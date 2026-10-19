Не менять в панике операторов и дублировать важную информацию: советы экспертов бухгалтерского бизнеса в ситуации со сбоями 

Лина Залевская, совладелица бухгалтерского агентства и основатель проекта «Бухгалтерский Квартал»

Наш принцип — не паниковать и не совершать резких движений. Экстренный переход на другой сервис может создать больше проблем, чем решить. В период отчетности это критическая потеря времени на перенос баз, настройку доступов, электронной подписи, обмен документами, а также риск ошибок. Кроме того, переход к новому оператору не гарантирует, что аналогичная ситуация не повторится и с ним.

Мы считаем, что гораздо разумнее заранее предусмотреть альтернативные способы работы. Во время недавнего сбоя в работе оператора мы не стали срочно менять его на другого, а начали искать резервные способы сдачи отчетности: напрямую через сервис ФНС, личный кабинет страхователя СФР и систему сбора отчетности Росстата. Но не все формы можно отправить через альтернативные каналы. Например, декларацию по НДС через сервис ФНС сдать нельзя.

Что касается хранения данных, то буквально за три дня до сбоя мы выгрузили все клиентские базы и сохранили их на Яндекс Диске, а затем выяснилось, что к резервным копиям тоже может не быть доступа. После сбоя мы скачали базы 1С из облачного сервиса, но часть первичных документов и архивов на Яндекс Диске до сих пор недоступна. Решили подождать пару недель, и если ситуация не улучшится или начнет ухудшаться, будем восстанавливать первичные документы из других источников.

На будущее выводы сделали — теперь в регламенте появится обязательное правило: базы, первичные документы и архивы должны храниться минимум в двух независимых местах. Причем недостаточно просто сделать копию — нужно периодически проверять, можно ли из нее восстановить данные.

Сейчас много советов организовать собственный сервер. Считаем, что для небольших бухгалтерских компаний это нецелесобразно, т.к. для его обслуживания нужен технический специалист, многим такое невыгодно. Поэтому для себя выбираем сочетание профессиональных облачных сервисов, внешних жестких дисков и дополнительных независимых облачных хранилищ.