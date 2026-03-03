Вычеты по НДС на УСН при специальных ставках: когда возможны и как оформить

Главное о вычетах по НДС при специальных ставках
Компании и ИП на УСН, которые применяют ставки НДС 5% или 7%, могут принимать к вычету лишь тот налог, который исчислили сами.
Ситуации, когда можно получить вычет при специальных ставках: отгрузка в счет аванса, возврат полученного аванса покупателю, возврат товара или отказ от услуги, снижение цены отгруженного товара.
Для вычета в книгу покупок нужно внести авансовые или корректировочные счета-фактуры.
Как учитывается входной НДС при специальных ставках
Принять к вычету входной НДС от поставщиков могут только те упрощенцы, которые выбрали общие ставки 22% (или 10%).
При пониженных ставках 5% или 7% на УСН нет права на вычет входного налога. На УСН «Доходы минус расходы» эти суммы включают в стоимость приобретенных товаров и учитывают в расходах по мере списания стоимости покупок в расходы. А на УСН «Доходы» вообще никак не учитывают (пп. 8 п. 2 ст. 170 НК, п. 17 Методических рекомендаций ФНС от 30.12.2025).
Какие вычеты по НДС можно применять при специальных ставках
Компании и ИП на УСН, которые используют ставки 5% и 7%, могут применять вычеты по НДС в таких ситуациях:
Отгрузили товары или услуги в счет полученного аванса. Когда плательщик НДС получает аванс, он должен рассчитать и заплатить НДС с него. После отгрузки на всю сумму начисляют НДС, а НДС с аванса принимают к вычету.
Вернули покупателю предоплату в связи с расторжением или изменением условий договора.
Покупатель вернул товар или отказался от него.
Снизилась цена отгруженных товаров.
Во всех этих случаях речь идет о вычете налога, который упрощенец сам же до этого исчислил.
Вычет по НДС при отгрузке в счет полученного аванса
При авансовом способе расчетов нужно придерживаться такого порядка:
Если покупатель перечислил полную или частичную предоплату в счет будущей поставки, из поступившей суммы выделите НДС по расчетной ставке 5/105 или 7/107.
На сумму предоплаты в течение пяти календарных дней выдайте авансовый счет-фактуру и зарегистрируйте его в книге продаж.
Когда будете отгружать товар в счет аванса, НДС рассчитайте с полной стоимости отгрузки по ставке 5% или 7%. Выдайте покупателю счет-фактуру на сумму отгрузки и зарегистрируйте его в книге продаж.
В квартале отгрузки зарегистрируйте авансовый счет-фактуру в книге покупок, который ранее выдали покупателю. Указанную в нем сумму НДС заявите к вычету в декларации, чтобы не было двойного налогообложения.
Пример. ИП Кукушкин применяет ставку НДС 5%. Он заключил договор на поставку товара с ИП Зябликовым. Стоимость товара — 80 000 ₽ плюс НДС 5%. 26 марта 2026 года ИП Кукушкин получил от покупателя предоплату — 42 000 ₽, а 2 апреля 2026 года отгрузил товар на полную сумму договора.
Действия ИП Кукушкина:
1. 26.03.2026 ИП исчислил НДС с аванса по расчетной ставке 5/105 в сумме 2 000 ₽ (42 000 х 5 / 105) и выдал покупателю авансовый счет-фактуру на общую сумму 42 000 ₽. Сумму НДС 2 000 ₽ ИП Кукушкин:
зафиксировал в книге продаж;
отразил в разделе 9 декларации по НДС за I квартал 2026 года;
уплатил в бюджет.
2. 20.04.2026 ИП Кукушкин отгрузил ИП Зябликову товар, исчислил с полной суммы отгрузки НДС 4 000 ₽ (80 000 х 5%) и выдал ему счет-фактуру на сумму 84 000 ₽, включая НДС 4 000 ₽. Сумму налога НДС ИП:
зафиксировал в книге продаж;
отразил в разделе 9 декларации за II квартал 2026 года.
Также, ИП Кукушкин:
во II квартале 2026 года зарегистрировал ранее выданный авансовый счет-фактуру в книге покупок;
по окончании квартала заявил налог с аванса в сумме 2 000 ₽ к вычету, отразив его в разделе 8 декларации по НДС за II квартал 2026 года.
Сумма налога к уплате за II квартал 2026 года с учетом вычета составила 2 000 ₽ (4 000 – 2 000).
Если поступление аванса и отгрузка приходятсяна один и тот же квартал, можно не составлять авансовый счет-фактуру — покупателю нужно выдать только счет-фактуру при отгрузке. В этом случае заявлять вычет не потребуется.
Вычет НДС при возврате аванса покупателю
Если продавец перечислил в бюджет НДС с аванса, но впоследствии деньги пришлось вернуть покупателю, такой НДС можно принять к вычету (п. 5 ст. 171, п. 4 ст. 172 НК). Для этого:
счет-фактуру на аванс зарегистрируйте еще раз, но уже в книге покупок;
в графе 7 книги покупок укажите номер и дату платежного поручения, которым перечислили деньги покупателю;
в декларации заявите к вычету налог с суммы возвращенного аванса — это можно сделать в течение одного года.
Пример. ООО «Зима» применяет ставку НДС 5%. 20 февраля 2026 года от заказчика ООО «Снежинка» поступила предоплата в счет будущей отгрузки продукции в марте — 105 000 ₽. Но 27 февраля 2026 года стороны решили расторгнуть договор. ООО «Зима» платежным поручением № 122 от 27.02.2026 вернула предоплату заказчику.
Действия ООО «Зима»:
20.02.2026 заказчику выдали авансовый счет-фактуру на 105 000 ₽, включая НДС по расчетной ставке 5/105 — 5 000 ₽ (105 000 х 5 / 105). Счет-фактуру зарегистрировали в книге продаж.
27.02.2026, после возврата аванса заказчику, ООО «Зима» зарегистрировало тот же авансовый счет-фактуру в книге покупок, при этом в графу 7 книги внесли реквизиты платежного поручения № 122 от 27.02.2026.
В декларации за I квартал 2026 года ООО «Зима» отразит авансовый счет-фактуру в разделе 9 (5 000 руб. — налог с реализации) и в разделе 8 (5 000 руб. — налог к вычету), в итоге налога к уплате не будет.
Вычет по НДС при возврате товара покупателем
Если покупатель вернул товар, продавцу для вычета налога нужно (п. 5, 13 ст. 171, п. 4 ст. 172 НК):
В течение пяти дней с даты оформления возврата составить корректировочный счет-фактуру на стоимость товара и зарегистрировать его в книге покупок.
Перенести данные корректировочного счета-фактуры из книги покупок в раздел 8 декларации по НДС.
Учтите, что заявить вычет при возврате товара или отказе можно после того, как отразите в учете все операции по корректировке, но не позже одного года с даты возврата.
Пример. В январе 2026 года ООО «Меркурий» отгрузил ИП Мишкину партию стульев на 315 000 ₽, в т. ч. НДС 5% — 15 000 ₽. Товар оплачен полностью после отгрузки. В феврале покупатель вернул 2 бракованных стула на сумму 21 000 ₽, в т. ч. НДС 5% — 1 000 ₽.
На основании претензии покупателя и накладной ООО «Меркурий» выставил ИП Мишкину корректировочный счет-фактуру на сумму 21 000 ₽, в т.ч. НДС 5% — 1 000 ₽, и зарегистрировал его в книге покупок.
По окончании I квартала сведения из книги покупок перенесли в раздел 8 декларации, включая информацию по корректировочному счету-фактуре. НДС с возврата в сумме 1 000 ₽ ООО «Меркурий» примет к вычету и уменьшит налог к уплате.
Вычет по НДС при уменьшении стоимости отгрузки
Если стоимость отгруженного товара снизилась, продавец может принять к вычету разницу между суммами НДС до и после изменения (п. 13 ст. 171 НК).
Для этого нужно:
Сообщить покупателю об изменении стоимости, подготовить и подписать с ним допсоглашение к договору или получить другой первичный документ, который подтверждает согласие на снижение цены сделки.
В течение пяти дней с даты оформления документа о согласии выставить покупателю корректировочный счет-фактуру и зарегистрировать его в книге покупок в периоде получения первичного документа.
Заявить вычет на разницу между изначальной суммой налога и суммой налога после уменьшения стоимости отгрузки. Вычет можно применить в течение трех лет.
Пример. ООО «Юг» отгрузило товар покупателю ООО «Север» и выставило счет-фактуру на 107 000 ₽, в т. ч. НДС по ставке 7% в сумме 7 000 ₽. Позднее стороны договорились о снижении цены до 96 300 ₽, в т. ч. НДС 7% в сумме 6 300 ₽.
Чтобы принять разницу по налогу к вычету, продавец выставил корректировочный счет-фактуру на разницу между первоначальной и сниженной стоимостью на 10 700 ₽, в т. ч. НДС по ставке 7% в сумме 700 ₽, и внес его в книгу покупок.
В декларации по НДС ООО «Юг» заявит к вычету налог в сумме 700 ₽, отразив корректировочный счет-фактуру в разделе 8.
