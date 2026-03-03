Вычеты по НДС на УСН при специальных ставках: когда возможны и как оформить

Как учитывается входной НДС при специальных ставках

Принять к вычету входной НДС от поставщиков могут только те упрощенцы, которые выбрали общие ставки 22% (или 10%).

При пониженных ставках 5% или 7% на УСН нет права на вычет входного налога. На УСН «Доходы минус расходы» эти суммы включают в стоимость приобретенных товаров и учитывают в расходах по мере списания стоимости покупок в расходы. А на УСН «Доходы» вообще никак не учитывают (пп. 8 п. 2 ст. 170 НК, п. 17 Методических рекомендаций ФНС от 30.12.2025).