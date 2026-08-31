Переход на электронные транспортные накладные в 2026 году

Кто обязан применять ЭТрН с 1 сентября 2026 года

Переход на ЭТрН с 1 сентября 2026 года затрагивает всех участников перевозки. Накладную нельзя оформить электронно в одностороннем порядке — если хотя бы одна сторона не подключена к оператору ИС ЭПД, завершить обмен по накладной не получится.

Участник Что делает в электронном обмене Грузоотправитель Формирует накладную, вносит данные о сторонах, грузе, водителе и транспортном средстве Перевозчик Принимает груз к перевозке, фиксирует его фактическое состояние и завершает перевозку Грузополучатель Принимает груз, фиксирует расхождения и повреждения

Требование перейти на ЭТрН не зависит от размера бизнеса, оборота и количества машин. ИП с одним автомобилем подключается к оператору ИС ЭПД на тех же условиях, что и федеральная транспортная компания.

Важно: обязанность распространяется и на компании, которые сами ничего не перевозят. Если поставщик привозит товар силами транспортной компании, то покупатель как грузополучатель подписывает свой титул накладной.

Отдельного титула для экспедитора в ЭТрН нет. Если экспедитор принял груз во владение по экспедиторской расписке или передаёт груз привлечённому перевозчику от своего имени — подписывает титул грузоотправителя, а если сам перевозит груз — титул перевозчика.

Кроме транспортной накладной, в электронный вид с 1 сентября 2026 года переходят заказ и заявка на перевозку груза, экспедиторские документы, транспортная железнодорожная накладная и грузовая накладная при воздушной перевозке.

Электронный путевой лист не подпадает под общее требование Федерального закона от 07.06.2025 №140-ФЗ, но установлено отдельное требование об электронной форме путевого листа для перевозок алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Оформить ЭТрН можно через Транспортный ЭДО от Точка Банка. Сервис подходит всем участникам грузоперевозок.