что в свою очередь может привести к повышению цен на нее.
Закрепили принцип экстерриториальности для камеральных налоговых проверок
Камеральные проверки смогут проводить сотрудники ФНС любых уполномоченных подразделений из других регионов. Это позволит равномерно распределить нагрузку на налоговые органы.
Если декларацию будет проверять другая инспекция, налогоплательщику сообщат об этом в течение 5 рабочих дней.
Документы по проверке можно направлять как в налоговую инспекцию по месту учета, так и в инспекцию, уполномоченную проводить камеральную проверку. Оспаривать решения ФНС можно будет по месту нахождения заявителя.
Уточнили порядок исправления ошибок в текущем периоде
Ошибки прошлых периодов нельзя учитывать в текущем периоде, если в текущем ставка налога увеличилась. Для исправления ошибки прошлых периодов нужно подать уточненную декларацию по налогу в том периоде, в котором действовала ставка.
Будьте внимательны при отражении в учете исправительных операций прошлых периодов.
Упростили порядок подачи налоговых уведомлений по НДФЛ и страховым взносам
С 2026 года можно подавать одно предварительное уведомление с исчисленным НДФЛ и страховыми взносами на весь год вперед с разбивкой по периодам. Тогда не придется сдавать уведомления каждый месяц. Исключение — случаи, когда НДФЛ или взносы окажутся больше заявленных в предварительном уведомлении.
Ввели лимит для уменьшения налоговых штрафов
Если есть смягчающие обстоятельства, можно уменьшить его по ходатайству согласно п. 3 ст. 114 НК. Раньше был прописан только минимальный предел уменьшения — не менее, чем в два раза. С 2026 года будет и верхний предел — не более, чем в 10 раз.
Продлили особый порядок начисления пеней для компаний
В 2026 году, как и в 2025, ставка пеней в течение первых 30 календарных дней просрочки составит 1/300 от ставки ЦБ, с 31-го по 90-й день просрочки — 1/150, а с 91-го дня — 1/300 от ставки ЦБ.
Изменили правила и сроки уплаты имущественных налогов с 2027 года
Компаниям не придется самостоятельно считать авансовые платежи и налоги:
на транспорт;
на землю;
на имущество, облагаемое по кадастровой стоимости.
Налоговики будут сами считать суммы и сообщать их не позднее 10 дней до наступления срока уплаты.
Новый срок для уплаты имущественных налогов — 28 марта. Авансовых платежей — до 28 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.
