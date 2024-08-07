Игорь Красюк: Как появился LiveDune

Борис: Игорь уже состоявшийся бизнесмен, фаундер LiveDune.

Игорь: Я основатель сервиса LiveDune. Фаундер, основатель, генеральный директор. Это комплексный инструмент для SMM-маркетологов.

Борис: Вы выходите на международные рынки, насколько я понимаю, сейчас?

Игорь: Да, у нас две команды в России и в Бразилии. В Бразилии не все так прекрасно, как хотелось бы.

Михаил: Заметьте, Алексей Петров (сооснователь Моё Дело) на этот вопрос отвечал минут 45, и ты не понял в конце все-таки. А здесь буквально 20 секунд.

Борис: Я этим сервисом пользуюсь в работе. (Михаилу) Ты не пользуешься?

Михаил: Я не пользуюсь. Ещё раз, для чего мне нужен LiveDune? Расскажи, в чём польза твоего бизнеса?

Игорь: СММ-щики. Есть стандартное большинство они просто что-то делают, что-то выкладывают, и пофиг. Потом идут более прокаченные товарищи – они уже смотрят на циферки, то есть уже KPI появляются, куча соцсетей. Надо быстро собирать цифры о соцсетях и отчетики делать. Высший уровень – работа с конкурентами.

Михаил: То есть динамика моих подписчиков в определенных группах, правильно?

Игорь: Да, количество подписчиков, какая вовлеченность, еще к конкурентам зайти. И у тебя есть единый кабинет, где вся эта статистика суммируется, анализируется и удобно разложена.

Статистика — это основная вещь, но есть еще отложенный постинг. Когда контент-план пишут на неделю. Запланировали в сервисе LiveDune все посты и публикуют автоматом во все соцсети в течение недели. И еще модуль для сбора сообщений и комментариев со всех соцсетей для мониторинга и быстрого ответа. Это как бы внутри маленький Телеграм.

Михаил: Везде у тебя легальная API-интеграция с сетями?

Игорь: Да, это принципиальная история.

Михаил: Не будет истории, как с Facebook давно, когда сообщения, отправленные через API, потеряются? Например, ВКонтакте, через API который ты отправляешь статистику, по каким-то причинам закроет возможности. Не будет таких рисков?

Игорь: Вообще не было таких историй

Борис: Миш, ну ты понял, чем занимается бизнес?

Михаил: Я понял, но для обычного бизнеса не очень.

Борис: Ты не видишь ценности, у тебя не болит, да?

Михаил: Я смотрю раз в месяц анализ соцсетей в Excel. И для меня важно количество переходов ко мне на сайт и конверсия. А как ты конверсию сайта показываешь?

Игорь: Это мы еще не берем пока.

Михаил: Тогда мне не интересно.

Борис: А сколько у тебя соцсетей?

Михаил: Телеграм и Вконтакте.

Борис: А у меня только телеграм-каналов 10 и мы уже не можем обходиться без сервиса. Игорь, а как ты к этому пришел? Кажется, бизнес очень простой, но как ты это разглядел, с чего-то начинал?

Игорь: Я решал личную проблему. В 2012 переехал из Ангарска в Краснодар и знакомился с жизнью города. Изучал местных блогеров в ЖЖ (LiveJournal). Вы в Кублоге часто ивенты с блогерами проводили. Доля и Бармин приезжали в Краснодар. Костя Трудик в Тот еще разговор приходил.

Моя боль была – дайте мне список всех блогеров краснодарских, я хочу на них подписаться, потому что мне интересно было прям за людьми следить, но не находил.

Я нашел пост на Югополисе с топом блогеров. Но автор написал потом, что составлять рейтинг раз в месяц и следить за актуальностью – тяжкая работа.

А я сам бэкенд-разработчик. Взял, написал за день скрипт. Пробежался по ЖЖ, собрал парсером блогеров по метке город, выложил пост в ЖЖ и всех упомянул.

Они все прибежали такие, наконец-то нас посчитали, и стали хвалить меня.

Михаил: Ты хотел найти друзей или хотел быть ЖЖ-шником?

Игорь: Мне была интересна тусовка блогерская. Плюс показы премьер кино, поездки по краю, я немного был тревел-блогером. Я думал, буду раз в месяц выкладывать рейтинги, но интерес аудитории снизился и как-то грустно стало.

Михаил: И в это время ты еще работал по найму где-то?

Игорь: Да, я по найму работал.

Михаил: Ты решил свою проблему? А когда пришло понимание, что из этого можно сделать бизнес?

Игорь: Я свою проблему решил, блогеров нашел, порадовался, но понимание пришло еще нескоро. Потом мне стало интересно сделать сайт. Ну, когда у меня перестали посты набирать просмотры…

Борис: ЖЖ просто стал умирать, да?

Игорь: Не ЖЖ умирать, а уже приелась в Краснодаре тема блогеров. Потом я думал, ладно, сделаю парсер и рейтинги всех городов России. У меня с детства любовь к рейтингам, циферки померить, выше, ниже.

Михаил: Откуда эта страсть к сравнению? Почему ты хочешь все сравнить? Ты хотел быть первым всегда?

Игорь: Нет. Мы позже в 2014-м году с Барминым сделали проект анти-топ блогеров.

То есть мы собрали все списки блогеров их аудиторию, чтобы маркетологам было легче понимать кому нести деньги за рекламу.

Михаил: То есть, можно сказать, ты просто сделал хороший навигатор, поиск информации в ЖЖ и тем самым сожрал все его запросы, да?

Игорь: Да.