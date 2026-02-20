Как упрощенцу выбрать ставку НДС

Как платят НДС на УСН

Если доход в 2025 году не превысил 20 млн ₽, в 2026 году компания или ИП освобождены от НДС. Но освобождение действует только до тех пор, пока доход с начала года не превысит тот же порог 20 млн ₽. Если доход перевалит за этот лимит, с 1 числа следующего месяца появляется обязанность платить НДС.

В 2027 году «без НДС-ный» лимит снижается до 15 млн ₽, а с 2028 года — до 10 млн ₽.

Упрощенцы могут платить НДС по своему выбору:

По стандартной ставке 22% и пользоваться вычетами входящего налога. По специальным ставкам 5% или 7% без права на вычеты.

Впервые став плательщиками НДС и выбрав специальную ставку НДС 5% или 7%, упрощенцы могут один раз передумать и в течение года перейти на ставку 22% (п. 9 ст. 164 НК). Если потом еще раз сменить общую ставку на специальные, их придется применять не менее 3 лет.

В обратную сторону ограничений нет — перейти с общей ставки на специальные можно с любого квартала.

Подробнее о специальных ставках — в статье «Специальные ставки НДС на УСН: инструкция по применению».

Теперь о том, что нужно учесть при выборе ставки, чтобы не ошибиться.