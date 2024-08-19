Дмитрий Нечаев: Чем Амазон отличается от российских маркетплейсов

Борис Мальцев, Дмитрий Нечаев, Михаил Лапушинский / Фото Игорь Дикин

Дмитрий: Я оцениваю, что я могу вырасти в 10 раз за ближайшие 2 года.

Но рынок очень сырой, он сильно отстает от России.

Михаил: Ты можешь быть первым на этом рынке и создать индустрию?

Дмитрий: Там уже есть первый игрок, который работает очень давно в тату индустрии, он зашел в перманентный макияж, но у него есть ряд таких слабых сторон, которые мы планируем использовать. Его сложно победить, но хотя бы отъесть 10%.

Михаил: Можно ему продаться?

Дмитрий: Мой план – построить компанию, чтобы через 3 года продать за 23−25 миллионов.

Борис: А производство у тебя там есть?

Дмитрий: Нет, но производство открыть не проблема, нужно как минимум 4 человека: технолог, руководитель, два логиста посменно. И минимальная зарплата бомжа фактически в США это 5 тысяч долларов, то есть затрат на 20 тысяч.

Михаил: Кажется, нет проблемы перевести тонну.

Дмитрий: Нет, проблемы есть. Расскажу о проблемах, которые ждут тебя, когда ты с российского производства хочешь перевести в США. Зарплата 4 человека по 5000 это 20 000 долларов без налогов, аренды, страховых взносов. Аренда около 4000 долларов. Чистых убытков от открывшегося производства полмиллиона в год. Поэтому все американцы вывозят производство за рубеж.

Борис: Сейчас производство у тебя в Краснодаре и дистрибуция в Америку.

Дмитрий: Да, есть дочерняя компания в Казахстане и основное производство в Краснодаре. Рынки сбыта – Россия 90% и 10% за рубеж.

Михаил: Тебе хватает 10% американского рынка?

Дмитрий: Да, задача настроить логистические цепочки. Мы пытались из Казахстана экспортировать в США, особый дар надо иметь. То есть мы не смогли найти компанию, которая бы оформила экспорт из. Казахстана в США. Мы нашли миллион компаний, которые могут из Китая привезти в Казахстан или из США привезти в Казахстан, а вот экспорт настроить это сложно. Россия сейчас напрямую не может отправлять авиафрахт в Америку, только через Турцию.

Помимо пошлин таможенных, 70% на российские товары нашей группы, нужно зарегистрироваться в FDA, типа нашего Роспотребнадзор.

Буквально на этой неделе закончится этот процесс и мы отгрузим на Амазон первую партию нашего товара.

Дмитрий Нечаев / Фото Игорь Дикин

Борис: Чем Амазон отличается от российских маркетплейсов? Расскажи про отличие.

Дмитрий: Амазон монополист. eBay пытаются конкурировать, но ничего не получается. Амазон может делать что хочет. И если ты захочешь купить что-то дороже 100 долларов на Амазоне, скорее всего, не купишь.

Борис: И бизнес так устроен, что все делают свои магазины и в Амазон не идут.

Дмитрий: Крупные компании не идут в Амазон, потому что это кусок прибыли большой.

Борис: А продвигают через Google AdSense, да? То есть ты открываешь свой магазин, а маркетинг как? Маркетплейсы круты тем, что маркетинг решает.

Дмитрий: Нет, это не так. Сейчас для того, чтобы ты зашел на Амазон, ты вынужден платить за рекламу. Амазон не покажет тебя, пока ты не заплатишь за рекламу. Амазон продают, наверное, базу клиентов с адресами и люди делают по ним рассылку. Там очень развит директ-маркетинг.

Михаил: Озон не продает же до сих пор?

Дмитрий: То есть, я покупаю товар на Амазоне, мне приходит прямо в почтовый ящик письмо — вот 100 долларов ваш бонус, если вы напишите отзыв и по этой ссылке перейдете. Почта Америки просто, как часы. То есть у тебя всегда завален всяким говном почтовый ящик. Ну полезные тоже есть вещи – выписки, счета.

Хочешь быть выше в позиции, плати. Это кровавый океан, очень тяжело работать там. Думаю, что это будущее ждет и торговцев на Wildberries. Это сейчас они на Патриках ходят, пьют капучино и говорят, что зарабатывают миллионы на обучении и на торговле.

Борис: И что будешь делать? Сейчас у тебя идет война на Амазоне, как завоевание Америки. Или есть другие пути?

Дмитрий: Я вижу себе две стратегии. Первая стратегия классическая – офлайн-дистрибуция, онлайн-дистрибуция. Ты даешь большой дисконт до 50% от рекомендуемой розницы и заходишь по B2B схеме обычной. И второй вариант – это история с B2B. Но она хорошо заходит когда у продукта имя есть, его знают все. А когда ты заходишь неизвестным, будут тебя продавать или нет, большой вопрос.

И основная проблема для меня сейчас ни Амазон, и не реклама, а имя бренда. Мне нужно на английском языке готовить контент-маркетинг. Это сложно. Я был продюсером жены, я ее эксплуатировал всю жизнь, она лицо бренда. Но у нее тяжело с английским.

Михаил: Ты недоволен этим.

Дмитрий: Как говорил классик: «Ваши ожидания — ваша проблема».

Михаил: Что впереди жена или сотрудник?

Дмитрий: Жена.

Михаил: Ты ставил задачу учить английский?

Дмитрий: Ставил. Но у неё какой-то тип дислексии, она не может построить фразу правильно. Ей очень тяжело дается английский. Она не может запомнить спряжение глаголов, неправильные глаголы, времена ей сложно.

Борис: Ну а читать другому человеку?

Дмитрий: Мы сейчас переводим, делаем вычетку и отдаем в озвучку и потом накладываем. Но это история не true. True надо на английском фигачить без акцента.

Михаил: Что будешь делать, то есть обучение накрывается в Америке?

Дмитрий: Ну план такой, в ближайший год-два основной точкой прибыли будет русскоговорящая аудитория. А если мы победим Америку в маркетплейсах. Если я отгрызу хотя бы 10 процентов, а это 60 тысяч долларов в месяц, это уже знак, что мы движемся в правильном направлении и можно будет развивать Бразилию, Эмираты и так далее.

Михаил: Возможно, я немного сложно сформулирую, но ты в Америку заходишь сейчас как нищеброд каких-то пигментов без имени и пытаешься отжать 10-процентную долю за счет цены, скорее всего. Но здесь у тебя в России доля 20 процентов и есть еще 80 процентов, которые также хотят тебя сожрать. Со временем они будут подъедать, скорее всего. Маржа упадет и ты поймешь, что в России на пигментах не заработаешь уже. И лучше сфокусироваться на том же Инкубаторе. А в Америке ты не сожрешь этот рынок, он более сложный. И ты у разбитого корыта, что ты делаешь?

Дмитрий: Я верю в то, что я не дебил и я этот момент смогу как-то предсказать.

Михаил: Он уже наступает практически.

Дмитрий: Нет, я думаю, что нет. Мы сильно пострадали из-за инфляции, в этом месяце мы впервые подняли цену.

Михаил: Хорошо, давай моделируем на три года вперед. Что ты сделаешь?

Дмитрий: Я не вижу предпосылок, почему бизнес в Америке по такой же схеме не полетит.

Михаил: Моделируем ситуацию — не полетел, закрыли пигменты и что ты делаешь?

Дмитрий: Я не знаю. Я не верю в это.

Михаил: Еще раз, дети тебе говорят, что хотят есть, а у тебя нет денег от пигментов, ты говоришь, не верю. Подожди, мы оцениваем риски и это может быть.

Дмитрий: У тебя есть определенный прогноз, позитивный или негативный. В моей картине мира сейчас позитивное окончание моей истории в Америке равно 100%, и я сейчас не шучу. У меня есть компетенции в рынке, в бизнесе, у меня есть дорожная карта, единственный затык, который у меня сейчас – это логистика. И если Америка не примет меня, да я найду кучу возможностей там заработать денег. Денег в стране невероятно много, просто воткни палку и деньги появятся.

Борис: Только Америка теперь?

Дмитрий: На ближайшие 10 лет да, а пенсию встретить планирую в Швейцарии.

Михаил: Я не верю, что ты не думаешь, что можно еще сделать.

Дмитрий: Нет, у меня есть, как у любого предпринимателя, какие-то идеи, связанные со стартапами, которые можно замутить параллельно.

Борис: Он думает, вот есть Россия, которая качает.

Михаил: Вспомни разговор с Андреем Матюхой. Он в 19 лет голый, босой, уехал в Америку, ночевал и мылся где-то там. Он в Америке заработал 100 долларов и построил бизнес.

Борис: Дима уже этот путь прошел.

Михаил: Он тратит в Америке, он пока не зарабатывает, у него выручка от Америки нулевая, на Макдональдс не хватит. А он искренне верит, что Россия его еще прокормит, пока в Америке все заработает. А я спрашиваю, а если нет?

Дмитрий: В Америке у нас сейчас выручка 20 тысяч долларов в месяц. Это немного, мне не хватит этого, с учетом налогов. У меня бухгалтер обходится в месяц 650 долларов. Там структура такая чудовищная. И естественно, рентабельность ниже будет, чем здесь. Ну что делать, рынок больше.

Михаил: Почему он не хочет заходить за пределы пигментов? Я считаю, это деструктивная позиция, слабая позиция, находясь в Америке, впитывая все нюансы ведения бизнеса, думать, что российский бизнес прокормит и не создавать новое.

Дмитрий: Открыть гаражное производство пигментов это легко. Сейчас пигменты у нас на плато находятся, то есть мы не растем и не падаем. Но я верю в дистрибуцию пигментов, делаю на это ставку. У нас падает маржинальность за счет роста зарплат.

Михаил: Все подводим итог – он умрет через три года, вопросов к трупу нет.

Дмитрий: Ты же тролль. Предрекал смерть еще 10 лет назад.

Михаил: Я тебе сразу сказал, что салоны твои умрут, так и получилось.

Борис: Не будем отвечать.Дима, у нас традиция, гость рекомендует, кого пригласить на интервью.

Дмитрий: Я бы посмотрел с удовольствием интервью с Троян, рестораторы краснодарские классные, сеть Мадьяр.

Борис: Дим, спасибо тебе.

Дмитрий: Спасибо.