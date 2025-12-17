Переходный период по НДС: инструкция для «новоиспеченных» плательщиков НДС и их бухгалтеров

Как скорректировать цену в длящихся договорах
Проще всего будет тем, у кого в договорах уже заранее прописано, как меняется цена при изменениях налогового законодательства. Но такая предусмотрительность в малом бизнесе встречается нечасто и вряд ли среди небольших компаний и ИП найдется много тех, кто заранее подстраховался. Скорее всего, у большинства в договорах прописана формулировка «Цена N руб., НДС не облагается», либо НДС вообще не упомянут.
В таких случаях нужно внести изменения в условия договоров с 1 января 2026 года.
Есть три возможных варианта:
Добавить НДС к цене. Тогда всю налоговую нагрузку возьмет на себя покупатель, а доход продавца останется без изменений. При этом, если у покупателя нет права на вычет НДС, он не сможет компенсировать свои дополнительные затраты. Этот наиболее выгодный вариант для продавца, но наименее выгодный для покупателя. Например, покупатель платил 100 ₽ за единицу товара, а теперь будет платить 105 ₽.
Выделить НДС «внутри» действующей цены. Тогда получается, что продавец заплатит НДС за счет своего дохода, а расходы покупателя не увеличатся. Фактически продавец будет продавать свой товар по более низкой цене, чем раньше, ведь часть прежней выручки он отдаст в бюджет в виде НДС. А если покупатель имеет право на вычет НДС, то он может еще дополнительно сэкономить. Это наименее выгодный вариант для продавца и наиболее выгодный для покупателя. Например, покупатель будет платить те же 100 ₽ за единицу товара, а продавец из них заплатит в в бюджет 4,76 ₽. НДС.
Разделить нагрузку между покупателем и продавцом, т.е. скорректировать цену частично. Например, увеличить ее на 50% от суммы НДС.
Такую компромиссную позицию поддержал Конституционный суд (постановление от 25.11.2025 г. № 41-П). Судьи отметили, что, если полностью переложить на покупателя налоговую нагрузку по НДС, то это нарушит принцип равенства сторон договора. Суд обязал законодателей внести в нормативные акты положения, которые регулировали бы порядок изменения цен, если меняется порядок уплаты НДС.
Но таких изменений в законах пока нет, а решать вопрос с договорными ценами нужно уже сейчас. Поэтому Конституционный суд предусмотрел временное правило. Если сторонам не удастся между собой договориться, поставщик имеет право обратиться в суд с иском о повышении цены, но не более, чем на 50% от суммы начисленного НДС.
Это не касается договоров с физлицами, которые не ведут предпринимательскую деятельность. Конституционный суд определил, что по таким договорам цена в принципе не подлежит пересмотру.
Также суд отметил, что при расчетах по госзакупкам вопрос о повышении цены нужно решать с учетом норм законодательства, регулирующих эту сферу. По мнению Минфина, цена по госконтрактам не подлежит увеличению при изменении правил уплаты НДС (письмо от 07.02.2025 № 24-06-07/10915).
Пример расчета для разных вариантов
Допустим, цена отгрузки — 100 тыс. ₽. Рассмотрим показатели при двух вариантах:
НДС по ставке 22%. И продавец, и покупатель применяют вычеты.
НДС по ставке 5%. Ни у кого из сторон нет права на вычеты.
Вариант изменения цены договора
Доход продавца без НДС
Начисленный НДС продавца
Расход покупателя без НДС
Входной НДС покупателя
НДС 22% с вычетами
НДС сверх цены
100 000
22 000
100 000
22 000
НДС в цене
81 967
18 033
81 967
18 033
НДС 50/50
90 984
20 016
90 984
20 016
НДС 5% без вычетов
НДС сверху
100 000
5 000
105 000
0
НДС в цене
95 238
4 762
100 000
0
НДС 50/50
97 619
4 881
102 500
0
Как вести налоговый учет по НДС в переходный период
Может случиться так, что товары или услуги оказали, когда продавец еще не был плательщиком НДС, а расплатились за них в 2026 году. Или наоборот. С таким уже столкнулись упрощенцы, которые в 2025 году впервые стали плательщиками НДС.
В таких случаях можно руководствоваться нормами из закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ и методическими рекомендациями из письма ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@.
Рассмотрим несколько ситуаций при переходном периоде.
Аванс получили в 2025 году, отгрузка или оказание услуг в 2026 году
В этом случае НДС с аванса платить не нужно. Если повышения цены с 2026 года не будет, после отгрузки нужно начислить НДС по расчетной ставке (п. 16 методических рекомендаций).
Например, компания «Салют» работает на УСН и с 2026 года становится плательщиком НДС. В 2025 году организация получила аванс в счет будущей поставки товара в сумме 210 000 ₽. Условия договора стороны решили не менять. Компания выбрала с 2026 года вариант расчета НДС по ставке 5% без вычетов. Тогда после отгрузки товара в 2026 году организация должна будет начислить НДС в сумме:
210 000 ₽ / 105 х 5 = 10 000 ₽.
Если стороны договора согласовали повышение цены, цену товара нужно увеличить на сумму НДС, а покупатель должен будет доплатить разницу.
Предположим, что стороны договорились прибавить к цене половину НДС.
Тогда стоимость партии товара будет равна:
210 000 ₽ х 1,025 = 215 250 ₽.
Сумма начисленного НДС:
215 250 ₽ / 105 х 5 = 10 250 ₽.
Доплата покупателя:
215 250 ₽ – 210 000 ₽ = 5 250 ₽.
Отгрузка или оказание услуг в 2025 году, оплату получили в 2026 году
Эта операция никак не повлияет на НДС поставщика. Отгрузка была в 2025 году, когда он еще не платил НДС. А последующая оплата не учитывается при расчете этого налога (письмо Минфина от 03.10.2024 №03-07-11/95799).
Аванс поставщику выдали в 2025 году а товар или услугу получили в 2026 году
В 2026 году покупатель сможет:
Взять к вычету НДС на общих основаниях — если платит НДС по общей ставке 22%.
Включить входной НДС в расходы либо в первоначальную стоимость ОС или НМА — если выбрал платить НДС по специальной ставке 5%.
Если стороны договорились о повышении цены в связи с появлением НДС, то покупатель должен доплатить разницу.
Например, компания «Старт» в 2025 году выдала поставщику аванс в сумме 200 000 ₽. Обе стороны договора с 2026 года выбрали расчет НДС по ставке 22% с вычетами. Стороны договорились увеличить цену в договоре на всю сумму налога.
Входной НДС у компании «Старт» после получения товара в 2026 году:
200 000 руб. х 22% = 44 000 ₽.
Доплата поставщику
200 000 ₽ х 1,22 – 200 000 ₽ = 44 000 ₽.
Фактически компания ничего не теряет, ведь доплата компенсируется вычетом по НДС.
Товары или услуги купили в 2025 году, но не использовали полностью до 31.12.2025
Входящий НДС по закупкам 2025 года можно взять к вычету в 2026 году, если выбрали платить НДС по ставке 22% и если в 2025 году (п. 9–9.2 ст. 8 закона № 176-ФЗ):
На УСН «Доходы минус расходы» их не учли в расходах. Если не была учтена часть партии товара или материала, то НДС можно взять к вычету только в этой части.
На УСН «Доходы» их не использовали в деятельности. Если использовали только часть, НДС можно взять к вычету только по оставшейся части.
Не были введены в эксплуатацию или не были приняты к учету — если речь идет об основных средствах или НМА.
Если же выбрали специальную ставку НДС, суммы входящего НДС в 2026 году, как и раньше нужно будет включать в расходы или в первоначальную стоимость ОС и НМА.
Например, компания на УСН «Доходы минус расходы» в 2025 году работала без НДС и закупила товар на сумму 120 000 ₽, в т.ч. НДС — 20 000 ₽ Товар до конца года не продали и его стоимость в 2025 году не учитывали в расходах для УСН.
В 2026 году организация стала плательщиком НДС и выбрала общую ставку 22% с вычетами. Поэтому в 1 квартале 2026 года она приняла сумму НДС 20 000 ₽ к вычету.
Особенности для ИП, которые в 2025 году применяли патент
С 2026 года плательщиками НДС станут и те, кто в 2025 году заработал более 20 млн ₽ на патенте. Право на патент для них с 2026 года теряется и нужно решить, на каком режиме работать дальше: УСН или ОСНО.
Если предприниматель до этого переходил на УСН, то после утраты права на патент на УСН с нового года он и окажется. Нужно только проверить, какой объект налогообложения выбирали при переходе: «Доходы» или «Доходы минус расходы». Если выбранный объект сейчас становится невыгоден, нужно до конца года подать уведомление по форме 26.2-6 о смене объекта.
Об этом легко забыть, если УСН имели просто «про запас» и работали только по патенту, поэтому важно сейчас поднять информацию и все проверить.
Чем выше доля расходов в выручке, тем выгоднее вариант «Доходы минус расходы». Многие ИП на патенте ведут только минимальный учет доходов и данных по расходам у них может не быть. Для правильного выбора объекта налогообложения при УСН полезно собрать информацию и рассчитать финансовый результат хотя бы за последний квартал или полугодие.
Если ИП раньше вообще не переходил на УСН, то совмещал ПСН с основным режимом (ОСНО), и если не подаст уведомление на УСН, с начала года будет вести бизнес на ОСНО. В большинстве случаев это невыгодно, поэтому до конца года нужно также все проверить и подать уведомление по форме 26-2.1, если нужна упрощенка.
31 декабря 2025 года — выходной день, поэтому уведомление о переходе на УСН или о смене объекта налогообложения можно подать и в первый рабочий день 2026 года, т.е. 12 января Но лучше не затягивать и сделать это заранее.
Инвентаризация. ИП не ведет бухучет и не обязан проводить ежегодную инвентаризацию. Но для того, чтобы правильно учесть НДС в переходный период, понадобятся данные о приобретенных ценностях и состоянии расчетов на конец 2025 года. Поэтому целесообразно будет провести инвентаризацию в этой части.
