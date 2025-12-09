19 вопросов об АУСН

В чем суть АУСН?
Этот режим предполагает, что компания или предприниматель платят повышенный налог, но за это освобождаются от НДС, почти всей отчетности и страховых взносов. Все расчеты можно проводить только через уполномоченные банки, а налог ФНС рассчитывает самостоятельно по поступившим данным.
Ставки налога на АУСН — 8% с доходов или 20% с доходов за минусом расходов.
Страховые взносы — только на травматизм, если есть сотрудники. В 2026 году это фиксированная сумма 2 959 ₽ независимо от числа сотрудников и их зарплаты.
Налог платят ежемесячно до 25 числа по итогам предыдущего месяца.
Подробные правила работы на АУСН — в законе № 17-ФЗ от 25.02.2025 (далее — закон об АУСН).
В каких регионах действует АУСН?
Экспериментальный налоговый режим АУСН субъекты РФ могут вводить своими законами. По данным с сайта ФНС в 2025 году этот спецрежим действует в 71 регионе из 99. С 2026 года эксперимент начнет действовать еще и на Алтае, в Дагестане, Башкортостане, Красноярском крае, Волгоградской, Курской, Пензенской, Рязанской областях.
Можно ли вести деятельность на АУСН не в регионе регистрации?
Да, можно. В законе об АУСН прописано лишь то, что регистрация должна быть на территории действия эксперимента. Так, если у ИП регистрация в Татарстане, где действует АУСН, вести деятельность на этом режиме он может в любой точке России — даже в тех регионах, где нет АУСН (письмо ФНС от 27.06.2022 № СД-4-3/7908@).
До какого времени действует режим АУСН?
Эксперимент проводится до 31 декабря 2027 года включительно. Если его действие не продлят, то 2028 года АУСН станет недоступной и нужно будет переходить на другой режим.
Кто может применять АУСН?
Спецрежим доступен для организаций и ИП, которые зарегистрированы на одной из территорий действия эксперимента и соответствуют ограничениям:
Доход за текущий и предыдущий год — до 60 млн ₽. Этот лимит остается неизменным до конца действия эксперимента и не индексируется на коэффициенты-дефляторы, в отличие от дохода на УСН.
Остаточная стоимость основных средств по данным бухучета — не более 150 млн ₽.
Средняя численность сотрудников — не более 5 человек.
Среди сотрудников нет нерезидентов РФ.
Выплаты сотрудникам проходят через банк, а не наличными.
Зарплата выплачивается строго в безналичной форме.
Нет филиалов и обособленных подразделений.
Не применяются другие режимы налогообложения.
Не могут применять АУСН компании и ИП из п. 2 ст. 3. Ограничения почти те же, что для обычной упрощенки.
Нужно ли в 2026 году на АУСН платить НДС при доходе свыше 20 млн ₽?
Нет, для АУСН в 2026 году ничего не меняется — они не являются плательщиками НДС, пока есть право применять этот спецрежим. А право сохраняется при доходах до 60 млн ₽ в год.
НДС на АУСН нужно платить только при импорте товаров, при выполнении обязанностей налогового агента по НДС и если плательщик выставит счет-фактуру с выделенным НДС.
Нужно ли ИП на АУСН платить страховые взносы за себя?
Нет, не нужно платить ни фиксированные взносы, ни дополнительные с годового дохода свыше 300 тыс. ₽ — пенсионные отчисления компенсируются за счет повышенного налога.
При этом у ИП продолжает идти страховой стаж для пенсии и начисляются пенсионные баллы. В этом отличие АУСН от НПД (самозанятость), где тоже нет обязательных взносов, но если не отчислять взносы добровольно, не будет ни стажа, ни пенсионных баллов.
Идет ли пенсионный стаж у сотрудников, если работодатель на АУСН?
Несмотря на то, что работодатели на АУСН не платят страховые взносы за сотрудников по единому тарифу, на социальные гарантии сотрудников это не влияет, т.к. государство все компенсирует. У сотрудников идет пенсионный стаж, а с зарплаты начисляются пенсионные баллы. На количество баллов влияет не сумма взносов, а зарплата. Информацию об облагаемых и необлагаемых взносами выплатах работодатель должен передавать согласно ст. 18 закона об АУСН.
Больничные сотрудники работодателей на АУСН также получают на общих основаниях.
Может ли работодатель на АУСН предоставлять налоговые вычеты по НДФЛ?
Если работодатель применяет АУСН, сотрудник может получить через него только стандартные налоговые вычеты. Имущественные и социальные вычеты такие работодатели предоставлять не могут, поэтому сотрудникам придется их получать по декларации через ФНС (п. 1 ст. 17 закона об АУСН).
Какие отчеты нужно сдавать на АУСН?
Декларации о доходах на АУСН нет.
Не нужно сдавать также отчетность по сотрудникам: 6-НДФЛ, РСВ, персонифицированные сведения.
В некоторых случаях работодателю на АУСН нужно сдавать отчет ЕФС-1:
Подраздел 1.1. подраздела 1 «Сведения о трудовой деятельности» — при кадровых событиях.
Подраздел 1.2 подраздела 1 «Сведения о страховом стаже» — ежегодно и дополнительно в течение года если сотрудник оформляет пенсию.
Подраздел 3 раздела 1 — если по заявлению сотрудника работодатель удерживает из его зарплаты дополнительные взносы на накопительную пенсию.
В письме от 24 июля 2023 № АБ-4-20/9403@ ФНС рассказала, как сдавать «переходящие» отчеты. Например, если в периоде применения АУСН сдают отчет за период, когда применяли другой режим налогообложения. И наоборот — после отказа от АУСН сдают отчеты за период применения АУСН.
Организации на АУСН должны сдавать бухгалтерскую отчетность — от нее АУСН не освобождает.
Если выплачивали дивиденды или были агентами по налогу на прибыль — нужно будет сдавать декларацию по прибыли.
Декларацию по НДС на АУСН нужно сдавать в тех случаях, если компания или ИП выставили счет-фактуру с НДС или были налоговыми агентами по НДС.
Как определяется средняя численность для АУСН?
Считать нужно по правилам статистики согласно указаниям по заполнению статформы П-4 из приказа Росстата от 16.12.2024 № 647 (письмо ФНС от 02.06.2025 № СД-17-3/1482@).
В среднюю численность входят штатные сотрудники, включая внешних совместителей и физлица по договорам ГПХ. Есть исключения, например, сотрудницы в декрете.
Средняя численность не должна превышать 5 человек по итогам налогового периода, а налоговый период на АУСН — месяц. В законе нет ограничений для численности до перехода на АУСН и на момент перехода.
Нужно ли вести КУДиР на АУСН?
Нет, не нужно. Учет доходов или доходов и расходов на АУСН ведут в личном кабинете налогоплательщика.
Как на АУСН платить НДФЛ за сотрудников?
Согласно ст. 17 закона об АУСН исчислять НДФЛ может уполномоченный банк и сам налогоплательщик через личный кабинет.
В первом случае работодатель отправляет в банке информацию с данными о сотрудниках, об облагаемых и необлагаемых НДФЛ и взносами выплата и стандартных вычетах. Передача такой информации означает согласие работодателя на то, что НДФЛ будет исчислять банк. Но нужно иметь в виду, что банк может рассчитать налог только по ставке 13% независимо от суммы дохода (п. 5 ст. 17 закона об АУСН).
Если работодатель не передает всю эту информацию банку, он должен сам через личный кабинет сообщить ее в ИФНС.
Сроки уплаты НДФЛ стандартные, для АУСН особенностей нет.
Можно ли применять АУСН при торговле на маркетплейсах?
С 2025 года можно. Плательщик АУСН может через личный кабинет уполномочить маркетплейс на передачу налоговикам данных о расчетах с селлером.
В каких банках можно иметь счета при АУСН?
Только в уполномоченных банках, актуальный список есть на сайте ФНС. В остальных банках счета придется закрыть — согласно п. 29 ст. 3 закона об АУСН, нельзя применять этот спецрежим, если есть счета в банках не из списка уполномоченных.
Можно ли перейти на АУСН не с начала года?
Можно при регистрации ООО или ИП, либо если применяется УСН или НПД — с первого числа любого месяца, если до начала этого месяца подать в налоговую уведомление о переходе. С ОСНО перейти на АУСН можно только со следующего года.
Можно ли отказаться от АУСН в течение года?
Нет, добровольно отказаться от АУСН можно только с начала следующего года. Причем те, кто перешел на этот спецрежим не с начала года, не могут отказаться от него ранее, чем через 12 месяцев.
Например, если ИП перешел на АУСН с октября 2025 года, то сменить режим налогообложения на другой он сможет не ранее чем с 1 января 2027 года.
Есть ли налоговые проверки на АУСН?
Выездных проверок налогов и взносов на АУСН нет.
Есть камеральные проверки — их проводят за истекший год с 1 февраля следующего года.
В текущем году камеральную проверку проведут, если организация или ИП переходят на другой режим из-за потери права на АУСН, а также при ликвидации или реорганизации. Закрыть компанию до окончания проверки не получится.
Можно ли на АУСН обойтись без бухгалтера?
Можно разве что ИП без сотрудников с небольшим количеством стандартных операций.
Несмотря на то, что налог на АУСН рассчитывается автоматически, кто-то должен вести кадровый учет, начислять зарплату , отпускные и больничные, следить за оформлением документов и отнесением их к доходам и расходам.
От бухгалтерского учета АУСН не освобождает, поэтому организациям понадобится бухгалтер также для ведения бухучета и составления отчетности.
Как все таки понять: налоговый резидент или не резидент работают: казахи, таджики и узбеки платим за них налоги, хотим перейти на АУСН они уже являются резитентами или нет?