19 вопросов об АУСН

В чем суть АУСН?

Этот режим предполагает, что компания или предприниматель платят повышенный налог, но за это освобождаются от НДС, почти всей отчетности и страховых взносов. Все расчеты можно проводить только через уполномоченные банки, а налог ФНС рассчитывает самостоятельно по поступившим данным.

Ставки налога на АУСН — 8% с доходов или 20% с доходов за минусом расходов.

Страховые взносы — только на травматизм, если есть сотрудники. В 2026 году это фиксированная сумма 2 959 ₽ независимо от числа сотрудников и их зарплаты.

Налог платят ежемесячно до 25 числа по итогам предыдущего месяца.

Подробные правила работы на АУСН — в законе № 17-ФЗ от 25.02.2025 (далее — закон об АУСН).