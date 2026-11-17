За последние два года в сфере транспортно-экспедиционных услуг произошли значительные изменения: появились обязательный реестр, новые обязанности по хранению и передаче сведений о грузах, а также новые штрафы, размер которых для некоторых компаний рассчитывается исходя из годовой выручки.
В этой статье Точка Банк расскажет, какие штрафы действуют для экспедиторов, как считаются оборотные санкции, что грозит за работу без записи в реестре «ГосЛог», как ЭПД влияют на ответственность, что уже известно про 2027 год и как подготовиться к проверкам.
Важное
С 1 марта 2026 года транспортно-экспедиционную деятельность вправе вести только компании и ИП из реестра экспедиторов на платформе «ГосЛог». За работу без записи юрлицу и ИП грозит штраф от 100 000 до 300 000 ₽, а при повторном нарушении — от 500 000 до 1 000 000 ₽.
За неисполнение обязанностей по хранению и передаче сведений уполномоченным органам штраф рассчитывают от выручки — от 0,1 до 0,3%, но не менее 500 000 ₽. При повторном нарушении сумма вырастает до 1–3% выручки, но не менее 1 000 000 ₽.
С 1 сентября 2026 года поручение экспедитору, экспедиторская и складская расписки оформляются в электронном виде. Отдельного штрафа за бумажный документ вместо электронного пока нет, а до 1 марта 2027 года на дорогах действует период без штрафов — за отсутствие ЭПД ограничиваются устным предупреждением, если есть бумажная версия документа.
Экспедиторские документы по новым правилам
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Что изменилось для экспедиторов
До 2025 года транспортно-экспедиционная деятельность регулировалась в основном договором и общими нормами. В КоАП РФ для экспедиторов был предусмотрен один состав — за непроверку документов и сведений клиента. Реформа транспортно-экспедиционной деятельности проходила в несколько этапов, на каждом из которых вводились новые обязанности.
Дата
Что изменилось
Кого касается
7 июня 2025 года
Принят Федеральный закон №140-ФЗ — реестр экспедиторов, обязанности по хранению и передаче сведений, переход на ЭПД
Экспедиторы, все участники перевозки
31 июля 2025 года
Федеральный закон №281-ФЗ дополнил ст. 11.14.3 КоАП РФ частями 3–10
Экспедиторы и их клиенты
29 августа 2025 года
Постановления Правительства РФ №1317 и №1318 — порядок хранения сведений и взаимодействия с уполномоченными органами
Экспедиторы
20 февраля 2026 года
Постановление Правительства РФ №173 утвердило правила ведения реестра экспедиторов
Экспедиторы
1 марта 2026 года
Заработал реестр экспедиторов на ГосЛог
Экспедиторы
30 апреля 2026 года
Истёк срок подачи сведений в реестр для действующих экспедиторов
Экспедиторы
1 сентября 2026 года
Экспедиторские документы оформляются только в электронном виде, кроме случаев из приказа Минтранса №115
Экспедиторы, клиенты
1 марта 2027 года
Заканчивается период без штрафов за отсутствие ЭПД, начинает работать реестр перевозчиков
Перевозчики, экспедиторы, грузоотправители
Реестр экспедиторов и штраф за работу без записи
Запись в реестре уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности является обязательной с 1 марта 2026 года и фактически даёт право работать экспедитором. Без неё оказывать экспедиторские услуги нельзя, даже если договор с клиентом заключён давно и клиент не возражает.
Кому нужна запись в реестре «ГосЛог»
Требование распространяется на компании и ИП, которые организуют перевозку груза по договору транспортной экспедиции. Наличие собственного транспорта не влияет на применение требования: если бизнес принимает заявку клиента и привлекает перевозчика — это транспортно-экспедиционная деятельность.
Требования распространяются также на посредников, которые не называют себя экспедиторами в привычном смысле. Например, под требования попадают некоторые диспетчерские службы, логистические агенты, компании, которые передают заявки перевозчикам на возмездной основе.
Значение имеет фактический характер услуг, а не название договора или код ОКВЭД при регистрации юридического лица или ИП. Даже обычный перевозчик становится экспедитором, если помимо перевозки берёт на себя обязанности по её организации перед клиентом.
Как попасть в реестр «ГосЛог»
Действующие экспедиторы должны были подать уведомление в течение 60 дней после запуска реестра, то есть не позднее 30 апреля 2026 года. Новые участники подают уведомление через подтверждённый профиль на Госуслугах до начала работы и приступают к деятельности только после включения в реестр.
Если к уведомлению приложены подтверждающие документы, сведения размещают в реестре не позднее следующего рабочего дня, без них — не позднее семи рабочих дней.
Важно: в реестр «ГосЛог» не включат компанию или ИП, которых в течение года два и более раза привлекали к административной ответственности за нарушение требований статей 2.1, 2.2 и 4 Федерального закона от 30.06.2003 №87-ФЗ. Это не единственное основание для отказа — полный перечень приведён в правилах ведения реестра, основания отказа перечислены в Федеральном законе №87-ФЗ.
Размеры штрафов
Ответственность за работу без регистрации в реестре «ГосЛог» установлена ч. 3 и 4 ст. 11.14.3 КоАП РФ. По примечанию к статье кодекса ИП отвечают так же, как юридические лица.
Нарушение
Физические лица
ИП и юрлица
Работа без записи в реестре (ч. 3)
От 3 000 до 5 000 ₽
От 100 000 до 300 000 ₽
Повторная работа без записи (ч. 4)
От 5 000–10 000 ₽
От 500 000 до 1 000 000 ₽
Риск касается не только самих экспедиторов, но и их клиентов. Налоговая может оспорить расходы на услуги экспедитора без записи в реестре и доначислить налоги, поэтому клиенты должны проверить статус экспедитора до заключения договора.
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Все штрафы для экспедиторов по ст. 11.14.3 КоАП РФ
Статья 11.14.3 КоАП РФ была расширена и теперь состоит из десяти частей. Части 1 и 2 действовали и раньше, части 3–10 добавлены Федеральным законом от 31.07.2025 №281-ФЗ.
Часть
Нарушение
Штраф для ИП и юрлиц
1
Экспедитор не проверил достоверность документов и сведений клиента о грузе и условиях перевозки
ИП — от 30 000 до 50 000 ₽.
Юрлица — от 50 000 до 100 000 ₽
2
Повторное нарушение по ч. 1
ИП — от 50 000 до 70 000 ₽ либо приостановление деятельности до 90 суток.
Юрлица — от 100 000 до 200 000 ₽ либо приостановление деятельности до 90 суток
3
Работа без записи в реестре экспедиторов
100 000–300 000 ₽
4
Повторная работа без записи в реестре
500 000–1 000 000 ₽
5
Экспедитор не хранит или не предоставляет уполномоченным органам сведения о договорах, сторонах, грузах и маршрутах
0,1–0,3% выручки, не менее 500 000 ₽
6
Повторное нарушение по ч. 5
1–3% выручки, не менее 1 000 000 ₽
7
Информационные системы экспедитора не соответствуют требованиям для мероприятий уполномоченных органов
0,1–0,3% выручки, не менее 500 000 ₽
8
Экспедитор не передал груз для проверки или изъятия, не предоставил помещения, не обеспечил хранение сведений на базах данных в России
0,1–0,3% выручки, не менее 500 000 ₽
9
Повторное нарушение по ч. 7 или 8
1–3% выручки, не менее 1 000 000 ₽
10
Клиент не сообщил или сообщил несвоевременно экспедитору о предметах и веществах, изъятых из оборота или ограниченных в обороте
От 50 000 до 100 000 ₽
По ч. 1 и 2 могут оштрафовать также граждан и должностных лиц. Должностным лицам грозит от 20 000 до 30 000 ₽, а при повторном нарушении — от 30 000 до 50 000 ₽. Оборотные штрафы по ч. 5–9 назначают только ИП и юридическим лицам.
Как считают оборотный штраф
Базой для расчёта штрафа служит выручка от реализации всех товаров, работ и услуг за календарный год, предшествующий году выявления нарушения. Если в прошлом году компания не работала, берут выручку текущего года до даты выявления нарушения.
Установленный минимальный размер штрафа особенно ощутим для небольших компаний. Даже если 0,3% выручки меньше 500 000 ₽ — а это выручка примерно до 166 000 000 ₽, штраф за первое нарушение составит 500 000 ₽.
Годовая выручка, ₽
Первое нарушение (0,1–0,3%)
Повторное нарушение (1–3%)
50 000 000
500 000 ₽ — действует минимум
От 1 000 000 до 1 500 000 ₽
400 000 000
500 000–1 200 000 ₽
От 4 000 000 до 12 000 000 ₽
1 500 000 000
1 500 000–4 500 000 ₽
От 15 000 000 до 45 000 000 ₽
Для крупных экспедиторов повторное нарушение может обойтись в десятки миллионов рублей, поэтому обязанности по хранению сведений и работе с запросами закрепляют во внутренних регламентах и тщательно контролируют.
Ответственность экспедитора в сфере ЭПД
С 1 сентября 2026 года по Федеральному закону от 07.06.2025 №140-ФЗ перевозочные документы в большинстве случаев оформляются в электронном виде. Для экспедитора это касается не только транспортных накладных, но и собственных документов, таких как:
поручение экспедитору;
экспедиторская расписка;
складская расписка.
Документы передаются в ГИС ЭПД через операторов ИС ЭПД из реестра Минтранса. Направить документы непосредственно в государственную систему нельзя. Например, работать с ЭПД можно через Транспортный ЭДО от Точка Банка.
Бумажный вариант экспедиторских документов допускается только в случаях из приказа Минтранса России от 03.04.2026 №115, который с 11 октября 2026 года действует в редакции приказа №389.
Какие штрафы грозят за отсутствие ЭПД
Специального состава за бумажный документ вместо электронного в КоАП РФ пока нет. Если водитель предъявил бумажную накладную вместо электронной, инспектор ограничится предупреждением. Если документов на груз нет совсем, применяется ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ — штраф 500 ₽.
До 1 марта 2027 года Госавтоинспекция и Ространснадзор за отсутствие ЭПД не штрафуют и ограничиваются устным предупреждением. Отсутствие штрафов не влияет на обязанность оформлять электронные документы — она действует с 1 сентября 2026 года.
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Преимущества ЭПД для экспедитора
В ГИС ЭПД фиксируются дата документа, подписи сторон и состав сведений. Поэтому электронные перевозочные документы одновременно служат доказательством того, что экспедитор выполнил обязанности, например получил от клиента поручение и сведения о грузе, а затем принял груз по расписке.
Оператор ИС ЭПД хранит документы и подтверждает факт их подписания. Это упрощает споры с клиентами и ответы на запросы государственных органов, в том числе по обязанностям, за нарушение которых предусмотрены оборотные штрафы.
Оформлять электронные транспортные накладные и экспедиторские документы и обмениваться ими с контрагентами можно в Транспортном ЭДО от Точка Банка.
Ответственность других сторон
Реформа экспедиционной деятельности распределила ответственность между всеми участниками цепочки грузоперевозки. Экспедитору важно понимать, за что отвечают клиент, водитель и собственник транспорта, потому что от этого зависит, на кого будет возложена ответственность за нарушение и кому можно предъявить требование.
Клиент экспедитора
Клиент обязан сообщить экспедитору, что в грузе есть предметы или вещества, изъятые из оборота или ограниченные в обороте. За несвоевременное или полное неисполнение этой обязанности по ч. 10 ст. 11.14.3 КоАП РФ компании грозит штраф от 50 000 до 100 000 ₽, гражданину — от 3 000 до 5 000 ₽.
Ответственность в этом случае разделена: клиента штрафуют за сокрытие сведений о запрещённых грузах, а экспедитора по ч. 1 — за то, что он не проверил документы и сведения, которые получил.
Водитель-экспедитор
Водитель-экспедитор управляет машиной и сопровождает груз. Он отвечает как физическое лицо по составам, связанным с перевозкой, следующим образом:
Нет документов на перевозимый груз — если предъявить бумажную накладную вместо электронной, инспектор ограничится предупреждением. Если документов на груз нет совсем, применяется ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ — штраф 500 ₽.
За невыполнение требования инспектора об остановке грузовика водителю грозит штраф 7 000 ₽, при повторном нарушении — 10 000 ₽ или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.
За отказ от весогабаритного контроля собственника или владельца транспортного средства штрафуют на 600 000 ₽.
Работодатель не может переложить на водителя штрафы, наложенные на компанию. Ответственность водителя при этом не зависит от наличия компании в реестре экспедиторов.
Собственник транспорта
С 18 июля 2025 года штраф за перегруз и негабарит по ст. 12.21.1 КоАП РФ почти во всех случаях получает собственник транспортного средства. Сумма зависит от степени превышения и составляет от 150 000 до 600 000 ₽.
Если экспедитор перевозит груз на своём транспорте, риск привлечения к ответственности возникает у экспедитора, а при ошибке клиента в весе или габаритах у собственника появляется основание для регрессного требования.
Что изменится в 2027 году
С 1 марта 2027 года вступят в силу несколько изменений в сфере перевозок, и часть из них затрагивает экспедиторов напрямую.
Окончание отсутствия штрафов за ЭПД
После 1 марта 2027 года инспекторы перестанут ограничиваться устным предупреждением. Бумажный документ вне перечня исключений будет приравнен к отсутствию документа, и к водителю смогут применить ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ.
Отдельные составы и штрафы за неоформление ЭПД пока не приняты — поправки в КоАП РФ рассматривает Госдума, размеры санкций окончательно не определены. После принятия поправок новые составы нужно будет учесть в работе с перевозочными документами.
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Реестр перевозчиков на ГосЛог
С 1 марта 2027 года вступает в силу Федеральный закон от 29.12.2025 №520-ФЗ. Перевозить грузы автомобильным транспортом по России смогут только компании и ИП, которые включены в реестр перевозчиков на платформе «ГосЛог» вместе со своими транспортными средствами.
Требование касается перевозок на машинах с технически допустимой максимальной массой свыше 3,5 тонны. На международные и каботажные перевозки, а также на перевозки без выезда на дороги общего пользования оно не распространяется. Уведомление подают через Госуслуги. Перевозчики, которые уже уведомили о начале деятельности по прежним правилам, должны внести сведения в новый реестр не позднее 30 марта 2027 года.
Перевозка на машине, которой нет в реестре, станет незаконной. Также будет запрещена реклама услуг перевозчиков без допуска.
Важно: для экспедитора реестр перевозчиков — новая обязанность при проверке контрагентов. Если экспедитор привлечёт перевозчика без допуска, перевозка окажется незаконной, а это создаст риски как для экспедитора, так и для его клиента.
Алкоголь
До 1 марта 2027 года в обороте алкоголя бумажная товарно-транспортная накладная допускается как сопроводительный документ. После этой даты переходный период заканчивается, и экспедиторам, которые работают с такими грузами, необходимо изменить порядок документооборота.
Как экспедитору снизить риск штрафов
Каждый штраф из ст. 11.14.3 КоАП РФ привязан к конкретной обязанности, поэтому для снижения рисков необходимо обеспечить выполнение установленных обязанностей, а не только учитывать последствия их нарушения.
Шаг 1. Запись в реестре и взаимодействие с ФСБ
Экспедитор проверяет, что запись о компании отображается на платформе «ГосЛог», и сохраняет выписку.
В течение 45 календарных дней после включения в реестр экспедитор подаёт в территориальный орган ФСБ заявление о начале взаимодействия — порядок установлен постановлением Правительства РФ от 29.08.2025 №1318.
Шаг 2. Проверка клиента и сведений о грузе
При заключении договора экспедитор проверяет достоверность данных клиента и получает информацию о свойствах груза и условиях перевозки.
Если сведений не хватает, экспедитор должен запросить их дополнительно. При выявлении изъятых из оборота или ограниченно оборотоспособных предметов без специального разрешения экспедитор незамедлительно сообщает об этом в уполномоченный орган.
Шаг 3. Хранение сведений о перевозках
Информацию о договорах, их сторонах, привлечённых лицах, свойствах грузов, приёме и выдаче, маршрутах и видах транспорта хранят не менее трёх лет.
Требования к составу и порядку хранения установлены постановлением Правительства РФ от 29.08.2025 №1317 — именно за нарушение этой обязанности назначают оборотные штрафы по ч. 5 и 6.
Шаг 4. Договоры с клиентами и перевозчиками
В договор транспортной экспедиции включают обязанность клиента передавать полные сведения о грузе и его ответственность за достоверность данных. В договоры с перевозчиками — условие об электронном документообороте, а с 2027 года — о наличии записи в реестре перевозчиков. Тогда при штрафе из-за чужой ошибки у экспедитора появляется основание для регрессного требования.
Шаг 5. Электронные документы
Для работы с ЭПД нужны договор с оператором ИС ЭПД, электронные подписи и машиночитаемые доверенности для сотрудников.
Период отсутствия штрафов до 1 марта 2027 года лучше использовать, чтобы наладить Транспортный ЭДО с основными контрагентами, а не чтобы отложить переход, потому что сам переход начался с 1 сентября 2026 года.
Шаг 6. Ответственные сотрудники
За проверку документов клиентов, выявление запрещённых грузов, хранение данных и ответы на запросы отвечают конкретные сотрудники. Их обязанности закрепляют во внутреннем регламенте, поскольку проверка может пройти в любой момент после включения в реестр.
Частые вопросы
Нужна ли запись в реестре экспедиторов, если компания только подбирает перевозчиков для клиентов?
Да. Организация перевозки по заявке клиента — транспортно-экспедиционная деятельность, даже без собственного транспорта и без слова «экспедиция» в договоре.
Можно ли исполнять старые договоры, пока записи в реестре нет?
Нет. Запрет касается самой деятельности, а не даты договора. Исполнение договора транспортной экспедиции без записи в реестре — нарушение по ч. 3 ст. 11.14.3 КоАП РФ.
Как проверить, что контрагент включён в реестр экспедиторов?
Сведения реестра доступны на платформе «ГосЛог». Проверку проводят до подписания договора.
Могут ли приостановить деятельность экспедитора?
Да, при повторной непроверке документов и сведений клиента по ч. 2 ст. 11.14.3 КоАП РФ на срок до 90 суток. За нарушения по ч. 5–9 приостановление деятельности экспедитора не предусмотрено, только оборотные штрафы.
Какой штраф за бумажное поручение экспедитору вместо электронного?
Отдельного штрафа нет. Бумажный документ допускается только в случаях из приказа Минтранса №115, в остальных ситуациях он создаёт риск споров о расходах и претензий клиентов.
Как подтвердить, что экспедитор проверил груз и сведения клиента?
Проверку подтверждают поручение экспедитору и экспедиторская расписка с полными сведениями о грузе, письменные запросы клиенту и акты осмотра при приёмке. Факт оформления и подписания электронных документов фиксируется в ГИС ЭПД.
Чем административный штраф отличается от неустойки по договору?
Штраф назначает государство за нарушение КоАП РФ, и он уплачивается в бюджет. Неустойку платят контрагенту за нарушение обязательств по закону или договору.
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