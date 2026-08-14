Дизайн для кружек - какой лучше?
В понедельник 17 августа стартуют съемки новой серии подкастов
Для съемок новой серии подкастов заказали брендированные кружки «ТоТ еще разговор». Они будут на столе во время интервью.
Покажу вам все варианты от дизайнера.
Напишите, какой вариант вам больше всего понравился.
И, как Вы думаете, какой мы все-таки изготовили?
Комментарии25
2? (потому что мне нравится 2)
главное не что написано на кружке, а что налито в неё!
А что Вы наливаете во время подобных встреч?
1 или 3
первый, наверное, понравился больше всех