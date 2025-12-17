Переходный период по НДС: инструкция для «новоиспеченных» плательщиков НДС и их бухгалтеров

Как скорректировать цену в длящихся договорах

Проще всего будет тем, у кого в договорах уже заранее прописано, как меняется цена при изменениях налогового законодательства. Но такая предусмотрительность в малом бизнесе встречается нечасто и вряд ли среди небольших компаний и ИП найдется много тех, кто заранее подстраховался. Скорее всего, у большинства в договорах прописана формулировка «Цена N руб., НДС не облагается», либо НДС вообще не упомянут.

В таких случаях нужно внести изменения в условия договоров с 1 января 2026 года.

Есть три возможных варианта:

Добавить НДС к цене. Тогда всю налоговую нагрузку возьмет на себя покупатель, а доход продавца останется без изменений. При этом, если у покупателя нет права на вычет НДС, он не сможет компенсировать свои дополнительные затраты. Этот наиболее выгодный вариант для продавца, но наименее выгодный для покупателя. Например, покупатель платил 100 ₽ за единицу товара, а теперь будет платить 105 ₽.

Выделить НДС «внутри» действующей цены. Тогда получается, что продавец заплатит НДС за счет своего дохода, а расходы покупателя не увеличатся. Фактически продавец будет продавать свой товар по более низкой цене, чем раньше, ведь часть прежней выручки он отдаст в бюджет в виде НДС. А если покупатель имеет право на вычет НДС, то он может еще дополнительно сэкономить. Это наименее выгодный вариант для продавца и наиболее выгодный для покупателя. Например, покупатель будет платить те же 100 ₽ за единицу товара, а продавец из них заплатит в в бюджет 4,76 ₽. НДС.

Разделить нагрузку между покупателем и продавцом, т.е. скорректировать цену частично. Например, увеличить ее на 50% от суммы НДС.

Такую компромиссную позицию поддержал Конституционный суд (постановление от 25.11.2025 г. № 41-П). Судьи отметили, что, если полностью переложить на покупателя налоговую нагрузку по НДС, то это нарушит принцип равенства сторон договора. Суд обязал законодателей внести в нормативные акты положения, которые регулировали бы порядок изменения цен, если меняется порядок уплаты НДС.

Но таких изменений в законах пока нет, а решать вопрос с договорными ценами нужно уже сейчас. Поэтому Конституционный суд предусмотрел временное правило. Если сторонам не удастся между собой договориться, поставщик имеет право обратиться в суд с иском о повышении цены, но не более, чем на 50% от суммы начисленного НДС.

Это не касается договоров с физлицами, которые не ведут предпринимательскую деятельность. Конституционный суд определил, что по таким договорам цена в принципе не подлежит пересмотру.

Также суд отметил, что при расчетах по госзакупкам вопрос о повышении цены нужно решать с учетом норм законодательства, регулирующих эту сферу. По мнению Минфина, цена по госконтрактам не подлежит увеличению при изменении правил уплаты НДС (письмо от 07.02.2025 № 24-06-07/10915).