Дизайн для кружек - какой лучше?

ТоТ еще разговор

Для съемок новой серии подкастов заказали брендированные кружки «ТоТ еще разговор». Они будут на столе во время интервью.

Покажу вам все варианты от дизайнера.

Напишите, какой вариант вам больше всего понравился.

И, как Вы думаете, какой мы все-таки изготовили?