500 бизнесов в голове: гениальность или галлюцинации? Никита Сычев о дизайне, маркетинге и заводе

Михаил: Тебе предлагали продать твое агентство?

Никита: Не помню, давно да.

Михаил: А готов ты сейчас продать? Если сейчас придет, два оборота даст.

Никита: Да, почему нет. Я прожил два года в Гонконге среди самых богатых людей мира. Мой партнер был сенатор Гонконга. Я настолько по другому научился смотреть на бизнесы. Они строят бизнесы, чтобы до капитализации их продать. Ни у кого нет цели работать. А вы меня из нормального в рабы хотите запихнуть.

У меня очень много проектов в голове. Я получаю удовольствие от построения компании.

Борис: А завод продашь?

Никита: Сейчас нет. Потому что те направления, которые я наметил мне очень нравятся, они могут через два года стать миллиардными. А могут и не стать. Но я готов рискнуть. Я человек не бедный, могу себе позволить заниматься этими проектами.

Борис: Знаешь, когда ты говоришь про завод и свой вижен, он офигенный. Я прям полностью согласен. Верю, что получится, потому что ниша огромная. Когда ты говоришь про киберспорт, я сразу спотыкаюсь. Используешь слово галлюцинации, когда про Африку говоришь. Здесь все как-то непонятно мне.

Никита: И мне до конца не понятно, поэтому я не рассказываю.

Борис: А про завод очень круто звучит. Надеюсь у тебя там все получится. Ниша Икеа - прикольная идея.

Никита: Но с уличной мебелью туда нельзя пойти. Поэтому мы делаем направления декора, сувенирова, металла, сами производим термодревесину. Вот винные полки мы начали делать. Многие люди не хотят покупать винный шкаф, потому что им не нужно охлаждение, им нужна красивая полка, куда правильно выложить вино.

Магазин откроется скоро. Называется «Вход». А бренд товаров называется «H&D» - Home and Design, Home and Decor, Human and Design и там сто разных надписей.

Борис: Видно профессионал. Наша традиция - гость который давал интервью, рекомендует одного человека, который к нам бы пришел и сел на это кресло. Можешь не торопиться и подумать.

Михаил: А можешь отказаться, может тебе неприятно было общаться с нами.

Никита: Нет. Можете позвать Мосальцева Максима. Он реально сейчас много думает над гастро образованием в регионе. Они привозят лучших шеф-поваров для поваров и для людей потом. Он будет делать гастрономический фестиваль в следующем году, было бы интересно.

Борис: Поставим точку.