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🔴 Бесплатный вебинар: Как вести бухучет бухгалтеру малого предприятия торговли
ТоТ еще разговор
Интервью
Читать 1 мин

Дизайн для кружек - какой лучше?

В понедельник 17 августа стартуют съемки новой серии подкастов

Для съемок новой серии подкастов заказали брендированные кружки «ТоТ еще разговор». Они будут на столе во время интервью.

Покажу вам все варианты от дизайнера.

Напишите, какой вариант вам больше всего понравился.

И, как Вы думаете, какой мы все-таки изготовили?

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ТоТ еще разговор

ТоТ еще разговор

Беседы с предпринимателями об их бизнесе.

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Бухгалтеры

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров

В 2026 году бизнесу приходится работать в более жестких условиях: налогов и обязательств стало больше, денег и запаса прочности — меньше. А что в это время происходит с бухгалтерами? Мы спросили читателей «Клерка» и собрали истории из профессии о том, как меняется работа штатных специалистов и бухгалтеров на аутсорсинге.

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров
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