НДС на УСН
Как упрощенцу выбрать ставку НДС

Если от НДС на УСН никуда не деться, нужно выбрать наиболее выгодную ставку, чтобы не переплачивать. В статье расскажем, какие факторы учесть при выборе и покажем пример расчета. В конце статьи — удобная таблица с формулами, которую можно использовать для своих расчетов.

Как платят НДС на УСН

Если доход в 2025 году не превысил 20 млн ₽, в 2026 году компания или ИП освобождены от НДС. Но освобождение действует только до тех пор, пока доход с начала года не превысит тот же порог 20 млн ₽. Если доход перевалит за этот лимит, с 1 числа следующего месяца появляется обязанность платить НДС.

В 2027 году «без НДС-ный» лимит снижается до 15 млн ₽, а с 2028 года — до 10 млн ₽.

Упрощенцы могут платить НДС по своему выбору: 

  1. По стандартной ставке 22% и пользоваться вычетами входящего налога.

  2. По специальным ставкам 5% или 7% без права на вычеты.

Впервые став плательщиками НДС и выбрав специальную ставку НДС 5% или 7%, упрощенцы могут один раз передумать и в течение года перейти на ставку 22% (п. 9 ст. 164 НК). Если потом еще раз сменить общую ставку на специальные, их придется применять не менее 3 лет. 

В обратную сторону ограничений нет — перейти с общей ставки на специальные можно с любого квартала.

Подробнее о специальных ставках — в статье «Специальные ставки НДС на УСН: инструкция по применению».

Теперь о том, что нужно учесть при выборе ставки, чтобы не ошибиться.

Доля вычетов по НДС

Чем больше расходов с НДС, который можно принять к вычету, тем выгоднее стандартная ставка НДС 22%.

Ставка НДС 5% выгодна до тех пор, пока доля вычетов в начисленной сумме НДС не превысит 77,2%. Это без учета других факторов, о них в следующем разделе. Т.е. если на 1 000 ₽ дохода без НДС будет больше 169,8 ₽  вычетов по НДС — становится выгоднее общая ставка 22%.

Рассмотрим на примере. Выручка компании «Старт» без НДС — 1 000 ₽. Есть расходы с НДС. Общая сумма входящего НДС по счетам-фактурам от поставщиков — 169,8 ₽.

Если компания выберет платить по ставке 5%, она заплатит НДС в сумме 50 ₽. 

Если выберет общую ставку 22%, то заплатит 220 ₽ за минусом входящего НДС в сумме 169,8 ₽, итого 50,2 ₽.

Таким образом, при доле вычетов 77,2% (169,8 ₽ / 220 ₽) компания заплатит одну и ту же сумму НДС что по общей, что по специальной ставке.

Ставка НДС 7% выгодна, пока доля вычетов не превысит 68,2% от начисленной суммы НДС. То есть если на 1 000 ₽ дохода будет до 150,0 руб. вычетов по НДС.

Уменьшение налоговой базы по УСН на сумму НДС

Налог по УСН рассчитывается с дохода без учета НДС. Это значит, что чем больше сумма НДС в доходе, тем ниже будет база для расчета налога по УСН.

Например, выручка компании с учетом НДС равна 100 000 ₽. Если платить НДС по ставке 5%, сумма выручки без НДС будет равна:

  • 100 000 руб. / 1,05 = 95 238 ₽.

Если платить НДС по ставке 22%, выручка без налога будет равна:

  • 100 000 руб. / 1,22 = 81 967 ₽.

Таким образом, при НДС 22%, база для расчета налога на УСН будет меньше.

Также при НДС 5% или 7% входной НДС можно включить в расходы на УСН «Доходы минус расходы» и частично уменьшить налог.

Поэтому, при выборе ставки НДС нужно учитывать общую налоговую нагрузку, а не только сумму НДС к уплате.

Для примера рассмотрим компанию с такими параметрами:

  1. Годовая выручка, включая НДС — 50 млн ₽.

  2. Затраты с НДС, включая налог — 35 млн ₽. Для упрощения примера будем считать, что все поставщики компании платят НДС по ставке 22%.

  3. Затраты без НДС — 3 млн ₽, в том числе фонд оплаты труда (ФОТ) — 2 млн ₽.

По ставке 5% компания заплатит примерно 2,4 млн ₽ НДС, а по ставке 22% с учетом вычетов — 2,7 млн ₽. Казалось бы, ставка 5% однозначно выгоднее. Но если учесть все факторы, картина может измениться — смотрите таблицу:

Из таблицы видно, что для УСН «Доходы минус расходы» действительно выгоднее платить НДС по ставке 5%. А вот на УСН «Доходы» выгоднее НДС 22%

Рассмотрим подробно, почему так получилось.

Начисленный НДС в выручке:

  • 50 000 тыс. ₽ / 122 х 22 = 9 016 тыс. ₽.

Выручка без НДС, с которой будет рассчитываться налог по УСН:

  • 50 000 тыс. ₽ – 9 016 тыс. ₽ = 40 984 тыс. ₽.

Входной НДС в расходах, который можно принять к вычету:

  • 35 000 тыс. ₽ / 122 х 22 = 6 311 тыс. ₽.

НДС к уплате:

  • 9 016 тыс. ₽ – 6 311 тыс. ₽ = 2 705 тыс. ₽.

Страховые взносы с ФОТ:

  • 2 000 тыс. ₽ х 30% = 600 тыс. ₽.

Расходы без НДС:

  • 35 000 тыс. ₽ – 6 311 тыс. ₽ + 3 000 тыс. ₽ = 31 689 тыс. ₽.

Начисленный налог при УСН:

  • 40 984 тыс. ₽ х 6% = 2 459 тыс. ₽.

600 тыс. ₽ страховых взносов — это меньше, чем 50% от начисленного налога при УСН, поэтому их можно полностью вычесть из налога. В итоге налог к уплате составит:

  • 2 459 тыс. ₽ – 600 тыс. ₽ = 1859 тыс. ₽.

Чистая прибыль:

  • 40 984 тыс. ₽ – 31 689 тыс. ₽ – 1 859 тыс. ₽ = 7 436 тыс. руб.

Общая фискальная нагрузка:

  • 2 705 тыс. ₽  НДС + 1 859 тыс. ₽ налог по УСН  + 600 тыс. ₽ взносы = 5 164 тыс. ₽.

За счет НДС по ставке 22% налоговая база снизилась на 9 млн ₽, поэтому налог по УСН и общая фискальная нагрузка оказались меньше, чем если бы компания платила НДС по ставке 5%.

Это условный пример, а параметры каждого бизнеса индивидуальны. На практике часть контрагентов может платить НДС по ставке 5% или 7%, а значит и сумма вычетов будет меньше, тогда картина поменяется. Чтобы сделать расчет для своей ситуации, скачайте таблицу и внесите свои данные в ячейки, выделенные зеленым цветом.

Дополнительные нефинансовые факторы

  • Удобство для контрагентов. Если покупатели и заказчики в основном работают с НДС 22%, им будет выгоднее ставка 22% и у поставщика.

Если расчеты показали, что для бизнеса выгоднее НДС 5%, но это может привести к потере крупных клиентов и спаду продаж, возможно, лучше выбрать НДС 22%.

  • Сложность учета. Вести налоговый учет без вычетов проще. Налоговики строго следят за вычетами, могут быть проблемы из-за оформления входящих счетов-фактур или сомнительных контрагентов. Это весомый аргумент в пользу варианта НДС 5% (7%), где нет таких сложностей и рисков.

