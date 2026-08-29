Полное расписание подкастов «ТоТ еще разговор» на сентябрь

Сентябрь будет прямо насыщенный – новыми подкастамии, историями про бизнес, про деньги и про людей.

1 СЕНТЯБРЯ

Кто

Александр Дмитриев, основатель и генеральный директор компании Frontside

Чем занимается

Производство сэндвич-панелей для премиума.

Самое интересное

Миллиардер, который строит новый завод в особой экономической зоне в Тверской области. Под строительство взял кредит почти полтора миллиарда. Рискует и в бизнесе, и в жизни, гоняя на эндуро (мотоцикл).

8 СЕНТЯБРЯ

Кто

Александр Рульков, соучредитель и генеральный директор «1C-WiseAdvice»

Чем занимается

Аутсорс бухгалтерских услуг.

Самое интересное

В 2022 году потерял 60 процентов клиентов, так как в основном обслуживал иностранные компании. Сумел не только преодолеть кризис, но и дойти до выручки почти в 1 млрд. Предпочитает руководить бизнесом, путешествуя по миру с семьей.

15 СЕНТЯБРЯ

Кто

Виталий Коршунов, владелец бренда мотоэкипировки OSA и автосервисов Teslatune.

Чем занимается

Шьет мотоэкипировку, в которой выигрывают чемпионаты России по мотогонкам. А также владеет автосервисами для электромобилей.

Самое интересное

Серийный предприниматель. Умеет находить и реализовывать быстрые высокомаржинальные бизнесы. После того, как партнер украл у него 27 млн рублей, 5 лет отдавал долги. Сумел быстро восстановиться благодаря тому, что одним из первых начал ввозить, а затем ремонтировать Теслы.

22 СЕНТЯБРЯ

Кто

Михаил Фадеев, основатель и генеральный директор ООО «ЛГБТ» (Льем Грязь Без Тормозов).

Чем занимается

Рекламно-информационное агентство.

Самое интересное

Позиционирует себя как «первый в России маркетолог с калькулятором в руках». Гость подкастов Артемия Лебедева и Дмитрия Пучкова («Гоблина»). За 28 лет в интернет-маркетинге накопил более 500 кейсов из почти 100 отраслей, от смартфонов Highscreen и наушников CGPods «Тюменского Илона Маска» до зубной пасты и гидроизоляции бетона.

29 СЕНТЯБРЯ

Кто

Ксения Петрова, основательница бизнеса по продвижению бухгалтеров на аутсорсе в соцсетях

Чем занимается

Обучает бухгалтеров вести свои соцсети и сопровождает.

Самое интересное

Один из самых необычных подкастов. Бывшая бухгалтер нашла узкую нишу и закрепилась в ней. Сейчас больше не сводит балансы, а полностью живет на доходы от нового бизнеса. Ждем, что составит серьезную конкуренцию Евгении Мемрук)