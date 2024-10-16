500 бизнесов в голове: гениальность или галлюцинации? Никита Сычев о дизайне, маркетинге и заводе

Борис: Ты сделал завод. Объясни зачем?

Никита: Логика простая. Я сидел на конференции типа Игоря Манна 20 лет назад. У меня после этой конференции жутко болела спина, потому что стул был просто не удобный. Я подумал, дизайнеру, который придумал этот стул, нужно руки отрубить, чтобы он в аду сгорел. Когда мы создавали агентство, у меня была первая фраза – мы делаем простые решения, понятные решения, решения для людей. Это, чем я руководствовался всегда. Завод я назвал Polza. Потому что я четко убежден, у человека, который вырос в нормальном оборудованном дворе, шансов, что он станет быдлом, намного меньше. Это моя четкая мотивация изначально, почему я туда пошел. Потому что мне всегда нравилась урбанистика, я очень много ее изучал. Мы с папой ездили на выставку в Ганновер по металлооборудованию, а там новые ЖК. Я там снимал видео, типа застройщики Краснодара, посмотрите, как надо строить дворы. Прошло 5 лет, они у нас даже лучше.

История в том, что ко мне пришли ребята, говорят, раз у твоего отца металлургический завод, давай сделаем для Девелопмент Юг двор.

Михаил: Ты говорил, как ты много работал, чтобы заработать миллион. А потом оказывается было наследство отца. Хороший кейс.

Никита: У нас разные бизнесы. Когда мы попробовали сделать это на его заводе, оказалось, что там ещё нужно дерево, которым он никогда не занимался. Другой декор, другой подход нужен. У него промышленные масштабы, крымские мосты строят. Делают металлокаркасы именно в бетоне. Чтобы делать эти заказы, поняли, что нужно что-то отдельное. Попробовали, и так получилось, что в первый же год и первые месяцы работы я взял тендер в 23 млн руб.

Михаил: А что делали на эти 23 млн руб.

Никита: Парк строили в Родных Просторах в Знаменском. Там были арт-объекты, площадки для выгула собак. Если видели, там стоит баскетбольное дерево в 7 метров с 19 кольцами, это придумал я. Ну как придумал, я увидел это у Шакил О'нил. Ему подарили на день рождение, символизирует, сколько колец он сорвал в жизни.

Михаил: Меняется сознание?

Никита: Сейчас, да. Сейчас закон поменялся. Вы не можете строить не супер дворы. Вам просто не дадут по закону, потому что на каждое количество людей уже рассчитаны лавочки, деревья, школы, сады и всё остальное. Поэтому тогда цена за квадратный метр в Краснодаре была 50 000 руб., сейчас 200 000 руб. И больше не упадет.

Борис: И всё же как появился завод? Насколько я понял, у тебя было маркетинговое агентство, были заказы от застройщиков. Ты в какой-то момент понял, что можно самому производить. Есть потребность, пошёл к отцу. У отца не получилось, пошел и сам сделал.

Никита: Не совсем так. История в том, что я понимал, одним из моих будущих может стать – возглавить тот завод. Но это совсем не мое. Я там не хотел работать. В детстве я работал, красил заборы, работал сварщиком, перебирал арматуру, работал менеджером на выписке, я прошел там все стадии.

Попытка была у сестры сделать декор, они делали проект сад-огород. Но были сложности. Потому что нельзя построить производство по одному заказу в год. Нет стабильности.

Я попал в нужное время, в нужное место. Ещё бы лучше на года три раньше. Потому что это только начало зарождаться. Сейчас нет ни одного дома без какой-то нормальной площадки. Плюс сколько сейчас строится парков в городах, на новые территории отправляются. Я сейчас тоже туда максимально захожу.

Фишка – у меня есть бэкграунд производство. Отец сказал, поможет с производством. Потому что я в этом ничего не понимаю. Оказалось в сто раз сложнее, чем я думал. Для многих маркетинг кажется очень сложным, но это детский сад по сравнению с производством. Может быть, я в маркетинге давно, а тут недавно. Мы разделили обязанности, он помогает мне с производством, внедряет свои системы, обучает людей. Я занимаюсь маркетингом и продажами. Мы ещё не рубля не потратили на рекламу, но при этом оборот в этом году, наверное, будет под 200 млн руб. Он наемный работник, зам генерального директора.

Михаил: Генеральный ты?

Никита: Да.

Борис: У него завод остался?

Никита: Да, у него 1,5 млрд руб. оборот.

Борис: А он там фаундер?

Никита: Да. У меня все бизнесы, где я стопроцентный владелец. И в семье у нас у всех так.

Михаил: А завод отца какую основную продукцию делает?

Никита: В основном строительно-арматурные изделия, сетки, каркасы под сваи. Строили Крымский мост, Мариотт, Хилтон.

Михаил: Как называется завод?

Никита: Метком. Есть на что опереться, потому что купить всё оборудование – очень дорого. То что мы заказываем на этом заводе. Например, оцинкованную трубу в России купить очень сложно. Если её покупать, то завод отдает минимум 50-60 тонн. Метком перерабатывает 1000 тонн металла в месяц. Они берут огромными объемами, а мы к ним присоединяемся. За счет его знаний у нас получается уникальная продукция. Объясню причину. Вы наверное видели качели, они очень часто ржавеют. Почему? Потому что черный металл нужно отпескоструить, закрыть цинкогрунтом, порошком покрасить. Но внутри он все равно черный. А мы сейчас все изделия делаем из оцинкованной трубы. Что такое оцинкованная труба? На заводе взяли оцинкованный лист, свернули в трубу и сварили. То есть там нечему проржаветь. После горячего цинкования ничего не проржавеет. Эти фишки может знать человек, который 50 лет в производстве.

Борис: Ты делаешь дизайн уличных объектов. Как я понял, основные заказчики - это застройщики.

Никита: Да. Всё верно. Мы производим лавочки, перголы, навесы, качели, беседки и арт-объекты. У меня главное правило, между всеми компаниями только товарно-денежные отношения по рыночным ценам. У меня нету вообще никаких скидок, потому что каждая компания должна уметь зарабатывать сама. У нас у всех семейных бизнесов такая история. Может быть с отсрочкой платежа, но только всё за деньги. Поэтому я заказываю у своей компании SMM - это плюс клиент. Своей компании говорю нанять 3-d дизайнера, потому что надо сделать 100 пляжей в Туапсинском районе. Мы их придумываем, а потом я ещё предлагаю их произвести. Они могут их заказать где угодно. Но как круто, когда все пляжи автоматизированы и нормально выглядят. У собственников пляжей задача одна – ничего не вложить. А мы с администрацией меняем этот подход. Они забирают у них арендой, и делается единая классная концепция. Нам три года всего, но мы растем каждый год на 50%.

Борис: Там же маржинальность не особо большая?

Никита: Давай я тебе так скажу. У меня вышел новый директор, т.к. я говорил, что я не операционник. Для меня это очень сложное, из-за этого я чуть не продал завод месяц назад. Я устал, но нашел управляющего, посчитал ещё раз всю экономику, посмотрел новые направления, и не стал продавать. Сейчас мы сделали минимальный самый пессимистичный бизнес-план. Говорю только по МАФ (малые архитектурные формы), потому что у нас есть еще направление дерево. Я единственный, кто может произвести в крае очень крутую термодревесину, плюс у нас единственных, у кого есть линия покраски погонажа - 25 метров. У меня на заводе есть разные направления. По МАФ у меня план 17 в месяц. Маржинальность там где-то 50%.

Михаил: На заводе хорошая маржинальность - это не реклама. Маржинальность достигается тем, что он ничего не вкладывает в основные средства. Сидит на мощностях завода отца.

Никита: Нет. Я только за этот месяц 20 млн руб. потратил на оборудование.

Михаил: Ты цех какой-то арендуешь в рамках всего завода?

Никита: База в собственности нашей семьи, но я плачу 700 000 руб. в месяц за аренду. Никаких поблажек нету. Максимум мне могут записать в долг. Потому что я взял объект на Колхозной «Все свои», мы там двор строим. Он зашел в сентябре прошлого года, а сдают его только сейчас. Мне там дали предоплату 15 млн руб., я их давным-давно потратил. У меня есть разрывы денежные.

Борис: Это все оптовые заказы, или в розницу тоже к тебе приходят?

Никита: Нет, я с ними не работаю. Мне это не интересно. У меня есть те, кто покупает у нас и перепродает.