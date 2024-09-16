Алексей Пшеничный, «Высшая Лига»: нигде в мире нет собственного магазина Adidas. Только в России они сделали 1500 магазинов

Борис Мальцев, Клерк.ру / Фото Игорь Дикин

Алексей: Первый магазин, который мы потом открыли, был Reebok. Это было осенью, магазин был на ул. Красная 16.

Михаил: Я помню этот магазин Reebok.

Алексей: Потом мы открыли на ул. Красная 68 магазин Adidas. В это время уже были представительства Adidas в Москве. После этого уже дальше пошло, пошло, пошло. Оборачиваемость продукта была очень высокая. И если ты правильно работал с самообразованием, не пытался собрать всё что можно было, правильно работал с человеческим ресурсом, с мерчендайзингом, с рекламой, то всё работало.

Михаил: Можно сказать, что с 1996 года до 2008 года ты активно развивал розницу, завозил бренды. И в 2008 году оборот вышел на 100 млн $.

Борис: Сколько у тебя за тот период было открыто магазинов.

Алексей: Магазинов было открыто больше сотни. Часть закрывалась после тестирования, открывались новые. В пиковом состоянии у нас одновременно было 66 магазинов.

Михаил: 2008 год, у тебя 100 млн $ выручка. Всё классно развивается. Маржа есть, спрос есть. Бренды раскрываются. Какие риски были в это время и видел ли ты их?

Алексей: Главное в этот момент мы были жестко структурированной компанией. Мы первые в рознице России внедрили ERP-систему Navision. У нас была школа воспитания кадров и кадровая лестница, которая до сих пор в идеале. Сотрудники, которые у меня работали в то время, сейчас в топах мировых брендов. Всё было классно. Модные нынче слова, типа опционы, которых я наслушался когда-то на MBA и начитался в книгах, мы внедряли очень сильно. Проблема, что мне пришлось продать часть розницы, была связана с несколькими вещами. Вообще когда случается кризис, то это никогда не бывает только один удар, это серия ударов.

Борис: Вот за этот период, какая была структура компании, и как ты её встроил? Кажется, потому что здесь часть успеха в построении компании, как ты мог так быстро расти?

Алексей: В 2008 году нас было почти 1500 сотрудников. Мы выстроили достаточно понятную прозрачную структуру управления компанией с центральным офисом в Краснодаре. Не было никакого аутсорсинга, было всё внутри, строительный блок, маркетинг, блок закупок.

Борис: Но как это у тебя получилось, ты создал в 1995 году компанию и она стала быстро расти.

Алексей: Я был глубоко в операционке. Сам был генеральным директором и исполнительным. Офисная структура была достаточно стандартной: финансовый, эйчар, развитие, закупки, разделенные по бизнес единицам, менеджмент, большой IT отдел, маркетинг. То чем мы сейчас сильны, то что сейчас привлекает десятки тысяч человек на спортивные мероприятия, тоже началось с 1995 года.

В наших кроссовках и «трениках» ходили в театры и рестораны, но никто не выходил побегать на улицу или поиграть в футбол. Тогда был гигантский провал в спорте. В 1995 году мы провели первые соревнования по уличному баскетболу. Был такой известный Семен Чайка, который работал на радио Хит-fm. Он был у нас ведущим. Для всех это была какая-то фантастика, потому что как такового развлечения и экшена у людей в это время не было вообще.

Борис: Почему так, кто это придумал, или где подсмотрели, или это люди у тебя внутри?

Алексей: Сам. Ощущения.

Борис: Это очень отличает компанию. Вы так сильно в тот момент ушли в ивент-маркетинг, стали проводить соревнования.

Алексей: Неосмысленно. Серьезно, это было неосмысленно. Я помню был такой Валерий Петрович Поддубнов, он как министр спорта. Я прихожу к нему и говорю, что мне нужен этот отрезок красной улицы, чтобы его перекрыли и дали возможность провести мероприятие. Он говорит: «Да, конечно, подписываю… Леш, а тебе зачем?». А мне нечего было ответить, я не знал зачем. Клянусь, не знал. Чувствую, что надо и всё. И это было то, чего мы достигли, чем мы стали. Даже сейчас крикни на забегах «Высшая Лига», люди ответят: «О-ле, о-ле, о-ле». Получается в 2014 году мы сделали из этого бизнес. В тот момент когда нам было очень сложно с розницей, мы подхватили ивент.

Михаил: Что случилось с «Высшей Лигой» в 2009 году? Потому что в 2008 году у тебя 100 млн $ выручка, ты бог.

Алексей: Проблема в следующем. Фэшн-продукты заказываются заранее, за 9 месяцев. Производители Adidas, Nike, Reebok выставляют весь продукт, который произведен штучно. Ты под свой регион сколько надо штук и размеров покупаешь за свой счет, обеспечивая заказ. У нас тогда была стратегия управляемого роста. Мы могли заказать на 150 млн, но я «сушил», что-то страшно, давайте заказ на 120 млн. Мы увидели за границей, что там уже никто не ходит по магазинам. Мы обратились к поставщикам, чтобы сократить заказ. Иностранные коммерсанты с гигантскими оборотами говорили, что это там Европа загибается, а в России неудовлетворенный спрос.

Михаил: Но ты уже увидел, что там падает спрос.

Алексей: Да, и мы начали сокращать заказы. Но заказ уже был сделан и был уже обеспечен. В розничной сети главный показатель это посещаемость, потом уже конвертация и сумма чека. Но если нет посещаемости, ты ничего не можешь на неё наложить. Тогда на 60% сократилась посещаемость. Приходило 100, а стало 40. А у тебя уже идут фуры с заказом.

Большинство в этот момент розничных сетей сделали, наверное, правильные действия, сказали: «Я не я, и не моя».

Михаил: Они отказались от закупок. Почему ты не отказался?

Алексей: Понимаете, это детство. В 2008 году нас немного тряхнуло, но до 2009 мы росли невероятно. Была уверенность в своей силе, что кризис - это что-то придуманное на западе. Ты понимал, что сейчас немного просядет, мы возьмем откуда-то денег, затраты прикроем. Но так не произошло.

Михаил: Но забегу вперед, думаю, что следующей проблемой стали большие федеральные сети, например Спортмастер.

Борис: Которые взошли на рынок.

Алексей: Нет. Сейчас очень много предположений, что главное, а что не главное. Но главной ошибкой была слишком большая привязанность к брендам. Зашедший Спортмастер опасался мест, где мы есть. У Спортмастера фантастическая сеть и структура, я знаю и очень уважаю создателей, которые на 80% держаться на собственном лейбле.

Михаил: Чтобы мы понимали, в 2009 году Спортмастер был больше тебя?

Алексей: Кратно больше. Но мы и Спортмастер разные. У них «треники», в которых можно было выйти на дачу, а у нас продукт, в котором можно было выйти на олимпийские игры. Так вот, отвечу на вопрос Михаила. Главная проблема была в том, что бренды изменили своему принципу в начале 2000-ых.

Михаил: Ты предполагал, что они изменят?

Алексей: Никто не мог это предположить. Ты не понимаешь, что они изменили.

Михаил: Они сами сделали свои сети.

Алексей: А нигде в мире нет собственного магазина Adidas. Только в России они сделали 1500 магазинов.

Борис: Давайте поговорим проблемы. Проблема первая - это мировой кризис. Начали рушиться банки. Предоплаченные закупки, обеспеченные собственными деньгами. Приход Adidas и открытие собственных магазинов.

Михаил: Почему он стал открывать магазины?

Алексей: Давайте объясню. Мы очень хорошо дружили с генеральным директором Adidas-groupe Мартином Шенкландом. Он оказался в Adidas не потому что он спортсмен или он из маркетинга, а потому что он был один из четверки, кто аудировал Adidas после кризиса 1998 года. Обнаружил там гигантскую недостачу. Ему Adidas предложил остаться там, потому что думали о закрытии представительства в России. Человек с математическим умом принял их предложение.

В 2008-2009 годах мы были самыми крупными партнерами Adidas. Магазин на ул. Красная 68 был самым эффективным по выторгу с 1 кв м на территории РФ. Я помню, как Шенкланд говорил мне: «Леша, мне надо, чтобы ты открывал не 3-4-5-6 магазинов Adidas», а у нас кроме «Высшей Лиги» были Adidas, Nike. Мы открывали их на больших площадях первых этажей торговых центров, что было экономически целесообразно. А потом сами разводили ассортимент. Шенкланд говорит, чтобы я открывал 30-60 магазинов. А я привык к подготовленному росту, т.е. у тебя должен быть подготовленный человеческий ресурс, базовая составляющая должна соответствовать.

В 2014 году у Adidas было более 1500 магазинов, они достигли выручки 1 млрд $ при 10 млрд $ общей выручки по миру. То есть Российские продажи занимали 10% мировых продаж, были равны продажам в Германии.

Для нас это был главный удар. Вдруг на одной из закупке цена выросла в несколько раз. Мартин не идет на контакт, перестает общаться, нам передают, что Adidas не заинтересован работать с нашими сетями. Причина в том, что если Adidas открывает магазин в ТЦ, в котором есть «Высшая Лига», продажи не идут. Уровень подготовки персонала, уровень мобильности достижения результата, уровень в региональном и ритейл маркетинге у «Высшей Лиги» сильнее.

Михаил: Ты понимаешь, что это мега удар по твоему основному бизнесу.

Алексей: Нет, пока это так не бывает. Когда вам говорят, на западе слово предприниматель чего-то стоит, забудьте это. Слово предприниматель что-то стоит, когда за ним есть предприниматель. Мне повезло, я в жизни видел Фила Найта, это человек, который создал Найк. Если вы не читали «Продавец обуви» или не смотрели фильм «Air», то обязательно это сделайте. Это лучший бизнес-роман, который я когда-то видел. Я видел его конечно на трибуне, и не было возможности общаться. Но когда он был в управлении, то Найк был с человеческим лицом с миссией помогать спортсменам. Когда Фил Найт ушел в сторону, а акционерное общество возглавили наемные менеджеры, у них лицо спортсмена на витрине стало заменяться, целью стал только вложенный капитал.

Михаил: Я хочу услышать мнение Бориса. Мне кажется, что кейс, когда он не снизил закупку у поставщиков, боясь за репутационные издержки. Потом второй кейс, когда он не взял на себя лишние риски, боясь не сдюжить и построить найковскую сеть. Они очень рядом. Это сильные два удара по «Высшей Лиги».

Борис: Я думаю, что это такие кризисы для долгого бизнеса, которые ты не предскажешь. Ты не сможешь это просчитать, как любой экономический кризис. Это похоже на первый удар, когда у бизнеса все растет, а потом в какой-то момент решения, которые не типичны твоему кейсу.

Михаил: То есть невозможно предположить, что Adidas развернет розничную сетку.

Борис: Да нигде в мире такой сетки не было. Алексей, а что было с производством у вас?

Алексей: Одна из вещей, которую мы не сделали, и это наша ошибка, производство. Это не значит, что мы не планировали производство. Одна из вещей, которую я сейчас понимаю - это не надо планировать так далеко, как цель, то что является видением.