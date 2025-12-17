8061 ОК НДС на УСН деск
НДС
Переходный период по НДС: инструкция для «новоиспеченных» плательщиков НДС и их бухгалтеров

В 2026 году бизнес с годовой выручкой от 20 млн ₽ впервые начнет платить НДС и столкнется с переходными моментами. Расскажем, на что им обратить внимание в этот период.

Как скорректировать цену в длящихся договорах

Проще всего будет тем, у кого в договорах уже заранее прописано, как меняется цена при изменениях налогового законодательства. Но такая предусмотрительность в малом бизнесе встречается нечасто и вряд ли среди небольших компаний и ИП найдется много тех, кто заранее подстраховался. Скорее всего, у большинства в  договорах прописана формулировка «Цена N руб., НДС не облагается», либо НДС вообще не упомянут.

В таких случаях нужно внести изменения в условия договоров с 1 января 2026 года.

Есть три возможных варианта:

  • Добавить НДС к цене. Тогда всю налоговую нагрузку возьмет на себя покупатель, а доход продавца останется без изменений.  При этом, если у покупателя нет права на вычет НДС, он не сможет компенсировать свои дополнительные затраты. Этот наиболее выгодный вариант для продавца, но наименее выгодный для покупателя. Например, покупатель платил 100 ₽ за единицу товара, а теперь будет платить 105 ₽.

  • Выделить НДС «внутри» действующей цены. Тогда получается, что продавец заплатит НДС за счет своего дохода, а расходы покупателя не увеличатся. Фактически продавец будет продавать свой товар по более низкой цене, чем раньше, ведь часть прежней выручки он отдаст в бюджет в виде НДС. А если покупатель имеет право на вычет НДС, то он может еще дополнительно сэкономить. Это наименее выгодный вариант для продавца и наиболее выгодный для покупателя. Например, покупатель будет платить те же 100 ₽ за единицу товара, а продавец из них заплатит в в бюджет 4,76 ₽. НДС.

  • Разделить нагрузку между покупателем и продавцом, т.е. скорректировать цену частично. Например, увеличить ее на 50% от суммы НДС. 

Такую компромиссную позицию поддержал Конституционный суд (постановление от 25.11.2025 г. № 41-П). Судьи отметили, что, если полностью переложить на покупателя налоговую нагрузку по НДС, то это нарушит принцип равенства сторон договора. Суд обязал законодателей внести в нормативные акты положения, которые регулировали бы порядок изменения цен, если меняется порядок уплаты НДС.

Но таких изменений в законах пока нет, а решать вопрос с договорными ценами нужно уже сейчас. Поэтому Конституционный суд предусмотрел временное правило. Если сторонам не удастся между собой договориться, поставщик имеет право обратиться в суд с иском о повышении цены, но не более, чем на 50% от суммы начисленного НДС.

Это не касается договоров с физлицами, которые не ведут предпринимательскую деятельность. Конституционный суд определил, что по таким договорам цена в принципе не подлежит пересмотру. 

Также суд отметил, что при расчетах по госзакупкам вопрос о повышении цены нужно решать с учетом норм законодательства, регулирующих эту сферу. По мнению Минфина, цена по госконтрактам не подлежит увеличению при изменении правил уплаты НДС (письмо от 07.02.2025 № 24-06-07/10915). 

Пример расчета для разных вариантов

Допустим, цена отгрузки — 100 тыс. ₽. Рассмотрим показатели при двух вариантах:

  1. НДС по ставке 22%. И продавец, и покупатель применяют вычеты.

  2. НДС по ставке 5%. Ни у кого из сторон нет права на вычеты.

Вариант изменения цены договора

Доход продавца без НДС

Начисленный НДС продавца

Расход покупателя без НДС

Входной НДС покупателя

НДС 22%  с вычетами

НДС  сверх цены

100 000

22 000

100 000

22 000

НДС в цене

81 967

18 033

81 967

18 033

НДС 50/50

90 984

20 016

90 984

20 016

НДС 5% без вычетов

НДС сверху

100 000

5 000

105 000

0

НДС в цене

95 238

4 762

100 000

0

НДС 50/50

97 619

4 881

102 500

0

Как вести налоговый учет по НДС в переходный период

Может случиться так, что товары или услуги оказали, когда продавец еще не был плательщиком НДС, а расплатились за них в 2026 году. Или наоборот. С таким уже столкнулись упрощенцы, которые в 2025 году впервые стали плательщиками НДС. 

В таких случаях можно руководствоваться нормами из закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ и методическими рекомендациями из письма ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@.

Рассмотрим несколько ситуаций при переходном периоде.

Аванс получили в 2025 году, отгрузка или оказание услуг в 2026 году 

В этом случае НДС с аванса платить не нужно. Если повышения цены с 2026 года не будет, после отгрузки нужно начислить НДС по расчетной ставке (п. 16 методических рекомендаций). 

Например, компания «Салют» работает на УСН и с 2026 года становится плательщиком НДС. В 2025 году организация получила аванс в счет будущей поставки товара в сумме 210 000 ₽. Условия договора стороны решили не менять. Компания выбрала с 2026 года вариант расчета НДС по ставке 5% без вычетов.  Тогда после отгрузки товара в 2026 году организация должна будет начислить НДС в сумме:

  • 210 000 ₽ / 105 х 5 = 10 000 ₽.

Если стороны договора согласовали повышение цены, цену товара нужно увеличить на сумму НДС, а покупатель должен будет доплатить разницу.

Предположим, что стороны договорились прибавить к цене половину НДС.

Тогда стоимость партии товара будет равна:

  • 210 000 ₽ х 1,025 = 215 250 ₽.

Сумма начисленного НДС:

  • 215 250 ₽ / 105 х 5 = 10 250 ₽.

Доплата покупателя:

  • 215 250 ₽ – 210 000 ₽ = 5 250 ₽.

Отгрузка или оказание услуг в 2025 году, оплату получили в 2026 году

Эта операция никак не повлияет на НДС поставщика. Отгрузка была в 2025 году, когда он еще не платил НДС. А последующая оплата не учитывается при расчете этого налога (письмо Минфина от 03.10.2024 №03-07-11/95799).

Аванс поставщику выдали в 2025 году а товар или услугу получили в 2026 году

В 2026 году покупатель сможет:

  1. Взять к вычету НДС на общих основаниях — если платит НДС по общей ставке 22%.

  2. Включить входной НДС в расходы либо в первоначальную стоимость ОС или НМА — если выбрал платить НДС по специальной ставке 5%.

Если стороны договорились о повышении цены в связи с появлением НДС, то покупатель должен доплатить разницу.

Например, компания «Старт» в 2025 году выдала поставщику аванс в сумме 200 000 ₽. Обе стороны договора с 2026 года выбрали расчет НДС по ставке 22% с вычетами. Стороны договорились увеличить цену в договоре на всю сумму налога.

Входной НДС у компании «Старт» после получения товара в 2026 году:

  • 200 000 руб. х 22% = 44 000 ₽.

Доплата поставщику

  • 200 000 ₽ х 1,22 – 200 000 ₽ = 44 000 ₽.

Фактически компания ничего не теряет, ведь доплата компенсируется вычетом по НДС.

Товары или услуги купили в 2025 году, но не использовали полностью до 31.12.2025

Входящий НДС по закупкам 2025 года можно взять к вычету в 2026 году, если выбрали платить НДС по ставке 22% и если в 2025 году (п. 9–9.2 ст. 8 закона № 176-ФЗ):

  1. На УСН «Доходы минус расходы» их не учли в расходах. Если не была учтена часть партии товара или материала, то НДС можно взять к вычету только в этой части.

  2. На УСН «Доходы» их не использовали в деятельности. Если использовали только часть, НДС можно взять к вычету только по оставшейся части.

  3. Не были введены в эксплуатацию или не были приняты к учету — если речь идет об основных средствах или НМА.

Если же выбрали специальную ставку НДС, суммы входящего НДС в 2026 году, как и раньше нужно будет включать в расходы или в первоначальную стоимость ОС и НМА.

Например, компания на УСН «Доходы минус расходы» в 2025 году работала без НДС и закупила товар  на сумму 120 000 ₽, в т.ч. НДС — 20 000 ₽ Товар до конца года не продали и его стоимость в 2025 году не учитывали в расходах для УСН. 

В 2026 году организация стала плательщиком НДС и выбрала общую ставку 22% с вычетами. Поэтому в 1 квартале 2026 года она приняла сумму НДС 20 000 ₽ к вычету.  

Особенности для ИП, которые в 2025 году применяли патент

С 2026 года плательщиками НДС станут и те, кто в 2025 году заработал более 20 млн ₽ на патенте. Право на патент для них с 2026 года теряется и нужно решить, на каком режиме работать дальше: УСН или ОСНО.

Если предприниматель до этого переходил на УСН, то после утраты права на патент на УСН с нового года он и окажется. Нужно только проверить, какой объект налогообложения выбирали при переходе: «Доходы» или «Доходы минус расходы». Если выбранный объект сейчас становится невыгоден, нужно до конца года подать уведомление по форме 26.2-6 о смене объекта. 

Об этом легко забыть, если УСН имели просто «про запас» и работали только по патенту, поэтому важно сейчас поднять информацию и все проверить.

Чем выше доля расходов в выручке, тем выгоднее вариант «Доходы минус расходы». Многие ИП на патенте ведут только минимальный учет доходов и данных по расходам у них может не быть. Для правильного выбора объекта налогообложения при УСН полезно собрать информацию и рассчитать финансовый результат хотя бы за последний квартал или полугодие.

Если ИП раньше вообще не переходил на УСН, то совмещал ПСН с основным режимом (ОСНО), и если не подаст уведомление на УСН, с начала года будет вести бизнес на ОСНО. В большинстве случаев это невыгодно, поэтому до конца года нужно также все проверить и подать уведомление по форме 26-2.1, если нужна упрощенка.

31 декабря 2025 года — выходной день, поэтому уведомление о переходе на УСН или о смене объекта налогообложения можно подать и в первый рабочий день 2026 года, т.е. 12 января  Но лучше не затягивать и сделать это заранее. 

Инвентаризация. ИП не ведет бухучет и не обязан проводить ежегодную инвентаризацию. Но для того, чтобы правильно учесть НДС в переходный период, понадобятся данные о приобретенных ценностях и состоянии расчетов на конец 2025 года. Поэтому целесообразно будет провести инвентаризацию в этой части. 

