Нужна ли водителю машиночитаемая доверенность для электронной транспортной накладной. Какие титулы ЭТрН подписывает водитель, какая электронная подпись подходит, как оформить, продлить и отозвать МЧД на водителя.

МЧД для водителя: когда нужна доверенность и как её оформить

Машиночитаемая доверенность для водителя нужна только в одном случае — если он сам подписывает титулы электронной транспортной накладной от имени перевозчика. Доверенность водителю не нужна, если титулы за перевозчика по доверенности подписывает диспетчер или если водитель сам работает как ИП и подписывает от своего имени.

В этой статье Точка Банк объясняет, как работает МЧД для водителя, какие титулы электронной транспортной накладной касаются водителя, какая электронная подпись для этого подходит, как оформить и отозвать МЧД на водителя и что делать в рейсе без связи.

Важное

Машиночитаемая доверенность (МЧД) подтверждает право сотрудника подписывать документы от имени организации или ИП. Водителю она нужна, если он сам подписывает титулы ЭТрН за перевозчика. Если водитель только отмечает погрузку и выгрузку, а титулы затем подписывает диспетчер или руководитель, доверенность водителю не оформляется.

Водитель по МЧД подписывает документы своей подписью физлица — КЭП или бесплатной неквалифицированной подписью — НЭП из приложения «Госключ». Доверенность на него выпускает руководитель компании-перевозчика: указывает полномочия на подписание перевозочных документов, срок действия и подписывает МЧД своей КЭП. При увольнении водителя доверенность отзывается.

Водитель, который работает как ИП на своей машине, доверенность себе не оформляет. Он подписывает титулы от своего имени как предприниматель.

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Что такое МЧД и зачем она водителю

Машиночитаемая доверенность — электронный документ в формате XML, который подтверждает полномочия представителя организации или ИП. В МЧД указываются сведения о доверителе и представителе, перечень полномочий и срок действия доверенности.

Порядок оформления электронных доверенностей установлен ст. 17.5 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Доверенность оформляется по правилам Гражданского кодекса, а полномочия в ней выбираются из классификатора. Поэтому формулировки в МЧД стандартные — компания отмечает нужные полномочия из списка или указывает их вручную.

Когда титул электронной транспортной накладной (ЭТрН) подписывает руководитель компании-перевозчика или сам предприниматель, его право действовать от имени бизнеса видно из сертификата подписи. Когда титул ЭТрН подписывает водитель своей подписью физлица, сертификат подтверждает только личность водителя. То, что водитель действует от имени перевозчика, подтверждает МЧД.

Нужна ли доверенность конкретному водителю, зависит от того, в каком статусе он работает.

Какие титулы ЭТрН подписывает водитель

Электронная транспортная накладная состоит из отдельных файлов — титулов. Обязательных титулов четыре.

Титул Кто подписывает Что фиксирует Т1 Грузоотправитель Сведения о грузе, сторонах перевозки, транспортном средстве и водителе Т2 Перевозчик Приём груза к перевозке на погрузке Т3 Грузополучатель Получение груза на выгрузке Т4 Перевозчик Сдачу груза и завершение перевозки

Кроме обязательных, в ЭТрН есть дополнительные титулы, например для переадресовки груза. Их оформляют только при необходимости.

Водитель находится рядом с грузом в двух точках — на погрузке и на выгрузке, поэтому его действия связаны с титулами перевозчика Т2 и Т4. Дальше всё зависит от того, как перевозчик распределил роли.

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Водитель отмечает погрузку и выгрузку

Если водитель только отмечает приём и сдачу груза простой электронной подписью, то МЧД не нужна. После водителя титул подписывает перевозчик — руководитель или уполномоченный сотрудник, например диспетчер по доверенности.

Водитель подписывает титулы за перевозчика

Если отдельного диспетчера в компании нет или титулы нужно подписать прямо на складе, водитель подписывает титулы Т2 и Т4 от имени перевозчика.

В этом случае водитель действует как представитель компании, и поэтому ему нужны своя электронная подпись и МЧД с полномочиями на подписание перевозочных документов.

Водитель работает как ИП

Предприниматель на собственной машине сам является перевозчиком. Титулы Т2 и Т4 он подписывает своей КЭП как ИП, доверенность самому себе не оформляется. МЧД понадобится, только если ИП нанимает водителя и поручает ему подписывать титулы.

Важно: МЧД нужна каждому, кто подписывает документы за перевозчика и при этом не является руководителем компании или самим предпринимателем.

Какая электронная подпись нужна водителю

МЧД подтверждает полномочия, но одной доверенности недостаточно для подписи ЭТрН. Водителю нужен собственный сертификат электронной подписи, выпущенный на него как на физлицо.

На практике для водителя обычно оформляют один из двух вариантов подписи:

КЭП физлица — квалифицированная электронная подпись, полученная в аккредитованном удостоверяющем центре или приложении «Госключ». Подходит для подписания любых титулов перевозчика.

НЭП Госключа — бесплатная усиленная неквалифицированная подпись, которая выпускается в мобильном приложении «Госключ». Неквалифицированные подписи других удостоверяющих центров для ЭПД не используются.

Важно: для отметок водителя о погрузке и выгрузке, после которых титул подписывает перевозчик, достаточно простой подписи в приложении оператора ИС ЭПД. В этом случае МЧД не требуется.

Для водителя, который подписывает титулы в рейсе, чаще выбирают НЭП Госключа. Подпись хранится в облаке, документы подписываются со смартфона, а носитель с ключом возить с собой не нужно. Для выпуска сертификата НЭП в Госключе необходимо:

Установить приложение «Госключ» на смартфон. Войти в приложение через подтверждённую учётную запись на Госуслугах. Принять условия лицензионного соглашения и задать пароль. Выпустить сертификат усиленной неквалифицированной подписи.

Для выпуска КЭП в Госключе дополнительно потребуется идентификация, например по биометрии. Но для подписания титулов в рейсе обычно достаточно НЭП.

Сам перевозчик тоже должен иметь электронную подпись. Доверенность на водителя руководитель подписывает своей КЭП юрлица или ИП, без неё выпустить МЧД нельзя. Если у директора ещё нет КЭП, её получают в первую очередь.

Делегируйте подписание ЭТрН водителю Водитель сам подпишет документы в личном кабинете при погрузке и разгрузке — даже ночью. Оставить заявку

Как оформить МЧД на водителя

Доверенность выпускается на платформе ФНС для работы с МЧД или в сервисе оператора ЭДО. На практике оформлять МЧД удобнее там же, где компания работает с перевозочными документами, например через Точка Банк. В Точка Банке доверенность на водителя можно выпустить прямо в интернет-банке.

Шаг 1. Подготовка электронных подписей

У руководителя перевозчика должна быть действующая КЭП юрлица или ИП — ею подписывается доверенность. У водителя должна быть КЭП, полученная через УЦ или Госключ, либо НЭП Госключа, с помощью которой он будет подписывать титулы.

Шаг 2. Данные доверителя и водителя

В доверенности указываются сведения о компании: полное наименование по ЕГРЮЛ, ИНН, КПП, ОГРН и данные руководителя. Указываются ФИО, ИНН и СНИЛС водителя.

Пример оформления МЧД в Точка Банке

ФИО, ИНН и СНИЛС водителя в МЧД должны совпадать с данными в сертификате его подписи. Ошибка даже в одной цифре или букве не позволит использовать доверенность.

Шаг 3. Выбор полномочий

В МЧД указывают полномочия, которые дают водителю право подписывать электронные транспортные накладные от имени перевозчика. Код полномочия или его формулировку сверяют с форматом доверенности и требованиями оператора.

Если водитель работает только с накладными, давать ему право подписывать УПД, договоры или отчётность не нужно.

Шаг 4. Срок действия

Согласно ст. 186 ГК РФ, если срок действия доверенности не указан, она действует один год со дня её совершения. Доверитель может сам задать необходимый срок, закон его не ограничивает.

Шаг 5. Подписание и регистрация

Руководитель подписывает машиночитаемую доверенность своей КЭП. Затем доверенность регистрируется в распределённом реестре ФНС.

Шаг 6. Подключение водителя к сервису

В Точка Банке у водителя есть отдельный личный кабинет, где водитель видит только свои накладные и только те титулы, которые подписывает сам. Доступа к интернет-банку компании у водителя нет — счета, платежи и другие документы организации ему не видны. Если водитель работает на несколько организаций, переключается между ними в одном кабинете.

Доступ водителя в личный кабинет Транспортного ЭДО

МЧД на водителя в Точка Банке оформляется прямо в интернет-банке. Доверенность заполняется по данным сотрудника, подписывается КЭП руководителя и регистрируется в реестре без перехода в другие сервисы.

Срок действия, замена и отзыв МЧД

Доверенность на водителя действует до даты, указанной при выпуске. На практике МЧД часто оформляют на один год и перевыпускают за две-три недели до окончания срока, чтобы водитель не остался без полномочий в рейсе.

У сертификата подписи водителя свой срок действия, и он может не совпадать со сроком доверенности. Подписать титул получится, только если в момент подписания действуют сертификат и МЧД.

Изменить уже выпущенную доверенность нельзя. Если у водителя поменялись данные или нужны другие полномочия, выпускается новая МЧД, а старая отзывается.

Важно: увольнение водителя само по себе доверенность не прекращает. Пока МЧД не отменена, бывший сотрудник формально сохраняет право подписывать документы от имени перевозчика.

Заявление об отмене подаётся через платформу ФНС для работы с МЧД. Сведения об отмене попадают в распределённый реестр, и доверенность перестаёт проходить проверку.

Общие правила одинаковы для всех перевозчиков, но в некоторых схемах работы вопрос о том, кто кому выдаёт доверенность, решается по-разному.

Кто выдаёт МЧД водителю в разных схемах перевозки

Доверенность водителю выдаёт тот, от чьего имени он подписывает титулы. Чаще всего это его работодатель-перевозчик, но в цепочке перевозки бывает больше участников.

Грузоотправитель нанимает стороннего перевозчика

Грузоотправитель подписывает только свои титулы и оформляет МЧД на своих сотрудников, например на логиста, который создаёт накладную.

Водителю наёмного перевозчика доверенность выдаёт его компания. Проверять МЧД чужого водителя или оформлять её за перевозчика грузоотправитель не должен.

Водитель работает у ИП

Предприниматель выдаёт доверенность наёмному водителю так же, как организация, и подписывает её своей КЭП.

Экспедитор

Экспедитор подписывает документы в той роли, в которой участвует в перевозке. Если у экспедитора есть парк собственных машин с водителями, то экспедитор выступает перевозчиком и сам оформляет МЧД своим водителям.

Если экспедитор привлекает перевозчика, водителю доверенность выдаёт перевозчик, а экспедитор оформляет МЧД на своих сотрудников для экспедиторских документов.

Важно: с 1 сентября 2026 года поручение экспедитору, экспедиторская и складская расписки тоже оформляются в электронном виде, как и транспортная накладная.

Водитель работает по договору ГПХ

Сейчас Гражданский кодекс не запрещает оформлять доверенность исполнителю по ГПХ. Однако Минтранс подготовил проект поправок в постановление Правительства РФ от 21.05.2022 №931, согласно которым представителем перевозчика при подписании ЭПД может быть только лицо, состоящее в трудовых отношениях с перевозчиком. Если поправки примут, водителям по ГПХ подписывать титулы за перевозчика будет нельзя.

Проверка документов в рейсе

На дороге инспектор проверяет саму накладную, а не доверенность водителя. После подписания перевозчиком титула Т2 для ЭТрН формируется QR-код. Водитель показывает его на экране смартфона или планшета, инспектор считывает код и видит данные документа в ГИС ЭПД.

Важно: до 1 марта 2027 года МВД и Ространснадзору поручено ограничиваться устными замечаниями, если участники перевозки предъявляют бумажные документы вместо электронных.

Что делать, если нет связи

Нестабильный интернет на погрузке или в пути сам по себе не освобождает от обязанности оформления ЭПД. Документ можно сформировать в другой точке и передать водителю для предъявления при проверке.

Если связи нет, сначала выясняют причину её отсутствия и можно ли продолжить оформление ЭПД через оператора. Бумажные документы допускаются только в случаях из приказов Минтранса №262, №391 и №115 — например, если доступа к интернету фактически нет или сбой зафиксировала ГосСОПКА. Если связи нет совсем, участники перевозки действуют по регламенту Минтранса для нештатных ситуаций, согласно которому следует:

Составить акт, указав дату, время, место, ФИО и должности присутствующих, описание проблемы и принятые меры. Обеспечить подписание акта несколькими участниками, например водителем, представителем склада и грузоотправителем. Оформить бумажный перевозочный документ со всеми обязательными реквизитами и подписями, а также печатями при их наличии. Передать бумажный документ водителю для предъявления при проверке. Вернуться к работе с ЭПД для следующих документов, как только связь восстановится.

При проверке водитель предъявляет бумажный документ и поясняет, что его составили из-за отсутствия связи или сбоя в системе ЭПД.

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Если произошёл сбой в дата-центре или другая проблема из исключений приказа Минтранса №262, Точка Банк уведомляет клиентов, что транспортную накладную можно оформить на бумаге.

Пример оповещения о сбое в системе ЭПД — Точка Банк

Если интернет есть, но система оператора ЭПД не работает дольше одного часа, оператор по запросу выдаёт справку о недоступности.

Подпись без МЧД

Подпись подтверждает только личность водителя, но не его полномочия. Без МЧД полномочий действовать за перевозчика у водителя нет, поэтому водитель фактически не имеет права подписывать ЭТрН за перевозчика.

Если подпись недействительна или полномочия подписанта не подтверждены в доверенности, сервис оператора ИС ЭПД не даст подписать документ.

МЧД на водителя в Транспортном ЭДО Точка Банка оформляется в том же сервисе, где компания работает с транспортными накладными. Водитель подписывает титулы и открывает QR-код для инспектора в личном кабинете со смартфона.

Частые вопросы

Нужна ли водителю МЧД для работы с ЭТрН?

Да, но только если он сам подписывает титулы Т2 и Т4 от имени перевозчика.

Если водитель только отмечает погрузку и выгрузку простой подписью, а титул затем подписывает диспетчер или руководитель, доверенность водителю не оформляется.

Можно ли подписывать ЭТрН с телефона?

Да. НЭП Госключа хранится в облаке, и титулы подписываются со смартфона прямо в рейсе. Для выпуска подписи нужны подтверждённая учётная запись на Госуслугах и российский номер телефона.

Нужна ли доверенность водителю, который работает как ИП?

Нет, если он сам является перевозчиком, в этом случае ИП подписывает титулы своей КЭП. ИП нужна МЧД только в том случае, если титулы от его имени подписывает наёмный водитель.

Сколько действует МЧД на водителя?

Срок указывает доверитель при выпуске. Если срок не указан, доверенность действует один год со дня подписания. Срок сертификата подписи водителя отслеживается отдельно и не связан со сроком действия доверенности.

Что будет с доверенностью, если водитель уволится?

Само по себе увольнение доверенность не прекращает. Её отзывают через платформу ФНС для работы с МЧД, после чего сведения об отзыве попадают в реестр и подпись бывшего сотрудника за компанию перестаёт проходить проверку.

Кто оформляет МЧД водителю наёмного перевозчика?

Его работодатель-перевозчик. Грузоотправитель и грузополучатель оформляют доверенности только на своих сотрудников.

Подходит ли водителю доверенность, выпущенная ранее для ЭДО?

Только если в ней есть полномочия на подписание перевозочных документов. Доверенность на обмен счетами-фактурами или сдачу отчётности на титулы ЭТрН не распространяется.

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