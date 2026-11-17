Важное

С 1 марта 2026 года транспортно-экспедиционную деятельность вправе вести только компании и ИП из реестра экспедиторов на платформе «ГосЛог». За работу без записи юрлицу и ИП грозит штраф от 100 000 до 300 000 ₽, а при повторном нарушении — от 500 000 до 1 000 000 ₽.

За неисполнение обязанностей по хранению и передаче сведений уполномоченным органам штраф рассчитывают от выручки — от 0,1 до 0,3%, но не менее 500 000 ₽. При повторном нарушении сумма вырастает до 1–3% выручки, но не менее 1 000 000 ₽.

С 1 сентября 2026 года поручение экспедитору, экспедиторская и складская расписки оформляются в электронном виде. Отдельного штрафа за бумажный документ вместо электронного пока нет, а до 1 марта 2027 года на дорогах действует период без штрафов — за отсутствие ЭПД ограничиваются устным предупреждением, если есть бумажная версия документа.